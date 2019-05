Išsisukti nuo nužudymo su prokuratūros pagalba – vieni juokai

Aurimas Drižius

Viduryje baltos dienos – birželio mėnesį Žiežmarių miestelio centre prieš kelis metus sunkvežimiu GAZ 66 buvo mirtinai sužalotas vietos gyventojas Gintaras Zuzevičius. Žudikas iš įvykio vietos pabėgo. Nors įvykį matė bent keli liudininkai, kurie puikiai žino, kas sėdėjo prie GAZ vairo, Kaišiadorių prokuratūra ir policija nusikaltėlio „nerado“. Imitavę aktyvius veiksmus, po penkerių metų Kaišiadorių prokuratūra tyrimą nutraukė, „suėjus senačiai“, taip ir nenustatę žudiko.

Apie šį įvykį „Laisvas laikraštis“ prieš metus jau rašė straipsniuose „Kaip „metų prokuroras“ Z.Tuliševski pridengia nusikaltimus, net ir nužudymus?“ ir „Generalinė prokuratūra – mafijos grupuotė“. Redakcijai vilnietis Linas Tomkus papasakojo visas šio nusikaltimo aplinkybes ir kaip prokuratūra pridengė šį nusikaltimą. Nors žmogus papasakojo visas šios nusikaltimo aplinkybes, jam buvo pasakyta, kad „tu nesi šios bylos dalyvis“.

L.Tomkus papasakojo, kad tą patį vakarą, kai žuvo G. Zuzevičius, pas jį į namus Vilniuje atvažiavo labai išsigandęs jo brolio sūnus, Žiežmarių gyventojas Vilius Visockas, kuris prisipažino pervažiavęs žmogų, ir paklausė dėdės, ar šis negalėtų prisiimti kaltės sau?

„Tie mano giminės matyt nusprendė, kad aš esu „etatinis“ sėdėtojas kalėjime, todėl matyt ir tas V.Visockas nusprendė, kad aš sutiksiu prisiimti jo kaltę“, - ironizavo L.Tomkus. Tačiau jis iškart sėdo į automobilį ir su sūnėnu nuvažiavo į Žiežmarius – ten pamatė, kad tas įvykis iš tikrųjų buvo. L.Tomkus, kaip buvęs policijos rinktinės „Aras“ pareigūnas, iš karto patarė sūnėnui, kaip paslėpti nusikaltimo galus – reikėjo paslėpti tą sunkvežimį, vėliau pakeisti jo kėbulo dalis, į kurias trenkėsi auka. Taip ir buvo padaryta – GAZ buvo nugabentas į kitą kaimą, ten perdažytas, ir policija nerado „jokių įrodymų“.

Nors tas asmuo, sėdėjęs prie GAV vairo, jau seniai buvo žinomas, ir apie šį įvykį prokuratūrai papasakojo pats Linas Tomkus, tačiau prokuratūra ir vėl numarino nužudymo bylą. Pats L.Tomkus, padėjęs sūnėnui išvengti bylos už žmogaus nužudymą, po kiek laiko persigalvojo sužinojęs, kad policija jau pagal V.Visocko parodymus jam kurpia baudžiamąją bylą. Tada jis nusprendė papasakoti viską, ką žinojo apie G.Zuzevičiaus nužudymą, tačiau prokuratūrai tai nebuvo įdomu.

Tačiau visai neseniai ši istorija vėl buvo prisiminta Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kuriame gegužės 21 d. buvo nagrinėtas „Laisvo laikraščio“ skundas dėl vadinamos Visuomenės informavimo etikos komisijos (VIEK) sprendimo.

Minėtas V.Visockas pernai kreipėsi į VIEK, reikalaudamas paneigti ‚Laisvo laikraščio“ straipsnius, tačiau minėta komisija nusprendė, kad neva buvo pažeistas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, nes nesuteikta teisė V.Visockui pateikti savo nuomonės apie šį įvykį.

