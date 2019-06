STT sunaikino įrodymus Lietuvos banko korupcijos byloje? Tai paviešinę žurnalistai - teisme



Prokuratūra kaltina Rūtą Janutienę organizavus nusikalstamą žurnalistų gaują

Aurimas Drižius



To dar nėra buvę - prokuratūra savo darbą dirbančius žurnalistus prilygino organizuotai nusikalstamai grupuotei, kurios lyderė – ‚Lietuvos ryto“ žurnalistė ir laidų vedėja Rūta Janutienė.



Kartu su savo kolegomis iš „Lietuvos ryto“ Saule Paulievienė ir A.Jančiu ji yra kaltinama organizavusi šmeižto kompaniją prieš dorus Lietuvos banko vadovus. Visa žurnalistų „gauja“ jau nuo pernai rugsėjo mėn. yra teisiama Vilniaus miesto apylinkės teisme už tariamą V.Valvonio šmeižtą. Šiandien, t. y. birželio 5 d. įvyko eilinis šios bylos posėdis, tačiau jis atidėtas dėl A.Jančio ligos.



Dar prieš trejus metus „Lietuvos ryto TV“ R.Janutienė su S.Pauliuvienė parengė laidą apie Lietuvos banko Bankų priežiūros departamento vadovo Valvonio audringą veiklą.



Žurnalistai teigė, kad Vytautas Valvonis per tarpininką – Valdemarą Aleksiuką - reketuoja kredito uniją Centro taupomoji kasa vadovą Ratkevičių reikalaudamas 50 tūkst. eurų už tai, kad kredito unijoje baigtųsi LB patikrinimas ir išvados būtų "teigiamos". Vyrai reketavo ne patys, tačiau apdairiai – per tarpininką V.Aleksiuką, kuris vienintelis ir buvo nuteistas.

Kaip įrodymas buvo pateikti neva Valvonio ir teisininko Labucko neva STT įrašytų pokalbių stenogramos – jose vyrai rusišku matu kalbėjo apie pinigus, kuriuos per Aleksiuką gaus iš reketuojamos kredito unijos. Tačiau šaltinis, pateikęs ‚Lietuvos rytui“ tas pokalbių išklotines, ir žadėjęs pateikti garso įrašus, vėliau ėmė blefuoti – iš pradžių redakcijos paprašė 25 tūkst. eurų už garso įrašus, o vėliau apskritai dingo.

R.Janutienė neabejoja, kad tokie pokalbiai vyko, ir kad STT, pamačiusi, kad į savo tinklą pagavo labai stambią žuvį – vieną Lietuvos banko vadovų, staiga nutraukė nusikalstamos veiklos imitavimo modelį ir „susėmė“ tik smulkias žuvis. Neabejojama, kad operaciją galėjo sustabdyti tik telefono abonentė, kuri prisistato kaip „Lietuva“, o elektroninius laiškus siunčia iš „tulpių“ pašto.

V.Valvonis neigė, kad tokie pokalbiai buvo ir pareikalavo iškelti bylas žurnalistams. Taip ir buvo padaryta, nes pastarieji pateikė tik neva STT padarytas Valvonio ir Labucko pokalbių išklotines, tačiau neturėjo pačių garso įrašų. Atrodo, kad STT ištrynė tuos įrašus iš bylos, tačiau jie vis tiek kažkokiu būdu nutekėjo.







Po šio posėdžio R.Janutienė atsakė į LL klausimus:

- Tai kas čia per procesas vyksta?

- Aš manau, kad čia vyksta tai, apie ką kalbėjo prokurorai Jasaitis ir Rėksnys. Tai yra užsakomoji byla, Yra toks „tulpių“ paštas, tačiau yra ir telefonai valdiškuose įstaigose, ir žmonės, kurie kelia tuos telefonus, žino, kad jiems skambina „Lietuva“. Tai gal ir šiuo atveju ‚Lietuva“ paskambino ir liepė. Aš aišku šioje byloje norėčiau laurus prisiimti sau, nes žurnalistinis tyrimas buvo geras. T.y. STT sekė įtariamąjį, kuris ketino nunešti kyšį į Lietuvos banką. Vyko prokuratūros sankcionuotas nusikalstamos veiklos imitavimo modelis. Kai kyšio pinigai pajuda iš vietos, modelis nutraukiamas, ir įtariamasis teisiamas ir galų gale nuteisiamas tik už kalbas, o ne už tai, ką jis padarė. T.y. pinigai nebuvo perduoti tik todėl, kad STT nusprendė nutraukti nusikalstamos veiklos imitavimo modelį, ir mes taip ir nesužinojome, kam buvo ketinama nunešti kyšį. Nepaisant to, kai viskas pajuda, imta sekti ir Valvonį, o paskui nutinka įvairų keistų aplinkybių. O kas dėl žurnalistų – tai aš šioje byloje atlikau labai kuklų vaidmenį – dariau visai kitą siužetą apie prokurorus, kurie, kaip spėjama, vykdė visai kitus užsakymus. Tai yra mes tik pakartojome tai, ką ištyrė žurnalistas Jančys.

