Prezidentės Dalios Grybauskaitės pranešimas buvo atspausdintas milžiniškomis raidėmis - kad neduok Dieve, kas nors nepagalvotų, kad prezidentė prastai mato arba turi kokią nors regos negalią.

Kaip žinia, ir Adolfui Hitleriui jo kalbos buvo spausdinamos labai dideliu šriftu - kad tauta nežinotų, kad fiureris prastai mato arba šiaip yra mirtingas žmogus, o ne arijus.

Atrodo, kad panašiai jau daug metų elgiasi ir prezidentė - vietoj to, kad užsidėtų skaitymui skirtus akinius, D.Grybauskaitė skaito pranešimus iš didžiulio šriftu atspausdinto teksto - taip ne tik kenkia aplinkai, tačiau ir parodo savo kompleksus



„Likus mėnesiui iki darbų perdavimo naujam šalies vadovui noriu aptarti mūsų valstybės, demokratijos, visuomenės ir politikos brandą, kurios visi kartu siekiame“, – savo kalbą pradėjo kadenciją baigianti šalies vadovė.

D. Grybauskaitė kalbos pradžioje pareiškė, kad su Lietuva viskas yra gerai. „Apžvelgdama gana dramatišką dešimtmetį drįstu pareikšti, kad iš esmės su Valstybe viskas gerai. Mes sparčiai mokomės gyventi Laisvėje“, – teigė prezidentė.

„Lietuvos žemė kartu su partizano A. Ramanausko-Vanago palaikais grąžino mums nepalaužiamą kovos ir pasipriešinimo dvasią, – kalbą tęsė prezidentė. – Lietuva kaip veidrodis atspindi mus pačius. Jame aš matau labai daug pasiaukojimo ir žmonių, kuriems viskas rūpi.“

Ji pabrėžė ir tarptautinį pripažinimą: „Mūsų valstybės brandą rodo tarptautinis Lietuvos pripažinimas. Lietuvos vardas šiandien tariamas su pagarba ir pasitikėjimu. Mūsų balsas turi svorį Europos Sąjungoje ir NATO, lietuviškos idėjos prisideda prie taikesnio ir modernesnio pasaulio kūrimo. Kad į išsilaisvinusią savarankišką valstybę taip žiūrėtų pasaulis, kaip žiūri dabar į mus, – reikšmingas pasiekimas“.

Kaip teigė prezidentė, Lietuvą geopolitinėje erdvėje matoma daro ne pataikavimas, o tai, kad šalį gali ir sugeba atsakingai veikti, turi tvirtą laikyseną. „Vertybėmis ir pasitikėjimu, o ne baime ir nuolankumu grįsta užsienio politika pelno pagarbą Lietuvai“, – teigia D. Grybauskaitė. Jos teigimu, vykstant tarptautiniams pokyčiams Lietuva turi išlaikyti „vertybinį stuburą“.

„Tai visada atsipirks labiau nei mėginimas kam nors įtikti. Pasaulis jau žino – Lietuvos nepastumdysi“, – Seime kalbėjo ji. Savo kalboje D. Grybauskaitė įgėlė ir politikams, kurie kalba apie bendradarbiavimą su priešiškomis valstybėmis.

