„Hanner“ iš Vilniaus pavogtos žemės sąskaita susižers dar 23 mln. eurų

„Verslyniko“ Arvydo Avulio bendrovė „Hanner“ paskelbė, kad ji vėl pristatė stiklainių ant iš Vilniaus miesto pavogtos žemės (buvusio „Žalgirio“ stadiono vietoje, 6,6 hektarų žemės sklype, kurį „Hanner“ neteisėtai pagrobė iš Vilniaus miesto), ir juos jau pardavinėja.



Kaip žinia, minėtas ‚Žalgirio“ stadionas priklausė Ūkio bankui, tačiau šis buvo subankrotintas, o visas banko turtas atimtas. Tada neva stadiono griuvėsius įsigijo Avulis, kuris paskelbė, kad stadionas jam priklauso, jį nugriovė, ir pristatė ten savo „stiklainių“. Neįtikėtina, kad Avuliui buvo leista ši afera, vykstanti priešais generalinės prokuratūros langus – mat šis žemės sklypas „Hanner“ buvo išnuomotas ne aukciono būdu. Tokiu būdu išnuomota valstybinė žemė gali būti naudojama tik pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį. Šioje vietoje visą laiką buvo įregistruotas pastatas-stadionas, todėl išnuomotas žemės sklypas privalėjo būti naudojamas tik stadionui eksploatuoti.

Paskelbta, kad „Hanner“ pradeda trečiąjį projekto „Centro rezidencija“ etapą, ir pranešime nurodoma, kad šiame etape bus statomi trys mūriniai A+ energinės klasės daugiabučiai namai. „Hanner“ rinkai pasiūlys 176 butus, kurių plotas sieks nuo 25 iki 97 kvadratinių metrų.

Sostinės Rinktinės gatvėje esančio projekto „Centro rezidencija“ trečiajam etapui statybos leidimas išduotas praeitą savaitę, o darbai bus pradėti šią savaitę. Projektą „Hanner“ planuoja užbaigti 2020 m. IV ketv., į jį bendrovė investuoja 14 mln. Eur.



„Centro rezidencijos“ trečiojo etapo vidutinė butų kaina sieks 2599 Eur/kv. m. Net jeigu skaičiuoti, kad vidutinis vieno buto plotas bus apie 50 kv. metrų, tai pardavus beveik 9 tūkst. kv. metrų būstų po prašomą kainą – po 2599 euro už kvadratą, tai „Hanner“ susižers mažiausiai 23 mln. eurų.

Beje, „Hanner“ šefas A.Avulis nesidrovėdamas skelbia, kad jo sugrūsti stiklainiai yra labai gerai. Paskelbta, kad pirmajame „Centro rezidencijos“ etape parduoti beveik visi butai, iš 115 butų liko neparduotas tik 1, o antrajame etape, kurį planuojama užbaigti iki metų pabaigos, jau parduota daugiau nei 75% butų.

„Pirkėjai Vilniuje vis labiau vertina, kur ir kaip praleidžia savo laiką. „Centro rezidencijos“ namai nuo Katedros aikštės yra nutolę vos kelis šimtus metrų, todėl gyventojai gali visas reikalingas vietas pasiekti pėsčiomis ar dviračiu, išvengdami automobilių spūsčių – tai yra didžiausias šio projekto privalumas“, – teigia „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.

Kiekvieno „Centro rezidencijos“ etapo gyventojai turės atskirą uždarą teritoriją ir savo vidinį kiemą su žaliosiomis zonomis, pasivaikščiojimo takais. Pirmo aukšto gyventojai turės nuosavas terasas.

„Centro rezidencija“ yra viena iš naujo daugiafunkcio kvartalo, kurį „Hanner“ plėtoja buvusio Žalgirio stadiono teritorijoje (6,6 ha), dalių. Tad „Centro rezidencijos“ gyventojai galės džiaugtis nauja infrastruktūra bei viešosiomis erdvėmis, kurias suprojektavo viena žymiausių pasaulyje kraštovaizdžio architektų studijų „Martha Schwartz Partnership“.

Kvartale jau veikia pirmasis Baltijos šalyse „Courtyard by Marriott“ tinklo viešbutis ir A klasės biurų kompleksas „Business Stadium West“.

