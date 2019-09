Atgimė Vilniaus brigada (pildoma)

Atgimė Vilniaus brigada

Aurimas Drižius

“Aš nesuprantu, kaip žydas gali apgaudinėti kitą žydą”, - stebisi vilnietė Galina Šimonovič (nuotr. viršuje)

Ji ir dar būrys vilniečių nukentėjo nuo, kaip jie patys sako, naujos kartos ”Vilniaus brigados”. Kodėl brigados? Nes pastarajai vadovavo žydai Dekanidzės, o naujojoje organizuotoje grupuotėje lyderiai taip pat žydų tautybės asmenys.

Sunku patikėti, kad žydai galėtų apgaudinėti savo tautiečius, tačiau, pasak G.Šimanovič, būtent taip ir nutiko.

Ji turėjo nekilnojamo turto objektą Vilniuje, kuri buvo įkeitusi bankams, ilgainiui mokėti kreditą pasidarė per sunku, ir galiausiai jai pagalba pasiūlė kiti “kreditoriai”, kuriuos Galina įvardina kaip “Vilniaus brigada”.

„Gyvenau savo gyvenimą, dirbau, tačiau staiga – atsirado daug problemų, - pasakojo moteris LL, - kadangi aš moteris, kuri pati viską uždirbau savo rankomis, žinoma, pradėjau galvoti, kaip man išgelbėti savo verslą ir turtą. Prasidėjo krizė, nes žmonės dažnai vagia verslus. Tačiau problema ta, kad aš „rusakalbė“, ir man sunku suprasti lietuvišką teisinę ir finansinę terminologiją. Kadangi kalbu rusiškai, lietuviškai suprantu tik paprastus žodžius, žinoma, ieškau, kas man gali padėti išspęsti savo problemas. Kaip tik šioje vietoje aš ir „užsiroviau“ – man patarė kreiptis į Iriną Bobrovskają. Tiesa, tada dar nežinojau, kad tokius žmones, kurie turi problemų dėl skolų, atitinkamos struktūros jau pradeda sekti. Žlugdyti tuos žmones, kurie turi skolų, ir atiminėti iš jų verslą – tai yra dar vienas, naujas verslas. Aš pradėjau visus šio verslo ratus, ir tik pernai supratau, kaip jis veikia. Nors mano namas varžytinėse buvo parduotas dar 2016 m. Iki to laiko nesupratau, kas čia darosi. Tai supratau tik dabar – ant manęs sėdo ‚Vilniaus brigada“. Tai nutiko dar 2015 m.“.

Patikėjusi šios brigados narių pažadais, Galina Šimonovič ne tik prarado savo nekilnojamąjį turtą, tačiau ir krūvą pinigų. Mat jos nekilnojamas turtas buvo parduotas antstolio organizuotose varžytinėse – moteriai sukčiai pažadėjo, kad namas varžytinėse bus nupirktas jai, tačiau iš tikrųjų nusipirko sau, ir po kiek laiko pabandė išgrūsti savininkę iš savo namų.

