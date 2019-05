Kartu su I.Šimonyte apvogęs Snoro banko akcininkus bei indėlininkus, A.Kubilius nuo atsakomybės norėtų pasislėpti su Europarlamentaro mandatu?

Vidmantas Sabutis

2019.05.24

Kodėl aš niekada nebalsuočiau už sąrašą Nr.5 TS – LKD partijos kandidatus į Europos Parlamento narius?

Tik nesenai peržiūrėjau Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų kandidatų į Europos Parlamentą narių sąrašą ir labai buvau nustebintas. Man nepatinka, kai partijos į sąrašą kiša garsius mokslininkus ar sportininkus. Konservatorių sąrašą ves prof. Liudas Mažylis. Profesorių gerbiu kaip asmenį, atradusį Vasario 16-osios aktą, bet visai nežinau, kokį pirštą jis yra pakrutinęs politikoje. Jis populiarus kaip šou žvaigždė. Bet ką jis Europos Parlamente darys - Vasario 16-osios aktą kaišios visiems panosėn?

L.Mažyliui, kaip ir anūkui Gabrieliui, davė tik partijos vėliavą panešti, o už nugaros visas konservatorių senas „raugas“

Reikia konstatuoti, jog iš dar prieš 2016 metų Seimo rinkimus G.Landsbergio paskelbto ir taip garsiai deklaruoto konservatorių partijos atsinaujinimo išėjo šnipštas. Visi konservatorių “jaunuoliai” susikompramitavo, pasirodė, kad gyvenime jie yra dar didesni aferistai už senbūvius partiečius. Pažiūrėkime, kur šiandien randasi ir ką daro “baltųjų” pirštinių specialistas T.Langaitis, o ką gi tautos labui veikia L.Kasčiūnas ar tūlas M.Adomėnas? Smagu, kad nors jaunų moksleivių mergaičių skriaudėją – “murgdytoją” M.Majauską, įtakingų konservatorių partijos vadų dėka, pavyko ištraukti iš korumpuotų prokurorų gniauštų… Nesivarginsiu čia atskirai vardinti šių konservatorių jaunuolių visas nuodėmes (per daug būtų garbės tiems niekšams, - kitaip jų pavadinti negaliu), patys galite apie juos pasiskaityti čia žemiau nurodytuose žiniasklaidos straipsniuose.

http://www.ekspertai.eu/konservatoriu-milijonierius-filantropassavo-nesvarias-rankas-slepiantis-po-baltomis-pirstinemis92436/

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/206114/ar-t-langaitis-bego-is-seimo-vengdamas-apkaltos

https://www.lzinios.lt/Lietuva/konservatorius-atsivijo-mg-baltic-seselis/262678

https://www.lzinios.lt/Lietuva/vytautas-landsbergis-kad-tokiu-neaiskiu-veikeju-kaip-laurynas-kasciunas-musu-partijoje-nebutu/262870

https://www.lzinios.lt/Lietuva/seimo-narys-mantas-adomenas-pasalintas-is-konservatoriu-partijos/267189

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/konservatorius-m-majauskas-stabdo-naryste-partijoje-del-kaltinimu-seksualiniu-priekabiavimu-56-936388

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/205466/m-majauskas-aiskinasi-kam-priklauso-minimas-butas-ir-kokie-yra-jo-santykiai-su-zmona

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/205867/g-landsbergis-pripazista-kad-iskilo-gresme-partijos-atsinaujinimo-idejai

Taigi, TS - LKD partijoje liko tik tas pats senas „raugas“. O toliau skaitant konservatorių kandidatų į Europos Parlamentą narių sąrašą – tai baisu, plaukai šiaušiasi, net skaityti nebesinori. Pasirodo, tame kandidatų sąraše visi „žmonių“ partijos „veikėjai“, aktyviai prisidėję prie AB banko Snoras užgrobimo bei tyčinio sužlugdymo, yra surašyti!... Čia tai geras! Galiu net pagarsinti jų pavardes: A.Kubilius, A.Anušauskas, J.Razma, S.Šedbaras, R.J.Dagys, R.Juknevičienė. Į kokią Europą jūs eisite, vietiniai žulikai?!...