- Tačiau kur yra visi tie garso įrašai, kuriuos jūs citavote?

- Reikia klausti Jančio, kuris per šią bylą gavo insultą, ir kuris atliko šį tyrimą ir gavo dokumentus.

- Tačiau tie įrašai yra tikri, o ne išgalvoti?

- Mane visi, kurie darė šį pirminį tyrimą, įskaitant ir „Lietuvos ryto“ vadovybę, mane patikino, kad tie įrašai yra, ir jie įsitikinę, kad jie yra. Tie, kurie paleido šią istoriją į gyvenimą, buvo įsitikinę, kad viskas, ką jie skelbė, yra tiesa. O teismas yra tik todėl, kad laikraštis sugebėjo pateikti pokalbių išklotines, tačiau nesugebėjo pateikti tų pokalbių audio įrašų. Nors, pvz., ‚Rubikono“ byloje niekas neprašė pokalbių įrašų, užteko išklotinių. Todėl aš manau, kad šia byla yra bandoma pridengti užsakomąjį prokuratūros neveikimą Lietuvos banko galimo kyšininkavimo byloje. Tačiau šioje byloje yra audio įrašas, padarytas Lietuvos banko tikrintojų, kaip ponas Ratkevičius, buvęs LB pirmininkas, vaikšto aplink juos, mojuoja savo padarytu garso įrašu, ir sako, kad „mes šitą paskelbsime“. Ten sakoma, kad Ratkevičius kažką paskelbs, tačiau jo šioje byloje nėra. Jis neįdomus. Dar vienas dalykas – nepaisant mano kuklaus vaidmens, aš šioje byloje esu įvardijama kaip organizatorė. Esu pamaloninta tos „Lietuvos“ arba „tulpių pašto“, kad mane persekioti mestos tokios jėgos. Vien šioje byloje pasikeitė penki prokurorai.

- Keista, kad prokuratūra pradėjo šią bylą, nes Aukščiausias teismas yra išaiškinęs, kad jeigu net tu klysti, tačiau esi įsitikinęs, kad sakai tiesa, už tai atsakomybė negali būti taikoma?

- Aš neturėjau tokio tikslo ką nors šmeižti. Aš tik nuėjau į STT ir paklausiau – (kur dingo bylos įrašai – aut. Pastaba)?

- Tu nori pasakyti, kad STT dengia pačio aukščiausio lygio korupciją?

- Tuo metu V.Vasiliauskas buvo skiriamas į postą ir jiems nereikėjo skandalo. Dėl to jie sustabdė ir nusikalstamos veiklos imitavimo modelį – jiems nereikėjo, kad V.Vasiliausko dešinioji ranka būtų pasirodęs su antrankiais.

- Nesvajok..

- Ir Vasiliauskas šiuo metu būtų patarinėjęs kokiam nors rusų oligarchui pinigų plovimo klausimais.

- Ir kokia šios šmeižto bylos perspektyva?

- Aš nežinau, kaip lieps, taip jie ir padarys. Aš netgi sužinojau, kad yra toks momentas apie teisėjų skyrimą Grybauskaitės laikais. Yra kandidatų reitingas, tačiau prezidentė paimta paskutinį tarp kandidatų ir jį paskiria teisėju. Tai jis jai bus dėkingas amžinai. Todėl aš ir nežinau, kiek čia bus dėkingų žmonių šitame tariamo teisingumo kelyje. Nors gal dabar žmonėms palengvėjo, kai ‚Lietuva“ negali paskambinti arba „tulpių paštas“ laiško parašyti.

- O kodėl atsisveikinai su „Lietuvos rytu“?

- Na, pvz., aš galiu nuspręsti, kad aš nedirbu „elektros skydinėje“.