‚Visus 2015 m. jie mane apdirbinėjo, kad reikia mano namą parduoti pagal jų siūlomą schemą, - pasakojo moteris, - aš tada nesupratau, kad jie visi – vienos gaujos nariai. Jie visi man žadėjo, kad turi pažinčių kredito įstaigose ir pas antstolius, ir kad sutvarkys mano problemas. Iš pradžių žiūrėjau į juos atsargiai, nes turėjau nemažai turto – didelį namą Naujos Vilnios centre, kuriame atidarytas užuolaidų salonas. Žiūrėjau, kad visi man pagalbą siūlantys žmonės ir patys turi problemų, todėl labai abejojau, ar jie iš tikrųjų nori man padėti. Tačiau kai bankas ėmė spausti ir grasinti antstoliais, turėjau kreiptis pagalbos į tuos žmones. Nes bankui mokėjau kreditą iki paskutinės minutės, kol galėjau. Pinigai baigėsi, ir tada savo pagalbą pasiūlė Irinos Bobrovskajos firma, teikianti teisines paslaugas. Ši moteris labai mane užjautė : „Žinoma, mes pažįstame daug žmonių, kurie turi problemų, refinansuosime tavo kreditą“, - pasakojo man Boborvskaja. Tačiau jau tada ji ruošėsi užgrobti mano nuosavybę. Kartu greta manęs atsirado ir tokia Ana Meško (pagarsėjusi aferistė – aut. Pastaba) ir Genė Kulikauskienė. Dar buvo tokia Narbutienė, kuri pati nukentėjo nuo tų aferistų, tačiau kuri, aš manau, vėliau ieškojo jiems naujų aukų. Tai ta Ana Meško pas mane įsiprašė gyventi, neva ji neturi kur gyventi, viskas iš jos buvo atimta. Kadangi mano namas didelis, priėmiau ją pagyventi. Tik vėliau supratau, kad toks buvo „brigados“ darbo stilius. Vėliau ta Ana Meško man pasiūlė, kad man galėtų padėti toks advokatas Arkadijus Freidenzonas (kuris yra ‚Maximos“ advokatas teismo ginčuose – aut. Pastaba). Ta pavardė – Freidenzonas – mane įtikino, kad man tikrai tie žmonės nori padėti. Nes mano giminėje taip pat daug žydų, ir tarp žydų nėra įprasta, kad jie vienas kitą apgaudinėtų. Žydui apgauti žydą – tai neįtikėtina, todėl aš ir patikėjau, kad man rengiamasi padėti“.

Greitai moteris apsižiūrėjo, kad ji ne vienintelė tokia, o sukčiai dirba pagal jau įprastą schemą – skolų prispaustiems žmonėms siūloma pagalba, tačiau patikėję pažadais, žmonės praranda paskutinį būstą, ir metami į gatvę. Mat pasiskolinę ir savo nekilnojamąjį turtą bankams įkeitę žmonės po kiek laiko pastebi, kad nebeišgali mokėti kredito, tada bankas grasina išmesti į gatvę. Tada atsiranda „gelbėtojai“, kurie pasiūlo „refinansuoti“ paskolą – t.y. antstolis surengia fiktyvias varžytines, kuriose turtas nuperkamas už grašius. Nors aukai pažadama, kad butas bus jai po varžytinių sugražintas, tačiau iš tikrųjų turtą už grašius įsigyja naujieji „brigadiniai“. Beje, aukos dažnai net įtikintos samdo tuos pačius „brigadinius“, kad padėtų apsiginti nuo antstolių.

"Arkadijus Freidenzonas (nuotr. antras iš kairės - per advokatų priesaiką kartu su Teisingumo ministru Markevičiumi dar 2004 m. ) žemo ūgio, rudų plaukų, jis šviesus žydas (светлый еврей), tačiau šioje nuotraukoje dar visi jauni, nes dabar jam apie 35-36 metai, - sako moteris, - jis yra garsių aferisčių Anos Meško ir Irinos Bobrovskos finansinis partenris. dar šiai gaujai, vadinamai "Vilniaus brigada", priklauso garsusis Jaroslavas Vilkinas ir Haroldas Zvicevičius - visi jie vienos kartos žmonės, kurių nusikaltimųs dengia jų bendraamžiai prokurorai Benediktas Leišys ir Romualdas Blaževičius".

Beje, prokuratūrai tai visiškai neįdomu.

Prokuroras B.Leišys (nuotr. ) tiesiai šviesiai įvardijamas kaip brigados stogas prokuratūroje

