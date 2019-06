Užduotis G.Nausėdai – pažaboti pedomafiją



Jonas Spurga

Buvęs Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis šiose pareigose užgyveno bent tris namus – Kaune, Palangoje ir Kipre, kelis sklypus Kaune ir prie jūros. Savo investicija Kipro saloje A.Milinis nelabai gyrėsi, tačiau apie tai, kad jo kaimynas – teisėjas A.Milinis, pasigyrė šoumenas Arūnas Valinskas, taip pat investavęs Kipre.

A.Milinis per savo advokatę perdavė LL, kad jokio namo Kipre jis neturįs - neva tai A.Valinsko fantazijos



Beje, LL šaltiniai sako, kad A.Milinio investicija Kipre gal būt net nėra deklaruota, mat turkų valdomame Šiaurės Kipre užtenka krūvos grynųjų, kad įsigyti nekilnojamojo turto – matyt, teisėjas lygiai taip pat atsivežė maišą grynųjų, už kurį namą Kipre.



A.Milinio investicijos į žmonos Milinienės (nuotr. viršuje centre) verslą „Kauno Akropolyje“ žlugo ir bankrutavo. Beje, Milinio žmona Marija Milinienė buvo pasamdžiusi buvusį Kauno rajono policijos komisarą Juozą Leščiukaitį rinkti informaciją, kas nužudė jos sūnų Vaidą. Kaip geras operatyvininkas, J.Leščiukaitis viską išsiaiškino, ir tai policijos užfiksuotame pokalbyje papasakojo savo draugei Albinutei. J.Leščiukaitis sakė, kad jis sužinojo, kad Vaidas Milinis buvo nužudytas dėl A.Milinio kaltės. Neva Vaidas Milinis paėmė pinigus, pažadėjęs pakalbėti su tėvu dėl vienos bylos. Tačiau banditai liko apgauti, ir keršydami žiauriai nužudė V.Milinį.



„Jis (Vaidas Milinis – aut. Pastaba) pažadėjęs su tėvu pašnekėt paėmė pinigus, supranti, kad padarytų kažką tiems žulikams. Tas tėvas nepadarė. Tai va, - pokalbio metu kalba buvęs Kauno rajono policijos vyriausias komisaras Juozas Leščiukaitis, - jos tą sūnų nužudė dėl tėvo nusikalstamos veiklos“.

J.Leščiukaičio pašnekovė „Albinutė“ atsako : „..aš šito labai neapkenčiu. Jeigu žmogus kaltas, tai tegul jis ir atsako, o ne jo vaikai“.

Į ką komisaras J.Leščiukaitis atsako : „o jinai matai, ne ji viena sugalvojo (matyt, kad eina kalba apie V.Milinio motiną Mariją Milinienę). Jinai sugalvojo visą šitą nužudymą pakišti po Venckiene, supranti, kad čia pedofilai nužudė“.



Tai, kad policijos apklausose dalyvaudavo ir pilietė M.Milinienė, labai nustebino ir Raimundą Ivanauską, nuteistą už tai, kad neva padėjo D.Kedžiui žudyti žmonės. Vienintelis R.Ivanausko kaltės įrodymas – patologinio melagio M.Žalimo parodymai. Pastarais juos davė mainais už tai, kad Kriminalinės policijos biuras ir prokuratūra nutrauktų jam bylą dėl sunkaus kūno sužalojimo kitoje byloje. Žodžiu, visa ši istorija – nesibaigianti pedomafijos, kuri save kažkodėl vadina kriminalinės policijos biuru, teismu ar prokuratūra, siautėjimas.



Beje, tas pats R. Ivanauskas pasakojo, kad policijos tardyme dalyvavo ir M.Milinienė, kuri jam sakė, „tu neįsivaizduoji, kiek pinigų aš investavau į šį reikalą“.



