Petro Gražulio atsiliepimas

Lietuvos Respublikos Seimo laikinajai

tyrimo komisijai dėl sutikimo Lietuvos

Respublikos Seimo narį Petrą Gražulį

patraukti baudžiamojon atsakomybėn

ar kitaip suvaržyti jo laisvę

Pirmininkui Petrui Valiūnui

PRANEŠIMAS

2019 06 19

Vilnius

Atsakydamas į 2019 m. birželio 11d. LR generalinio prokuroro kreipimąsi į Seimą,

dėl Lietuvos Respublikos Seimo sutikimo patraukti Seimo narį baudžiamojon atsakomybėn ir

kitaip suvaržyti jo laisvę, teigiu, kad man norimi pareikšti įtarimai, kai mano veiksmuose nuo

2015 m. gegužės 18 d. iki 2017 m. vasario 13 d. yra požymiai nusikaltimo, numatyto

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 2 dalyje, yra neteisingi ir

neatitinka tikrovės.

Ikiteisminio tyrimo Nr. 01-2-00012-16 medžiagos dokumentuose esančių duomenų

visuma, nutraukti ikiteisminiai tyrimai pagrindinių įtariamųjų Jono Miliaus ir Patricijos

Pachomovaitės atžvilgiu, leidžia pagrįstai abejoti, kad aš, Petras Gražulis, padariau pagal

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 228 straipsnio 2 dalyje numatytą

nusikaltimą.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros rašte Lietuvos Respublikos Seimui

minimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos Vilniaus valdybos atliekamas

ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00012-16 dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos

tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 228 straipsnio 1

ir 2 dalis, 222 straipsnio 1 dali, 226 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1 dali, 227 straipsnio 1

dali, imperatyviai suponuoja nuomonę, kad visose šių nusikalstamų veikų padaryme yra

kaltinamas vienas asmuo, Petras Gražulis. Tai yra klaidinanti, šališka ir tikrovės neatitinkanti

informacija.

Kreipime išdėstoma įvykių chronologija, įvykusių 2015-2017 metais, kuriuose nėra

nei vienos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Pateikiama abstrakti ir jokiais faktais nepagrįsta informacija, iš kurios neaišku ar

įvyko koks nors susitikimas, su kuo įvyko, kas aptarta. Skelbiamos tik prielaidos dėl galimai

įvykusio susitikimo, su galimai nustatytu asmeniu, su galimai nustatyto pokalbio turiniu: „ P.

Gražulis, siekdamas, kad bendrovei UAB ,,Judex" dėl pažeidimų nebūtų uždrausta

eksportuoti produkcijos į Rusiją ir Baltarusiją. Kartu su bendroves UAB ,,Judex" komercijos

direktore P. Pachomovaite, 2015 m. liepos 8 d. (tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu

laiku) nuvyko į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį (tiksliau ikiteisminio tyrimo metu

nenustatytose vietose) ir kreipėsi į Rusijos Federacijos veterinarines ir fitosanitarines

priežiūros federalines tarnybos Kaliningrado srities vadovą Andrejų Ivanovą bei su juo

susitarė, kad A. Ivanovas veiks bendroves UAB ,,Judex" interesais.“

LR Seimui atsiųstame rašte, nurodomos prielaidos, kad galimai aš, Petras Gražulis, iš

UAB ,,Judex" siekiau turtinės naudos ir ją galimai gavau, yra neteisingos. Teigiama, kad aš,

galimai gavau neatlygintinai naudotis iš UAB ,,Judex" automobilį Lexus, valst.nr. HRS697,

taip pat galimai neatlygintinai gavau iš UAB ,,Judex" turtinės naudos naudodamasis UAB

,,Judex" kuro kortelėmis ir kad UAB ,,Judex" galimai pirko man kelionių bilietus.

Atsakydamas į šiuos nepagrįstus kaltinimus, atsakingai pareiškiu, kad nuo 2008 iki

2016 metų, automobilius nuomodavau iš vienos ir tos pačios įmonės, SIA Dozhas. Per minėtą

laikotarpį buvo sudarytos trys automobilių nuomos sutartys: 2008 m. gruodžio 1d.

(Nr.08_12_01), 2012m. balandžio 30 d. (Nr.12/14/30-1) ir 2015 m. sausio 5 d. (Nr.15/01/05-

1). Tarpusavyje buvo sudaryta ir daugiau sutarčių. Per visą nuomos laikotarpį man buvo

nuomojami įvairūs lengvieji automobiliai, kiekvieną mėnesį buvo išrašomos PVM sąskaitos

faktūros, kurias kas mėnesį apmokėdavau. Automobilių nuoma buvo apmokama iš

kanceliarinių LR Seimo nario lėšų, todėl per visą nuomos laikotarpį, kas mėnesį, nuoma buvo

mokama iš mano asmeninės sąskaitos, visos sąskaitos faktūros ir sutartys, visada laiku buvo

pateikiamos LR Seimo kanceliarijai. Į nuomos kainą taip pat įtrauktas ir tam tikras sutartyje

numatytas kuro kiekis. PRIDEDAMA.