(Naujas „Lietuvos ryto TV“ vadovas Siaurusevičius – pagarsėjęs ‚skydinės“ direktorius – aut. Pastaba). Dar prieš metus buvo tokia garsi laida, į kurią įsiveržė Jakllaitis. O tuo metu ekrane matėme nuotrauką, kurioje visa kompanija (Jakilaitis, Siaurusevičius ir ko., kuri dalinasi visuomeninio transliuotojo pinigais) kartu plaukioja jachta ir pramogauja. Kaip tu galvoji – ar aš galiu apsimesti, kad nieko neįvyko?

- Taip, tačiau tau dabar nebeliko „telikų“, į kuriuos galėtum belstis? Nes iš TV3 tave išmetė po laidos apie „Raudonosios Dalios“ biografiją. O LNK?

- LNK man atrodo, dabar yra įsitempę dėl visų šių „MG Baltic“ reikalų, o nacionalinis transliuotojas vis dar turi telefono liniją, kuriuo skambina „Lietuva“.

- Tačiau po mėnesio viskas gali pasikeisti (po G.Nausėdos inauguracijos – aut. pastaba?

- Ką gali žinoti, gal viskas ir pasikeis.



Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dar 2015 m. kovą sulaikė vilnietį Valdemarą Aleksiuką, kuris iš kredito unijos Centro taupomoji kasa reikalavo 50 tūkst. eurų kyšio, girdamasis pažintimi su V.Valvoniu ir teisininku A.Labunsku.

Nors STT pusę metų sekė įtariamuosius, įrašinėjo jų pokalbius, ir kai gavo informacijos, kad V.Valvonis per Labunską reikalauja 50 tūkst. eurų kyšio mainais už „teisingą išvadą“, staiga nutraukė nusikalstamos veiklos imitavimo modelį, ir kaltininkais padarė tik smulkias žuveles.

Tačiau STT bylos pokalbiai nutekėjo, ir „Lietuvos ryto“ TV, žurnalistės Rūtos Janutienės laidose minėtos pokalbių išklotinės buvo paviešintos. STT puolė kratyti visus, nors kiek susijusius su šia istorija, ieškodama skylės, pro kurią nutekėjo bylos dalis. Taip pat STT pareiškė, kad tokių pokalbių nebuvo, o pats V.Valvonis kreipėsi į teismą, reikalaudamas paneigti minėtas publikacijas.

Apie tai, kad tokių įrašų nėra, viešai iš Seimo paskelbė ir generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, ir prezidentės Dalios Grybauskaitės dešinioji ranka, ir buvęs rinkimų štabo vadovas dabartinis Lietuvos banko valdytojas Vytas Vasiliauskas.

Kaip žinia, V.Valvonis kreipėsi į teismą, prašydamas paneigti minėtą "Lietuvos ryto" straipsnį sakydamas, kad minėtų pokalbių apskritai nebuvo.

Kaip žinia, dar 2015 m. pavasarį „Lietuvos ryto“ televizija paviešino STT bylos įrašus, iš kurių paaiškėjo, kad V.Valvonis perėmė praeito dešimtmečio reketininkų žargoną – susitikęs su tarpininku, kalbėjosi su juo apie tai, kaip išreketuoti 50 tūkst. eurų iš Centrinės kredito unijos mainais už tai, kad LB gerai įvertintų šios kredito unijos inspektavimo išvadas.

Pirmasis pokalbis: 2015 metų gruodžio pabaiga, kalba netaisyta, tik praleisti rusiški keiksmažodžiai, o jų – tikrai nemažai.

A.Labunskas: Labas.

V.Valvonis: Zdarova (labas – rusiškai).

A.L.: Jau ką nors užsakei? Man paėmei alaus?

V.V.: Ne, aš su mašina.

A.L.: Klausyk, ko norėjau, žinai, Valdemarka (tarpininkas V.Aleksiukas. – Red.) dar kartą kalbėjo su jais. Tai jie, koroče (trumpai – rusiškai), sutinka mokėt, bet nori kokių nors įrodymų, kad tikrai tu padėsi, ir tas sankcijas, areštus, nu koroče, tu žinai, nuimsi... V.V: Tuoj, bl... aš jiems įrodymus duosiu, tuoj bl... nusiųsiu raštą, kad žagsės žąsis. (K.Ratkevičius tvirtino, kad po šio pokalbio, gruodžio 30-ąją, jis buvo iškviestas į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, ir V.Valvonis užsiminė, kad kredito unija gali netekti licencijos.)