Nors į VIEK komisija atėjo jau minėtas Linas Tomkus, kuris smulkiai papasakojo apie šį nusikaltimą, komisija nusprendė nesiaiškinti šio įvykio, ir nutarė, kad neva publikacija pažeidė etikos kodeksą, nes jame nebuvo suteikta teisė V.Visockui išsakyti savo įvykių versiją.

Generalinės prokuratūros ONTT vyr. prokuroras Martynas Jovaiša, gavęs liudininkų parodymus apie sunkius nusikaltimus, jiems atšauna "nesate bylos dalyviai, nesikiškite".

Redakcija padavė skundą administraciniam teismui. Gegužės 21 d. šio teismo teisėjų kolegija išklausė jau minėto liudininko L.Tomkaus parodymų:

„2009 m. birželio 21 d. šis pilietis atvažiavo pas mane į Vilnių, buvo labai susijaudinęs, nuo jo sklido alkoholio kvapas. Pasakė, kad pas juos įvyko avarija, ir kad suvažinėtas kaimynas. Primigtinai prašė manęs padėti. Paklausiau, kaip aš galiu padėti, tai jis atsakė, kad gal galiu prisiimti tą autoįvykį ant savęs. Tada aš pasiėmiau diktofoną ir įrašiau visą pokalbį, kol mes kartu su juo važiavome į Žiežmarius, ir kas ten įvyko. Ten, matyt, jau buvo sutarta, kad galbūt aš prisiimčiau ant savęs šį nusikaltimą. Aš kaip tik neseniai, birželio 4 d. buvau paleistas iš Kauno sulaikymo izoliatoriaus pagal suinteresuotų teisėsaugos pareigūnų suklastotą bylą. Man buvo siūloma, kad aš atsisakyčiau 600 tūkst. litų skolos reikalavimo iš vieno prokuroro giminaičio. Kai atsisakiau, uždarė į kalėjimą, o paleido tik birželio 4 d. O 21 d. pas mane atvažiuoja V.Visockas su pasiūlymo prisiimti kažkokį lavoną. Nuvažiavau į Žiežmarius, mačiau sunkvežimį GAZ 66, ant kurio bamperio ir kairio rato (vadinamos „stupica“) yra biodalelės, kiti odos gabaliukai. Kaimynai davė parodymus, kuriuos vėliau matyt už pinigus atsiėmė, kad neva avarijoje dalyvavo ne GAZ automobilis, o „Citroen berilingo“. Manau, kad vėliau pagal jo parodymus visas tyrimas buvo nukreiptas į GAZ automobilio savininką, ir jis buvo sulaikytas. Aš kartu su V.Visocku važiavau į Trakus ieškoti jam advokato, suradome Dainorą Raščiauskienę- Saulienę. Tą patį vakarą buvome pas ją namuose, ir matėme, kaip advokatė vartojo linksmus gėrimus kartu su savo broliu prokuroru Zdislav Tuliševski. Sutarėme, kad D.Raščiauskienė gins Kęstutį Kaulakį, kuris tuo metu buvo sulaikytas. Gaila, kad redaktorius paskubėjo išspausdinti šią informaciją, tačiau aš net buvau padaręs tos GAZ, kuri dalyvavo avarijoje, nuotraukas. Ir tam, kad perdažyti tą automobilį, aš konsultavau šiuos piliečius, nes, kaip baigęs teisės mokslus, iš karto supratau, kad atsiras mačiusių įvykį žmonių, ir kad žmogus buvo suvažinėtas sunkvežimiu. Buvo aišku, kad policija darytų automobilio ekspertizę. Tam, kad tuos įkalčius nuslėpti, aš iš karto pervariau tą GAZ. Nes aš vienintelis turėjau C kategorijos teises, ir pervariau tą transporto priemonę iš Žiežmarių į Kauno rajoną Ramučius, pas mano brolio uošvienę. O jie važiavo perdažinėti GAZ bamperio ir važiuoklės priekinės dalies, ratlankio. T.y. visas dalis, kuriomis žuvęs žmogus buvo prisilietęs. Dar man skambino Visockas, ir sakė, kad „Kaulaukis padarė klaidą, nes kai pirkome dažus dalims perdažyti, tai jis atsiskaitė kortele. Kaip bus tokiu atveju? Jam pasakiau, kad tegul nuperka dar vieną skardinę dažų, ir jeigu kas nors tikrins, galėsime parodyti, kad tie dažai nepanaudoti. Iš esmės aš juos konsultuodavau, kaip išvengti baudžiamosios atsakomybės, nužudžius žmogų. Tą patį aš sakiau ir tyrimą vykdančiam policijos tyrėjui, tokiam Liutvinskui, buvusio VRm sekretoriaus S.Liutvinsko brolis, gyvenantis Kaišiadoryse. Jis labai stebėjosi, kodėl šį ikiteisminį tyrimą po to, kai į jį įsijungė D.Saulienė ir Tuliševski, buvo perduotas prokurorui Kęstučiui Daukšai. O Kęstučiui Daukšai namą pastatė Viliaus Visocko tėvas Alvydas Visockas. Žodžiu, V.Visockas avarijoje užmušė žmogų, o šio nusikaltimo tyrimą kontroliavo prokuroras, kuriam V.Visocko tėvas yra pastatęs namą. Kai pateikiau duomenis apie tai generalinei prokuratūrai, gavau iš jos atsakymą, kad šioje byloje nesu proceso dalyvis. Esu šioje byloje tik liudininkas, daviau parodymus, tačiau jie niekam nėra reikalingi, jie „ne į temą“, kažkam reikia, kad tas įvykis būtų neištirtas.