“Jie kalėjime mane laikė, ir tardė be advokato, o Marija Milinienė man tiesiai šviesiai pasakė, kad ji labai daug pinigų investavo į šį reikalą, ir kad aš turiu pasakyti, kad neva pas mane buvo atvažiavusi Neringa Venckienė. Jai atsakiau, kad niekada gyvenime nebuvau bendravęs su N.Venckiene. Tačiau man kokius tris kartus buvo pasakyta, kad aš turiu prisipažinti, kad pas mane buvo atvažiavusi N.Venckienė. Tada atsakiau : palaukite, jūs čia ką, verčiate mane meluoti?, - pasakojo R.Ivanauskas.



- Taip kas taip sakė?



- Milinienė. Ji man dar pasakė, kad „vyruti, tu net neįsivaizduoji, kokią sumą aš įdėjau į visą šį reikalą“.



- Ir tai buvo pasakyta girdint policijos tyrėjams?



- Taip, ir mano advokatas buvo net skundą parašęs, kad aš buvau tardomas, nedalyvaujant advokatui. Tačiau visi išsisuko nuo atsakomybės dėl to.

Beje, vienintelio įtariamojo pedofilija Andriaus Ūso namas, kur dabar gyvena „nukentėjusi nuo garliavinių sekimo“ Guoda Ūsienė, yra per keturis namus nuo A. Milinio sklypo Kauno raj. Ringaudų sen. Noreikiškių km. Vaivorykštės 2.

Beje, Šiaulių apygardos teisme, kur buvo teisiami Garliavos žmonės, bandę apginti prievartaujamas mažas mergaites, jau minėtas teisėjas Albertas Milinis buvo apklaustas kaip „nukentėjęs“.

Teisme apklausinėjamas A.Milinis netyčia prasitarė, kad jam žinoma jog Palangoje Šventosios miestelyje Jūros g. 48 yra advokato Černiausko namas, o A.Milinio namas yra greta.

„Tai pikti liežuviai pasižiūrėti nuėjo į registrų centrą ir nustatė, kad atrodo Jūros g. 52 sklypo savininkai yra Miliniai ir jų teisės į sklypą atsirado per dovanojimą dalinant vieną sklypą į kelis. „Tai dabar atspėkim kas kam ką dovanojo- ar teismo pirmininkas advokatui arba atvirkščiai ir kaip tai galėtų atrodyti nuodugniau patikrinus“, - stebėjosi LL skaitytojai.

Tai dėl Kipro tai Šiaurės Kipre, apie ką jokių duomenų niekas neteikia. Ten gali grynais mokėti ir niekas nieko neklausia. Ten Lietuvos valdininkai ir teisėjai veža investuoti gautus kyšius.

„Kas dėl Noreikiškių sklypo tai praktiškai neįmanoma, jog jie nebuvo pažįstami, nes ten gyvena mano pažįstami ir žinau, kad vykdavo dešimtys susirinkimų dėl kvartalo vystymo tai vanduo, nuotekos dujos, keliai šaligatviai ir viską bendru sutarimu darė, nes visas kvartalas visiškai naujas buvo ir sklypų pardavėjai ir vystytojai buvo tie patys“, - pasakoja LL šaltiniai.

Brangiausias Kaune advokatas Gintaras Černiauskas pedofilijos byloje atstovavo kirpėjai Laimai Stankūnaitei.

Prieš savaitę Šiaulių apygardos teismo kolegija, pirmininkaujama Jurgaičiio, nuteisė grupę žmonių, kurie bandė ginti Deimantą Kedytę nuo prievartautojų.

„Ši teisėjų kolegija matyt buvo apsirūkiusi, nes kaltinamieji paneigė visus prokuratūros kaltinimus, ir visi tie kaltinimai sukramtyti iki smulkmenų, į viską atsakyta paraidžiui, paneigti prokurorės "manymai' ir nurodytas būdas kaip ji tai pakiša teismui ir kaip klastoja įrodymus, - teigia vienas šios bylos dalyvis, - teismui net buvo nurodyti ir preventyviai užkirsdinti būdai prokurorei atsikirst..Ir ką. Žmonės nuteisti, nes teismas to net neskaitė...dar daugiau-teismas pateikė tokios informacijos, kokios net kaltinime nebuvo. Jie ten arba apduję rašė, arba labai jau negabus padėjėjas pasitaikė....bet tai pasilaikysime apeliacijai...“.