„Nebrandūs politiniai sprendimai ir pareiškimai dėl bendradarbiavimo su priešiškomis valstybėmis gali tapti šliaužiančiomis grėsmėmis, kurios pavers mus įkaitais, kai reikės rinktis tarp blogai ir pavojinga“, – teigė D. Grybauskaitė. „Nauji iššūkiai saugumui, pasaulio tvarkai, žmogaus teisėms, klimato kaitai, prekybai reikalauja keisti tarptautinių organizacijų veiklą. Ir čia Lietuva nėra pasyvi stebėtoja, o viena iš permainų iniciatorių. Turime ir toliau išlikti Laisvės varpu tarptautinėje politikoje, – kalbėjo prezidentė. – Todėl besąlygiškas Ukrainos žmonių palaikymas ir toks pats besąlygiškas agresoriaus pasmerkimas – ar tai būtų Krymas, Kerčė, ar cheminio ginklo panaudojimas Jungtinėje Karalystėje – turi išlikti mūsų strategine laikysena.“ Kadangi Lietuva ES jau priklauso 15 m., pasak prezidentės, ir Lietuvos atsakomybė, kad Europa liktų saugia, konkurencinga ir atsakinga. „Lietuva ne tik dirba pagal europinę darbotvarkę, mes ją formuojame, nes turime ką pasiūlyti Europos ateičiai“, – teigė D. Grybauskaitė. „Lietuviškomis SGD terminalo įgyvendinimo patirtimis, kurios padėjo užtikrinti dujų tiekimo alternatyvas, naudojasi ir kitos pasaulio šalys. Mūsų iššūkiai taip pat tampa visos Europos iššūkiai ir visos Europos rūpesčiu. Su Europos Komisija jau pasirašėme politinį susitarimą dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su Vakarų Europos tinklais, tai nesidairykime atgal į Rytus, nes puikiai žinome, kad BRELL žiede iš Maskvos dispečerinių sukasi ne tik elektra, bet ir politinė įtaka“, – kalbėjo prezidentė. „Kaip ir Astravo atominėje. Espo šalys pripažino, kad ji pastatyta ant nesaugios aikštelės, – kalbą tęsė prezidentė. – Vadinasi, čia negali veikti jokia elektrinė. Būtina toliau siekti Astravo elektrinės uždarymo apskritai.“ „Nesidairykime atgal, o galvokime apie Lietuvą po dar 30 metų. Gyvename tikrai gerais laikais, tik nereikia patiems prisidaryti bėdų vien dėl to, kad kyla entuziazmas daryti ką nors kitaip, griauti, o ne kurti. Naujausi tyrimai atskleidė neraminančią tiesą – per pastaruosius dvejus metus smarkiai krito investuotojų pasitikėjimas mūsų šalies ekonomika. Neigiamai jų nuotaikai didžiausią įtaką turėjo kontraversiški valdžios sprendimai ir pareiškimai. Draudimai ir apokaliptiniai scenarijai, kurpiami dalies valdančiųjų, kelia nerimą ne tik užsienio investuotojams. Tai pasmerkia šalį nesibaigiančiam eksperimentavimui vaučeriais, pensijų pakopomis, švietimo modeliais, ligoninių mutacijomis ir veidrodinėmis ministerijomis. Žmonės laukia aiškumo ir stabilumo. Reformos negali tęstis ketvirtį amžiaus – būtent tiek laiko reformuojama švietimo sistema. Eksperimentuodami savo vaikais rizikuojame šalies ateitimi“, – teigė prezidentė. Prezidentė pabrėžė Lietuvos potencialią bio, kibernetinių ir informacinių technologijų srityse. „Interneto greitis Lietuvoje – antras pasididžiavimas po krepšinio, o pagal elektroninių paslaugų išvystymą esame pažangiausių ES valstybių penketuke. Per porą metų Lietuvos ekonomikos išskirtinumu pasaulyje tapo finansinių technologijų sektorius – turime daugiau kaip 170 „fintech“ įmonių ir kol kas esame lyderiai regione“, – teigė prezidentė. Anot jos, lietuvių išradimai jau stebina visą Europą: „Pasaulis laukia inovatyvių sprendimų kovoje su ligomis, netikromis naujienomis, klimato kaita“.