Teritorijoje iškils ir daugiau verslo centrų. Šalia Šeimyniškių gatvės jau įsibėgėjo biurų pastato „Business Stadium North“ statybos. Liepos mėnesį baigėsi verslo centro „Business North East“ architektūrinis konkursas.





Vilniaus gyventoją A.Rupšplaukį stebina Avulio įžūlumas – žinodamas, kad neturi teisės užstatyti minėto žemės sklypo, ir raginamas sustoti, šis tik skubino statybas.



Įvykių chronologija



T.y. Nacionalinė žemės tarnyba dar 2018 m. vasario 27 d. informavo valstybinės žemės sklypo, esančio adresu Rinktinės g. 3, Vilniuje, kuriame yra sugriuvęs Vilniaus „Žalgirio“ stadionas, nuomininkus – UAB „Hanner“ ir jos savininką, multimilijonieriumi prisistatantį Arvydą Avulį, apie nuomos sutarties nutraukimą.



A.Avuliui buvo pranešta, kad šis žemės sklypas „Hanner“ buvo išnuomotas ne aukciono būdu. Tokiu būdu išnuomota valstybinė žemė gali būti naudojama tik pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, adresu Rinktinės g. 3, Vilniuje, buvo įregistruotas pastatas-stadionas, todėl išnuomotas žemės sklypas privalėjo būti naudojamas tik stadionui eksploatuoti.



Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro nutarime buvo konstatuojama, kad stadionas ir jo priklausiniai buvo perduotas Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“, tačiau, kaip matyti iš vėliau parengtų teritorijų planavimo dokumentų, Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“, UAB „Žalgirio sporto arena“ ir UAB „Promola“ neturėjo ketinimo atstatyti pastatus ir vykdyti jų eksploataciją. Tai lemia, kad įsigijus stadioną ir jo priklausinius buvo siekiama sukurti menamas sąlygas įgyti valstybinės žemės nuomos teises ne aukciono būdu. Todėl 1999 m. sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis ir ją iš dalies 2012 m. ir 2015 m. keitę susitarimai turi būti nutraukti. Prokuroro teigimu, susitarimai dėl žemės nuomos sutarties pakeitimo sudaryti jau patvirtinus teritorijos detalųjį planą, numatantį šioje vietoje komercinės, gyvenamosios paskirties pastatų statybą, tai yra, veiklą, nesusijusią su stadiono eksploatavimu. Taip pat pažymima, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotas leidimas nugriauti šešis sporto paskirties pastatus, akivaizdžiai prieštarauja viešajam interesui ir valstybinės žemės nuomos be aukciono socialinei paskirčiai.



„Laisvas laikraštis“ jau rašė apie tą schemą, kai Vilniaus savivaldybė suformuoja didelį sklypą aplink kokią nors griuveną Vilniaus mieste, parduoda tą griuveną už skatikus „Hanner“, ir „Hanner“ toje vietoje pristato dangoraižių, net nepirkdamas valstybinės žemės.



Kaip žinia, visa "Žalgirio" stadiono teritorija – 6,6 hektarai žemės pačiame Vilniaus centre priešais Gedimino pilį - dar 2013 m. priklausė Ūkio bankui. "Buratinu" vadinamas šio banko savininkas Vladimiras Romanovas jau gavo politinį prieglobstį Rusijoje ir į Lietuvą sėdėti iki gyvos kalėjime grįžti tikrai neketina.



Visas triukšmas dėl „Žalgirio“ stadiono kilo po to, kai vilnietis Almas Rupšplaukis kreipėsi į prokuratūrą, nurodydamas, kaip yra vagiamas Vilniaus miesto turtas.