A.L.: Va va, ir aš taip sakiau.

V.V.: Dengi večerom, a stulja utrom (pinigai vakare – kėdės rytą – rusiškai.)

A.L.: Aš taip Valdemarkai ir sakiau, kad nesiterliotų, jis, žinai, cackinasi ten su jais, p... jiems protą.

V.V.: Gerai, koroče, pagąsdinsime juos rašteliu, kad... (Netrukus iš Lietuvos banko Priežiūros tarnybos buvo atsiųstas perspėjamasis raštas, kad tikrinimo metu rasta bloga padėtis kredito unijoje. – Red.).

A.L.: Va, taip geriau. Dalijosi grobį dar jo negavę Antras pokalbis, 2016 metų sausio mėnesio antroji pusė. A.Labunskas: Valdemaras (turimas galvoje V.Aleksiukas. – Red.) nori susitikti. V.Valvonis: Ko?

A.L.: Nu, koroče, sakė, kad jie pakraupo nuo tavo rašto, sako, nori...

V.V.: O ko jie tikėjosi? Pas mane, va, Aušrelė... (kalbama apie kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoją Aušrą Staliulionytę. – Red.). V.V.: Aušrelei bus, kaip visi, taip ir jai, o sankcijos ten – ch..., sankcijos ten dar bus. (Kredito unijai Lietuvos banko Priežiūros departamentas pritaikė plėtrą ribojančias sankcijas, balandį buvo paskirta nauja inspektuojanti Lietuvos banko komisija. – Red.)

A.L.: Su Valdemarka mes pasitarėme ir sakome, gal kokių piatdesiat (penkiasdešimt – rusiškai)? Mums po piatiorka (penkis – rusiškai), kad būtų ką ant duonos tepti. (Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog V.Aleksiukas iš kredito unijos reikalavo būtent 50 tūkst. eurų kyšio, kuris esą būtų perduotas V.Valvoniui, po 5 proc. šios sumos atseikėjant dviem tarpininkams. – Red.)

V.V.: Gerai, gerai. A.L.: O ką pirmininkas?

V.V.: O pirmininkas man p...ui, jis gi dabar kėdę mėgina išsaugoti, vat, o mes liekam... (pokalbis vyko prieš paskiriant V.Vasiliauską Lietuvos banko pirmininku antrajai kadencijai. – Red.).

A.L.: Gerai tada, sakau piadisokas (penkiasdešimt – rusiškai) pradžiai gerai.

V.V.: Gerai sakai – pradžiai, eee...



Pats Valvonis sako, kad tokių pokalbių nebuvo, o laidos autorė Rūta Janutienė viską išsigalvojo.

Šiandien paaiškėjo, kad „Lietuvos rytas“ turi minėtos baudžiamos bylos garso įrašus, tačiau ne tą, kuris čia pateikiamas. „Lietuvos ryto“ žurnalistas Jančys LL pažadėjo, kad kiti pokalbių įrašai bus pateikti vėliau.

Matyt, todėl V.Valvonis, teisėjo paklaustas, per savo advokatę pasakė, kad jis linkęs į kompromisą. V.Valvonisjau parengė taikos sutartį su bendrove „Lrytas.lt“, kuri yra portalo www.lrytas.lt administratorė, ir kuri tik perspausdino „Lietuvos ryto televizijos“ laidų įrašus.

Teisme paaiškėjo, kad V.Valvonis linkęs susitarti, ir net buvo deramasi su ‚Lietuvos ryto“ vadovais, tačiau kol kas nieko nesusitarta. Tik viena žurnalistė Rūta Janutienė, kurios statusas šioje byloje yra – 3-ias asmuo, kategoriškai nesutiko taikytis su Valvoniu.



„Tai yra viešas interesas, o ponas Valvonis šioje situacijoje turėjo paaiškinti savo veiksmus, o jis to nepadarė. Jeigu mes dabar sudarysime taikos sutartį su juo, tai atrodys taip, kad mes neva pasakėm dezinformaciją“, - sakė R.Janutienė.

Teismas nusprendė posėdį atidėti – reikės išklausyti garso įrašus, nuspręsti, ar bylą nagrinėti ne viešame posėdyje, ir kitus klausimus. „Lietuvos ryto“ redakcijos teisininkė pažadėjo per savaitę pateikti tų minėtų garso įrašų stenogramas lietuviškai. Kitas bylos posėdis numatytas tik vasario 2 d.



