Kaip gobšumas praryja politikus?

“Tvarka ir teisingumas” lyderį R.Žemaitaitis įsikūrė greta Maximos dešimtuko Laurų kvartale

Nė vienas Seimo narys nemoka nekilnojamojo turto mokesčio, nors visi gyvena prabangiuose rūmuose, namuose ar kotedžuose prabangiausiuose Vilniaus vietose. Kaip žinia, įstatymas reikalauja, kad minėtas mokestis turi būti mokamas nuo objekto, kurio vertė – didesnė nei 220 tūkst. eurų. Tačiau visi mūsų politikai yra skurdžiai – jie visi deklaravę, kad tų turto vertė, padalinta su žmona, tiek nesiekia.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, kol kas išgarsėjęs tik tuo, kad sugebėjo labai brangiai išnuomoti savo nuosavą BMW savo vadovaujamai partijai, pasirodo, kad jau gyvena šalia Maxima 10-uko kvartalo Laurų gatvėje.

Šis kvartalas pagarsėjo tuo, kad ji sau pasistatė vadinamasi Maxima 20-ukas, t.y. patys turtingiausi Lietuvos spekuliantai, kurie savo verslo imperiją sukūrė plėšdami visus Lietuvos gamintojus, t. y. reikalaudami, kad už patekimą į „maxima“ tinklą pastarieji atiduotų bent pusę savo pajamų. Vėliau „maximinių“ apetitas išaugo, jie ėmė net statyti ‚atominę elektrinę“, kas aišku, buvo blefas, nes ‚atominės“ projektas buvo tik bandymas susiprivatizuoti Lietuvos elektros energijos perdavimo tinklus. Tačiau viskas turi savo pabaigą – atėjus ‚Lidl“, „Maxima“ sparčiai ritasi į duobę ir bankrotą – ar kas nors galėtų pagalvoti, kad kada nors šie berniukai, kurie sakydavo, kad „Lietuva – tai šalis, kurioje yra „Maxima“, matys, kaip žlunga jų „prekybos verslas“, susidūrus su dar didesniu gigantu – „Lidl“. Tam, kad gyventų saugiai, „maximiniai“ buvo pasistatę labai akylai saugomą kvartalą, visas miškas buvo prikaišiotas kamerų, net valstybinis miškas aptvertas „maximinių“ tvora, kad žmonės negalėtų net prieiti arčiau pažiūrėti į didžiausius ponus.

Labai keista, kad vykstant garsiajai „Leo Lt“ aferai, Laurų gtavėje sklypą įsigijo ir politikas Remigijus Žemaitaitis.

Kaip ironizavo laida KK2, pro Remigijaus modernistinio namo langą galima drąsiai žvejoti Neryje. R.Žemaitaitis deklaravo, kad jo namas Laurų kvartale, pastatytas ant 12 arų žemės sklypo, yra vertas 224 tūkst. eurų. Turėtų mokėti nekilnojamojo turto mokesti, tačiau jo nemoka, nes namą dalinasi per pusę su žmona ir taip jo išvengia. „Namą stačiausi prieš keturis metus“, - pranešė R.Žemaitaitis, kuris dabar mano, kad jo name vertė – apie 250 tūkst. Eurų.

Tačiau nekilnojamo turto vertintojas skaičiuoja, kad toks namas mažiausiai vertas 350 tūkst. eurų, ir už jį R.Žemaitaitis turėtų mokėti po 3,5 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio kasmet.

Beje, pernai vykstant "Tvarkos ir teisingumo" partijos kongresui, paviešinus partijos finansinę ataskaitą, dalis delegatų ėmė garsiai ir pagrįstai piktintis, kodėl gi pats partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nuomoja savo asmeninį automobilį savo paties partijai už 9960 EUR į metus, juk jis yra Seimo narys ir pilnos automobilio išlaidos jam kompensuojamos. Kodėl yra tokios didžiulės nepagrįstos partijos išlaidos. Administracinės išlaidos 133 000 EUR, visos išlaidos transportui sudaro 74 000 EUR, nors partija turi tik vieną mikroautobusą, kurio vertė 200 EUR.