O kada jūs tuos parodymus davėte? (teismo klausimas)

Galiu pasakyti, kad 2011 ar 2012 m.

Tačiau šis įvykis įvyko 2009 m.?

Pasakysiu taip – rezonansinės bylos yra ištiriamos ir pagal liudininkų parodymus, kurie juos davė ir po 10-15 metų. Kalbėti tiesą yra kiekvieno žmogaus prigimtinė teisė, o kada jis nusprendžia pasinaudoti ta teise, tai jau yra jo reikalas. Aš parodymus daviau tada, kai nusikaltimo senatis dar nebuvo suėjusi. Pats asmeniškai kalbėjau su Kaišiadorių apylinkės prokuratūros vadovu, kuris apie mano parodymus kalbėjo labai ciniškai – o tai koks čia tavo reikalas, ir kodėl duoti tokius parodymus?

Tačiau kaip supratau, tai jūs aktyviais veiksmai padėjote nuslėpti šį nusikaltimą?

Taip, aš pats dariau nusikaltimą, padėdamas nuslėpti nusikaltimą.

Kodėl?

Mane, buvusį „Aro“ pareigūną, šitų piliečių (V.Visocko – aut. Pastaba) parodymais policijos pareigūnai Artūras Garla, Marek Gulbinovič bandė prijungti prie kažkokių Kauno gaujų, nors aš tuo metu apskritai Maskvoje gyvenau.

O tai prieš jus buvo pradėti kažkokie ikiteisminiai tyrimai?