„Yra tokia Ana Meško, kuri ieško aukų tarp žmonių, kurie turi daug skolų - pasakojo G.Šimanovič, - jie ieško tokių žmonių, kuriuos įtikina, kad gali jiems padėti. Tada ima pinigus už paslaugas, kurių nesuteikia. Mano atvejis buvo toks – man reikėjo gelbėti savo namą, su teisininke Bobrovskaja susitariau, kad ji man atstovaus, ji pažadėjo, kad visi antstolio veiksmai atimti mano nuosavybę bus sustabdyti. Ji taip pat pažadėjo, kad suras ką nors, kas refinansuotų mano paskolą. Taip ir nutiko – pas mane į namus vaikščiojo Arkadijus Freidenzonas, Haroldas ir Mečislovas Zvikevičiai iš UAB „Baltijos . Tik vėliau sužinojau, kad visi tie žmonės dalyvauja turto užvaldymo schemose. Problema ta, kad tie sukčiai labai geri psichologai, ir jie sugeba įtikinti žmogų, kad nori jam padėti. Ana Meško beveik pas visas aukas pati apsigyvena namuose, nes visiems pasakoja, kad prarado savo namus, ir neturi kur gyventi. Ana Meško pasakoja, kad ją apgavo žydai, ir todėl ji neteko savo turto. Tada klausia- ar aš galėsiu pas jus pagyventi? Aš viena gyvenau dideliame name, tai ja patikėjau, ir leidau apsigyventi. Tai buvo mano didžiausia klaida. Ji pas mane apsigyveno vasario 1 d., o jau po kelių mėnesių mano namas buvo parduotas varžytinėse. Nes man buvo pažadėta, kad tą namą nupirks man, o ne sau. Jeigu žinočiau, kad mano namą jie patys įsigys varžytinėse, būčiau pati ieškojusi, kas galėtų paskolinti pinigų. Meško labai stebėjosi, kad antstolis nustatė tokią nedidelę namo kainą – tik 57 tūkst. eurų, nors namo plotas – virš 200 kv. metrų, o prie jos suformuotas 17 arų sklypas. Man buvo paaiškinta, kad pažįsta žmones, kurie padeda susigražinti savo nuosavybę po varžytinių. Neva tik reikia susimokėti varžytinių mokestį, ir tie žmonės tada tave išgelbės. Nors mano namas kainuoja apie 250 tūkst. eurų, jis buvo parduodamas tik už 50 tūkst. eurų, tik vėliau sužinojau, kad visi tie veikėjai yra iš „Vilniaus brigados“. Kai mano namas buvo parduotas varžytinėse, aš iš karto net nesupratau, kad tas namas buvo nupirktas ne man. Tada, kai supratau, kad esu apgauta, jie mane pradėjo tiesiog fiziškai naikinti. Kai 2016 m. liepos mėn. supratau, kad esu apgauta, parašiau pareiškimą policijai. Kreipiausi į tą pačią Bobrovskąją – juk ji man žadėjo, kad po varžytinių mano namas nebus niekam kitam perrašytas, o liks man. Tačiau tie banditai atėjo pas mane, su dokumentais, kad mano namas yra jų nuosavybė. Tada jie iš manęs tik pasijuokė – „tu ne pirma auka, kuri prarado savo turtą, tokių yra milijonai“. Kai kreipiausi į policiją, jie pradėjo mane fiziškai persekioti – per vieną mėnesį aš buvau užpulta daugiau nei dešimt kartų. Tuo man buvo parodyta, kas manęs laukia, jeigu dar skųsiuos. Be to, jie man dar pasakė, kad niekas mano skundų nenagrinės, nes šie banditai yra „teisėti įgyjėjai“. Nors pagal bet kokius kodeksus, nuosavybės įgijimas apgaulės būdu yra nusikaltimas, tačiau tai niekam neįdomu. Galiausiai tie banditai atėjo į mano namus, išlaužė duris, ir pakeitė spynas. Grįžusi namo, aš turėjau per jėgą veržtis į savo butą – išsikviečiau policiją, atvažiavo patruliai iš vietinio komisariato. Tada išsikviečiau policiją iš Vilniaus VPK. Kai atvažiavo policija, vietos patruliai jiems pradėjo aiškinti – „ramiai, tyliai, nereikia triukšmo, jie čia patys viską išsiaiškins“.

Šimonovič sako, kad ji pati per kelis metus išsiaiškino, kaip veikia ši „brigada“, vaikščiojo į teismus, kai buvo teisiama jau minėta Narbutienė, ir jos bylą nagrinėjančiai teisėjai Piškinaitei papasakojo apie šių aferistų sugalvotą schemą.

„Papasakojau, ir kokį vaidmenį šiose aferose atlieka Arkadijus Freidenzonas, - pasakojo Šimonovič, - teisme paaiškėjo, kad jie rado atpirkimo ožį – tokį Joną Kaulinską, kuris neva paėmė kreditą iš Arkadijaus Freidenzono, kad nusipirki varžytinėse butą. Paskui jie tuos pačius pinigus ir pasiėmė. Tada aš teisme pati nuėjau ir paklausiau A.Freidenzono – „kodėl jūs finansuojate Vilniaus brigadą“? Nes teisme paaiškėjo, kad A.Freidenzonas jau tris kartus dalyvavo tokiuose apgaulės schemose. Jis ne pirmą kartą atsidūrė teisme dėl tokių finansinių operacijų“.