„Bandžiau kreiptis į STT, tačiau pareigūnai mano prašymų ir galimų įrodymų nepriima (negalima ant jų pykti), - sakė Rupšplaukis, - dalį įrodymų turi VMĮ prie FM, tačiau be oficialaus Lietuvos prokuratūros nurodymo niekas tyrimo nesiima. O tuo tarpu Vilniaus apygardos prokurorų iniciatyvas apginti visuomeninį interesą bandoma sumaišyti su žemėmis. Galbūt tai paskatintų Jus inicijuoti tyrimą (pagal galimybes), nes per šią schemą mūsų valstybė praranda milijardus investicinių eurų. "Žalgirio" stadiono teritorijos (valstybės žemės) pasisavinimo pavyzdys - tik viena grandinės dalelė. Beje, šioje istorijoje UAB "Hanner RE" meluoja, nes ji :

niekada nepirko Teritorijos aplink "Žalgirio" stadioną, nes stadiono, skirto nugriovimui, vertė - 1 euras;

tas pat ir su buvusia Ūkio banko Teatro arena - perkant ją iš banko buvo viešai pareikšta, jog bus nugriauta;

niekada neinvestavo "milijonų", kuriais atliekami šios teritorijos vystymo darbai atitiktų LR teisės aktus !!!

Tarptautinėje verslo praktikoje priimta, jog tokių pirkinių, siekiant jų pagalba daryti verslą, kainą - apie 10 būsimųjų bendrųjų pelnų (EBIDTA). Viešumoje A. Avulio minimi "investuoti" 40 ar net 200 mln. eurų yra gerai organizuotos viešųjų ryšių kampanijos dalis. Ši propaganda tikslingai nukreipta suklaidinti visuomenę ir "paspausti" vyriausybę palikti "Hanner" sklypus, kurių vertės prasideda nuo 40 mln. eurų. Juk ne veltui p. A. Avulis per JAV ambasadą Lietuvoje siekia "spausti" LR Vyriausybę. Vienas iš oficialių "Marriott" vadovų - mano pažįstamas, tad tikrovėje JAV "investuotojo išvarymas" pačiai kompanijai atrodo kiek kitaip.



Esu projektų vadovas, dirbau su įvairiais smulkiais projektais - rinkodaros ir personalo valdymas yra mano duona. Tai aš paskatinau Lietuvos prokuratūrą ir NŽT nutraukti sandėrius, įteisinančius valstybinės žemės užvaldymą. Pasekmės - šiuo metu ŽŪM "verčia" gerb. D. Kuprį iš kėdės, nes tasai siekia pertraukti "istorinę" korupcijos schemą Vilniuje. Iš principo, galima būtų įvardinti ir šio žmogaus "patraukimu" suinteresuotus asmenis...

Istorija su "Žalgirio" teritorija yra tik viena - ir ne pati didžiausia - mozaikos dalis. Dar keletas didžiulės vertės valstybės žemės užvaldymo veiksmų įvyko ... šalia "Žalgirio" stadiono teritorijos. Tik žaidėjai kiti ir netokie "rėksniai", kaip "Hanner" valdybos pirmininkas p. A Avulis. Tačiau tų pačių "investuotojų" užvaldyta valstybės žemė vaizdingoje vietoje Trakų rajone siekia per 300 ha...



Apie tai, kaip yra pavagiama milijonus eurų kainuojanti žemė Vilniuje, ir kokius kyšius už tai gauna Vilniaus savivaldybės tarybos nariai – interviu su vienu iš šių sandėrių dalyvių, kuris, be abejo, panoro likti nežinomas:

- Kodėl sakote, kad kyšiai Eligijui Masiuliui susiję su „Hanner“ investicijomis Vilniuje?

-VMI neseniai baigė patikrinimą apie žmonės, kurie didelėmis pinigų sumomis išsigrynina pinigus iš bankų per bankomatus, - pasakojo LL šaltiniai, - pinigai imami iš tokių bankų, kurie turi padalinius ofšorinėse šalyse, pvz., Kaimanų salose. VMI išplatino tokį nedidelį straipsnelį apie tai, kad juos sudomino žmonės, kurie išsigrynina sumas nuo 50 iki 100 tūkst. eurų. Pinigai nuimami nuo trečiųjų šalių „ofšorinių“ įmonių, duomenys apie kuriuos niekada nėra pateikiami.

- Tai jūs manote, kad tai susiję su „Žalgirio“ stadionu?