Buvo pradėtas vienas tyrimas. Jis prasidėjo dėl to, kad buvo kelios įmonės, kurios buvo atlikę statybos darbus vienam su Vilniaus apygardos prokuroru Dzikaru susijusiam asmeniui Vytui Kelmeliui. Jis buvo skolingas 600 tūkst. Litų už statybos darbus, tačiau negavęs paskolos iš banko, ėmė grasinti, kad turi giminaičių prokuratūroje ir kad darys spausimą per Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą. Tas ir nutiko – minėta prokuratūra pradėjo iš viso 18 baudžiamųjų bylų, ir toks advokatas Puzinas man skambino, sakydamas, kad aš turiu nereikalauti sumokėti tą skolą, nes kitaip aš pasigailėsiu. Aš jį toli pasiunčiau, nes man reikėjo mokėti statybininkams už darbo. Tada Kaune prasidėjo bylos klastojimas – Donatas Puzinas, advokato Puzino brolis, suklastojo, kad aš neva kažkokių mokesčių nesumokėjau. Jie bandė sukurpti bylą, kad aš neva biudžetui skolingas. Jie šios bylos prisijungė tas pas Zdsilav Tuliševski kartu su prokuroru Vytautu Kukaičiu. Jie bandė mane prispausti iki to, kad aš būčiau padarytas Kauno gaujų nariu, o tada, mane įkišus į tardymo izoliatorių, aš atsisakysiu ir V.Kelmelio skolos. Taip ir nutiko – kai mane buvo uždarę į Kauno tardymo izoliatorių, pas kame kas dvi – tris dienas lankėsi svečiai, kurie man darė poveikį, kad aš tų pinigų atsisakyčiau. Todėl šie giminaičiai vadiname man nė kiek nepadėjo, priešingai, jie pasistengė, kad aš būčiau suimtas.

O koks buvo jūsų tikslas kreiptis į visuomenės informavimo priemonę ir pranešti tuos dalykus?

Pasakysiu taip – žiniasklaida niekada nėra paskutinė instancija, ir aš A.Drižiui esu pateikęs visų faktų santrauką. Esu pateikęs jam 34 faktus, tačiau redaktorius nesulaukė, kol pateiksiu garso ir pokalbių įrašus su pačia Raščiauskiene. Tačiau tikslas buvo parodyti, kaip dirba mūsų gerbiama teisėsauga. O šitas pilietis Vilius Visockas yra labai susireikšminęs, prisikūręs visokių paskyrų facebooke. Tik tiek, kad jis yra kelių tų epizodų dalyvis. Taip, Gintaro Zuzevičiaus nužudyme aš aktyviai dalyvavau, kad V.Visockas išvengtų baudžiamosios atsakomybės, nors buvo ir kitų nusikaltimų – ir draudiminis sukčiavimas, ir greičio viršijimas. V.Visockas, dar gyvendamas pas mane teatro g., buvo susikūręs tokią facebooke paskyrą, ir pasivadino MIDu. Nes vaikystėje jam labai patiko filmas ‚Men in Black“, ir jis visą laiką svajojo tapti slaptu agentu. Ir jis sukeldavo į youtube ne tik tai, ką paskui publikavo 15min.lt, bet iš mano kompiuterio keldavo filmukus, kuriuose jis sprogdindavo saliero bombas. Kadangi kompiuteris buvo mano, tai man vėliau teko policijai aiškintis, kas sukėlė tuos filmukus su saliero bombomis. Jis net neigė, kad į 15min. lt sukėlė savo fotografijas, nors eilė Kaišiadorių pareigūnų viską žino. Kartą jis užblokavo savo automobiliu vietos jaunuolius, kurie jam „padarė mėlynių“. Tada Visockas atvažiavo pas mane, prašydamas, kad aš jį apginčiau nuo tų Žiežmarių vyrukų. Noriu pabrėžti, kad aš nežinojau jokių Visockų kontaktų, todėl negalėjau jų perduoti redakcijai. „Laisvas laikraštis“ spausdino straipsnį tiek, kiek surinko informacijos“.



Teismo posėdyje V.Visockas pasakojo, kad su G.Zuzevčiaus nužudymu jis niekaip nėra susijęs, jokie įtarimai jam nebuvo pareikšti. „Galiu pagrįsti dokumentais, kad aš nesu susijęs su tais įvykiais, - sakė V.Visockas, - liudininkas meluoja“.

