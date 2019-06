„Tiesos“ prašantys žmonės bijo, kad prezidentas Gitanas Nausėda gali būti nužudytas, jeigu pasipriešins mafijai

Aurimas Drižius

Šiandien, birželio 17 d., žmonės jau 85 kartą rinkos Daukanto aikštėje paklausti – „Ar gyva Deimantė?“.

Šis stichiškas judėjimas, atsiradęs po Garliavos šturmo, kai iš namų buvo pagrobta Deimantė Kedytė, ir perduota motinai Laimai Stankūnaitei, kurią jos pati dukra kaltino kraunantis pinigus į piniginę už tai, kad leido prievartauti pedofilams.

Žmonės per daugelį metų nepalūžo - jie visi įsitikinę, kad Garliavos šturmas yra valstybės vardu buvo įvykdytas nusikaltimas, kai buvo sutrypta tiesa ir paniekintas žmogiškumas. Žmonės pradžioje rinkdavosi protestuoti prie prezidentūros kasdien, vėliau - kas savaitę, dar vėliau - kas mėnesį, kiekvieno mėnesio 17 d. Rinkosi prie prezidentūros, nes visi įsitikinę, kad tik D.Grybauskaitė atsaikinga už šias tragedijas.

„Neužmiršim ir nesitrauksim, nes tiesa mūsų pusėje“, - toks akcijos dalyvių motyvas. Prezidentė Dalia Grybauskaitė per dešimt metų savo kadencijų nė karto nepasidomėjo, ko tie žmonės, stovintys prie jos langų, nori.

Todėl „Tiesos“ akcijos dalyviai apie D.Grybauskaitę linkę patylėti – reikia ją tiesiog pamiršti, kaip patį didžiausią Lietuvos istorijoje košmarą. Visi supranta, kad prezidentė buvo tik įrankis pedofilų rankose, ir kad ji galimai buvo šantažuojama dėl savo darbo KGB.

Šį kartą policininkai buvo labai agresyvūs - žadėjo visus žmonės "sulaikyti" vien už tai, kad jie čia susirinko. Pasak barzdoto policininko, policijos įstatymas jam leidžia sulaikyti bet kurį gatvėje sutiktą žmogų "asmenybės nustatytumui", nors šis nieko ir nepadarė

Todėl visas viltis žmonės sieja su naujuoju prezidentu Gitanu Nausėda, kuris praeitą savaitę, „Laisvo laikraščio“ klausiamas apie Garliavos bylą ir ją dengusius prokurorus ir teismus, atsakė, kad „tokie nusikaltimai vyksta ir dabar“. Kartu G.Nausėda pareiškė, kad jokio teisingumo Lietuvoje nėra, ir kad jį reikia „atstatyti“. Tokio prezidento pareiškimo, kad Lietuvoje nėra jokio teisingumo, neišdrįso parodyti nė viena televizijos žinių tarnyba. Pati D.Grybauskaitė per savo metinį pranešimą mums pranešė, kad "viskas valstybėje yra gerai, valstybė vystosi normaliai".

Toks drąsus prezidento pareiškimas turėtų būti šokas visą Lietuvos teisės „elitą“ užvaldžiusiai mafijai. Į akciją susirinkę žmonės bijojo, kad G.Nausėda gali ištikti ne tik R.Pakso likimas, jeigu jis išdrįs pasipriešinti šiai mafijai. Bijomasi, kad šita mafija, bejausdama savo galą ir bijodama atsakomybės už daugybę nužudytų žmonių, kurių nužudymą pridengė kriminalinės policijos biuras, teismai ir prokuratūra, gali taip neprognozuojama ir ryžtis tiesiog nužudyti naujai išrinktą prezidentą.

Vinco Kubiliaus nuotraukos

Kiti žmonės mano, kad reikia palaukti ir duoti G.Nausėdai laiko padirbėti, ir įsitikinti, kad jo žodžiai nesisikirs nuo darbų.

Loreta Kėvišienė Saltonienė



Deimante, where are you now?

Ir dabar klausimas ne jos ekselencijai Grybauskaitei, o jo ekselencijai Gitanas Nausėda. Gal dabar pajudėsime iš mirties taško, ir visuomenė bus informuota, ar Deimatė sveika ir gyva.

2018 m. disidentė Sadūnaitė per sausio 13 d. minėjimą garsiai paklausė prezidentės D, Grybauskaitės, Seimo pirmininko ir Vyriausybės "Kur yra Deimantė? " Atsakymą gavome. Jis buvo paskelbtas 2018 m. kovo 3 d. gerb. Matonis pateikdamas informaciją pareiškė <<...Detalės sudaro valstybės paslaptį, todėl jų atskleisti negalim..>>Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/ Kokia valstybinė paslaptis gaubia šį skandalą? Ar tai, kad tarp aukštų pareigūnų yra iškrypusios fantazijos narkomanų?

Jungtinės Tautos pareikalavo atsakyti LR Teisingumo ministerijos, ar Deimantė gyva ir sveika, ar lanko mokyklą ir plius turėjo nurodyti kur gyvena. Teisingumo ministerija į Jungtinių Tautų organizacijos raštą atsakė: "negalime atsakyti, nes saugoma nuo įtakos nusikalstamai veiklai". ???

Mane domina taip pat nuo ko saugoma Deimantė, jei visuomenė stengėsi ją apginti būtent nuo mamos, su kuria gyvendama ji patyrė tuos išgyvenimus, kurie ilgam išliks atmintyje. O gal saugoma Stankūnaitė, nes yra vertinga liudininkė ir galimai dalyvė pedofilijos byloje? Tuomet klausimas dar platesnis.. Ar norite man pasakyti , kad teismas tebevyksta, jei iki šiol saugoma ir informacija neteikiama. Kiek tai kainuoja mokesčių mokėtojams ir kiek dar turime tokių svarbių liudininkų, kurie saugomi, nors joks tyrimas nevyksta.

on 17 Birž 2019

Prezidentas Gitanas Nausėda: mes turime atstatyti teisingumą mūsų valstybėje



Naujai išrinktas prezidentas Gitanas Nausėda birželio 12 d., kas savaitę rengiamoje spaudos konferencijoje atsakė į „Laisvo laikraščio“ klausimus apie likviduotą Snoro banką, Lietuvos teisėsaugą bei pedofilijos ir žudymų bylą.





Vienintelis dar neatsakytas klausimas - kodėl generalinis prokuroras ir jo visa prokurorų gauja, tiek metų sąmoningai dengusių labai sunkus nusikaltimus - vaikų seksualinį prievartavimą ir žmonių žudymą - iki šiol vykdo šias pareigas ir kodėl jis dar nėra patrauktas atsakomybėn.

Juk prezidentas Gitanas Nausėda aiškiai pasakė, kad jokio teisingumo Lietuvoje nėra ir kad jis turi būti atstatytas.

Kodėl iki šio savo pareigas eina Aukščiausiojo teismo pirmininkas Norkus, kurio vadovaujama "teismų sistema" beveik dešimt metų slėpė minėtus nusikaltimus, o teisė visiškai nekaltus, pilietiškus žmonės?

Kodėl Neringa Venckienė jau pusantrų metų kalinama Čikagos kalėjime pagal suklastotas prokuratūros bylas?

Pirmadienį laukiamas Pašilio ir Norkaus atsistatydinimo pareiškimas - jeigu šie du piliečiai turi bent krislelį savigarbos, tai prezidento signalas, kad "niekas nieko nebeišsuks", turėtų pasitraukti iš pareigų, ir duoti parodymus, kas juos privertė daryti nusikaltimus.