P.Porošenko iškelta byla dėl sunkių nusikaltimų, ar tas pats laukia ir Dalytės?

Против гражданина Петра Порошенко подано заявление в ГБР о совершении тяжелейших преступлений против народа Украины.

Заявление подала коллегия международных юристов во главе с юристом международником Андреем Портновым.

В частности Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении тяжкого преступления.

Против Порошенко возбуждено дело и в ближайшие дни ему могут вручить подозрение о совершении тяжкого преступления.

Также сообщается, что против гражданина Порошенко уже на этой неделе будет подано еще несколько заявлений в Генеральную Прокуратуру Украины и НАБУ.

Об этом Портнов накануне вечером заявил на своем канале в Telegram.

«Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования и час назад мы направили в Государственное бюро расследований первое заявление о преступлении. Процесс начался!», — написал он





По словам Портнова, Порошенко считают «причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышению власти и служебных полномочий».

Эскадроны юристов с мировым именем объединились в мощные команды. Их цель — это Порошенко и его организованная преступная группировка, которая 5 лет паразитировала на патриотизме и совершала тяжелейшие экономические, военные и политические преступления против собственного народа, а также против европейских стран, воруя деньги выделенные Украине в качестве кредитов и материальной помощи.

Огромная часть юристов со всего мира уже в Украине и уже готовятся к такому законному преследованию Порошенко и его ОПГ, что им такое и снится не могло.

По нашим данным, уже зафиксированы более 5 групп с международных юристов, которые будут догонять Порошенко и еще 180 отморозков из его ОПГ.

Наши источники в журналистских кругах говорят, что Зеленский как новоизбранный Президент Украины не будет вмешиваться в судебную систему страны и не давал никакого иммунитета от правосудия для Порошенко и членов его ОПГ.

Также сообщается, что большая часть судьей испытывают личную неприязнь к Порошенко и членам его ОПГ, поскольку за 5 лет они узурпировали судебную систему страны и превратили судьей в своих марионеток.

Нашу информацию о том, что созданы десятки эскадронов юристов со всего мира подтверждает и Андрей Портнов, который уже в Украине.

Портнов также говорит, что в ближайшее время Порошенко будет в клетке.

Портнов и сотни юристов из Великобритании, Панамы, США, Австрии и Украины задокументировали и собрали абсолютно все доказательства против Организованной Преступной Группировки Президента Украины Петра Порошенко.

По словам Портнова, в ближайшие дни Порошенко будет помещен клетку и любой судья с огромнейшей радостью примет решение надеть на Порошенко наручники и избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Портнов отметил, что Порошенко и его группировка совершили сотни преступлений, но самые тяжелые касаются армии.

Президент Украины сам у себя покупал военную технику, а деньги просто выводились в Панаму, Испанию, Великобританию на офшорные счета.

Президент также строил панамскую империю офшорных счетов ровно в то время, когда украинские семьи хоронили своих сыновей.

У команды международных юристов есть все документы, которые подтверждают, что во время Иловайского котла полководец Порошенко командовал не армией, а своими офшорными счетами.

За 5 лет правления, Порошенко и его ОПГ вывели в офшор миллиарды долларов и построил целую панамскую империю.

Портнов уверяет, что общество будет шокировано, когда они покажут всю картину о Порошенко.

Отметим, что сейчас делами Порошенко, Пашинского, Бурбака и других членов организованных преступных банд занимаются тысячи юристов из разных стран мира.

Множество бизнесменов, политиков, активистов, родителей убитых на Майдане детей, убитых военных, проводят собственные расследования.

Таким образом ни один отморозок ОПГ Порошенко не сумеет скрыться.

Впрочем, суд уже принимает решение о запрете выезда за кордон для Порошенко, Парубия, Пашинского и еще 180 членов организованной преступной группы лиц БПП и Народный Фронт.

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