Vilius Visockas : "esu žmogus, neturintis baimės jausmo"

Lietuvos keliais 277 km/val. greičiu lėkusio „Nissan“ vairuotojo Villiaus išpažintis: „Esu žmogus, neturintis baimės jausmo!“ (naujas video) Viliaus asmeninio archyvo nuotr. / „Savo veido slėpti nuo policijos ar kitų žmonių aš tikrai nesiruošiu“, – sako keletą savo nuotraukų atsiuntęs Vilius. Saulius Chadasevičius Teisėsaugos aktualijų žurnalistas Šaltinis: 15min Šį šventinį savaitgalį jaunasis adrenalino fanatikas laiko veltui neleido – pasiekė naują rekordinį 282 km/val., nufilmavo šį šou iškart trimis kameromis ir, žinoma, sukrovė į svetainę youtube.com.

Didžiulį ažiotažą dėl ekstremalių pasivažinėjimų Lietuvos keliais sukėlęs Nissan 200sx vairuotojas pajuto, kad daugelis žiūrovų ir skaitytojų galėjo susidaryti apie jį klaidingą nuomonę. Todėl 24 metų Vilius, iš pradžių prisistatęs tik Mibo slapyvardžiu, nutarė ne tik nebeslapukauti, bet ir išsamiai papasakoti naujienų portalo 15min.lt skaitytojams apie savo aistrą automobiliams bei tai, kas dedasi jo galvoje be gailesčio spaudžiant akseleratorių.

Vilius: nesu kelių chuliganas

Ši istorija prasidėjo, kai internete pasirodė filmuota medžiaga apie Nissan vairuotoją, kuris greitkelyje Vilnius–Kaunas lekia didžiuliu greičiu. Naujienų portalui 15min.lt parengus apie tai publikaciją, daugelis Mibo vaizdo medžiagos dingo, o kai atsirado vėl, prie jų buvo neįtikinamų paaiškinimų. Važinėdamas su šia mašina negavau nė vienos baudos už greičio viršijimą ar kitus pažeidimus. Netrukus greičio mėgėjas nutarė nebesielgti vaikiškai – internete parašė, kad iš tikrųjų mašiną vairavo pats.

„Šiam maksimalaus greičio bandymui buvo iš anksto kruopščiai ruoštasi: perbalansuoti ratai, patikrintas padangų slėgis, patikrinti visi variklio skysčiai, pakeisti tepalai ir t. t. Žodžiu, mašina iš techninės pusės šiam važiavimui buvo paruošta beveik tobulai ir dėl jos galimo gedimo aš beveik visai nebijojau. Šiek tiek bijojau dėl savęs, nes, kaip pastebėjote, tikrai nesu profesionalus lenktynininkas, tik žmogus, neturintis baimės jausmo. Na, mašina tiek gera, kad kol kas atleidžia man visas mano klaidas“, – internautams aiškino Vilius. Maža to, svetainėje youtube.com Vilius apgailestauja, kad 15min.lt pristatė jį visuomenei kaip didžiausią kelių chuliganą. „Internete pilna filmukų iš Lietuvos miestų gatvių, kai piko metu jaunimas laksto tarp kitų mašinų, sukelia avarines situacijas ir t. t. Iš kitos pusės, tikrai mažai kas turėtų drąsos spausti iki dugno, kai spidometro skalė sugraduota tik iki 260, o rodyklė užlinksta gerokai virš paskutinės padalos. Tada supranti, kad važiuoji peilio ašmenimis, nes mašina nebuvo gamykloje suprojektuota lakstyti tokiu greičiu. Bet tuo gyvenimas ir įdomus – atrasti savo ir tave supančio pasaulio galimybių ribas“, – filosofuoja Vilius. Kas tas vaikinas, pravarde Mibas, lakstantis Lietuvos keliais beprotišku greičiu? – 15min.lt pasiteiravo Viliaus.