Pažiūrėkit, kokie milžiniški nuostoliai buvo padaryti konservatorių A.Kubiliaus ir I.Šimonytės rankomis mūsų valstybei!

Taigi, kalbėsiu faktais, pagrįsdamas juos tiksliais skaičiais, kuriuos imu iš Snoro banko finansinių ataskaitų bei bankinės programos Forpost duomenų. AB banke Snoras buvo 1,9 milijardų Eurų (6,5 mlrd. litų) įmonių ir fizinių asmenų indėlių. Snoro bankas aptarnavo 1,3 milijono klientų sąskaitų. O jei būti visiškai tiksliam - tai jau po paskelbto Snoro bankroto, patvirtintų kreditorinių reikalavimų vertė sudarė 6 523 482 665 litus. Šis skaičius yra nurodytas net Snoro banko bankroto administratoriaus ataskaitoje bei buvo patvirtintas banko kreditorių susirinkime.

(Žiūr. AB banko Snoras bankroto administratoriaus ataskaita 2012-06-08 d. 4.3 punktą).

http://www.snoras.com/files/tinymce/files/Lithuanian%20Creditors%20Report.pdf

Visiems dar priminsiu, kad tik paskelbus AB bankas Snoras tyčinį bankrotą finansų ministrė I.Šimonytė tuomet pareiškė, kad valstybė skolinsis bemaž 1,17 milijardų Eurų (4,04 mlrd. litų), kuriuos perskolins VĮ „Indėlių ir investicijų draudimo fondas“, kad pastarasis galėtų išmokėti draudimo kompensacijas Snorao banko indėlininkams.

Dabar dėl laiko stokos (tam reikėtų skirti atskirą tiriamosios žurnalistikos straipsnį) nekelsiu aktualaus ir logiško klausimo, jog tikslinga būtų patikrinti ir visuomenei paviešinti , - kur dingo „Indėlių ir investicijų draudimo fonde“ buvę pinigai, - sukaupti virš 490 milijonų Eurų (1,7 mlrd. litų)?

Ir kodėl vyriausybė tada nesiskolino tik tuos trūkstamus (virš VĮ “Indėlių ir investicijų draudimo fonde” sukauptų draudimui skirtų piniginių lėšų sumos) 670 milijonų Eurų (2,3 mlrd. litų), o skolinosi beveik 1,17 milijardų Eurų (4,04 mlrd. litų)? Juk komerciniai bankai už kiekvieną indėlį įmokėdavo nustatyto dydžio sumą, kuri nutraukus indėlį, nebūdavo grąžinama. Per laikotarpį nuo šio fondo įsteigimo nebankrutavo nei vienas bankas, todėl nebuvo ir pareigos mokėti draudimo sumos iš šio fondo lėšų?

Taigi, visi puikiai žinome, kad valstybė, visgi, paskolino visą tą 1,17 milijardo Eurų (4,04 mlrd. litų) sumą, kurią perskolino VĮ „Indėlių ir investijų draudimas“ dėl bankroto nukentėjusiems banko indėlininkams draudimo išmokų išmokėjimui. Remiuosi oficialia informacija paskelbta žiniasklaidos priemonėse. Šios įmonės direktorės ir Snoro banko kreditorių komiteto pirmininkės Aurelijos Mažintienės teigimu žiniasklaidai, nuo 2011 m. gruodžio vidurio, kai buvo pradėtos mokėti draudimo išmokos, iki 2012 m. rugsėjo 30 dienos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pervedė 209 tūkst. buvusių Snoro indėlininkų draudimo išmokas, kurių suma 1,15 milijardų Eurų (3,96 mlrd. litų), Apie 90 proc. šios sumos išmokėta fiziniams, ir tik dešimtadalis – juridiniams asmenims. Dar 169 tūkst. iki to laiko nebuvo atsiėmę jiems priklausančių išmokų – beveik 23,2 milijonų Eurų (80 mln. litų). Vėliau, be abejo, draudimo išmokos nukentėjusiems indėlininkams buvo pilnai grąžintos – tai faktas.