„Mūsų mokslininkai pajėgūs pasiūlyti ne tik šalies ūkiui, bet ir pasaulio saugumui reikalingų išradimų. Būtent tai gali pakeisti šalies ekonomikos struktūrą ir įpūsti spartesnio vystymosi azarto. Tačiau naujoji nafta šiandien yra ne tik žmogaus protas, bet ir duomenys. Todėl kuo ilgiau trypčiosime dėl atvirų duomenų politikos, pateisindami valstybinį duomenų verslą su neskaidriais įkainiais ir nekontroliuojamais informacijos srautais, tuo labiau atsiliksime nuo pasaulio“, – teigė D. Grybauskaitė. „Gerbiamieji, brandžiose demokratijose valdžios pasikeitimas vyksta civilizuotai, sklandžiai ir užtikrinant darbų tęstinumą. Išankstiniai profesionalumo ir skaidrumo reikalavimai apsaugojo mus nuo valstybės valdymo krizių, kurias turėjome nepriklausomybės pradžioje, kai per 19 metų keitėsi 14 Vyriausybių. Per pastarąjį dešimtmetį priėmėme strategiškai svarbius valstybės raidai sprendimus: • skaidrindami teismų ir teisėsaugos veiklą; • kovodami su politine ir oligarchine korupcija; • stiprindami energetinį ir ekonominį šalies savarankiškumą; • užsitikrindami karinį saugumą; • vykdydami šalies interesais ir nacionaliniu orumu grįstą užsienio politiką; • didindami socialinį žmonių saugumą. Tačiau 64 proc. žmonių vis dar yra nepatenkinti, kaip veikia demokratija, nepasitiki partijomis, Seimu ir Vyriausybe.“ Prezidentė teigė: „Politinis kurtumas, nepagarba žmonių teisėms, demokratijos principų ir teisės viršenybės nepaisymas, iš galios pozicijų primetami sprendimai, noras kontroliuoti žiniasklaidą, teisėsaugą ir visas nepriklausomas institucijas, Konstitucijos nepaisymas, karinga arogancija veda į destrukciją“. „Kai politika susmulkėja iki primityvaus kritikų persekiojimo, kai politinę kultūrą pakeičia raumenų demonstravimas, kai žmonės ignoruojami, o oponentai šantažuojami, – konstruktyvus darbas tampa neįmanomas. Aukščiausiu lygiu demonstruojama nepagarba žmogui, jo teisėms ir laisvėms neprideda pasitikėjimo nei valstybe, nei demokratija. Iš nepasitikėjimo gimsta kalba, kuria nesusišnekame“, – kalbėjo D. Grybauskaitė. „Parlamentinės partijos, drąsiau atsivėrusios jaunimui, žengia į kokybiškai naują raidos etapą. Išbandymą savivaldos rinkimais atlaikiusios tradicinės partijos teikia vilties, kad partinė sistema stabilizuojasi – apsivalė, įsileido naujų žmonių ir stosis ant kojų. Politikoje vyksta ne tik kartų, bet ir vertybių kaita. Pasitikėjimas savo rinktais politikais ir jų priimamais sprendimais yra labai svarbus. Nors mūsų demokratija turi trūkumų ir iki Skandinavijos šalių dar reikia pasitempti, pasaulis mus traktuoja kaip europietišką, demokratišką ir teisinę valstybę, o mūsų miestus vadina kosmopolitiškais ir moderniais. Gavome Vestfalijos taikos premiją už išskirtinį demokratinio vystymosi pavyzdį ir indėlį į žemyno taiką. Pasaulis per Popiežiaus vizitą pažino mus kaip jaunų, ambicingų, orių, jautrių ir labai stiprių žmonių šalį. Viltis, kuri sklinda iš Lietuvos, yra didelė vertybė visam pasauliui. Išsirinkome naują Prezidentą ir europarlamentarus, dar kartą pasitikrindami savo vertybinį stuburą ir laisvės indeksą. Išmokome galvoti savo galva, mūsų pasirinkimus vis mažiau lemia oligarchinės įtakos ar pigūs populistiniai pažadai. Nors kai kurių politikų svajonė – tylintis ir su viskuo sutinkantis, „dyrpt“ netrukdantis prezidentas, žmonės nori jų interesus, konstitucines ir žmogiškąsias vertybes ginančio vadovo. Tikiuosi, kad naujasis Prezidentas pateisins Lietuvos žmonių lūkesčius“. „Gerbiamieji, pažengėme gerokai toliau už daugelį šalių užtikrindami pamatinius teisinės valstybės principus – Konstitucijos ir teisės viršenybę. Tačiau iššūkių teisinei mūsų valstybės sanklodai nestinga. Labiau nei kova su korupcija ima populiarėti kova su Konstitucija. Išgyvenome beprecedentį pasikėsinimą į Konstitucijos I skirsnį, kuris saugo pamatines konstitucines valstybei ir tautai vertybes – kalbą, suverenitetą, teritorijos vientisumą“, – kalbėjo D. Grybauskaitė. Prezidentė pabrėžė, kad pernai į Konstitucinį teismą kreiptasi dėl 33 galimai antikonstitucinių teisės aktų. „Pagaliau įteisinus individualų konstitucinį skundą šiam teismui darbo dar padaugės, tačiau tai gerai, nes dažnu atveju tai paskutinė instancija, stabdanti politinę savivalę. Nes „Konstitucija pagal poreikius“ gali neatpažįstamai pakeisti teisinės valstybės veidą ir grąžinti šalį į perkamo teisingumo ir teisinio nihilizmo laikus“, – kalbėjo ji. Anot D. Grybauskaitės, Lietuva, atsižvelgdama į tarptautinius standartus, sukūrė vakarietišką teisinę sistemą.

