Teisėjas V.Bavėjanas, nekaltą žmogų pasiuntęs į kalėjimą 12 metų pagal “unitazo parodymus”, mano, kad jį teis tik Dievas

„Kaltas tik prieš Dievą“, – žurnalistams penktadienį sakė apeliacinio teismo teisėjas V.Bavėjanas, davęs paaiškinimus Teisėjų tarybai.

Neįtikėtina, kad šis kyšininkas įkliuvo tik dabar, keliasdešimt metų teisęs nekaltus žmones ir griovęs žmonių gyvenimus.

Garsus Lietuvos kaskadininkas Česlovas Kuncevičius, jau septyni metai sėdintis kalėjime už nusikaltimą, kurio nepadarė, pasidalino su redakcija savo įspūdžiais apie sulaikytų teisėjų gaują.

Kaip žinia, Č.Kuncevičius buvo nuteistas 12 metų kalėjimo už nužudymą. Vienintelis kaltės įrodymas – per “kalėjimo unitazą” išgirstas tariamas Č.Kuncevičiaus prisipažinimas, kurį „išgirdo“ iki gyvos galvos už trijų metų mergaitės išprievartavimą ir nužudymą nuteistas Linas Venckevičius. „Ožiui“ už teisingą paliudijimą buvo atsilyginta cigaretėmis.

Česlovas Kuncevičius : “Gal galėtumėte priminti "visuomenei"....,apie mano bylą, kai buvau melagingais parodymais ir po eksperimento per klozeto vamzdi....,nuteistas 12 - ai metu ir jau sėdžiu virš septynių metų, būdamas nekaltas-- naglai ir begėdiškai suklastojus byla, kurioje pagrindinį nuosprendį priėmė apeliacinio teismo "teisėjas" įtariamas kyšininkas -- Bavėjanas..???? Juk sėdžiu nekaltai ir visos pastangos nedavė ir neduoda -- jokių rezultatų !!!!! Teisėjas Bavėjanas nusispjovė i tai, kad įslaptintas "ožys" pirminiuose parodymuose teigė, jog pokalbį apie nusikaltimą girdėjo pasivaikščiojimo metu neva aš pasakojau kitam įtariamajam. Tačiau, kai įrodžiau kad šis asmuo negalėjo su manimi ir kitais įtariamaisiais buti vienoje patalpoje, nes yra nuteistas iki gyvos galvos (Linas Venckevicius 1974 m. g. ,išprievartavo ir nužudė 3 ju metukų mergaitę)...,"ožys" teismo metu (apygardos teisme teisėjas Kisielius) pakeitė savo parodymus, pasakė, jog viska girdėjo per klozetą. Bet neatsakė į klausimą, kaip jis galėjo mane matyti, nes pirmose parodymuose prie visu smulkmenų pasakė, kad man dantis nuskeltas....?

Teisėjas Bavėjanas (apeliacinis teism.) nekėlė klausymo dėl parodymu keitimo, o kaip išsigelbėjimo ratą skyrė debiliską eksperimentą ir nurodė nutartyje -- video medžiaga (eksperimento su klozetu) bus vertinama kaip įrodymas. Tačiau jis visiškai nesirėmė įrašu, o nuosprendi 12 metu man pateisino prokuroro (Kozliako -- klozeko) ir "statistu" (kalėjimo darbuotojai) apklausos teisme protokolais. Kodėl teigiu Bavėjanui buvo sumokėta, todėl kad privačiame pokalbyje jis pasakė advokatui -- aš jį (mane)vis tiek užmūrysiu. Be to, nemanau, kad nemokamai bet koks teisėjas -- ryžtųsi nuteisti žmogų, priės kurį akivaizdžiai -- viskas sufabrikuota ir nėra jokiu įrodymų. Juk kai gavau iš apygardos teismo 15 metų, tai tris metus buvau laisvėje iki apeliacinio teismo be jokiu apribojimų”.

prokuroras klausosi prisipažinimo - tai ne filmas, o lietuviškos prokuratūros kasdienybė

Kalinys, nuteistas iki gyvos galvos už 4 žmogžudystes - Linas Venckevičius. Pasak šaltinių, ir žurnalistų - viena iš jo žmogžudysčių - 3-metės išžaginimas ir nužudymas. Lukiškėse jis turi pravardę "etatinis" liudytojas. Taip pat dar vadinamas velniu, žmogaus pavidale arba velnio advokatas. Sėdėdamas, jis tikisi, už tai, kad pareigūnams padeda "užbaigti" bylas, kada nors išeiti į laisvę. Jo biznis kalėjime vadinasi - žmonių gyvenimai. Už tai, kad tapo Č.Kuncevičiaus byloje liudytoju, jis gavo televizorių, radiją, telefoną bei pinigų į savo sąskaitą. Tiek kainavo 12 metų žinomo kaskadininko, kuris atlikinėjo kaskadinius triukus, filmuojant filmus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kompanijose, tokiose kaip Discovery, National Geographic bei History . Lukiškėse jo nekenčia visi, išskyrus tuos pareigūnus, kuriems jis atlieka paslaugas. Vaikšto tik pasislėpęs už pareigūnų nugarų, nes kitaip už visą blogį, kurį yra padaręs ne vienai šeimai, melagingai liudydamas bylose už atitinkamas privilegijas, jau tiesiog negyventų...

"Laisvam laikraščiui" paskelbus, kad prokuratūra, siekianti išgauti įtariamųjų prisipažinimą, bene pirmą kartą baikerio Lauryno Baltrūno byloje suėmė ir ėmė kankinti jo žmoną - uždarė ją gretimoje kameroje, kad vyras visą naktį girdėtų jos verksmą, sulaukėme Česlovo Kuncevičiaus žinutės.

Česlovas Kuncevičius buvo nuteistas, remiantis "slapto liudininko" parodymais, kad jis neva girdėjo, kaip Č.Kuncevičius per kalėjimo unitazo vamzdį visam kalėjimui prisipažino nužudęs.

Visai "teismų" sistemai tokio įrodymo užteko, nors "slaptis liudininkas" buvo iki gyvos galvos nuteistas recidyvistas, kuris už cigarečių pakelį bet ką gali paliudyti bet kokioje byloje ir dažnai "prokuratūros" naudojamas, siekiant "surinkti įrodymus".

"Labas p. Drižiau! Jums rašo Česlovas Kuncevičius, neteisėtai nuteistas "unitazo" byloje..... Skaičiau straipsnį apie baikeri....,tai Jus biški neteisus. Mano sūnų (todėl, kad jį auginau vienas) su Traku teisėjos palaiminimu. Be jokio pagrindo sulaikė ir uždarė į Kosciuškos g.1 areštinę, kur jį ir daužė ir laikė prie tardymo kambarių, kad jis girdėtų, kaip "tardo" mane:- (beje, po 10 parų jį paleido, o po mėnesio (maždaug) visiškai reabilitavo). Taip, kad šita“ praktika" yra sena ir net sovietu laikais joks prokuroras ar it., net neleistų užsiminti apie šeimos nario panaudojimą, kad tik baigti bylą. Psichologinis smurtas yra daug baisesnis, nei fizinis. Viską tai patyriau per 22 mėnesius, iš kurių 15men. praleidau visiškoje izoliacijoje ir galimybes telefonu susisiekti su artimaisiais. Deja, "advokatas "Juzukonis, net 11men. ginęs mane, net neapskundė teisėsaugos veiksmų ir tegul neaiškina, kad tai "pirmas " kartas Lietuvoje".