2019-01-16 posėdyje VTEK nusprendė

- Tinkamai nedeklaravęs privačių interesų, Seimo narys R. Žemaitaitis pažeidė įstatymą Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Seimo narys Remigijus Žemaitaitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas ir 7 straipsnio 1 dalis). Tyrimo duomenys rodo, kad R. Žemaitaitis 2016 m. gruodį politinei partijai „Tvarka ir teisingumas“ išnuomojo automobilį. Šis sandoris atitinka deklaruotino sandorio kriterijus, – t.y. jis tebegalioja, o jo bendra vertė viršija 3 tūkst. eurų. Todėl jį savo privačių interesų deklaracijoje politikas turėjo nurodyti per 30 kalendorinių dienų nuo sandorio sudarymo dienos. Tai R. Žemaitaitis padarė tik 2018 m. spalį.

"Anūkas" ne skūpas, o taupus

Panašiai gyvena ir garsiausiojo Lietuvos „anūko“ šeima. Nors Gabrieliaus Landsbergio, Tėvynės sąjungos lyderio, paveldėjusio šį postą iš savo senelio, šeimynėlė gyvena Antakalnyje esančiame 190 kv. metrų kotedže (nuotr. apačioje), kuris neva kainuoja tik 180 tūkst. eurų.

„Tai nėra mokesčių išvengimas, nes man priklauso tik pusė kotedžo, todėl ta pusės namo vertė nesiekia 220 tūkst. eurų“, - sakė Gabrielius Landsbergis

Socialdemokratai - svarbiausia žmogus

Vienas labiausiai patyrusių Seimo narių Juozas Olekas gyvena 160 kv. metrų sublokuotame name Šeškinėje (nuotr. viršuje), kurio vertė - neva tik apie 130 tūkst. Nors šalia esantis tokss pats kotedžias dabar parduodamas už 260 tūkst. eurų, J.Olekas sako, kad jokių pretenzijų iš mokesčių inspekcijos nesulaukė.

Dar anksčiau Lietuvos spauda rašė, kad Laurų kvartale šalia „maximinių“ įsikūrė ir visas Lietuvos korupcijos elitas . Buvęs „Lietuvos Energijos“ vadovas Rymantas Juozaitis, kuriam prokuratūra niekaip negali pareikšti kaltinimų už didžiulius kyšius gautus iš Prancūzijos“ bendrovės „Alsthom“ (tie kyšininkai, kurie mokėjo kyšius, jau seniai sėdi Didžiosios Britanijos kalėjime), buvęs ilgametis Seimo Teisės departamento vadovas, dabar - advokatas Kęstutis Virketis ir nustekentos Lietuvos kultūros kietoji rankelė - Gintautas Kėvišas?

Azartą patyrinėti skatina ir tai, kad visi trys ponai tvirtina nepiktnaudžiavę tarnyba dėl naudos sau, neturintys pašonėje jokių privačių verslų, rašė „Lietuvos žinios“.

Viskas - iš algos?

Gal atidavusi krautuvininkams daugiau nei trečdalį Lietuvos energetikos, valdžia oficialiai pripažino VP dešimtuką ne kaip privačią, o kaip valdžios įstaigą, ir dabar saugo ją tarsi prezidentą ar premjerą?

Čia pereiname prie antrosios tyrimo dalies, kurioje pamėginsime išsiaiškinti, kaip uždirbama prabangiam gyvenimui už šios tvoros. Krautuvininkams sumetėme po 1000 litų. "Jie turi suvokti, kad nedera taip tyčiotis iš visų gyvenančiųjų aplink, iš visos Lietuvos. Vieną kartą kantrybė gali trūkti, ir jie gali rasti prie tos tvoros žmonių su šakėmis. Taip - tvora didžiulė, namai geri. Tačiau ar malonu gyventi gete?", - retoriškai klausė žurnalistas Artūras Račas, rinkęs jūsų, gerbiamieji skaitytojai, parašus prieš energetinio monopolio sudarymą ir jo didelės dalies perdavimą už Laurų tvoros gyvenantiems krautuvininkams. Dalis pasirašė, tačiau dauguma liko abejingi.

"Bandėme skaičiuoti, išėjo, kad kiekvienas Lietuvos žmogus, įskaitant kūdikius, pradiniame etape sumokėjo VP grupei po maždaug 1000 litų", - taip žurnalistas vertina Lietuvos energetikos perdavimo į privačias krautuvininkų rankas kainą vienam gyventojui.