Gruodžio 16 d. teisėjas Terebeiza nusprendė visą šią bylą įslaptinti. Kartu teismas pateikė informaciją, kad neva minėti garso įrašai nebuvo pateikti.

Apie tai LL kalbėjo su minėtos laidos autore Rūta Janutiene:



- Kodėl "Lietuvos rytas" nepateikė teismui minėtų garso įrašų?

- Strategija ir taktika yra grynai mūsų advokatės rankose aš to dalyko nevaldau ir nieko negaliu pasakyti.

- Pirmas dalykas tą bylą įslaptino.

- Iš tikrųjų, nežinojau.

- Teismas mane informavo, kad "Lietuvos rytas" neįvykdė teismo sprendimo ir nepateikė minėtų garso įrašų?

- Šito turėtumei klausti mūsų advokatės. Ką ji pateikė, ir ko nepateikė. mano žiniomis, kad pateikė.

- Tu gi esi trečias asmuo šioje byloje, tai tikrai turėtum žinoti, kas ten vyksta?

- Aš dalyvauju tik tiek, kad ateinu į tą teismo posėdį ir tiek. Nežinau, ką į bylą pateikė advokatė.

- "Lietuvos ryto" žurnalistas, taip pat trečias asmuo Jančys man sakė, kad visus įrašus teismui pateikė, o teismas sako kad nepateikė. Tai kas meluoja?

- Šiuo atveju reikia klausti advokatės. nes aš nežinau ką ji pateikė, ir kokia data - gal tas teismo sprendimas yra priimtas prieš pateikimą? O gal ji nepateikė vertimo iš rusų į lietuvių kalbą nes jie ten keikiasi ir kalbasi rusiškai?

- Tačiau ar tu tikrai girdėjai tuos pokalbių įrašus ir ar jie tikrai yra ar tik išklotinės? Nes dabar visa šita "teisėsaugos" struktūra, pradedant generaliniu prokuroru E.Pašiliu, baigiant STT Seime viešai pasakė, kad tų pokalbių nėra ir nebuvo, o visi tie straipsniai yra išgalvoti?

- O po to, kai E.Pašilis tai Seime pasakė, mane staigiai iškvietė į tą pačią STT bylą dėl įtariamo kyšininkavimo, ir tiesiai šviesiai paklausia, iš kur aš gavau būtent tą įrašą. tada aš atsakau, kad baikite, ką tik Pašilis viešai pasakė, kad tokio dalyko apskritai nėra ir jūs iš manęs nesityčiokite. STT agentė man taip atsakė : "Mums dzin, ką pasakė Pašilis, geriau pasakok iš kur gavai tą įrašą?". Mes pakalbėjome kokias 20 minučių ir po mūsų pokalbio ta STT agentė pakeitė odos spalvą. Faktas, kad STT pati patvirtino, kad tas įrašas yra byloje, ir tada net mums nereikia to įrodinėti - tai jau patvirtino pati STT. Nes oficialiai manęs apklausė dėl to, kaip aš tą įrašą gavau.

- Tai ką tu jiems pasakei - iš kur gavai?

- Yra įstatymas, kuris man leidžia neatskleisti informacijos šaltinio paslapties, nors aš mielai tą šaltinį priduočiau.

- Ką jis tau blogo padarė, kad tu ji priduotum?

- Nu, jis toks keistas žmogus, tačiau faktas, kad visi minėtų pokalbių įrašai yra.

- Jeigu jie yra, tai kodėl jų nepateikiate teismui?

- Aš tų įrašu nepateikinėju, tai daro advokatai.

- Jeigu tu nepateiksi įrašų, tai paskui "Lietuvos rytas" iš tavęs paprašys kompensuoti žalą Valvoniui, nes sakys, kad čia tu išsigalvojai.

- Aš neišsigalvojau. Jeigu aš tuos pokalbius išsigalvojau, ir viso to nebuvo, tai aš pirma pereisiu į kitą pusę ir ginsiu vargšą Valvonį. Tačiau man kol kas tai bus sunku daryti nes aš žinau kitą istoriją.

- Jeigu turi tuos įrašus, kodėl mes nebematome tos Valvonio istorijos "Lietuvos ryto televizijoje"?

