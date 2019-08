S.Skvernelio policininkų kasdienybė – narkodilerių reketas, vaikų grobimas siekiant išpirkos, plėšikavimas

Skaitau Panevėžio apygardos teismo nuosprendį Šiaulių policijos organizuotai gaujai ir šiurpstu – kodėl šiems recidyvistams skirtos tokios švelnios bausmės?

Juk vien už tai, kad minėta gauja buvo pagrobusi nepilnamečius vaikus ir reikalavo už juos išpirkos, turėtų juos pasiųsti į kalėjimą iki gyvos galvos.

Buvęs policijos generalinis komisaras, dabartinis premjeras Saulius Skvernelis turėtų didžiuotis savo pavaldiniais – beveik visas buvęs Šiaulių ONTT (organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnyba) 14-15 metų pasiūstas į kalėjimą už labai sunkus nusikaltimus.

Apie tai, kad Šiaulių policija kontroliavo visą prekybą narkotikais daugiau nei 20 metų, rašė dar dienraštis „Lietuvos aidas“.

Vėliau, kadangi nė vienas politikas neatkreipė į tai jokio dėmesio, Šiaulių policija visiškai suįžūlėjo ir prarado bet kokį budrumą. Žinoma, apie tai nieko nežinojo ir policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, nors visi Šiaulių gyventojai žinojo adresus, kur galima įsigyti narkotikų. Jie taip pat žinojo, kad pasiskundę policijai, kitą dieną sulauks „narkodilerių“ vizito. Po tokių vizitų niekam daugiau skųstis į policiją minčių nekildavo

Visa Šiaulių policija buvo pavirtusi (ir atrodo, kad tokia ir liko) nusikalstama organizuota gauja – pvz., Šiaulių policijos ONTT 2-ojo skyriaus vyresnysis tyrėjas Ričardas Pocius dar 2007 metais pareikalavo, kad vietinis narkotikų prekeivis L. Š. jam pastoviai, kiekvieną mėnesį mokėtų jam kyšius už netrukdomą narkotikų prekybą.

R.Pocius susitarė su narkodileriu, kad už pastovų mėnesinį mokestį jis nesiims prieš narkotikų prekeivius jokių veiksmų ir iš anksto jį įspės apie policijos planuojamas priemones.

R.Pocių 16 metų kalėjimo bausmę nuteisęs Panevėžio apygardos teismas nustatė, kad narkodileriai nuo 2007 metų iki 2012 m. pabaigos sumokėjo jam ne mažiau kaip 177 tūkstančių litų (51 262,74 eurų) už „apsaugą“.

Negana to, R.Pocius kartais ir pats „stūmdavo“ konfiskuotus narkotikus – tai įrodo net trys epizodai, kai jis pardavė narkotikus kitiems žmonėms.

Kartu „policininkai“ imdavosi ir kitos veiklos – P.Pocius kartu su kolegomis iš ONTT Remigijumi Zyku, Gediminu Aina ir Renatu Ivanovu 2009 m. rugpjūčio mėn. pagrobė iš Šiauliuos esančių garažų kontrabandinių cigarečių, kurių vertė - 100 600 litų (29 135,77 eurai).

Vėliau policininkai pavogtas cigaretes pardavė kitiems kontrabandininkams už 11,5 tūkst. eurų ir gautą sumą visi keturi bendrininkai pasidalino lygiomis dalimis.

Be to, minėta ketveriukė 2011 m. pavasarį tarnybos policijoje metu gavę informaciją apie V. A. name laikomas kontrabandines cigaretes, užgriuvo minėtą sodybą ir rado ne mažiau kaip 1000 kontrabandinių cigarečių pakelių.

Namo šeimininkui buvo pasakyta, kad jis išvengs bausmės už 4000 litų kyšį, o V. A. sutiko jį perduoti. Gavę pinigus, policininkai niekam nepranešė apie rastas cigaretes, o kyšį pasidalino lygiomis dalimis.

Pagrobtas cigaretes policininkai pardavė kitiems nusikaltėliams „tyrimo metu nenustatytiems asmenims, o gautas pinigines lėšas tarpusavyje pasidalino lygiomis dalimis.

Paskui minėti pareigūnai jau kartu su Tomu Ruchtinu („metų sekliu“), vienam iš „tyrėjų“ Arminui Lipskiui pametus savo medžioklinį šautuvą, inscenizavo jo vagystę

Nevykėliui medžiotojui policininkai pakrovė „malkų“, „padarė nežymų sveikatos sutrikdymą“, kad šis galėtų pasiskųsti apie užpuolimą.

Keli pareigūnai stebėjo aplinką, o R.Pocius ir T.Ruchtinas, inscenizuodami apiplėšimą, sudavė A. L. smūgius rankomis į įvairias kūno dalis, ašarinėmis dujomis papurškė A. Lipskiui į akis, padarydami kraujosruvą su nubrozdinimais kaktos kairėje pusėje, abiejų akių obuolių, vokų bei junginių 1 laipsnio cheminis nudegimą, tai yra nežymų sveikatos sutrikimą, o A. Lipskis, siekdamas inscenizuoti nusikaltimą, apsivoliojo ant žemės.

A.Lipskis pranešė policijai, kad jis neva buvo apiplėštas, pradėtas tyrimas dėl plėšimo. Melagis policininkas už tai, kad pranešė apie tariamą jo apiplėšimą, kreipėsi į ‚Lietuvos draudimą“, mat savo daiktus buvo apdraudęs ir gavo 3381 litų (980 eurų) draudimo išmoką.

Juokinga, kad vėliau nevykėlis medžiotojas A.Lipskis surado savo „pagrobtą“ šautuvą ir tada teko suktis galvą, kaip paaiškinti jo atsiradimą.

A.Lipskis perdavė savo „pagrobtą“ šautuvą R.Pociui ir T.Ruchtinui, kurie kelias savaites jį vežiojo R.Pociaus automobiliu „Subaru Outback“, o vėliau išmetė vienoje Šiaulių gatvėje.

Nuotraukoje - mėgstamiausias ekskomisarų užsiėmimas teisma - žaidimas telefonais

Panevėžio apygardos teismas nustatė, kad minėti pareigūnai dalyvavo nusikalstamo susivienijimo veikloje, nes visi jie užėmė aukštas pareigas : Remigijus Zykas buvo Šiaulių apskrities VPK ONTB 2–ojo skyriaus viršininkas, R. Pocius VPK ONTB 4-ojo skyriaus vyriausiasis tyrėjas, T. Ruchtinas ONTB 4-ojo skyriaus viršininkas, R. Ivanovas - VPK ONTB 2-ojo skyriaus vyresnysis tyrėjas, Gediminas Ainas - ONTB 2-ojo skyriaus vyresnysis tyrėjas.

Visi jie susitarė veikti „bendrai ilgalaikei nusikalstamai veiklai vykdyti“, skirstėsi užduotimis, dalinosi grobiu.

Beje, viename epizode nurodytas ir labai žiaurus „policininkų“ veiklos epizodas.

Mat policininkai buvo pagrobę vaikus : „buvo apriboję J. V. ir jos nepilnamečių vaikų M. V., V. V. laisvę, ir klausėsi savo aukų telefoninių pokalbių;