Buvęs Seimo narys teisininkas Kęstutis Čilinskas pateikia detalių: "Kurdama "Leo LT" Vyriausybė nusprendė, kad susilaiko nuo dividendų išsimokėjimo sau, o privatus akcininkas (VP dešimtuko energetinė įmonė, valdanti VST) išsimokėjo sau beveik milijardą litų dividendų. Išsimokėjo iš tos bendrovės akcijų, kurias atidavė į "Leo LT".

Ir dar tos akcijos įkeistos, tad valstybė dabar turės dengti 61 proc. privačios bendrovės skolos." Anot K.Čilinsko, visos aferos vertė, skirtingais skaičiavimais, siekia apie 2,7 mlrd. litų. Nuo 2,5 iki 3,2 mlrd. litų. Tiek, įvertinant dabartinę "Leo LT" akcijų vertę, uždirbo VP grupė, neskaičiuojant kitų dalykų. Pavyzdžiui, jei iš tiesų statomi elektros tiltai į Lenkiją ir Švediją, krautuvininkai automatiškai lieka dalininkai tų projektų, kuriuos tikriausiai rems Europos Sąjunga ir Lietuvos valstybė. "Leo LT" mums patvirtino, kad visus didžiuosius projektus bendrovė ketina finansuoti iš lėšų, kurias surinks iš mūsų už parduodamą elektrą. Visi žinome, kad nuo Naujųjų metų elektra brangs penktadaliu. Štai taip uždirbama tokiai buičiai, kokią regėjome Laurų kvartale.

Už įstatymų leidybos kontrolę

Dabar stabtelkime prie Seimo Teisės departamento buvusio direktoriaus K.Virkečio advokato kontoros. Ponas Virketis - vienas tų, kurie praėjo griežtą prekybos monstro konkursą ir buvo įleistas gyventi Laurų kvartale. Gyventi ten dar reiškia, mūsų skaičiavimais, ir apie 2 mln. litų investiciją. Ar ne per didelė tokios garbės našta ilgamečiam valstybės tarnautojui? Žurnalistams visiškai nepasiekiamas nuo tada, kai neteko darbo Seime, nes tarnybiniu transportu vėžino savo šunį, ponas Virketis visai netikėtai atsimuša į "Paskutinės instancijos" filmavimo kamerą.

"Norim pakalbėt!", - sakome.

"Galite norėti, čia jūsų reikalas. Aš nežinau, apie ką su jumis kalbėti", - atrėžia buvęs valdininkas, kuriam prižiūrint Seimas priėmė įstatymus, leidžiančius tokiems veikėjams neaiškinti visuomenei, kaip iš valdiškos algos uždirbama namui privačios verslo bendrovės sau įkurtoje bendrijoje. Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas visada stebėjosi pono Virkečio teiktomis keistomis išvadomis. Parlamentaras tikina negalintis įrodyti, kad ponas Virketis už tai ėmė pinigus, tačiau tokių įtarimų buvę. Seimo kanceliarijos buhalterijoje gauname žinių, kad K.Virketis, statydamas namą Lauruose, turėjo pragyventi iš maždaug 8 tūkst. litų mėnesinių pajamų. Namui, nevalgydamas ir negerdamas, jis galėjo užsidirbti per 21 metus. Mūsų žiniomis, nė vienai valstybinei institucijai - Mokesčių inspekcijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) - pono Virkečio turtai jokių įtarimų nesukėlė.

