N.Venckienės advokatas tikisi, kad prezidentas G.Nausėda atšauks jos ekstradiciją į Lietuvą

Buvusios Lietuvos teisėjos ir parlamentarės Neringos Venckienės advokatas pirmadienį pasakė, kad Čikagos apeliacinio teismo sprendimas perduoti ją Lietuvai gali būti jai lemiamas smūgis jos ilgoje kovoje prieš ekstradiciją į Lietuvą, kurioje, pasak Venckienės, ji atskleidė labai įtakingų pedofilų tinklą. Apie tai rašo "The New Yor Times".

Iki suėmimo Neringa Venckienė, 48 metų amžiaus, dirbo padėjėja slaugymo namuose ir vėliau – floriste Čikagos priemiestyje Crystal Lake kartu su savo 20 metų amžiaus sūnumi Karoliu.

Lietuvoje jos laukia kaltinimai dėl atsisakymo paklūsti nurodymams perduoti jos 4 metų amžiaus dukterėčią, kuri, pasak Venckienės, yra viena iš pedofilų aukų.

N.Venckienė taip pat kaltinama smogus policininkui, kai dešimtys jų veržėsi į namus, norėdami atimti mergaitę.

Venckienė, kuri Lietuvoje vadovavo antipedofiliniam judėjimui, ir 2012 m. kartu su dar šešiais žmonėms buvo išrinkta į Lietuvos parlamentą, dar pernai iš kalėjimo sakė agentūrai AP, kad kaltinimai jai politiškai motyvuoti, ir kad tie šešėliai, kuriuos ji kaltino pedofilija, gali ją nužudyti, jeigu ji bus gražinta į Lietuvą.

Venckienės advokatas Michael Monico pirmadienį AP agentūrai pareiškė, kad Venckienė buvo sukrėsta, kai jis nuvyko į Čikagos kalėjimą pranešti, kad jos skundas atmestas. Kalėjime Venckienė laikoma jau 18 mėnesių.

„Tai buvo liūdniausias dalykas, kurį turėjau padaryti“, sakė advokatas.

36 psl. Čikagoje įsikūrusio apeliacinio teismo nutartyje nurodoma, kad Venckienė galės apsiginti Lietuvoje ( would have "her day in court in Lithuania." - tai skamba itin komiškai, kai Lietuvoje nuteista dešimtys žmonių už savo pilietinę poziciją, o jos motina nuteista už anūkės "lytinį priekabiavimą" - vien už tai, kad savo namuose keikė anūkę prievartavusius pedofilus)

Jis taip pat nurodė, kad JAV teismas nenagrinėja šios bylos ir nenustato, kas kaltas, o kas ne, o tik vykdo Lietuvos ir JAV ekstradicijos sutarties sąlygas.

„Venckienė turės galimybė gintis nuo jai pateikti kaltinimų, ir tą galimybė jai turi suteikti Lietuvos teisinė sistema“, - nurodė teismas.

Venckienė buvo centrinė figūra skandale, kuri suskaldė 3 mln. žmonių tautą, ir daug žmonių ją laiko nacionaline didvyre už tai, kad ji atskleidė labai slaptą ir įtakingą pedofilų tinklą. Kiti ją laiko kaltinimų pedofilija manipuliatore.

Vienas iš Venckienės pedofilija apkaltintų teisėjų buvo nužudytas, o jos brolio mirtis taip pat sukėlė daug įtarimų, nes jis paviešino, kad vaikai buvo išnaudojami pedofilų.

Venckienės kaltinimai apie pedofilų tinklą rėmėsi dar 2009 m. filmuotu video, kuriame jos dukterėčia papasakojo ir parodė, kaip keletas vyrų ją išnaudojo.

Tačiau valdžia pasakė, kad nerado įrodymų tiems kaltinimams. Venckienė sakė, kad nei ji, nei jos šeima nieko negirdėjo apie mergaitę, kuri buvo atimta ir gražinta motinai dar 2012 m.

Apeliacinis teismas trijų teisėjų lūpomis pasakė, kad JAV turi platesnį interesą vykdyti savo sutartis su Lietuva, kuri yra NATO ir ES narė.

„Jeigu kitos šalys praras pasitikėjimą JAV ir jos sugebėjimu vykdyti sutartis, tai JAV rizikuoja, kad ir kitos šalys negražins jai pabėgėlių iš trečių šalių, kurie JAV įvykdė nusikaltimus ir pabėgo“, - pareiškė teismas.

Venckienės advokatas gali paprašyti Aukščiausio teismo įsikišti, tačiau šis teismas retai imasi tokių bylų, ypač tada, kai apeliacinis ir apygardos teismai pareiškė, kad nėra jokių teisinių kliūčių Venckienės ekstradicijai.

Advokatai pareiškė, kad jie palauks, ką nuspręs apeliacinis teismas dėl Venckienės apeliacijos dar iki tol, kol teismo pareigūnai įsodins Venckienę į lėktuvą. Prokurorai atsisakė komentuoti, kada tai gali nutikti.

Venckienė turėjo dokumentus, leidžiančius jai legaliai gyventi ir dirbti JAV, tačiau ji pati atėjo į policija 2018 m. vasario 13, sužinojusi, kad išduotas jos arešto orderis.

Venckienė tikėjosi, kad Valstybės departamentas atšauks leidimą ekstradicijai ir pripažins, kad kaltinimai jai politiškai motyvuoti. Tačiau tai reikštų kritiką NATO narei Lietuvai, todėl 2018 m. balandžio 20 d. valstybės departamentas atsisakė su ja kalbėtis ir sutiko Venckienės ekstradicijai.

Apeliacinis teismas atmetė Venckienės motyvą, kad jai negali būti taikoma ekstradicijos sutartis, nes ji draudžia išduoti žmonės dėl politinių priežasčių.

Nors tai atrodo mažai tikėtina, Monico pasakė, kad jis tikisi, kad Valstybės departamentas persigalvos ir leis Venckienei pasilikti JAV. Jis taip pat tikisi, kad naujai išrinktas Lietuvos prezidentas, buvęs bankininkas Gitanas Nausėda peržiūrės ir atšauks Lietuvos prašymą išduoti Venckienę.