- Tai yra tiesiogiai susiję. Aš keliu prielaidas apie tai, kas ten nuima pinigus, ir kad perduoda. Tačiau tai yra prielaidos, nors aš ir žinau visus veikiančius asmenis. Duomenis apie „Hanner“ veiklą Ukrainoje neseniai paskelbė vienas portalas Estijoje - ten taip pat viskas labai persipynę per tuos pačius veikiančius asmenis. Šiuo metu ponas Avulis yra gražus ponas, o ten dar figūruoja toks Mindaugas, man atrodo, iš "Hanner" valdybos, kuris pridengia visą šią veiklą.

- Tačiau visa ši "Žalgirio" stadiono teritorija anksčiau priklausė Ūkio bankui ir jos valdytojui Vladimirui Romanovui?

- Jūs ne visai teisus - visa ši teritorija ir žemė priklausė ir priklauso valstybei. Ūkio bankui priklausė tik statiniai ant minėtos teritorijos.

- Tačiau Ūkio bankas taip pat planavo visokius investicinius projektus šioje teritorijoje, tačiau niekas jam neleido jų vykdyti net 15 metų?

- Suprantate aš pasakysiu grubiai, tačiau verslo pasaulyje Romanovas buvo svetimas čia Vilniuje, todėl tų svetimųjų vietinis klanas nepriima, nes tie vietiniai klanai tokių Romanovų atėjimą supranta kaip nustūmima nuo lovio ir nuo tų teritorijų kuriuos anksčiau jiems priklausė. Todėl tie vietiniai klanai iš svetimųjų net kyšių nepriima.

- Įdomu, o tai koks jiems skirtumas - juk pinigai nekvepia? Juk tą Ūkio banką valdžia labai brutaliai atėmė?

- Aš tai puikiai žinau, nes Ūkio banke turėjau nemažai akcijų ir jis visai neblogai veikė. Aišku, kad suktybių pasitaiko visur, visuose bankuose, tačiau akivaizdu, kad ten buvo pulta ir susidorota su banku dėl vieno žmogaus - to pačio Romanovo. Ir susidorota ne dėl Romanovo asmeninių savybių, o tik todėl, kad jis lindo į svetimą teritoriją. Įtariu, kad Žalgirio stadionas ir buvo ta teritorija, kuri pražudė Ūkio banką. Atsiminkime, kad Romanovas, svetimas ne tik pagal tautybę ir kilmę, tačiau jis lindo į vilniečių daržą. O ta priešprieša tarp Vilniaus ir Kauno seniai egzistuoja ir yra iki šiol.

- O paskui buvo padaryta dar viena afera - Ūkio banką paskelbė bankrotu ir visa jos geru paskolų dalį kartu su visu turtu atidavė Šiaulių bankui?

- Tačiau neatidavė blogų paskolų šleifo - taip vadinamų blogų paskolų.

- Tačiau kur čia nauda Ūkio banko kreditoriams, jeigu visas bankrutavusio banko turtas dovanojamas kažkam kitam, juos paliekant prie riestainio skylės?

- Tiesiai šviesiai pasakius, toks perdavimas yra visokeriopa žala valstybei. Naudos čia jokios nėra, o naudą gavo tik Šiaulių banko valdytojai. Kažkas ten yra ranka uždėjęs , turi konkrečią įtaką ir todėl priimami tokie sprendimai. Todėl didžiausia nauda Šiaulių bankui, kuris perėmė didžiausią rinkos dalį. Lygiai taip pat, kaip uždarius "Snorą" didelę jo rinkos dalį perėmė SEB. Be to, yra vienas esminis dalykas - prieš šį sandorį Šiaulių banko akcijos buvo kažkur dugne, o po tos istorijos su "Hanner" ir Avuliu, Šiaulių banko akcijos žaibu pabrango, ir kai jos buvo brangiausios, banko vadovas savo akcijas pardavė. Tai va ir matome, kas gavo didžiausią naudą. Tačiau tokia manipuliacija akcijomis yra normali - juk dažnai būna, kai išleidi naujas akcijas, išleidi pinigus žiniasklaidai ir kitiems reikaliukams, ir kai tos akcijos pabrangsta kelis kartus, jas parduodi, ir tada visa bendrovė sugriūva.

- Tačiau Avulis deklaruoja, kad jis neva sumokėjo 40 mln. eurų už tos "Žalgirio" teritorijos statinius Šiaulių bankui?