Policijos apklausa – įspėjimas nukentėjusiems

„Arkadijus Freidenzonas – labai įtakingas advokatas, kuris teismuose atstovauja „Maxima“ grupę, o jo sesuo dirba Konstituciniame teisme, - pasakojo Galima Šimonovič, - tačiau mane žeidžia faktas, kad mano pavardė Šimonovič, o man apgavo tokia Bobrovskaja, kurią finansavo žydas Freidenzonas. Tai mane žeidžia. Ką apie šią aferą galvoja Lietuvos policija? Jie mano, kad baltarusių mažumas reikia naikinti. Buvome policijos šeštame komisariate taip pat dėl baltarusio Tadeušo Sajetos reikalų. Policijos tyrėjas Žydrūnas Širmulis mus nusivedė į rūsį, kur apklausė per 10 minučių, ir išleido per užpakalines duris. Jis man parodė, kad į policijos komisariatą gali užeiti, tačiau kaip išeisi – niekas nematys, nes ten garažas. Tiesiog atvažiuos mašina, ir tu tiesiog dingsi iš akiračio. Policija man taip leido suprasti, nes kreipiausi dėl invalido Sajetos reikalų – iš jo taip pat pagrobė visą turtą ta pati „Vilniaus brigada“. O tas tyrėjas Ž.Širmulis jau metai niekaip negali iširti mūsų pareiškimų. Manau, kad tas tyrėjas, nusivedęs mus į rūsį, kur jie, matyt muša nusikaltėlius, man parodė, kad aš galiu užeiti į policijos komisariatą ir ten pradengti. Manau, kad tai įspėjimas.

Baltarusių bendrijos ‚Žyvica“ pareiškimas dėl „Vilniaus brigados“

Redakcija viešina ir baltarusių tautinės bendrijos „Žyvica“ pareiškimą dėl vadinamosios „Vilniaus brigados“ veiklos:

“2019-03-13 mūsų bendrija Žyvica susipažino su tyrimo medžiaga Nr.M-2-02-01211-18 ir mes kategoriškai nesutinkam su prokurorės O.Leoontjevos nutarimu nepradėti ikiteisminio tyrimo, - teigiama grupės žmonių pasirašytame rašte, - 2018-11-26 mes, nukentėjusieji, pateikėme kolektyvinį prašymą pas Generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti tyrimą Lietuvoje gyvenančių baltarusių tautinės mažumos masinio apiplėšimo faktus. Mes apiplėšiami ir prarandame kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir paverčiame benamiais. Parašėme kolektyvinį pareiškimą, taip pat pridėjome savo asmeninius pareiškimus, kaip įrodymą, kad apylinkės prokuratūra ir jai pavaldi policija slėpė faktus apie organizuotą grupę “Vilniaus brigada”. Mes parašėm kolektyvinį prašymą kad Prokuratūra pamatytų visą Vilniaus Brigados nusikaltimų virtinę ir kaip ši grupuotė yra organizuota.. Kodėl šiems Vilniaus brigados žmonėms prokuratūra sukūrė tokias patogias sąlygas, kad būtų galima pelnytis, plėšti ir naikinti, nusiaubti gyventojų turtą, mus baltarusių tautinės mažumos paskutinius pinigus ir paskutinį nekilnojamąjį turtą. Baltarusijos tautinės mažumos genocidas vyksta Lietuvoje. Šis procesas vyksta daugiau nei 20 metų. Įrodyta, kad nuo 2009 m., mūsų nuomone, korumpuoti prokurorai B.Leišys, R. Blaževičius., E.Motiejūnas, O. Leontjeva, nutraukinėja ir uždarinėja šios organizuotos plėšikų grupės bylas.