Iš meno Panašus stebuklas nutiko ir kitam Laurų gyventojui - G.Kėvišui. Jis jau 20 metų iš įvairių postų "vairuoja" Lietuvos menininkų gyvenimą, tiksliau - menui skirtus pinigus. Šiuo metu, kai naujame name jau baigiama vidaus apdaila, ponas Kėvišas vadovauja Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui. Čia dirbantys žmonės pasakoja, kad norėdami pragyventi yra priversti vasaromis vykti į užsienį, prižiūrėti senelius, dirbti kitus prastus darbus. Kultūros ministerijoje niekas nežino, iš kokių lėšų tų žmonių viršininkas G.Kėvišas kuria naują savo buitį. Jų duomenimis, valstybė jam yra nustačiusi apie 7 tūkst. litų atlyginimą "ant popieriaus". Iš pono Kėvišo, kaip Vilniaus tarybos nario, deklaracijos dar matyti, kad oficialiai jis prisiduria iš valstybės finansuojamų projektų, kur, mūsų ekspertų duomenimis, turėtų atidirbti už tą pačią teatro direktoriaus algą. Tačiau ir tų pinigų vargiai ar užtektų šimtams prabangių kvadratinių metrų už Laurų kvartalo tvoros. G.Kėvišas yra ne kartą išsigynęs, kad greta valstybinio darbo užsiima ir privačia impresarijaus veikla, suteikiančia galimybę imti procentus, tarkime, už teatro baleto trupės užsienio gastroles. Valstybės kontrolė buvo užčiuopusi įvairiausius esą šio žmogaus ir jo kolegų-pavaldinių pinigavimosi būdus. Tarkime, buvo kilę įtarimų apie tarpinę buhalteriją už Lietuvos ribų, per kurią buvo "perplaunamos" už lietuvių menininkų pasirodymus užsienyje gaunamos lėšos. Dar buvo nustatytas atvejis, kai už įspūdingą užsienio gastrolieriaus honorarą, išmokėtą grynaisiais pinigais iš valstybinės koncertinės įstaigos kasos, pasirašė ne tas gastrolierius (jo parašas suklastotas), o pinigai iš kasos dingo. Dar buvo liudininkų, kurie pasakojo, kad gastrolių organizatoriui jie turėdavę atiduoti liūto dalį savo honorarų. Žinoma, neoficialiai. Visa tai buvo žinoma ir FNTT, tačiau ji atsisakė tirti visas tas įtariamas aferas, nes... veiksmas vyko už Lietuvos sienos. Suprask, nėra Interpolo, nėra ES šalių bendradarbiavimo dėl pinigų plovimo ir mokesčių nemokėjimo prevencijos. G.Kėvišo namas Lauruose ėmė sparčiai kilti tuo pat metu, kai dosni socialdemokratų Vyriausybė davė jam 60 mln. litų teatro scenai remontuoti. Esą senoji buvo netinkama šokiams.

Trečiasis valstybei tarnavęs žmogus, kuris įsikūrė už Laurų tvoros, - R.Juozaitis. Žiniasklaida rašė, kad jo namas pastatytas to paties architekto ir iš tų pačių medžiagų, kaip ir naujasis "Lietuvos energijos" pastatas. Sutapimas, žinoma. Kitas sutapimas yra tai, kad sklypas Lauruose buvo pasiūlytas R.Juozaičio dukrai tuo metu, kai vyko Vakarų skirstomųjų tinklų privatizacija. Ponui Juozaičiui vadovaujant tie tinklai pasidarė ypač patrauklūs - pigūs, nes buhalteriškai - labai atsilikę, neefektyvūs. Po keliolikos mėnesių, nieko daug nepridėję, VP berniukai iš VST susimokėjo sau šimtamilijoninius dividendus. Fokus pokus....

"Aš iš dukros kompanijos įsigijau tą sklypą. Kadangi mano dukra dirbo nekilnojamojo turto srityje, vieną kartą nuvažiavau, man ta vieta patiko ir įsigijau iš jos," - aiškina R.Juozaitis apsigyvenimo Lauruose mechanizmą. Smalsaujame, kaip ponas Juozaitis vertina tai, kad veiksmas sutapo su energetinio ūkio privatizacija. "Na, matote, nereikia painioti tų dalykų. Kadangi tai buvo pardavinėjama oficialiai, kas norėjo, tas galėjo pirkti. O man reikėjo kažkur įsikurti ir aš pirmiausia kreipiau dėmesį ten, kur yra patrauklu ir gražu. Jokio ryšio čia nematau," - karščiuojasi pašnekovas.

"Beveik 40 proc. nacionalinės energetikos atiduota UAB'o savininkams be jokių įpareigojimų ką nors statyti ar investuoti. Sukurtas tik paveikslas visuomenei, kad vyrai turi milijardus ir pastatys atominę, tačiau kaip jau matome, jie nestato nei jėgainės, nei elektros tiltų. Pamačiusios, kas vyksta, Latvija ir Estija jau apskritai abejoja, ar dėtis prie to projekto. Mat elektros energijos pardavimas atiduotas į krautuvininkų rankas. Jie gauna visą pelną, o išlaidos tenka valstybei", - aiškina K.Čilinskas tai, kas negalėjo įvykti be R.Juozaičio esminio prisidėjimo.