Akivaizdu, aritmetika paprasta. Todėl visiškai tūpam (o gal tik apsimetančiam tokiu?) buvusiam konservatorių premjerui A.Kubiliui noriu padėti, kaip pirmokui, suskaičiuoti: kai iš 6,5 mlrd. litų įmonių ir fizinių asmenų indėlių ir akredityvų sumos, buvusios Snoro banke atėmi 4 mlrd. litų sumą, išmokėtą banko indėlininkams, kaip draudimo išmokas, tai lieka 2,5 mlrd. litų suma, kuri įvardijama kaip nedraudžiami banko indėliai. Patogumo ir paprastumo labui skaičiuoju litais, kad kiekvienas, net paprastas žmogelis suprastų, kiek A.Kubiliaus vadovaujama konservatorių – liberalų vyriausybė ir jos finansų ministrė I.Šimonytė asmeniškai pražudė įmonių ir gyventojų piniginių lėšų, buvusių Snore, neteisėtai banką nacionalizavus, o po to ir subankrotinus jau suvaltybintą Snoro banką.

Šiandien yra aišku, kaip du kart du, kad, dėl V.Landsbergio statytinės prezidentės D.Grybauskaitės atvirai dengiamų žulikų, - A.Kubiliaus, I.Šimonytės ir V.Vasiliausko neteisėtų veiksmų prieš Snorą, vien Snoro banko klientai ir indėlininkai prarado virš 725 milijonų Eurų (2,5 mlrd. litų!) savo piniginių lėšų! Prarado visi klientai: valstybinės įmonės, biudžetinės organizacijos, privačios įmonės, fiziniai asmenys, kurie turėjo savo sąskaitose piniginių lėšų, daugiau, negu, valstybės draudžiama suma, t.y. 100 tūkst. Eurų (345 tūkst. litų). O kur dar padaryta žala valstybei?

Cinikas A.Kubilius pats viešai pripažino, jog pražudė jų pačių sužlugdytame Snoro banke 2,5 milijardų litų klientų piniginių lėšų!

A.Kubilius atrodo pamiršo, ką pats, praėjus tik keletui dienų po AB banko Snoras užgrobimo, kalbėjo žiniasklaidai. A.Kubiliui atminties atgaivinimui specialiai suradau pasiskaitymui straipsnį „Andrius Kubilius: maždaug pusė nedraudžiamųjų indėlių ‚Snore‘ priklauso užsieniečiams“.

Taigi, suradęs žiniasklaidoje šį straipsnį, tik primenu trumpą atmintį turinčiam „krizių valdymo“ premjerui, pateikdamas jo žodžius niekaip neiškraipytus, ką jis kalbėjo visaip dangstydamas Savo padarytą nusikaltimą. A.Kubilius tada pats žurnalistams viešai teigė, „kad tik pusė iš 2,5 mlrd. Lt – sumos, kurią Snoro indėlininkų ir investuotojų asociacija (SIKA) įvardija kaip nedraudžiamus banko indėlius – priklauso Lieuvos gyventojams ir verslui, likę pinigai – užsieniečių“.

Pagal ciniką A.Kubilių išeina taip, jog apvogti banko kreditorius užsieniečius, kaip jis įžūliai tvirtina, kad ir daugiau, kaip ant 360 milijonų Eurų (1,25 milijardo litų, - t.y. pusė sumos!) yra galima?! O apvogti Lietuvos gyventojus ir verslą ant tokios pat sumos yra, tur būt, irgi normalu?! Na, čia jau, matyt, tikroji konservatorių krikščioniška moralė pasireiškia? Dabar suprantu, kad Lietuvos krikščionių demokratų partijos prisijungimas prie Tėvynės Sąjungos pastarąjai buvo didžiulis laimėjimas. Patys krikščionys demokratai sutirpo, o jų atsineštas politinis kapitalas liko. Tačiau nuo to labiau moralūs konservatoriai netapo. Kaip konservatoriai buvo buvę nevykėliai komunistai iš praeities, taip ir liko. Tačiau buvusiam konservatorių partijos lyderiui noriu atsikirai priminti krikščioniškasias vertybes: p.Kubiliau, juk septintas Dievo įsakymas sako – NEVOK!!!