Tiriamojoje medžiagoje išvardytos baudžiamosios bylos ir tyrimai, kurie buvo inicijuoti Vilniaus brigados nariams A.Meško (Genės Kulikauskinės bendrininkė) ir finansistas Arkadij Freidenzon, teisininkė I.Bobrovskaja, Jaroslovas Vilkinas, Stanislav Vilkinas, Artur Smimov, A. Dzikas, Stasik Zažeckij ir kitiems.

Tyrėja D.Kučauskaitė ir prokurorė O.Leontjeva nenurodė visų faktų apie minėtų asmenų padarytus įtariamus nusikaltimus. D.Kučauskaitė sąmoningai nuslėpė kitų nusikaltėlių vardus ir kokie tyrimai buvo pradėti dėl tų nusikaltimų. Prokurorė O.Leontjeva tai paaiškina, kad tyrėjos turi teisę pasirinktinai nagrinėti baudžiamuosius faktus. Tai reiškia, kad mūsų prašymas prokuratūrai nagrinėti masinį gyventojų apiplėšimą ir gyvenimo žlugdymą liko be dėmesio. Tyrėjas ir prokurorai mus įtikina, kad prieš mus padaryti nusikaltimai yra sutartiniai santykiai. Tačiau byloje Veronicos Bubenienės atveju buvo tokie patys sutartiniai santykiai, tačiau prokuratūra pradėjo baudžiamąją bylą. Valerijos Kerno apiplėšimo atveju taip pat buvo sutartiniai santykiai, ir jo atveju prokuratūra taip pat pradėjo baudžiamąją bylą. Iš teisminės medžiagos V.Bubienenės akivaizdu, kad A.Meško įvykdė nusikaltimą grupėje su I.Bobrovskaja, Yar.Vilkinu ir kitais. A.Meško padarė šias nusikalstamas veikas, prieš susitikdama su Baltarusijos bendruomenės nariais Žyvica, o tai reiškia, kad A.Meško turi patirties tokiuose nusikaltimuose. Ji sukčiauja jau daug metu ir Prokuratūra nemato grėsmes visuomenei ??? 1

Kokiu principu prokuratūra nustato tuos pačius sukčiavimo veiksmus: A. Meško, Jaroslavo Vilkino, Bobrovskajos, A.Dziko, Stanislavo Vilkino, Stasiko Zažeckio veiklą kaip nusikalstamą baudžiamąją ar civilinę ? Atrodo, kad Lietuvos prokuratūra, remdamasi pilietybe, diskriminuoja Baltarusijos tautinę mažumą. Baltarusijos kilmės lietuvių apiplėšimo atveju prokuratūra atsisako pradėti baudžiamąją bylą prieš plėšikus iš Vilniaus Brigados . Kad nesėsti į kalėjimą A.Meško sumokėjo pinigus V.Bubienienei ir V.Kernui, tai reiškia kad A.Meško turi daug pinigu, pastoviai ir sistemingai apiplėšia paprastus žmones. Tai kodėl Lietuvos PROKURATŪRA suteikė Vilniaus Brigados nariams tokias galimybes?

2019 m. kovo mėn. STT institucijos suėmė teisininkę LBobrovskają, tačiau ji sumokėjo didelį užstatą, kad nesėdėti kalėjime, kol vyksta ikiteisminiai tyrimai. Tai reiškia kad visi Vilniaus Brigados veikėjai turi daug pinigų.

Darytina išvada, kad lietuvė V.Bubienenė ir žydas V.Kemas turi pilietines teises civilizuotoje Lietuvos valstybėje, o baltarusiu tautinė mažuma yra pasmerkta sunaikinimui.

Tyrėja D.Kučauskaitė ir tyrimą prižiūrintis prokuroras B.Leišys kartu su prokurorė O.Leontjeva sabotavo tyrimą, paslėpė informaciją ir dokumentus, gautus iš mūsų, suklastojo liudytojų parodymus. Nes liudininkė. Vera Pavlovskaja nepritaria tyrimo protokolui, kurio ji nepasirašė

Kristina Makarevič nesutinka su D.Kučauskaitė surašytais savo parodiniais. Sergejus Starovajtovas nebuvo apklaustas, tik remiantis klaidingu A.Meško pareiškimu, kad ji nežino jo ir niekada nematė. Nors yra tai patvirtinantys liudininkai o tyrėja D.Kučauskaitė jų neapklausė.

