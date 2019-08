Christian Nekvedavicius

LANDSBERGIO "NUOPELNAI" LIETUVAI

1. ARGI JIS NEŽLUGDĖ LIETUVOS ĮVAIZDĮ IR ATEITĮ?

- Ar ne jis, laimėjus Sąjūdžiui rinkimus, Vyriausybę sudarė tik iš KP ir CK, tuo sutrypdamas Tautos pastangas demokratiniais būdais atsikratyti sovietinių kolaborantų?

- Ar ne jis neįvykdė desovietizacijos, dėl ko valdžioje taip ir liko „buvę ir nepražuvę“ komunistai ir KGBistai?

- Ar ne jis sukūrė naują „elitinę“ nomenklatūrą: korumpuotą ir kriminalizuotą?

- Ar ne jis neįvykdė KGB darbuotojų deportacijos po 1991 rugpjūčio 19 d. pučo, o leido įsidarbinti valdžios, valdymo ir netgi jėgos bei saugumo struktūrose – tuo padėdamas pamatus „elitinei mafijai“ susikurti?

- Ar ne jis suteikė privilegijas okupantams ir nelegalams migrantams – pilietybę ir 4 kartus didesnę ekonominę pagalbą nei lietuviams ar emigrantams?

- Ar ne jis leido skleisti pasaulyje melagingus gandus, kad „lietuviai – žydšaudžių tauta“, kai šis šmeižtas buvo 2 kartus patikrintas ir paneigtas 1945 m. Niurbergo procese ir 1972 m. JAV senato specialiosios komisijos?

- Ar ne jis organizavo eilę politinio susidorojimo procesų savo konkurentams: V. Čepaičiui, Z. Vaišvilai, K. Prunskienei, A. Butkevičiui, S. Stomai, R. Paksui?

- Ar ne jis pagrasino už teisybę apie „Wiljamsą“ teismu, nors yra Konstitucinio Teismo įvertinimas bei viešas V. Adamkaus prisipažinimas apie konservatorių prievartą – argi tai ne diktatūra?

2. KAS SUKŪRĖ „SKYLĖTĄ“ TEISINĘ SISTEMĄ ĮGALINANČIĄ:

- „Prichvatizuoti“ tautos turtą – pvz., tai 100 milijardinė investicinių čekių afera?

- Perkelti žemę iš prastų plotų į brangias reprezentacines, apgrobiant savininkus ir praturtinant „elitą“ dar 20 milijardų litų?

- Parduodant savininkų teises į žemę kitam asmeniui, kas įgalino apgrobti žemės 18 metų neatgaunančius savininkus?

- Ištraukė – išėmė iš neliečiamo „strateginių Lietuvos objektų“ sąrašo Mažeikių naftos g-lą ir sukėlė grėsmę Lietuvos ekonominiam savarankiškumui?

3.AR NE JIS NEĮVYKDĖ IŠLIKUSIO TURTO RESTITUCIJOS ĮTVIRTINTOS KONSTITUCIJOJE:

- Jau 18 metų savininkai neatgauna nei išlikusių namų nei žemės, nei nuomos už juos, nei kompensacijos?

- Jau 10 metų kai iš pensininkų nacionalizuota 2/3 pensijų, o V. Landsbergis net „nepastebėjo“ to, nekalbant apie tai, kad galėjo ir privalėjo atstatyti pensijas?

- Pats tapo milijonieriumi per žemės kilnojimą ir atsiimtą turtą (deklaruotų 19 milijonų)?

4.ARGI NE JIS SUŽLUGDĖ LIETUVOS EKONOMIKĄ IR „IŠPARCELIAVO“ JĄ RUSIJAI?

- Ar ne jis Ignalinos AE elektrą pardavinėjo 7 kartus pigiau nei lietuviams, tiek Kaliningrado karinei bazei (priešui!), tiek Baltarusijai (Lukašenkos režimui paremti!), tiek broliams latviams, kas per 18 metų susidarė 10-20 milijardų nuostolių tautai?

- Ar ne jis veltui „pardavė“ Mažeikių-Butingės-Biržų naftos kompleksą per Bumgarnerį (JAV) Chodarkovskiui (Rusija) ir padarė Lietuvai 4 milijardų litų žalą?

- Ar ne jis pardavė visas įmones tik „užsienio investitoriams“ už pusę kainos, o ne saviems?

- Ar ne jis sukūrė kontrabandos „piramidę“, kuri per 18 metų nuskurdino Lietuva 72 milijardais litų ir praturtino „elitinę mafiją“?

Jo nuolatinis viršininkas jau nuo Sąjudžio laikų buvo neteisėtai okupuotos Lietuvos KGB vadeiva generolas Eduardas Eismuntas, o okupanto paklusnus inrankis buvo vadinama "Lietuvos Aukščiausia Taryba" ir jo "pirmininkas" Landsbergis (Euduardo Eismunto KGB agentas Dedulė). Nuotrauka: KGB vadeiva Eduardas Eismuntas atvyksta į "Lietuvos Aukščiausios Tarybos" posėdį su tikslu susitikti su jo ypatingu agentu Dedule, kad tas taptų "pirmininku" ...