- Dėl to kad nėra naujos informacijos.

- Kaip tai nėra - taigi vyksta bylinėjamasis su Valvoniu, kuris sako, kad tai šmeižtas. istorija dar įdomesne o "Lietuvos rytas" apie tai neužsimina nė puse žodžio?

- Nu jo, tačiau ta istorija sustojo, dar neprasidėjus teisminiam nagrinėjimui. Nagrinėjimo eigoje tai būtų įdomu, tačiau dabar, kaip tu sakai jie tą bylą įslaptino. Juk galėjo įslaptinti tik tą vietą, kur Valvonis pasakoja, kaip jis nukentėjo dėl tos bylos. O dabar įslaptino visą bylą. Kaip jie galėjo priimti tokį sprendimą be teismo posėdžio? Ar čia rašytine tvarka? Nelabai domėjausi tais dalykais.

- Liteko sistemoje yra teisėjo Terebeizos nutartis, kad "Lietuvos rytas" neįvykdė teismo sprendimo ir nepateikė garso įrašų.

- Gal advokatė nepateikė garso pokalbių vertimo iš rusų į lietuvių kalbą. Tu jai paskambink. Kitas dalykas, ką tau paskaitė teismo sekretorė, o kas ten realiai parašyta.

- Buvo teismo įpareigojimas pateikti garso įrašus, o to nepadaryta?

- Tai čia tu taip sakai, ir tau pasakė kažkokia sekretorė.

- Tokia yra teismo nutartis, o ne mano pliotkai?

- Nu gerai, aš tuo pasidomėsiu po švenčių, nes dabar man baigiasi darbas, ir aš apie tai negalvoju juo labiau. Tai klausimas advokatei, nes ji atstovauja visą "Lietuvos ryto" grupę.

- Tu esi trečias asmuo šioje byloje, tave tai taip pat liečia?

- Tu trečių asmenų ten yra visas suolas kažkodėl tu mane sureikšmini.

- Tik keturi asmenys pripažinti trečiais asmenimis.

- Tai paskambink Kaziui Ratkevičiui.

- Jis man pasakojo, kad STT jo klausė to paties - iš kur gavo minėtus pokalbio įrašus? Tai bent ar tu supranti, ant ko tu rauniesi?

- Ant ko?

- Ant sistemos, arba mafijos. Taigi Pašilis pasakė, kad tokių pokalbių nėra?

- Kaip taip, aš po šito Pašilio pasakymo buvau STT apklausta, kaip aš gavau šį konkretų bylos garso įrašą.

- Tai nesvarbu, nes tokio dalyko vis tiek nėra?

- Kaip jie mane gali apklausti dėl to ko nėra.

- Bet to nėra. nes STT apklausė ir Kazį Ratkevičių dėl to paties - iš kur gavai įrašą?

- Nes STT gal įtarė, kad tie pokalbiai buvo nutekinti per Ratkevičių ar dar kažkur. Nes man tai naujiena, kad Ratkevičius taip pat buvo apklaustas šiame nutekinimo reikale.

- Nes STT jam pirmas užduotas klausimas buvo toks - iš kur gavai?

- Manęs klausė to paties. Kaip galima apklausti dėl to, ko nėra? Jie tiria, kaip ši informacija nutekėjo, tačiau jeigu tiria, tai reiškia kad tokia informacija yra. Jie išsidūrė save.

- O tave apklausė kaip specialiąją liudininkę?

- Aš kaip speciali liudininkė niekada nevaikštau. Sakau, pateikite kaltinimus, ir tada aš ateisiu.

- Kodėl portalas lrytas.lt ištrynė tuos visus straipsnius apie Valvonį iš savo archyvo?

- Mes sutikome, tačiau tai nėra informacijos paneigimas, o tik tam, kad vienas atsakovas pasitrauktų iš šios bylos.

- Tačiau jeigu turite tuos pokalbių įrašus tai paleiskite juos į eterį, ir bus aišku, kad visa sistema - Pašilis, Valvonis, Vasiliauskas, STT - yra melagiai.

- Tu kalbi su žmogumi, kuris nevaldo paties eterio.

- Tai neleidžia paviešinti tų įrašų?

- ne, aš tiesiog neturiu to eterio dabar, nes dabar mūsų laidoms yra šešių savaičių atostogos. Prie geriausių norų aš negaliu tų įrašų paleisti. Tuo labiau kad per Naujus metus tokie dalykai