- Niekas nieko nemokėjo - tai tik žiniasklaidos burbulas. Faktas yra tas, kad Avulis su "Hanner" įsteigė kelias įmones su minimaliu 3 tūkst. euru kapitalu vykdyti projektams. Visa ši informacija yra viešai pasiekiama per Registrų centrą. Toliau "Hanner" projektams plėsti Šiaulių bankas paskolino pinigus. Visą šį Žalgirio stadiono teritorijos projektą finansuoja tik "Šiaulių bankas". Todėl jie ten tik popierius sutvarkė kad neva "Hanner" nuperka iš Šiaulių banko stadioną, tačiau pinigų neduoda o Šiaulių bankas skolina pinigus "Hanner". ir netgi ne "Hanner", bet tai "Hanner" dukterinei įmonei "Promola" su minimaliu kapitalu. Reškia, jeigu verslas žlugs, tai "Hanner" išlips sausas iš tos balos. O jeigu projektas sėkmingas, "Hanner" uždirba ir išsimoka dividendus, ar kažkaip kitaip išsiima pinigus. O jeigu žlugs, ir valstybė susigražins šią žemę, tai "Hanner" vėl ne prie ko - jie nusiplaus, palikę ant valstybės žemės krūvą griuvėsių, kuriuos reikės kažkam išvežti, aišku, už mokesčių mokėtojų lėšas. Patikėkite, Avulis nieko nepirko, o visa ši istorija - tik žiniasklaidos išpūstas didžiulis burbulas. Nėra ten jokių mokėtų milijonų, nei investicijų, o tik Šiaulių banko paskolinti pinigai. Nes investicijomis aš vadinu pinigų srautus, kurie atitinka įstatymus, ir yra investuojami pagal bendrąjį planą, pagal detaliuosius planus, pagal Žemės įstatymą. Jeigu viskas investuojama laikantis įstatymo, tai puiku, tai yra investicijos. Ir jeigu kažkas nepasiseks, valstybė turės kompensuoti. O "Hanner" atveju mes kalbame apie skolintus iš Šiaulių banko pinigus, kurie yra išleidžiami pažeidžiant visus įstatymus.

- O Vilniaus meras Šimašius stačiai eina iš proto, ir garsiai rėkia kad "smaugiami investuotojai", ir kad tos teritorijos bendrąjį planą Vilniaus taryba jau neva patvirtino. Taigi negi taryba nematė, kad negalima tvirtinti tokio plano - ar tie tarybos nariai nepakaltinami?

- Vienas dalykas, už tam tikrą pinigų sumą mes savo principo nekeičiame. Tačiau už labai didelę pinigų sumą mes visi pradedam abejoti, galvoti kaip čia elgtis. Gal būt, paminame moralinius principus. Tai vadinama kyšininkavimu. Todėl vieni tarybos nariai yra nupirkti, nors juos įvardinti aišku, yra prokuratūros reikalas. Aš turiu taryboje šaltinių, kurių, aišku, negaliu atskleisti tačiau jie sako, kad pačią partijos grietinėlę greičiausiai nupirko. Juk mes namuose nelaikome po 100 tūkst. eurų grynais pinigais (kaip žinia, Eligijaus Masiulio namuose buvo laikoma 250 tūkst. eurų grynųjų pinigų) - juk ir apiplėšti gali. Juk pinigams laikyti yra bankas. Todėl grynieji pinigai, laikomi namuose - nors teisėsauga ir neatsakė, iš kur jie, tačiau aš manau, kad jie atsirado iš "ofšorų". Kitas dalykas, kad ta Avulio dainelė, kad "aš jau sumokėjau 40 mln. eurų už žemę ir dar investuosiu 200", labai jau užliūliavo tautą. Ta pastoviai sukama plokštelė jau visus įtikino. Todėl kai aš kalbuosi su savo partneriais, jie pripažįsta, kad aš atvėriau jiems akis, nors anksčiau jie tikėjo Avuliu. Todėl aš ir sakau - ko negali pinigai, gali dideli pinigai, ir manau, kad visas šis projektas yra didelių pinigų rezultatas.

- Tačiau skaičiuojame, kiek tie kyšininkai padaro žalos - jie paima, pvz., 100 tūkst. eurų, tačiau valstybė dėl to praranda 40 mln. eurų? Kyšiams atitenka labai nedidelė dalis to, kad jie pavagia?

