to

R.Šimašiaus savivaldybė sąmoningai kuria transporto spūstys – kam jai to reikia?

Šiandien Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad jau trečią kartą per kelis metus „pertvarkys“ Konstitucijos pr., Geležinio Vilko ir T. Narbuto g. žiedą.

Anksčiau važiavimo juostos buvo susiaurintos, įvažiavimai į žiedą susiaurinti dirbtinai, pats žiedas taip pat susiaurintas, dalį važiavimo juostos tiesiog užtveriant plastmasiniais gumbais.

To rezultatas – dabar šiame žiede nuolat susiformavę automobilių spūstys. Negana to, Vilniaus savivaldybė paskelbė, kad šiame žiede dar labiau „mažins greitį“, įrengdama „iškilius greičio mažinimo kalnelius“.

„Sprendimas priimtas atsižvelgus į policijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto siūlymus. Dėl saugesnių eismo sąlygų, geresnio pralaidumo eismo pokyčiai įvedami nuo gegužės 17 d.“, - teigia savivaldybė. Tiesa, tie ekspertai neįvardijami, tačiau visiškai neaišku, kodėl vietoje, kurioje nuolat automobiliai stovi spūstyse, reikia dar priguldyti ir „gulinčių policininkų“.





Čia pat Vilniaus savivaldybė atvirai meluoja – pranešime sakoma, kad „pasak savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus vedėjo Tomo Kamaičio, prieš kone pusmetį kartu su policijos pareigūnais pradėjus reguliuoti eismą žiedinėje sankryžoje piko metu pastebėta, kad tam tikrą laiko tarpą stabdant eismą žiede atsirado geresnis sankryžos pralaidumas. Dviejuose žiedinės sankryžos transporto srautų susikirtimuose: žiede ties įvažiavimais iš Konstitucijos prospekto ir iš T. Narbuto gatvės bus įrengti iškilius asfalto dangos greičio mažinimo kalneliai. Įrengus greičio mažinimo kalnelius, bus atlikta iš esmės ta pati funkcija.

„Kelių patrulių rinktinės pareigūnai, kontroliuodami eismą pastebėjo, kad transporto spūstys susidaro įvažiuojant į žiedinę sankryžą, o pačiame žiede transporto priemonių nėra daug. Šios žiedinės sankryžos spindulys yra didelis ir transporto priemonės, įvažiavusios į žiedą, važiuoja gana dideliu greičiu, o tai neleidžia iš šalutinių kelių transporto priemonėms įvažiuoti į žiedą, nors atstumas iki žiedu artėjančios transporto priemonės yra ir nemažas. Įrengus greičio mažinimo kalnelius, transporto priemonės važiuojančios žiedu, būtų priverstos važiuoti lėčiau, dėl to daugiau transporto priemonių iš šalutinių kelių galėtų įvažiuoti į žiedą“, – sako Saulius Gagas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas.

Pasak Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto specialistų, įrengus greičio mažinimo kalnelius bus galima saugiau įvažiuoti iš Narbuto gatvės ir Konstitucijos prospekto.

„Įvertinus tai, kad dabartiniu metu kelių policija reguliuoja eismą šioje žiedinėje sankryžoje, o transporto priemonės rytinio arba vakarinio piko metu vidinėje žiedo dalyje blokuoja įvažiavimo galimybę į žiedą atitinkamai iš Narbuto gatvės arba Konstitucijos prospekto rekomenduojame įrengti greičio mažinimo kalnelius. Šių greitį mažinančių kalnelių pagalba galima aiškiai išskirti konfliktinę zoną ties įvažiavimais į žiedą ir užtikrinti vienodesnį ir saugų greitį važiuojantiems vidine žiedo dalimi, vairuotojams bus aišku kur reiktų sustoti kai kelių policija reguliuoja eismą. Dėl šios priežasties vairuotojai įvažiuojantys iš Narbuto gatvės ir Konstitucijos prospekto galės žymiai saugiau įvažiuoti į vidinę žiedo dalį. Tikimės, kad šiose konfliktinėse vietose sumažės skaudžių eismo įvykių“ – sakoVytautas Grigonis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kelių tyrimo instituto vyriausias specialistas.

Atliekant eismo stebėseną ir matant teigiamus pokyčius greičio mažinimo kalneliai atsiras ir kitose judriose sostinės gatvėse, pvz.: Savanorių ir Laisvės prospektų žiedinėje sankryžoje.

Pernai sostinės savivaldybė itin pagerino susisiekimą Konstitucijos pr., Geležinio Vilko ir T. Narbuto gatvių žiedinėje sankryžoje bei aplinkinėse sankryžose. T. Narbuto ir Saltoniškių gatvių sankryžoje buvo įrengta papildoma eismo juosta T. Narbuto gatvėje, kuria per parą pravažiuoja daugiau kaip 5 tūkst. transporto priemonių nei iki šiol, taip pagerinant sankryžos pralaidumą važiuojantiems tiesiai link Konstitucijos pr., Geležinio Vilko ir T. Narbuto g. žiedinės sankryžos. Be to, buvo pakeista ir važiavimo tvarka: atvykstantiems nuo Pilaitės į Saltoniškių gatvę sukti į kairę galima tik iš vienos eismo juostos. Važiuojantys tiesiai link T. Narbuto ir Konstitucijos pr. žiedinės sankryžos gali važiuoti jau keturiomis eismo juostomis, iš kurių viena skirta tik viešajam maršrutiniam transportui.

Pernai vasarą buvo įvestas ir aiškesnis eismo organizavimas Konstitucijos pr., Geležinio Vilko ir T. Narbuto gatvių žiedinėje sankryžoje. Skaičiuojama, jog šį atnaujintą ženklinimą jau anksčiau pritaikius kituose sostinės žieduose eismo įvykių skaičius juose sumažėjo net 6 kartus.

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.