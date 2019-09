Patvirtinta: nuo 2020 m. vilniečiai už atliekas mokės pagal jų svorį

Šiandien sostinės taryba patvirtino naujas atliekų tvarkymo kainas, kurios įsigalios nuo kitų metų sausio 1 d. Vilniaus mieste. Pagrindinė naujovė – nuo 2020 m. už atliekas bus mokama pagal faktiškai išmestų atliekų kiekį: individualių konteinerių naudotojams sudaroma galimybė kintamąją dvinarės vietinės rinkliavos dalį mokėti pagal faktiškai atiduotų, neišrūšiuotų mišrių komunalinių atliekų svorį. Tikimasi, kad dėl šio sprendimo palaipsniui nebeliks „atliekų turizmo“ ir nelegalaus šiukšlinimo.



Gera žinia – nebus apmokestinami sodo paskirties žemės sklypai, kuriuose nėra jokių pastatų, garažai individualių namų valdose, automobilių statymo vietos daugiabučiuose pastatuose ir kitose panašiose vietose. Dėl tokių pakeitimų mažėja rinkliava pagal apmokestinamų visų Vilniuje esančių NT objektų plotą, nuo dabartinių 39,8 mln. m2 iki 34,6 mln. m2.



Bus sveriami ir daugiabučių namų bendro naudojimo konteineriai. Rinkliavos dydis bus apskaičiuojamas pagal objekto bendrąjį plotą, tačiau jei gyventojų dauguma ims ir nuspręs, kad renkasi kitokį rinkliavos kintamosios dalies paskirstymo būdą, bus sudaromos sąlygos ją paskirstyti pasirinktu būdu.



„Nuo naujų metų dalis asmenų pradės mokėti už atliekas pagal svorį, todėl apmokestinimas labiau atitiks principą „teršėjas moka“, t. y., tie kurie nerūšiuos atliekų – mokės daugiau. Šis pakeitimas yra didelis iššūkis, kadangi reikia parengti IT sistemas, kontroliuoti duomenų teikimo teisingumą, supažindinti gyventojus su pakeitimais, tačiau esame šiam iššūkiui pasiruošę. Pakeitus rinkliavos skaičiavimo tvarką, ji taip pat bus aiškesnė, lankstesnė ir detalesnė“, – sako Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus (VASA) direktorius Rimantas Juknevičius.



Nuo sausio 1 d. bus lanksčiau bendradarbiaujama su bendrijomis, kurios pačios sprendžia konkretaus namo ar namų klausimus ir geriausiai žino gyventojų poreikius: joms ir namų grupėms bus sudaryta galimybė kreiptis į SĮ „VASA“ dėl apmokėjimo už atliekų svorį bendrojo naudojimo konteineriuose kitais būdais. Pavyzdžiui, bendrijai gaunant vieną sąskaitą su kintamąja rinkliavos dalimi, kurią pati bendrija savo sprendimu gali paskirstyti proporcingai gyventojų skaičiui ar turimam plotui.



Mokėti pagal svorį galės ir kitų paskirčių objektų savininkai, pvz., viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, garažų, gamybos ir pramonės, transporto, sandėliavimo, mokslo, kultūros ir švietimo, sporto, poilsio, gydymo, religinės, specialiosios, sodų, tačiau tam reikės pateikti prašymą dėl konteinerio priskyrimo individualiam rinkliavos apmokestinimui.



Numatomos ir rinkliavos lengvatos



Tam tikrais atvejais bus galima nemokėti pastoviosios ir (ar) kintamosios rinkliavos dalies. Pavyzdžiui, jei sodo namelyje negyvenama ištisus metus – tokiais ir panašiais atvejais nuo kintamosios dalies mokėjimo bus atleidžiami tie gyventojai, kurie ilgiau kaip ketvirtį nesinaudojo objektu.



Taip pat kintamosios dalies galės nemokėti gyventojai, kurių komunalinių atliekų išvežimas nevyksta dėl dar nebaigtų statybų, kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos. Numatomos lengvatos ir tuo atveju, kai įvyko avarija statinyje ir jame nebuvo įmanoma gyventi.



Kita naujovė – atsirado galimybė apmokestinti rinkliava viešuosius renginius, kioskus, paviljonus. Už didesnę mokamą rinkliavą individualių namų savininkai galės gauti dažnesnį aptarnavimą (pvz. 1 kartą per savaitę).



Buvusi mišrių komunalinių atliekų surinkimo-vežimo kaina keisis: nuo 16,71 EUR/t iki 41,96 EUR/t. Pagrindinė to priežastis – įvertintos visos esamos konteinerių ištuštinimo sąlygos susijusių su atliekų svėrimu, į paslaugų kainą naujai įtrauktas konteinerių atvežimas ir pastatymas naujiems atliekų turėtojams, numatyta ir dažnesnio aptarnavimo paslauga to pageidaujantiems individualių namų valdų savininkams.



Nuo Naujųjų pasikeitusi paslaugos kaina išliks mažesnė ir nesieks iki atliekų reformos buvusio lygio. Pavyzdžiui, iki praėjusių metų gegužės 1 d., kai buvo įvestos rinkliavos, 60 kv. m. butas daugiausiai mokėdavo 6,53 Eur/mėn. Nuo sausio 1 d. įsigaliojus naujai patvirtintoms kainoms, standartinis 60 kv. m dydžio butas mokės 4,79 Eur/mėn. Iki reformos, gyvenamasis namas, turintis 0,24 kub. m konteinerį, kuris būdavo vežamas du kartus per mėnesį, maksimaliai galėjo mokėti 8,11 Eur/mėn. Dabar 170 kv. m. namas – mokės 4,86 Eur/mėn. pastoviąją dalį + 2,85 Eur kintamąja dalį – iš viso 7,71 Eur/mėn.



Rinkliavos dydžius būtina perskaičiuoti ir dėl UAB VAATC prognozės, kad per šiuos metus į MBA įrenginius bus pristatyta beveik 160 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų. Todėl, nustatant vietinę rinkliavą 2020 metams, į skaičiavimus įtraukiamas 160 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų kiekio sutvarkymas.