Gintaras Banaitis „Žmona nuteista, nes bendravo su manimi“



Mergaitės gynėjų bylos klastojimo chronologija

Šiaulių apygardos teismo teisėjas Jurgaitis, nuteisęs prievartautos mergaitės gynėjus Garliavoje, kažkaip nepastebėjo ir niekaip nevertino prokuratūros klastočių

Pvz. vienas teisiamųjų Gintaras Banaitis, kuris tariamai sekė antstolę Vaicekavičienę, paklausė bylos tyrėjos Gecevičienės, kokiu būdu antstolė Vaicekauskienė 2012-04-20 atpažino Banaitį iš nuotraukos, kuri buvo padaryta po metų - t.y. 2013-03-04.

Gintaras Banaitis tyrėjai uždavė tokį klausimą:

"Sugrįžkime prie Gintaro Banaičio atpažinimo. Vaicekauskienė atpažino G.Banaitį 2012-04-20 iš nuotraukos pagamintos VRM migracijos tarnybos 2013-03-04. Apie tai liudija nes 2016-04-04 paskirta užduotis nr.40-U-631-(14.16) atlikti portreto tyrimą.2016-04-13 specialisto išvadoje nr.140-(1658)-IS1-2126,nurodyta,kad nuotraukos, esančios 2012-04-20 asmens atpažinti parodymo protokole ir 2013-3-04 Gintaro Banaičio prašyme Nr.20-AP3—8726 išduoti pasą yra atspausdinti iš to paties pirminio šaltinio (čia ikteisminio tyrimo 01-1-09918-16 medžiaga). Tai dokumentinis įrodymas.

Kaip galėjote daryti atpažinimą iš nuotraukos kuri dar bus pagaminta po metų?".

Į tai Gecevičienė atsakė, kad "neatsimena".

„Jeigu mano atžvilgiu teismas vadovavosi prokurorės suklastota ir teismui pateikta medžiaga ir bent "vertinant" tą medžiagą dėl akių...tai mano žmona nuteista iš viso be jokių įrodymų, vien tik nurodant ,kad ji bendravo su ....savo sutuoktiniu, - sakė vienas bylos nuteistųjų Gintaras Banaitis, - dar nurodyta, kad ji perduodavo kažkokias informacijas Skučienei ir Venckienei, o jeigu to nėra, tai nėra ir grupės, už ką visi nuteisti. Nesvarbu ,kad Banaitienė niekad nebendravo su niekuom iš nuteistųjų. Apie tai teismas net nesigilino“.

Kaip buvęs policijos komisaras G.Banaitis geriausiai matė, kaip prokuratūra ir policija klastojo šią bylą. Savo paskutiniame žodyje G.Banaitis nurodė, kad : „ nesuprantama kaip G. Banaičiui ar kitiems kaltinamiesiems gintis nuo inkriminuojamos veikos grupėje kai kaltinimas išdėstytas sekančiai : ” ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti organizuotos grupės nariai 2010 m. liepos - gruodžio mėnesiais. iki Vaido Milinio nužudymo 2010-12-11, tiksliau ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, sistemingai vyko prie Marijos Milinienės ir Alberto Milinio gyvenamojo namo, esančio Kauno raj., Ramučių k., K. Bielinio G. 34, kurie sėdėdami įvairiuose tyrimo metu nenustatytuose automobiliuose, stebėjo namą bei kiemo teritoriją, tokiu būdu neteisėtai rinko informaciją apie privatų Milinių šeimos gyvenimą”.

Sukonkretinus tai sakysim, kad “nenustatyti organizuotos grupės nariai ” , ” nenustatytu laiku ”, naudodami “ nenustatytus automobilius ” neteisėtai surinko nenustatytą informaciją, bet padarė labai didelę žalą kurią, kaip suprantama iš kaltinamojo akto, galimai solidariai turėtų atlyginti ir Gintaras ir Violeta Banaičiai.

