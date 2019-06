Žlunganti pedomafija tampa neprognozuojamai pavojinga

Aurimas Drižius

Lietuvą dešimtmetį valdanti pedomafija tampa neprognozuojama ir iš pykčio dėl savo demaskavimo gali imtis neprognozuojamų veiksmų.

Taip LL šaltiniai įvertino paskutinę Astos Kuznecovaitės publikaciją

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kriminalai/2019/06/02/news/garliavos-byloje-naujos-detales-sokiruojancias-mirtis-mislemis-apgaube-ir-nurodymas-is-prezidenturos-10574978/

kurioje teigiama, kad neva Vaido Milinio ir Andriaus Ūso žudikai yra senai žinomi prokuratūrai, tačiau prokurorai bijo jos patraukti atsakomybėn, nes užsitrauktų prezidentės Dalios Grybauskaitės pyktį.

„A.Kuznecovaitė jau tą pačią dieną turėjo sėdėti kriminaliniame policijos biure ir pasakoti, kas, kada suteikė informaciją apie jau "beveik" išaiškintą nusikaltimą – Vaido Milinio ir Andriaus Ūso nužudymą. “Jeigu tokia informacija buvo ir ji tikra, tai tuoj pat reikia pradėti sulaikymų operaciją, kol nusikaltėliai neišbėgiojo”, - sakė LL šaltiniai. Tačiau nieko panašaus nevyksta, ir tai tik patvirtina, kad tai eilinis „kuzios briedas“. Tačiau tai taip pat pavojingas signalas, liudijantis, kad už Kuznecovaitę už virvučių tampantys veikėjai tampa neprognozuojamai pavojingi, jausdami savo artėjantį galą.

Tai, kad prezidentu tapo Gitanas Nausėda, o ne konservatorių remiama Ingrida Šimonytė, reiškia, kad prokuratūrą ir teismus užvaldžiusi pedomafija žlunga, ir ji pati tai puikiai suvokia – tik laiko klausimas, kada visi šie sunkius nusikaltimus padarę asmenys bus patraukti atsakomybėn.

Tai puikiai supranta ir Šiaulių apygardos teismo teisėjas Jurgaitis, kuris Garliavos byloje skyrė kuklias baudas žmonėms, kurie jau penkeri metai tąsomi po teismus vien todėl, kad bandė apginti pedoifilų prievartaujamą Deimantę Kedytę. „Garliavinių gaujai“ buvo skirtos tik kuklios gaujos, nors ta pati Kuznecovaitė seniai rašė, kad neva ta „gauja“ atsakinga už žmonių nužudymus.