(Žiūr. 2011-11-23 straipsnis „Andrius Kubilius: maždaug pusė nedraudžiamųjų indėlių ‚Snore‘ priklauso užsieniečiams“).

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/andrius-kubilius-mazdaug-puse-nedrauziamuju-indeliu-snore-priklauso-uzsienieciams-662-181294

Daugiausiai lėšų konservatorių sužlugdytame Snore prarado valstybės ir biudžeto įmonės

A.Kubiliui ir visai konservatorių žulikų gaujai (kitaip tikrai negaliu jų pavadinti!) išvogusiai Snorą ar atskiriems tos gaujos nariams, aktyviai prisidėjusiems prie banko išvogimo, noriu dar kartą priminti, kokio lygio nusikaltimą jie padarė.

Daugiausia valstybės lėšų Snore prarado Ignalinos atominė elektrinė. Jos indėlių suma šiame banke siekė 26 milijonus eurų (89,9 milijonus litų). Į nuostolius nurašyti 22,5 milijonai eurų (77,8 milijonai litų) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos piniginių lėšų, o taip pat ir 8,7 milijonai eurų (29,9 milijonai litų), kurių Snore neteko Generalinės miškų urėdijos.

Susisiekimo ministerijos reguliavimo sferoje esanti bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ neteko 4,4 milijonų eurų (15,1 milijonų litų), Klaipėdos valstybinis jūrų uostas – beveik 5 milijonų eurų (17 milijonų litų).

Įmonė „Investicijų ir verlo garantijos“ („Invega“) Snore prarado 10,7 milijonus eurų (37 milijonus litų).

Apie 4,5 milijonus eurų (15,6 milijonų litų) Snore prarado „Regitra“, beveik 3 milijonus eurų (virš 10 milijonų litų), laikytų banko sąskaitose, neteko ir Registrų centras. Vandens tiekimo įmonė „Vilniaus vandenys“ prarado banke 2.3 milijonus eurų (8,0 milijonus litų), o įmonė „Klaipėdos vandenys“, bankrutavusiame banke Snoras laikiusi 1,2 milijono eurų (4 milijonų litų) vertės indėlį, atgavo tik 100 tūkst.eurų.

Alytaus m. savivaldybė banke Snoras prarado 7,2 milijonus eurų (24,9 milijonus litų) savo laikytų ten piniginių lėšų, o Alytaus raj. Savivaldybė – 3,2 milijonus eurų (11,1 milijonų litų). Panevėžio rajono savivaldybė „Snoro“ banke laikė apie 580 tūkst. Eurų (2 milijonus litų).

Sveikatos apsaugos sistemos įstaigos Snoro banke įvairiomis formomis laikė 9,3 milijonus eurų (32 milijonus litų). Indėlių draudimo fondui išmokėjus maksimalias draudžiamąsias sumas, gydymo įstaigų nuostoliai vis viena siekė virš 4 milijonų eurų. Pavyzdžiui, Panevėžio miesto greitoji medicinos pagalbos stotis neteko daugiau nei 290 tūkst. Eurų (1 milijono litų).

Dėl konservatorių įvykdyto neteisėto Snoro nacionalizavimo ir banko tyčinio bankroto Policijos departamentas prarado per 3,5 milijono eurų (per 12 milijonų litų). Snore buvo ne tik Policijos departamento pinigai, bet ir Kriminalinės policijos biuro depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos. Iš viso banke Snoras buvo įšaldyta 5 milijonai eurų (17,3 milijonų litų) Policijos departamentui priklausančių piniginių lėšų.

Verslo įmonių ir privačių bendrovių bei gyventojų nuostoliai taip pat didžiuliai

Taip, čia aukščiau kalbėjome tik apie valstybines ir biudžetines įmones. O kur dar privačios įmonės, užsienio kompanijos? Kur dar klientai fiziniai asmenys, gyventojai, kurių AB banke Snoras, kaip mažmeninės paskirties banke, buvo daugiausiai iš visų šalies bankų.