Nors BPK reikalauja prokuroro nusikalstamas veikas aprašyti griežtai laikantis BPK 219 straipsnio reikalavimų ir aprašyti jas taip, kad iš kaltinamojo akto būtų aišku, kokias nusikalstamas veikas, kada ir kokiu būdu padarė kiekvienas įtariamasis.

2016-04-04 Gintaras Banaitis kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su prašymu grąžinti bylą prokurorui nurodant virš išdėstytus argumentus. Visi kaltinamieji ir jų gynėjai palaikė šį prašymą, išskyrus kaltinamajį Vitalijų Keršį, kurį, kaip paaiškėjo, mainais į šmeižikiškus parodymus, prokurorės prašoma atleisti nuo bausmės.

Toks prašymas kolegijos buvo atmestas.

Dėl dalyvavimo organizuotoje grupėje

Kaltinamajame akte Gintaro Banaičio atžvilgiu kaltinimai pateikti 6 epizoduose, o Violetai Banaitienei 5 epizoduose. Visuose minėtuose epizoduose prokurorė Rita Poškienė teigia, kad sutuoktiniai Gintaras ir Violeta Banaičiai “ veikė Audronės Skučienės ir asmens N.V., kurio atžvilgiu tyrimas išskirtas, suburtoje organizuotoje grupėje asmenų bei joms vadovaujant - su Gediminu Aiduku, Dariumi Kaminicku, Vitalijum Keršiu, Andreju Lobovu, Rimantu-Stanislovu Rinkevičiumi, Tatjana Borovec, Raminta Baltuškiene, asmeniu T.S., kurio atžvilgiu tyrimas yra išskirtas, Renaldu Ščiglinsku ir kitais ikiteisminio tyrimo nenustatytais asmenimis, susitaręs daryti kelis ir daugiau nusikaltimų - kaip vykdytojas, tyčia, neteisėtai rinko informaciją apie privatų asmenų gyvenimą”.

Ikiteisminio tyrimo metu nei vienas iš kaltinamųjų nepatvirtino savo ankstesne pažintimi su G. ir V. Banaičiais. Byloje yra G. Banaičio ir kitų kaltinamųjų telefoninių pokalbių suvestinių protokolai kuriuose nėra kitų kaltinamųjų kontaktų su G. ir V. Banaičiais, nėra minimi kitų kaltinamųjų tarpusavio pokalbiuose, bei liudininkų parodymuose.

Vieninteliais, liudininko Sigito Martinavičiaus parodymais, duotais 2014 -03-20, praėjus dviems metams nuo įvykių 2012-03-29 iki 05-26, prokuroras rėmėsi kaltinamajame akte G. ir V. Banaičių atžvilgiu. Pažodžiui tai : “ Taip pat man yra žinoma ir tai, kad Klonio gatvėje aktyvus veikėjas buvo toks Gintaras Banaitis. …jo veiksmai Klonio gt. pasireiškė tuom, kad jis užsiiminėjo anstolės Vaicekauskienės sekimu. Jis nuolat sekė anstolę Vaicekauskienę, sekė kur važiuoja ir ką veikia. Visą tai ką jis susekdavo jis pranešdavo savo žmonai Vilei, kuri nuolatos budėjo Klonio gt., o Vilė Banaitienė apie sekimus ir sekimo rezultatus pranešdavo viską A. Skučienei. Taip pat esu girdėjęs tai, kad Gintaras Banaitis 2012m. gegužės mėnesį Šventojoje sekė advokato Černiausko namus”.

Savo parodymuose S. Martinavičius tokios informacijos šaltinio nenurodo ir tyrėja A. Gecevičienė tokio klausimo jam aplaidžiai nekelia, nors tai jos pareiga. Tokiu būdu kaltinamojo akto tekste atsiranda įdentiškai, kaip S. Martinavičiaus parodymuose, išdėstyti kaltinimai G.ir V. Banaičiams.