„Na va, dar 2014 metais, kada dabar jau nuteistiems asmenims buvo tik pateikti įtarimai, kuzia parašė 6 straipsnius nurodydama tų asmenų statusą kaip "teisiamųjų", sako LL šaltiniai, - galų gale tai ir nutiko, nors visi supranta, kad pedofiliją dengianti teisėsaugininkų grupė yra išblaškyta, pakeitusi darbus ir nusisukusi nuo "brudnų reikalų". Šis Šiaulių apygardos teismo nuosprendis gyvuos tik iki apeliacinio. Kažkas iš to gaus teismo pirmininko postą už tai, kad net bylos neskaitė, kažkas vėl kažką, bet ne tai svarbu. Yra generuojantis asmuo , kuris moką tikrus pinigus už tokius lojimus ir toliau vysto "tiriamąją" veiklą už kriminalinį biurą ir prokuratūrą. Spėliotina to asmens psichinė būklė, nes matomai skausmas apakina kartais žmogų iki proto aptemimo ir pridėjus finansines galimybes veikti purvinus "žurnaliūgas" bei kai kuriuos vis dar pareigūnus, gaunasi pavojingas sprogstamas mišinys, užmaišytas ir aklos neapykantos tulžimi ir mėšlu. Toks mišinys nėra visiškai prognozuotinas. Jis gali sprogti ir nešančio pakišti užtaisą kitam rankose. Na kad ir šio straipsnio užsakovai ir "žurnalistė" turėtų būti vėliausiai ryt ryte kriminaliniame biure ir savo purvinom rankytėm rašyti paaiškinimus apie publikaciją. Klausimai aiškūs : kas, kada suteikė informaciją apie jau "beveik" išaiškintą nusikaltimą. Jeigu tokia informacija buvo, tai tuoj pat reikia pradėti sulaikymų operaciją, o informacijos skleidėją reikia sulaikyti. Jeigu tai "žurnalistinis tyrimas " pagal surinktus faktus, tai skubiai juos reikia realizuoti, kol nusikaltėliai neišsilakstė. Jeigu tai eilinis "kuzios briedas" už "trisdešimt sidabrinių"- tada viskas aišku - įtariamieji bus iš to pačio rato kaip ir Kaišiadorių bei Šiaulių bylose , o liudytojai irgi tie patys kuzios, klimai, kuprevičiai, žalimai. Nors jie jau buvo įvairių teismų įvardinti kaip "patologiniai melagiai' ir " asmenys davę nepatikimus parodymus", bet Šiaulių teismo kolegijos "prokuroriškam trio" jie tiko. Beliks tik "įtikinti" apeliacinę instanciją patvirtinti nutartį kuri visiškai prieštarauja BPK pagrindams keliant kaltinimus, vertinant žodinius parodymus, nenagrinėjant juos paneigiančių asmenų parodymų teisme ir nenagrinėjant kaltinimui prieštaraujančios dokumentinės medžiagos, kuri dėl tyrėjų mentinio bukumo, išliko byloje ir paneiginėjo patį kaltinimą... na ką gi ...mūšį laimėjote, bet karas tęsiasi...,o šūdo maišymo maršina dirba autonominiu rėžimu, nes tie kas pridengė kažką nesuprasdami ką daro, dabar privalo Tai toliau daryti dėl savo saugumo. Šūdmaišės generatoriaus personalas paskubom išpardavė turtą ir dabar reguliuoja "eismą" iš užsienio kur išbogino savo ne visai švarius pinigėlius gautus tikrai ne už tarnystę valstybei...ir dar ..... manytina jog "bespredelas" (beribė savivalė[aut.vert.]) yra "bespredelas". Visai nesvarbu ,kad jis "mentovskas" ar toks, kuris atsirado ten kur gimė šis terminas. Jis arba yra arba ne. Tai va jeigu JIS YRA, tai tokio atveju istorijoje nebuvo, kad jam nebūtų pasipriešinta. Net Džefersonas apie tai pasakė , kas "jeigu neteisybė tampa teise yra privalu tam pasipriešinti".

Šūdmaišės generatoriaus personalas turėtų susimastyti, nes tai kas yra išdėstyta straipsnyje yra atviras grasinimas naujam prezidentui apie galimas pasekmes pertvarkant seną, pederastizmu dvokiančią sistemą. Tai daroma aiškiai kalbant apie prezidentės kišimąsi į Jų reikalus....na , na nesusisprogdinkite tik savo bombos pasigamintos iš savo tulžies ir šūdo.......

..Na ką dar pridėt nenusižengiant Sun Tzu mokymui? žmogus gyveni ir mokiniesi vis mokiniesi. Dabar turėsiu išmokti sekančią pamoką. Jeigu matau tris, kultūringai bendraujančius iš pažiūros padoriai atrodančius asmenis, tai nebūtinai jie tokie ir yra jeigu jie tarnauja lietuviškai temidei. Skirtingai nuo mentės, surezgusios šitą bylą, teismo kolegija atrodė netgi padoriai. Jie tik pradžioje bandė išlaužti kokį tai įvaizdį. Kelis kartus "drausmino“ emocinius pliūpsnius, kelis kartus kai kurios kaltinamuosius pertraukdavo, bet visumoje darė vaizdą , kad "dirba". Rezultate galima buvo įsitikinti , kad apsigavo tie kurie manė matantys teisėjus. Tai buvo tikri trys prokurorai (beje visi prieš tai dribo Radviliškio prokuratūroje) ir jų darbas byloje buvo atsėdėti tuos posėdžius. Jokio teismo darbo nebuvo. Teisiamųjų kviestų liudininkų nekvietė, nurodytų dokumentinių faktų netyrė ir nevertino, nurodytus proceso pažeidimus ignoravo ir visa tai darė net ne selektyviai , o visu šimtu procentų. Kaip galima priimti nutartį nesivadovaujant dokumentiniais įrodymais ir jau priimtomis teismo nutartimis, o tik prokurorės sukurtais "vertinimais" kada jie buvo visiškai paneigti paskutinio žodžio kalboje ir apie tai nutartyje visiškai nutylint? Aš žodžių daugiau neturiu ir savyje tiems teisėjams linkiu kuo greičiau pamatyti savo palikuonių akyse tokį patį kiaulės akių žvilgsnį ir kuo greičiau pajusti savo klano išdavystę.