Premjero S.Skvernelio planas – „chuliganas“, kaip iš biudžeto pavogti 120 mln. eurų

Aurimas Drižius

Pagaliau paaiškėjo visos „žaliųjų“ valstiečių miško reformos esmė – S.Skvernelis priėmė keistą vyriausybės nutarimą, kuriuo 20 proc. sumažinama miško aukcionuose perkamos medienos kaina.

Šis nutarimas biudžetui kainuos 120 mln. eurų, o būtent tokį pelną gaus S.Skverneliui artimi verslininkai.

Nutarime nurodoma, kad medienos kaina mažinama ilgalaikėms sutartims, kurias sudaro medienos perdirbimo įmonės.

„Šių įmonių lobistai mina Seimo slenkstį jau ne vienerius metus, reikalaudami, kad jiems būtų sudarytos išskirtinės sąlygos“, - sakė Seimo narys Linas Balsys.

Kartu minėtu vyriausybės nutarimu didinama ir kertamo miško norma, ir Aplinkos ministras Seime sakė, kad iškirtus mišką, tai neva prisidės prie globalaus atšilimo sumažinimo.

„Tai jau skamba ciniškai, nes tai tikrai nesumažins problemos“, - sakė L.Balsys.

Jam ironiškai atrodo ir Aplinkos ministerijos aiškinimas, kad neva iškirstos teritorijos atsodinamas mišku. „Jie ką, nežino, kad miškas atauga per 80 – 100 metų, - sakė, jis, - be to, Lietuvos visuomenės pasipiktinimą kelia plynieji kirtimai saugomose teritorijose, ir Labanoro giria tapo tokia plynųjų kirtimų simboliu. O mano parengta įstatymo pataisa, kad sustabdyti plynuosius kirtimus saugomose teritorijose, yra specialiai „įstrigdinta“ Seime motyvuojant, kad neva Aplinkos ministerija parengs kompleksinį šios problemos sprendimą. Tai man atrodo labai dviveidiška, yra šios partijos, kuri net savo pavadinime turi žodį „žalieji“.

O kur dingo visi miškininkai, kurie dar prieš metus audringai protestavo prie Seimo prieš miškų reformą?

Visi jie išvaikyti, ir tupi kaip pelės po šluota. Nes, kaip redakcijai sakė, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininko pavaduotojas Juozas Ūsas, „visiems reikia gyventi“.

J.Ūsas redakcijai sakė, kad neva medienos kaina šiais metais nukrito, palyginti su pernai, todėl vyriausybė ir sumažino medienos kainas. „Nesu kompetentingas ta tema kalbėti“, - sakė J.Ūsas. Pasak jo, mediena guli sandėliuose, ir niekas jos neperka, todėl kainą reikėjo mažinti. „manau, kad yra kažkokie susitarimai nepirkti medienos šiuo metu, - sakė Ūsas, - o dabar tie, kurie laimėjo miškų pirkimo konkursus, geriau nutraukia sutartis ir moka baudas, negu perka medieną už sutartą kainą“.

Juozas Ūsas, paklaustas, kodėl visi miškininkai, taip neseniai protestavę prieš miškų reformą, dabar staiga nutilo, atsakė, kad „visi nori gyventi“.



Kita vertus, akivaizdu, kad tam buvo rengiamasi jau seniai – specialiai tam visos urėdijos buvo sujungtos į vieną, ir nustatyta vieną perkamos medienos kaina

"Nėra prasmės didinti kirtimų normų, būtina atsižvelgti į visuomenės interesus ir riboti plynuosius kirtimus, o naujieji valdančiųjų siūlymai jam panašesni į vienos smulkios pramonės šakos interesų protegavimą, nes mokslu pagrįstų argumentų tokiems sprendimams nėra."



Linas BALSYS: "Vakar aplinkos ministras Kęstutis Mažeika opozicinių partijų atstovų buvo iškviestas atsakyti, kokia betvarkė vyksta miškų sektoriuje. Staiga atsirado keistas Vyriausybės nutarimas dėl aukcionuose 20 proc. sumažinamų medienos kainų, Aplinkos ministerijos kabinetuose rengiamas įstatymas, kuriuo smulkieji miškų savininkai ir tie, kurie neturi naudos iš miško (jo nekerta) mokėtų 5 proc. mokestį už hektarą miško.