Be to tame pat protokole yra yra sekantis teiginys: “Aš įsitikinau, būdamas greta Venckienės ir Skučienės, kad visiems veiksmams Klonio gatvėje ir Klonio gatvės aktyvistams vadovavo tiesiogiai Neringa Venckienė, bet ji aktyvistams vadovavo ne viešai, o per savo tetą Audronę Skučienę”. Ši frazė iš protokolo tampa pretekstu kaltinimui veikiant organizuota grupe, nors išdėstyta tik asmeninė išvada.

Jau tuo metu prokurorė, vadovaudama ir kontroliuodama ikiteisminį tyrimą, privalėjo nustatyti šaltinius, o ne vadovautis “man yra žinoma”, “esu girdėjęs”,” aš įsitikinau”. Tokios terminologijos vartojimas patvirtina jais grindžiamų kaltinimų nepagrįstumą ir tyrėjo ir prokuroro nekompetetingumą.

Teisminio nagrinėjimo metu, 2017-06-27 posėdyje, liudytojas Sigitas Martinavičius išklausęs garsinamą jo apklausos protokolą, paneigė ikiteisminio tyrimo apklausos protokolą ir pareiškė sekančiai :

- 3 psl. ” Banaitį atpažistu. Jo žmona dažniau būdavo, jis kartais atvažiuodavo, kažką organizuodavome, laiką leisdavome, kalbėdavome. Vieną kartą tik girdėjau, kad vykdavo stebėjimai, bet patvirtinti, kur ir ką sekė, negalėčiau. Kažkas pasakojo, kad S. Vaicekauskienė kažkur važiavo, bet kas perdavė, nežinau”.

- Į kolegijos pirmininko klausimą : “ Tyrėja interpretuoja mano žodžius. Aš, kad “ pastoviai sekė, nesakiau. Jeigu sakiau, tai atsiimu savo žodžius. Aš negaliu pasakyti, ar ji buvo kažkur ir kažkada sekama, kažkokioje vietoje ją mate ir perdavė informaciją…. Mano parodymai yra nevisiškai teisingi, kad G. Banaitis sekė, perdavė žmonai, o ji perduodavo A. Skučienei. Apie G. Černiausko sekimą paliudyti nieko negalėčiau. Kieme visokių kalbų būdavo. Apie sekimus tik iš kiemo pokalbių žinau, matyti nieko nemačiau. Aš nežinau, kad būtent G. Banaitis turėjo sekti S. Vaicekauskienę. Kad A. Skučienė ateitų ir nurodinėtų visiems ką sekti, sunkiai įsivaizduoju.”

- 4psl. ” aš nesu girdėjęs, kad N. Venckienė duotų nurodymus A. Skučienei, kad atlikti neteisėtus veiksmus.”

- “ aš jau minėjau, kad R.Ščiglinskas, ką rašė “facebooke”, nei A.Skučienė, nei N. Venckienė nieko nenurodė”.

- Į G. Banaičio klausimą : “ aš neturėjau duomenų, kad jūs buvot Šventojoje….Aš tave tik du kartus gyvenime matęs…”

- “ negaliu patvirtinti, kad Banaitienė perdavinėjo A. Skučienei duomenis ”.

Sekantis asmuo kurio parodymais remiasi prokurorė R.Poškienė, kaltinamasis Vitalijus Keršys teigė (2016-10-11 posėdžio prot.7 l.), kad „ Beveik metus prabuvus ten, mes, „ patvoriniai “ , buvome verčiami rinkti informaciją, ne verčiami, bet stengiamasi paveikti taip, kad mes važiuotume ir rinktume informaciją.“ Tokį prieštaringą teiginį galima suvokti, tik kaip V.Keršio nuomonę tuo metu. Žemiau V.Keršys jau teigia : „ Apie sekimus jokios kalbos nebuvo, kad nuvažiuoti, sekti. Mes galvojome, kad gal reikėtų, bet tuo momentu neturėjome jokios galimybės , nei transporto, nei finansinės.“