Sergej Roussel ir Galina Roussel negalėjo apsiginti, nes jie yra rusakalbiai. Tyrėjas D.Kučauskaitė atsisako svarstyti naujus faktus, patvirtinančius sukčiavimą organizuotoje grupėje: I. Bobrovskoy, A. Meško, Yar.Vilkinąs, A.Freydenzon, P.Grigo ir A.Timosčenko sukčiavimas taip pat nėra svarstomas. Tyrėja D.Kučauskaitė klaidingai konstatuoja kad visi nusikaltimai prieš Serge Roussel ir Galina Roussel yra jau ištirti rugsėjo mėnesį 2016 m, O Serge Roussel ir Galina Roussel susipažino su A.Timosčenko tik lapkričio mėnesį 2016 metu. 2016 m. Gegužės mėn. A.Meško apiplėšė Iriną Vishnevską, tyrėjas D. Kučiauskaitė neteisingai teigia, kad šie veiksmai buvo įvertinti 2009 m. Tadeuš Saieta nukentėjo nuo tu pačiu asmenų iš Vilniaus Brigados, iš invalido pavogta visas

turtas , invalidas liko jau benamis. Tyrėjas D. Kučauskaitė apibrėžia tokia vagystė kaip civilinį pažeidimą.

Galina Šimanovičiui įvyko pakartotiniai apiplėšimai, teroro aktai ir grasinimai iš A.Dziko ir Z. Binkevič, tyrėja D.Kučauskaitė kenkėjiškai pasipriešino šiems nusikaltimams, ji netik sabotavo tyrimą, bet ir apkaltino G.Šmanovič melu. Baltarusijos bendruomenė Žyvica šį faktą laiko policijos šmeižtu, susijusiu su Baltarusijos tautinės mažumos lyderiu. Olgerd Šimanovič dar negavo mokėjimo už A.Meško, ji sąmoningai Išviliojo pinigus už netikrus

pažadus ir asmeninės naudos tikslais.

A.Meško apgaules būdu pasisavino 500,00 eurų, priklausančių V.Pustui. Policija netyrė tos bylos, A. Meško paraše paaiškinimą kad viską atidavė , pinigus atidavė. Niekas jos parodinius ne tyrė. Policija sutinka kad V.Pusta galima apiplėšti.

Visi išvardyti mūsų kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuostoliai sudaro didžiulę sumą, kurią pasisavino Vilniaus brigados nariai. Šios lėšos Vilniaus brigada praleidžia tolesnei nusikalstamai veiklai, teisingumo gailestingumui ir gal būt papirkdama teisėsaugos institucijas. Tai aiškiai iliustruoja Anos Meško biudžeto planas, kuris yra žinomas prokuratūrai, o prokuratūra ją ignoruoja ir slepia.

Prašome likviduoti tyrėjo D. Kučauskaitė ir prokuroro O.Leontjeva sprendimą ir pradėti tirti Vilniaus brigados narių masinius nusikaltimus prieš mus, baltarusių tautinei mažuma. Prašom apklausti visus nukentėjusius ir imti mūsų parodymus, surašytus “savo ranka”, kad tyrėjas negalėtu jų suklastoti.

Tokia galimybė padare tyrėja D. Kučauskaitė profesionalei aferistei A.Meško, o mus apklausoj klaidina ir klastoja mūsų parodinius. Prašom apklausti mus kai po vieną asmenį, tai ir visus kartu. Mes nukentėjome ir turime teisė būtį išklausyti, tyrėja D. Kučauskaitė ir prokurorai O. Leontjeva ir B.Leišys pažeidė mūsų pilietine teisė į gynyba. Mes reikalaujam, kad Vilniaus Brigados nariai gražintu mums mūsų pinigus ir pavogta turtą. Prašom Teismą apginti mūsų teise sauge! gyventi mūsų gimtinėje Lietuvoje.

Galina Šimanovič

Nikolajus Starovaitovas

Galina Rotšssel

Serge Roussel

Irina Višnievskaja

Vladimiras Pustelnikovas

Krystyna Makarevič

Olgerd Šimanovič

Vera Pavlovskaja

įgaliotas asmuo Galina Šimanovič