AB „Rokiškio sūris“ po Snoro bankroto prarado šiame jau suvalstybintame banke 4,3 milijonus eurų (15 mln. litų), UAB „Draudimo kompanija PZU Lietuva“ prarado šiame banke 3.3 mln. eurų (11.3 mln. litų), UAB „Perlo paslaugos“ neteko 2,4 mln. eurų (8,2 mln. litų) savo piniginių lėšų, laikytų banke, AB Orlen Lietuva – 2,1 mln. eurų (7,2 mln. litų), UAB „Utenos prekyba“ – 1,9 mln. eurų (6,6 mln. litų). UAB „Invalda“ neteko Snoro banko sąskaitose turėtų net 5,8 milijonų eurų (20 mln. litų).

Dar daugiau savo lėšų Snore prarado užsienio kompanijos. Pavyzdžiui, Holten Investments Ltd. neteko 49.7 milijonų eurų (171,7 mln. litų), FBME bank Ltd. – 21,4 milijonų eurų (73,9 mln. litų), EN+ Group Ltd. – 16,2 milijonų. eurų (55,9 mln. litų), Ashburg Ventures Corp. – 9,4 milijonų eurų (32,4 mln. litų).

AB banko Snoras klientas Č.T.Ramanovskaja po tyčinio Snoro banko bankroto prarado savo vardu sąskaitoje banke laikytų 2,4 milijonus eurų (8,2 mln. litų), A.Macijauskas – bevek 2 milijonus eurų (6,8 mln.litų), M.Berba – 1,9 milijonų eurų (6,7 mln. litų), A.Vyšniauskas – 1,8 milijonų eurų (6,3 mln. litų).

Suradau A.Kubiliui ir jo sėbrams pasisakitymui ir keletą tuo meto spaudos straipsnių, kad atgaivinti savo atmintį bei priminti jiems jų pačių padarytus nusikaltimus. Skaitykit ir atgailaukit, krikščionys apsimetėliai!

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/didziausia-zala-del-snore-dingusiu-pinigu-pajaus-verslo-imones-662-182264

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/lietuvos-gydymo-istaigos-del-snoro-bankroto-gali-netekti-14-mln-litu-662-190710

https://www.15min.lt/naujiena/londonas-2012-olimpiada/naujienos/snoro-krize-gali-smogti-ir-olimpieciams-banke-isalo-pasiruosimui-ir-dalyvavimui-londono-olimpiadoje-skirtos-lesos-613-181135

http://www.adminbiuras.lt/editable-news/id-103/

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/nacionalizuotame-snore-ne-tik-lietuviu-pinigai-662-183088

O atskirai A.Kubiliui noriu asmeniškai atsakyti į jo kartojamą mantrą, - neva, Snoro banke buvo daug užsienio įmonių indėlių, buvo aptarnaujama daug ofšorinių kompanijų. O tai, pagal Kubilių, yra labai blogai, ir tuos jų pinigus pavogti yra ne griekas.

Tai va, p.Kubiliau, daugelis tų užsienio įmonių yra dau skaidresnių, negu jūsų konservatorių ir prezidentės D.Grybauskaitės proteguotas SGD terminalas- laivas, plūduriuojantis prie Klaipėdos. Nežinia tiksliai, kas yra naudos gavėjas, kam krenta „otkatai“ nuo Lietuvos biudžeto piniginių lėšų, mokamų į neaiškių Bermudų ofšorų sąskaitas. O štai Snore, dėl jūsų kaltės, daugiausiai piniginių lėšų praradusi užsienio įmonė Holten Investments Ltd., kuri neteko 49.7 milijonų eurų (171,7 mln. litų) priklauso Lietuvos piliečiui, tiksliau jos beneficiarinis savininkas (teatleidžia man jis už pagarsinimą) yra žinomas Klaipėdos verslininkas Martynas Gusiatinas ir tai buvo jo ir partnerių (Vakarų pramonės finansų korporacijos) pinigai už parduotas "Smeltės" uosto kompanijos akcijas. Kubiliau, jūs su Šimonyte tuos jų pinigus pavogėte!