Kaip vertinu K. Mažeikos atsakymus? Man, kaip ir daugeliui kolegų, kruopščiai patarėjų surašytas ir ministro perskaitytas tekstas pasirodė panašesnis į atsikalbinėjimą, o ne į atsakymą į klausimus. Atrodo, jog šiandien miškų sektoriuje viskas daroma tam, kad viena pramonės šaka - medienos perdirbėjai - gautų kuo daugiau privilegijų. Apie tai vakar kalbėjau LRT radijo laidoje "Lietuvos diena". Malonus sutapimas, kad toje pačioje laidoje pasisakė ir VDU profesorius Remigijus Daubauras, kuris iš savo, kaip eksperto, mokslininko pusės pasakė beveik tą patį: nėra prasmės didinti kirtimų normų, būtina atsižvelgti į visuomenės interesus ir riboti plynuosius kirtimus, o naujieji valdančiųjų siūlymai jam panašesni į vienos smulkios pramonės šakos interesų protegavimą, nes mokslu pagrįstų argumentų tokiems sprendimams nėra."

STT: Vyriausybė, keisdama medienos pardavimo taisykles, sudarytų sąlygas perdirbėjams elgtis nesąžiningai

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos parengtame projekte nustatė, kad Vyriausybė, keisdama medienos pardavimo taisykles, sudarytų sąlygas stambiesiems perdirbėjams pirkti perteklinius kiekius medienos, juos perparduoti ir elgtis nesąžiningai.





Seimo socialdemokratų partijos frakcijos narys Algimantas Salamakinas gavo STT vertinimo išvadą po kreipimosi į pareigūnus išsiaiškinti, ar #Aplinkos ministras ir #Vyriausybė neketina sudaryti išskirtinių sąlygų ir privilegijų stambiesiems medienos perdirbėjams.



Tokios privilegijos ne tik sumažintų valstybės pajamas už valstybinių miškų medieną, bet iškraipytų rinką ir sužlugdytų smulkiuosius perdirbėjus.



„Aš kreipiausi į STT ir Seimo Antikorupcijos komisiją, kuri irgi paprašė STT pareigūnų vertinimo dėl Aplinkos ministro K. Mažeikos parengto vyriausybės nutarimo projekto. Juo siekiama pakeisti medienos pardavimo taisykles taip, kad Lietuvos stambieji perdirbėjai galėtų pirkti valstybinių miškų medieną pirmumo teise. Tokios privilegijos ne tik sumažintų valstybės pajamas už valstybinių miškų medieną, bet iškraipytų rinką ir sužlugdytų smulkiuosius perdirbėjus“, – sako socialdemokratas A. Salamakinas.



Specialiųjų tyrimų tarnyba Aplinkos ministro K. Mažeikos parengtame projekte nustatė, kad Vyriausybė, keisdama medienos pardavimo taisykles, sudarytų sąlygas stambiesiems perdirbėjams pirkti perteklinius kiekius medienos, juos perparduoti ir elgtis nesąžiningai.



Paskubomis „valstiečių“ daryta Miškų reforma nebe pirmą kartą kelia abejonių socialdemokratams.



„Pirmiausia – Miškų įstatymo pataisos Seime buvo priimtos pažeidžiant Konstituciją, reformos metu buvo atleisti keli šimtai darbuotojų, centralizuojant Valstybinę miškų urėdiją nukentėjo regionai. Dabar aiškėja, kad valstybinių miškų medieną norima pigiai ir su privilegijomis perleisti stambiesiems perdirbėjams“, – sako socialdemokratų frakcijos Seime seniūnas Julius Sabatauskas.

Urėdijų reforma (2017 m.)

„Valstiečių“ daryta Miškų reforma nebe pirmą kartą kelia abejonių socialdemokratams ir visuomenei. Skandalingoji reforma buvo priimta 2017 liepos 11 dieną.

Reformą lydėjo miškininkų šmeižto per žiniasklaidos priemones kampanija, pateikianti tikrovės neatitinkančius faktus ir skaičius. Eiliniai miškininkai buvo kaltinami nesąžiningumu ir kvalifikacijos stoka.

Nei Vyriausybė, nei Aplinkos ministerija nepateikė kaštų ir naudos analizės ir poveikio aplinkai vertinimo, nepagrindė pasirinkto reformos varianto visuotinės naudos valstybei ir jos piliečiams, nevertino regionų atskirties mažinimo prioriteto, socialinių pasekmių, bedarbystės ir emigracijos problemų.



2017 m. liepos 11 d. Miškų reforma: diena kai pardavė miškus. Reportažas iš Seimo.







Skaitykite daugiau: http://www.gyvasmiskas.lt/stt-tyrimas-aplinkos-ministro-k-mazeikos-ruostas-projektas-vyriausybei-isskirtines-ir-nesaziningos-salygos-stambiai-medienos-pramonei/