Gyvenime tikrai nesu kažkoks chuliganas ar neišprusęs žmogus. Turiu aukštąjį išsilavinimą, rimtą darbą. Tik tiek, kad jau nuo vaikystės negaliu gyventi be ekstremalių pomėgių. Bet laikausi pagrindinės taisyklės – daryti viską taip, kad kuo mažiau į tai būtų įvelta pašalinių žmonių. Jei rizikuoju, tai stengiuosi rizikuoti tik savo gyvybe ar sveikata. Dėl šių pomėgių nė karto gyvenime nebuvau nė lašelio savo kraujo praliejęs ir jokiam kitam žmogui dėl to nė plaukas nuo galvos nebuvo nukritęs, todėl, kaip suprantate, ta rizika visada apskaičiuota sveiku protu. Ekstremalas rengiasi nerti į ežero gelmes. Daug kas mane „laidojo“ ir dėl kito mano pomėgio, be kurio negaliu gyventi – nardymo. Turiu nusipirkęs visą nardymo įrangą ir esu išnardęs daugelį Lietuvos ežerų, atradęs labai įdomių, tik man vienam žinomų vietų. Bet šeima ir pažįstami man priekaištauja, kad nardau vienas (to pagal nardymo taisykles daryti negalima), nardau nelankęs jokių kursų ir neturėdamas pažymėjimo, nardau naktimis bei žiemą. Daugeliui tik šiurpas per nugarą perbėga pamačius mano po vandeniu filmuotus vaizdelius ir jie niekaip nesupranta, kaip aš nebijau pats vienas į tokias „baisias“ (o man – gražias!) vietas nert. O aš visiems paaiškinu, kad be to gyventi negaliu, kad jei man kas duotų žiaunas, tai po vandeniu galėčiau likt gyvent iki gyvenimo galo! Gal todėl, kad pagal Zodiako ženklą esu Žuvis. Šiaip visiems bandau paaiškinti, kad visiškai atsipalaiduoti ir pamiršti visus gyvenimo rūpesčius galiu tik būdamas ekstremaliose situacijose, t. y. nardydamas ar lėkdamas savo mašina. Bet daugeliui šitas mano paaiškinimas lieka nesuprantamas... Ir vis dėlto – kaip jaučiasi tavo artimieji? Taip, jie tikrai išgyvena ir nuolat bando atkalbėti mane nuo šių pomėgių, bet aš jiems bandau paaiškinti, kad jau seniai esu suaugęs, už save atsakau. Be to, viską darau is savo uždirbtų pinigų. Juk kiekvienas žmogus šiame laisvame pasaulyje turi teisę gyventi taip, kaip jis nori, tiesa? Visiškai atsipalaiduoti ir pamiršti visus gyvenimo rūpesčius galiu tik būdamas ekstremaliose situacijose, t. y. nardydamas ar lėkdamas savo mašina. Dėl šių savo pomėgių nė karto gyvenime nebuvau nė lašelio savo kraujo praliejęs ir jokiam kitam žmogui dėl to nė plaukas nuo galvos nebuvo nukritęs. Ar išties manai, kad gali pasitikėti savuoju 1999 metais pagamintu automobiliu, kai leki apie 280 km/val. greičiu? Prieš paspausdamas akseleratorių gatvėje aš ilgai treniravausi uždaroje labai didelėje aikštelėje, kad išsiaiškinčiau šios mašinos techninių galimybių ribas.