Konservatoriai A. Anušauskas, R. Dagys, J. Razma ir S. Šedbaras savo veiksmais padėjo premjerui A.Kubiliui ir finansų ministrei I.Šimonytei nuslėpti jų padarytus sunkius nusikaltimus

Primenu, kad tuo metu sukurtai Seimo laikinajai tyrimo komisijai 2012-05-30 d. visiškai pabaigus darbą ir nusprendus patvirtinti parengtas išvadas visumoje, konservatoriai užprotestavo šias išvadas „balsuodami kojomis“, t.y. paprasčiausiai palikdami posėdžių salę ir taip sužlugdydami balsavimą. Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvados dėl Snoro buvo „pervažiuotos konservatorių buldozeriu“!

Todėl, tiesiog būtina pagarsinti, tų Seimo laikinosios tyrimo komisijos, aiškinusios situaciją banke Snoras, narių pavardes, kurie paskutinio Komisijos posėdžio metu (2012-05-30 d.) išėjo iš posėdžių salės ir tokiu būdu sužlugdė balsavimą ir galutinį išvadų patvirtinimą (Posėdžio protokolas Nr.LK-26). Išvados buvo aiškiai nepalankios prezidentės D.Grybauskaitės statytiniui, Lietuvos banko vadovui V. Vasiliauskui ir konservatoriams. O po išvadų patvirtinimo Seime, patys konservatoriai tuo atveju neišvengiamai būtų tapę politiniais lavonais.

Nėra kvorumo, nebus ir išvadų, pasakė konservatoriai ir liberalai, dirbę Seimo laikinojoje tyrimo komisijoje. Tai A. Anušauskas, R. Dagys, J. Razma ir S. Šedbaras bei P. Auštrevičius ir S. Bogušis. Manau, kad šie „garbūs“ ponai turėjo ką slėpti nuo visuomenės. Ir jie ne tik sužlugdė Seimo komisijos tyrimą, bet ir tokiais savo veiksmais padėjo vėliau D. Grybauskaitės statytiniui, Lietuvos banko vadovui V. Vasiliauskui, premjerui A. Kubiliui, finansų ministrei I. Šimonytei kartu su jų pasikviestais užsieniečiais bankroto administratoriais S.Freakley, N.Cooper bei dabartiniu bankroto administratoriumi G.Adomoniu iššvaistyti bei išgrobstyti AB banko „Snoras“ akcininkų ir indėlininkų turtą bei pinigus. O tuo pačiu pridengė šiuos Snoro sužlugdytojus nuo asmeninės atsakomybės!

Dar primenu, kad tuo laiku net pačią Seimo opozicijos siūlomą komisiją Seime pavyko įsteigti tik iš 3 (trečio) karto. Akivaizdžiai matėsi, kad valdančioji Seimo dauguma, sudaryta iš konservatorių ir liberalų partijų, tikrai turėjo ką slėpti nuo visuomenės ir AB banko Snoras kreditorių. Konservatoriai net atvirai darė spaudimą Seimo nariams, ragindami juos nebalsuoti už tokios komisijos sudarymą. Tam tereikia susipažinti su Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2012-01-19 d. kreipimųsi į Seimo narius, parengtu ir pasirašytu asmeniškai šios frakcijos seniūno Jurgio Razmos.

(Žiūr. „Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2012-01-19d. kreipimasis į Seimo narius“).

Ir pabaigai. Visiems buvo aišku, kad AB bankas Snoras buvo užsitraukęs konservatorių nemalonę, Tereikia prisiminti aršios konservatorės, tuometės Krašto apsaugos ministrės Rasos Juknevičienės viešus pasisakymus (pvz.”Žinių radijuje”), kuriuose pastaroji atvirai vadino „ Lietuvos ryto“ dienraštį „Snoro rytu“. Taip kaip galima balsuoti už tukius žulikus? Bet, jeigu jau esate didelis konservatorių, kurie beveik 30 metų alino šalį, patys valdomi nuo galinės sėdynės, lėlininkui – patriarchui nuolat tampant valdžios virvutes, tai bent nureitinguokite tuos didžiausius žulikus: A.Kubilių, A.Anušauską, J.Razmą, S.Šedbarą, R.J.Dagį, R.Juknevičienę!