V. Keršio parodymų prieštaravimus paaiškina kito liudytojo – Jūratės Noreikaitės parodymai 2017-04-24 (posėd.prot. 5 l.) : „ Aš paliepimus, kad reikia sekti, girdėjau tik iš V.Keršio. Vienintelis atvejis, kai A. Skučienė kažką tokio pasakė, kai V.Keršis stovėjo ir kokį 15 minučių kalbėjo, kad reikia sekti, reikia daryti. A.Skučienė pasakė : sek, daryk, bet pasakė tokiu tonu, kad atsikabintų.“ Į kolegijos pirmininko klausimą : „ Ten buvo pasakyta tokiu tonu V. Keršiui, kad atsikabintų. A.Skučienė nenurodė, kad sekti.“ Toliau liudytoja paaiškina V.Keršio poziciją ir jo parodymų motyvaciją: „ Kai V. Keršys nuėjo į apklausą dėl Milinio, tai atsivertė į kitą pusę, pradėjo nebetikėti. Jis tuo metu, kai buvo iškviestas į apklausą, pas mane kelias dienas su drauge gyveno. Kai grįžo iš apklausos papasakojo. Jam ten davė paskaityti kažkokius N.Venckienės parodymus, N.Venckienė davusi ant jo parodymus. Tada jis pasikeitė. Jis patikėjo. Policija jam melavo, galėjo ir man meluoti.“

Ši liudytoja yra kviesta prokurorės ir jos parodymais nėra pagrindo abejoti. J.Noreikaitės parodymai duoda pagrindą daryti išvadą, jog V. Keršio parodymai byloje yra neobjektyvūs. Visiškai nesuprantama kokiu pagrindu prokurorė savo kalboje remiasi J.Noreikaitės, V.Keršio, A.Klimo ir S.Martinavičiaus parodymais nes jų parodymai teisme visiškai paneigia tyrėjos A.Gecevičienės užpildytus apklausos protokolus.

Dėl neteisėto termino „Pasipriešinimo stovykla“ naudojimo kaltinamajame akte

Kaltinamajame akte, Violetos Banaitienės atžvilgiu, kiekviename epizode t.y. 5 kartus, naudojamas terminas “ įrengta pasipriešinimo stovykla”. Toks terminas yra nekonkretus, nesudarantis pagrindo nei konkrečiam kitam kaltinimui, nei vartojamas kaip teisinis terminas. Tokio termino nėra pavartojęs nei vienas liudytojas. Pirmą kartą toks terminas pavartotas pranešime apie pateiktus įtarimus G.Banaičiui ir V.Banaitienei. Manytina, kad šio termino autorė yra tuometinė vyriausioji tyrėja Audronė Gecevičienė. Toliau šį terminą perėmė prokurorė R. Poškienė. Taip intensyviai naudojamas kaltinamajame akte prie kiekvieno epizodo, šis terminas sudaro opiniją neirodomoms aplinkybėms vertinti ir įmituoja, kokios nors organizuotos nusikalstamos veikos, viziją.

Liudininkas Algimantas Matulevičius savo parodymuose teisme 2017-09-19 (3-4 l.) į kolegijos pirmininko klausimą : “ Aš žinojau, kad jie kuria partiją, jiems patariau to nedaryti. Kadangi pas mane buvo pilietinis judėjimas, kaip visuomeninė organizacija, J.Varkala pas mane buvo valdyboje, tai jam pasakiau, kad nelistų, kur kunigui nereikia, bet jis manes nepaklausė ir tapo pirmininku….Kad tai buvo nusikalstama organizuota grupė, to sakyti negalėjau, bet politine prasme, organizacine prasme tai taip: Jie mitingus organizuodavo”. Apie sekimą neteko girdėti. Man teko girdėti, kad apie tai kalbėjo M. Milinienė televizijos laidoje. Aš nesakiau, kad ragino važiuoti į šventają ir sekti Černiausko vilą”.