Lietuvos antikonstitucinė valdžia yra LYDERĖ

Per „youtube“ tenka stebėti įvykius Maskvoje, kur 2019-07-27 vyko susidorojimas su taikiais demonstrantais, nes pastarieji mat užsimanė turėti teisę rinkti ir būti renkamais. Mat jiems atrodo, kad jiems turi galioti RF Konstitucija, kai jie turi antikonstitucinę valdžią.

Lygiai tas pats Lietuvoje. Taip pat antikonstitucinė valdžia. Kitaip tariant NELEGITIMI valdžia, taip kaip ir okupuotoje Lietuvoje. Tiesiog okupantas hibridiškais metodais pasiliko valdžioje. O antikonstitucinės valdžios nešėjai yra hibridiniai stribai.

Stebiu, kaip Maskvoje smogikai taršo demonstrantus ir atsistebėti negaliu. Taršo gana „humaniškai“ su lazdomis, kartais iki kraujų, užlaužia rankas ir tempia į „autozakus“. Tačiau nė karto nemačiau, kad tie smogikai parsiguldytų kokį nors vyriškį ir šautuvo buože daužytų jų lytinius organus. Čia Lietuvos antikonstitucinės valdžios smogikai yra aiškūs lyderiai, nes jie jau 2012-05-17 buvo įsisavinę šį metodą, kai jėga pagrobė nuskriaustą Deimantę iš jos gimtų namų sunaikinimui. Tuo laiku Lietuvos antikonstitucinėje valdžioje buvo prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkė „konservatorė“ Irena Degutienė, ministras pirmininkas „konservatorius“ Andrius Kubilius, o pačiu vykdytoju buvo policijos generalinis komisaras, dabartinis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Tai berods naujas prezidentas Gitanas Nausėda... net gal ir neturi kito pasirinkimo? Ir tu man taip sugalvok, kalbu apie Ramūną Karbauskį, pasirinkti savo sąrašo lyderių tokį Saulių Skvernelį. Ar visai protą ir moralę praradęs?

Taigi darytina išvada, kad Maskvos smogikai dar turi galimybę tobulėti palyginus su S.Skvernelio smogikais. Gal jau laikas jiems išmokti daužyti lytinius organus ar tik prisiminti Rainių miškelio budelių žiaurumus.

Maskvos įvykių stebėtojas Krymo totorių žurnalistas ir blogeris Aider Meždubajev, gyvenantis Kijeve, sako, kad toji Maskvos „opozicija“ ir jokia opozicija, o kaip ir valdžia yra „krymnašistai“. Taigi pagal Aiderą tokia moralė, jei „opozicija“ pritaria Maskvos agresijai prieš Ukrainą, tai jie su tai pačia „lazda“ dabar gauna ir per savo galvą.

Maskvos įvykiai parodo, kad RF antikonstitucinė valdžia net nesuteikia vilties turėti iliuziją, kad gali į valdžia pretenduoti ne tie, kuriems leista. Tačiau vėl.... Lietuvos antikonstitucinė valdžia lygiai taip pat net daugybę kartų informuota ir paskatinta laikytis konstitucinės lygios rinkimų teisės to jau daug metų nei girdėti, nei matyti, nei suprasti NENORI. Nenori suprasti Europos teisės, nenori girdėti LR KT išaiškinimų, nenori vykdyti Konstitucijos kuriai prisiekė ir demonstruoja visišką amoralumą ir nužmogėjimą, kai niekaip neatsako į valstybėje viešai jau 86 kartus per 7 metus užduodamą klausimą „Ar dar gyva Deimantė?“. Ar kada nors atsakys?

O ar naujas prezidentas Gitanas Nausėda imsis savo konstitucinės pareigos užtikrinti legitimius rinkimus Lietuvoje? O ar atsakys prezidentas Gitanas Nausėda jau vieną 86-tą kartą 2019-07-17 paklaustas „Ar dar gyva Deimantė?“ Išvykimas į Lenkiją to klausimo neatšaukia, tam yra patarėjai, padėjėjai....

Tai ypatingai sunkus uždavinys naujam prezidentui Gitanui Nausėdai, kurį paliko privilegijomis apdovanota buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Rašo, kad ji jau baigia įsikurti naujuose namuose. Kai pasižiūrėjau į tas viešumoje rodomas nuotraukas, tai pagalvojau, kad kam gi tą tvartą pirmiausia galimai kiaulėms pasistatė, o juk namas dar nepradėtas statyti? Nejaugi tame tvarte ir gyvens? Gal tokia antikonstitucininkės dalia?

Beje privalu priminti, kad antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą 1992-07-09 priėmė signatarai ir pasirašė LTSR-LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. Įstatymas būtų kaip įstatymas jeigu ne viena ypatinga savybė: jame įtvirtinta NELYGI rinkimų teisė ir todėl tai prieštarauja Konstitucijai ir Lietuvos valdžią daro nelegitimia. Parinktieji įgauna privilegijas. Visos 7-nios Seimo sudėtys yra antikonstitucinės, neteisėtos. Beje yra taip, kad dabar Seime yra tik 5 vienmandatininkai, o visi kiti yra sąrašiniai. Taip yra todėl, kad sąrašiniai gali būti renkami du kartus, sąrašuose ir vienmandatėse. Tačiau dėl to sąrašiniai nepasidaro vienmandatininkais. Kartą „įsibridę“ į antikonstitucinius sąrašus, to jau nusiplauti nebegali.

Išvada: Lietuvos antikonstitucinė valdžia yra lyderė, kaip prieš taikius demonstrantus, Deimantės gynėjus, panaudoti smogikus ir nieko nedaryti, kaip atkurti valdžios konstitucingumą. RF galimai ima pavyzdį iš Lietuvos smogikų ir ne tik. Lietuvos valdžia yra pavyzdys ir lyderis, kaip niekinti Konstituciją, kuriai jie prisiekė, kaip neatsakyti į 86 kartus LR piliečių užduodamą klausimą.

Atrodo, kad Lietuva ir RF yra tokių pačių valdoma. Arba tokiais pačiais principais valdoma.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

2019-07-31