- Nepamirškime, kad "Žalgirio" stadiono teritorija sukūrė du precedentus. Vienas dalykas, kad į nacionalinio stadiono vietą atėjo monopolininkas, kitas dalykas, kad "Hanner" su tuo projektu smarkiai sukėlė butų kainas Vilniuje. Reiškia, kad kažkas labai strategiškai gerai paskaičiavo. Todėl kokia suma išleidžiama kyšiams - vienas Dievas težino

- Matyt, kad tai žino tik Avulis?

- Taip, šitas gerai žino. "hanner" valdyboje yra toks Mindaugas, būsimasis šios įmonės vadovas. O aš, kaip verslininkas, samprotauju taip - jeigu aš sukuriu precedentą sau ar savo draugams pasipelnyti kitoje vietoje, tai aš su savo draugais susimetu ir išleidžiu dar daugiau, nei buvo planuota. O kiek buvo išleista kyšiams - gal būti, tai ateityje išsiaiškins teisėsauga.

- O kas bus nacionalinio stadiono rangovas?

- Jis jau yra žinomas, tai bus konsorciumas su "Icor" įmonėmis. Nors skelbiama, kad ten yra vienas konsorciumas. Ten yra viena įmonė, statytinė kita - iš "Icorus" grupės. dar - "Žalgirio" arenos valdytojai, kurie praeityje pasižymėję nuodėmėmis. nes nugriovus "Žalgirio" stadioną, sklypas atitenka "Hanner" su valdybos pirmininku Avuliu ir tokiu būdu sudaroma natūrali monopolija pastatyti naujam stadionui ant Šeškinės kalvos.

- Tačiau atrodo, kad Nacionalinė žemės tarnyba, pareikalavusi šį sklypą gražinti valstybei lyg ir atsitraukia?

- Aš su ta tarnyba bendrauju. Vienas dalykas, NŽT vadovas yra verčiamas nes jis pradėjo pertvarką. Kitas dalykas, toje pačioje NŽT yra daugybė klanų jie bijo prarasti savo darbo vietas. be to ši tarnyba jaučia didžiulį spaudimą. nežinau kaip bus toliau tačiau prokuratūra pateikė nurodymą nutraukti žemės nuomos sutartį, o NŽT pateikė "Hanner" oficialų įspėjimą, kad sutartis bus nutraukta. Įspėjimo terminas baigiasi balandžio 20 d., o dabar vyksta didžiulė povandeninė kova, ką daryti toliau.

- Aš manau, kad Šimašius kažkokiu tai būdu legalizuos šį projektą?

- Sakykim taip - bus legalizuotas valstybės žemės užgrobimas. nes šis projektas jau sukūrė monopoliją butų rinkoje Vilniuje. Monopoliją sukūrė keturios firmos : "Haner", "Realco" "Eika" ir "Icorus" koncerno dukterinės įmonės. žemės sklypo Suvalkiečių g. 3 projektas pernai padarė įtaką kainų augimui o kadangi kainos smarkiai išaugo, tai padarė įtaką ir kitoms kainoms. Nors negalima dar sakyti, kad tai monopolija, tačiau tai tikrai yra dominuojanti trijų firmų padėtis nekilnojamojo turto rinkoje. Nors kol dar nėra faktų apie šių firmų susitarimų, mes negalime viešai klabėti apie tai, kad jos jau susitarė. Tačiau statistika sako, kad jeigu užimi daugiau nei 50 proc. rinkos, tai rinka jau yra tavo. O prokuratūra bent jau kol kas nepakeitė savo nuomonės.

- Tačiau prokuratūra sėdi politikų kišenėje, niekada pati nepriima sprendimų?

- Todėl su politikais ir reikia dirbti.

- Todėl aš ir manau, kad Avulis ir dirba su politikais, nes be jų pagalbos negalėjo prasukti tokio projekto?

- Aš linkęs pasirinkti terminą, kad Avulis yra ne linkęs dirbti su politikais, o yra linkęs juos pirkti. Akivaizdžių rašytinių įrodymų neturiu, tačiau VMI juos turi.