Mašina yra gana stipriai modifikuota – praktiškai su ja galėtume važiuoti į rimtą lenktynių trasą, nes modifikuotas ne tik variklis, bet ir stabdžiai, pakaba, važiuoklė. Mašina yra labai stabili posūkiuose, labai lengvai valdoma ekstremaliose situacijose ir ne tik greit įsibėgėja, bet labai greit ir sustoja. Kodėl pasirinkai būtent šio modelio Nissan? Tai buvo mano svajonių mašina nuo paauglystės laikų. Kalbant apie sportines mašinas, Lietuvoje tikrai yra šimtai kitų įvairių sportinių modelių, kurie ir kur kas galingesni, ir greitesni, ir brangesni. Lietuvos didmiesčiuose, jei pasidomėtumėte, yra vietų, kur vos ne kiekvieną vakarą renkasi dešimtys ar šimtai tokių mėgėjų kaip aš su savo sportiškomis mašinomis, dideliu greičiu nardo tarp kitų eismo dalyvių, o sutemus paišo saules miesto aikštelėse ir sankryžose. Kiti važiuoja į užmiestį ir viešame kelyje lenktyniauja iki maksimalaus greičio. Ir, kiek žinau, kai kurie pasiekia net ir didesnį nei 300 km/val greitį. Tik tiek, kad dauguma atvejų nėra filmuojama, o jei filmuojama, tai nėra publikuojama. Ar esi pakliuvęs į avariją? Per visą tą laiką, kai su ja važinėju, nesukėliau nė vienos avarinės situacijos (t. y. nebuvo nė menkiausio momento, kad sudvejočiau savimi ar savo mašina). Kitas dalykas – per visą tą laiką važinėdamas su šia mašina negavau nė vienos baudos už greičio viršijimą ar kitus pažeidimus. Taip, mašina gatvėje kelia daug triukšmo, atrodo labai agresyviai ir žmonėms iš karto susidaro klaidinga nuomonė, kad su tokia mašina gali važiuoti tik pats didžiausias kelių chuliganas. Važiuojant net ir leistinu greičiu kai kuriems žmonėms ši mašina kelia didelį siaubą – bent jau toks vaizdas susidaro stebint juos is mašinos. Buvo ir tokių atvejų, kai važiuojant leistinu greičiu mieste ar automagistralėje, priekyje važiuojanti mašina, pamačiusi mane per veidrodėlį, be jokių posūkio signalų mesdavosi į kitą juostą, taip pati sukeldama avarinę situaciją... Ir tikrai ne vienas kaimynas, giminaitis ar šiaip pažįstamas mane iškart jau ėmė „laidoti“, vos nusipirkau šią mašiną, bet tos laidotuvės taip ir neįvyksta. Kodėl savąjį automobilį pastaruoju metu bandai parduoti? Atsirado žmonių, teigiančių, kad iškart po straipsnių įdėjau savo mašiną į autoplius.lt, kad kuo greičiau ją parduočiau ir išvengčiau atsakomybės. Noriu pabrėžti, kad ta mašina jau porą mėnesių yra pardavinėjama! Tik tiek, kad krizės metu nelabai kas gali sau leisti pramogai tokią mašiną pirkti. Kaip minėta, Vilius jau spėjo pasiekti naują asmeninį greičio Lietuvos keliais rekordą – jo naudojamas GPS prietaisas užfiksavo judėjimą 282 km/val greičiu. Kaip išvysto šį greitį, Vilius filmavo trimis kameromis, vėliau sumontavo filmuką – jį galite pamatyti aukščiau. „Norėjosi šalia dar įkombinuoti GPS aparačiuką, bet pažįstamas teisininkas patarė to nedaryti, nes GPS duomenimis jau galima remtis kaip faktu norint mane nuskriausti už šitus žaidimus“, – komentuodamas šią vaizdo medžiagą, rašo Vilius. Kaip vertinate Nissano vairuotojo pomėgius? Šaunuolis, realizuoja save ir nekenkia kitiems 15% | balsų: 516 15% | balsų: 516 Jį reikia sodinti į kalėjimą! 18% | balsų: 642 18% | balsų: 642 Tegul smaginasi profesionalų lenktynėse 34% | balsų: 1204 34% | balsų: 1204 Pats gyvenimas jį pamokys 33% | balsų: 1150



Nors šis Viliaus Visocko pasakojimas buvo išspausdintas 15min.lt, tačiau 'Laisvam laikraščiui" Mibas atsiuntė visai kitą versiją - Mibas - tai ne Vilius Visockas. Nors iš nuotraukų žiūri vienas ir tas pats asmuo