Pirko dviese, bet vienas nutylėjo

Neoficialiais 15min duomenimis, du gretimus sklypus Laurų gatvėje, prie pat Neries, J. Imbrasas su R. Žemaitaičiu nusipirko 2015 m.. „Tvarkos ir teisingumo“ partijos pirmininkas R. Žemaitaitis Laurų gatvės namų valdos savininku tapo 2015 m. balandį, šiemet kartu su juo į Seimą išrinktas J. Imbrasas – liepą. Tačiau tik vienas iš dviejų politikų laikėsi įstatymo ir deklaravo žemės pirkimo sandorį.

Sąžiningai pasielgė J. Imbrasas. Kandidatuodamas į Seimą, jis deklaravo pernai liepą už 30 tūkst. eurų nusipirkęs sklypą Vilniuje. R. Žemaitaitis kaimyninio sklypo pirkimą nuslėpė.

Jokių duomenų apie sandorį nėra nei Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK), nei Vyriausiajai rinkimų komisijai teiktose R. Žemaitaičio deklaracijose.

Pirko iš Šilutės politiko

Sklypą Laurų gatvėje R. Žemaitaičiui pardavė Vladas Kainovaitis, buvęs „tvarkietis“, Šilutės tarybos narys, išrinktas pagal visuomeninio komiteto „Už žmonių valdžią“ sąrašą.

Nors abu politikai privalo per trumpą laiką deklaruoti visus stambesnius sandorius, V. Kainovaitis, kaip ir R. Žemaitaitis, VTEK nedeklaravo įvykdęs žemės pardavimo sandorį.

Beje, „Google“ palydovinėse nuotraukose matyti, kad R.Žemaitaitis sklypą pirko toli gražu ne tuščią. Pamatai čia matomi jau 2014 m. vasarą darytoje nuotraukoje, o 2015 m. rudenį čia jau stūksojo baigti pastatai.

Pretenzijas reiškia „Vilniaus vandenys“

Nuotr. - R.Žemaitaičio namas žiemą nuo upės pusės

O teritorija puiki. Iki garsiojo Laurų kvartalo – kelios minutės automobiliu. Aplink gamta, miškai, iki Neries – vos keliasdešimt metrų. Tik viena bėda – 15min žiniomis, R. Žemaitaičio ir J. Imbraso valdos kertasi su teritorija, kuri turėtų priklausyti „Vilniaus vandenims“.

Pirmadienį „Vilniaus vandenys“ informavo, kad imsis teisinių priemonių dėl ankstesnės įmonės vadovybės aplaidumo. Laiku nesuformavus sklypų įmonės vandenvietėse, čia pradėjo rastis privatūs sklypai.

„Šis klausimas yra itin aktualus vaizdingose Neries paupyje esančiose Pečiukų, Virių bei Nemenčinės vandenvietėse. Šalia jų buvo suformuoti sklypai, jau pastatyti ir šiuo metu tebestatomi namai neatsižvelgus į kaimynystėje esančius vandens gręžinius, nenumačius reikiamo atstumo nuo jų ir neįrengus tinkamų privažiavimų prie šių sklypų“, – pirmadienį išplatintame pranešime teigia „Vilniaus vandenys“.

15min žiniomis, J. Imbraso ir R. Žemaitaičio sklypai patenka tarp tų, kurie suformuoti vandenvietei turėjusioje priklausyti teritorijoje.

Kelsis gyventi

Žemaitaitis 15min teigė, kad namas netrukus bus baigtas ir jis jame apsigyvens. Registrų centro duomenimis, kol kas ten nėra registruotas nei vienas statinys.

„Tikiuosi šią savaitę priduoti paskutinius dokumentus. 2015 m. gegužę įsigijau tik sklypą.

„Tvarkiečių“ lyderis paaiškino, kad sklypą vaizdingoje vietoje buvo nusipirkę keturi ar penki asmenys, o po to jį pasidalino, nes per krizę buvo labai į skolas sulindę.