„ES esame giriami už skaidrią ir griežtą teisėjų atranką. Naujos kartos teisėjai ir prokurorai jau atsikrato ne tik klaninio jungo, bet ir priklausomybės nuo politikų bei senų korupcinių įpročių“, – teigė prezidentė. Jos teigimu, apsivalyti šiai sistemai reikėjo daug metų. „Skaičiuojame ne tik amžiaus bylas – atsikratome nebaudžiamumo: už korupcines veikas pirmos instancijos teismuose nuteisiama net 92 proc. kaltinamųjų. Teismų nepriklausomumo suvokimas Lietuvoje nėra žemas, tačiau, visuomenės nuomone, didžiausią grėsmę jam kelia politikų ir kitų valdžios institucijų bandymai daryti įtaką teismams bei iš verslo ir kitų interesų grupių kylantis spaudimas“, – sakė D. Grybauskaitė. „Daug kartų mėginta įtraukti teisėsaugą į politinius procesus – pasitelkti rinkimų kovai ar karui su oponentais. Teisėsaugos institucijų nepriklausomumas – didelis pasiekimas. Tai būtina apginti ir išsaugoti. Vis atsinaujina ir potraukis kontroliuoti žiniasklaidą. Per pastaruosius trejus metus – 10 pasiūlymų, apribojančių žurnalistų darbą. Nuo kritikos bandyta apsisaugoti antikonstituciniais pasikėsinimais politizuoti net ir LRT – nepriklausomą visuomeninį transliuotoją“, – kalbėjo prezidentė. „Žodžio laisvė yra laisvė. Todėl tai – nacionalinio saugumo klausimas. Kritikai nepakanti valdžia apynasrį mielai užmautų ne tik žiniasklaidai, bet ir tvirtas nuostatas turintiems kūrėjams, kurių tiesus ir įtaigus kalbėjimas uždega tautos dvasią, skatina kritiškai mąstyti, didina tarpusavio pasitikėjimą“, – tęsė kalbą prezidentė. „Iš valstybės ir pasaulio iššūkiams neabejingos dailės, muzikos, kino, literatūros ir gimsta „Gloria Lietuvai“, – teigė prezidentė. – Tik Lietuva galėjo sukurti tokį kūrinį.“ „Mokanti pagarbos praeičiai, stiprinanti vertybinį tautos stuburą, mažinanti abejingumą, ugdanti patriotiškumą ir atsakomybę už savo šalies ateitį. Savo kultūra galime didžiuotis“, – tęsė prezidentė. „Lietuvą garsina pasauliniai operos oskarai, auksiniai bienalių liūtai ir talentingiausia pasaulio batuta. O Muziejų naktis, gatvės muzikos festivaliai, poezijos pavasariai, kinas po atviru dangumi, išmanioji biblioteka, netikėtos erdvės – tai ne tolimasis užsienis. Tai kokybiškų lietuviškų kultūros renginių gausa ir mūsų kūrybos laisvė, kurios neįsprausi į jokius rėmus“, – kalbėjo prezidentė. „Gerbiamieji, esame laisvi tiek, kiek pripažįstame kito žmogaus laisvę. Kiekvienas nori jaustis oriai ir saugiai bet kurioje šalyje, tikėdamasis, kad su juo bus elgiamasi pagarbiai, tiesiog žmoniškai. Paprastas žmoniškumas ir politikoje, ir tarpusavio santykiuose gali padaryti stebuklus. Tijūno bizūnas ir nurodymai, ką valgyti, kada gerti, kur gydytis ir su kuo susitikinėti, laisvos ir darnios visuomenės nesukurs. Pagarba kitaip mąstančiam ir gyvenančiam, kitaip atrodančiam, mažiau turinčiam, daugiau pasiekusiam, lygios galimybės, privataus žmogaus gyvenimo apsauga, pasirinkimo laisvė – štai kas daro mus patrauklia valstybe sau ir kitiems. Visuomenės virsmas mūsų šalyje labai spartus – žmonių sąmoningumas gerokai peraugo politikų brandą. Tarptautiniai ekspertai Lietuvos visuomenėje įžvelgia didelį socialinio kapitalo potencialą ir prognozuoja mums gerą ateitį, jei tik išmoksime veikti kolektyviai ir siekti bendrų tikslų“, – kalbėjo prezidentė.