Kaltinimai, neva aš gavau naudą iš UAB ,,Judex", kur Patricija Pachomovaitė,

būdama mano padėjėja ir UAB ,,Judex" komercijos direktorė, pirko mano pavedimu galimai

neatlygintinai bilietus man ir kitų asmenų naudai, taip pat yra nepagrįsti, kadangi visas

išlaidas reikalingas užsakyti kelionės bilietus padengdavau iš asmeninių lėšų perduodamas jas

P.Pachomovaitei. Kad ji būdama UAB ,,Judex" komercijos direktore, kartais užsakydavo

kelionės bilietus už įmonės pinigus man nebuvo žinoma. Panaudotas UAB ,,Judex" lėšas, ji

visada grąžindavo jas į bendrovės sąskaitą su visais lydimais buhalterinės apskaitos

dokumentais. Minėtų įvykių ir veiksmų tikrumą patvirtina Finansinių nusikaltimų tyrimo

tarnybos specialistų išvados Nr. 04/10-2-20-1318, Nr. 5-1/70, 04/10-2-20-2511.

PRIDEDAMA.

Taip pat pažymiu, kad įtarimai, kurie pateikti ikiteisminiame tyrime Nr. 02-7-00012-

16, ir pareikšti Jonui Miliui dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos tvarkymo, prekybos

poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 228 straipsnio 1 ir 2 dalis, 222

straipsnio 1 dalį, 226 straipsnio 1 ir 2 dalis, 300 straipsnio 1 dalį, 227 straipsnio 1 dalį yra

panaikinti ir ikiteisminis tyrimas nutrauktas, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1

punktu, baudžiamasis procesas negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas:

kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

PRIDEDAMA.

Ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00012-16 Patricijos Pachomovaitės atžvilgiu taip pat

nutrauktas, kadangi nepasitvirtino įtarimai dėl piktnaudžiavimo, apgaulingos apskaitos

tvarkymo, prekybos poveikiu, dokumento suklastojimo, papirkimo pagal BK 226 straipsnio 1

dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, kadangi vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu

P.Pachomovaitė nepadarė veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo

požymių. PRIDEDAMA.

Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą

P.Pachomovaitės atžvilgiu, yra aiškiai išdėstoma, kad „ .. byloje negauta duomenų, kurie

leistų tvirtinti, kad P.Gražulis turtinę naudą gavo kaip atlygį už pageidaujamą valstybės

tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą arba neveikimą vykdant įgaliojimus.

Byloje negauta duomenų kad P.Pachomovaitė pasiūlė, pažadėjo, susitarė ar P.Gražuliui

turtinę naudą davė siekdama, kad P.Gražulis pasinaudodamas savo įtaka valstybės institucijai

ir jos tarnautojams, juos paveiktų, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami

įgaliojimus“.

Akivaizdu, kad man bandoma inkriminuoti baudžiamą veiką, kurios vienas žmogus

įvykdyti negalėtų. Kyla pagrįstas klausimas prieš ką aš piktnaudžiavau tarnybine padėtimi

arba prieš ką esu viršijęs įgaliojimus, jei pagrindiniams įtariamiesiems nutraukti ikiteisminiai

tyrimai jų atžvilgiu, nes jie nepadarė veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo

nusižengimo požymių.

Prokuroro Evaldo Pašilio kreipimesi teigiama, kad didelės neturtines žalos patyrė

valstybė, tačiau reikia pabrėžti, kad žala atsiranda įvykdžius nusikaltimą. Nusikaltimas yra

baigtas tik tada, kai faktiškai atsiranda nusikaltimo padariniai. Didelės žalos darymą

valstybei, kaip piktnaudžiavimo padarinių požymį apibūdina trys elementai: subjektai,

kuriems gali būti padaryta žala, žalos pobūdis, žalos dydis. Atsižvelgiant į tai, yra būtinas

objektyvusis požymis, o tokio požymio nebuvimas yra kriterijus, leidžiantis atriboti

baudžiamąją atsakomybę. Jeigu piktnaudžiaujama tarnybine padėtimi, jeigu viršijami

įgaliojimai, tačiau šiais veiksmais nepadaroma žalos arba žala nėra vertintina kaip didelė,

tokie veiksmai negali būti laikomi nusikaltimu. Už tokius veiksmus galima kitokios rūšies

atsakomybė (drausminė, o kai kuriais atvejais ir administracinė), o baudžiamąja teisine

prasme tokia veika nebaudžiama. Be to, būtinas ir priežastinis piktnaudžiavimo tarnybine

padėtimi arba įgaliojimų viršijimo ir didelės žalos ryšys.

Reikia paminėti tai, kad piktnaudžiavimo normoje įtvirtinti nusikalstamos veikos

sudėties požymiai yra abstraktūs ir kelia nemažai neaiškumų, palieka daug laisvės

interpretacijai ir galimam piktnaudžiavimui. Neapibrėžta aplinkybė yra galimo politinio

susidorojimo įrankis.

Reikia konstatuoti, kad kreipimesi, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios

išdėstomos nutraukiant ikiteisminius tyrimus J.Miliaus ir P.Pachomovaitės atžvilgiu taip pat

finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistų išvadose Nr. 04/10-2-20-1318, Nr. 5-1/70,

04/10-2-20-2511 nėra nusikaltimo sudėties ir nėra padaryta įtariama veika numatyta BK 228

straipsnio 2 dalyje. Taip pat nėra subjektų kam padaryta žala, nėra žalos pobūdžio ir žalos

dydžio.

Šį prokuroro kreipimąsi prašau laikyti kaip dalį politinio persekiojimo nukreipto prieš

mane kaip asmenį ir LR Seimo narį. Atskleidus ir paviešinus, vadinamo „tulpių pašto“

archyvą, tikrai rastumėte Prezidentės D.Grybauskaitės reikalavimą generaliniam prokurorui

E.Pašiliui iškelti man baudžiamąją bylą, už mano nuolatinę kritiką jos atžvilgiu.

Petras Gražulis