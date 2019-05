Banko "Snoras" grobikai maudosi vogtuose milijonuose

Aurimas DRIŽIUS

Banko „Snoras" užgrobimo plano autorius, buvęs Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius Mindaugas Leika, savo oficialiojoje biografijoje slepia, kad buvo vienas Lietuvos banko vadovų.

Kaip žinia, būtent M.Leika kartu su keliais bendrais iš Lietuvos banko parengė banko „Snoras" perėmimo planą, pavadintą „Perkūnas". Bankas iš pradžių buvo perimtas, nacionalizuotas, ir vėliau paskelbtas bankrotu, visas jo turtas išvogtas.

Šiuo metu M.Leika - stambaus JAV investicinio fondo OKM Capital partneris. Minėtas fondas investuoja į tyrimus sveikatos apsaugos srityje. Kokia M.Leikos dalis šiame fonde, nėra skelbiama, tačiau jis pristatomas kaip jaunas ir perspektyvus specialistas, neseniai baigęs Masačiūsetso verslo vadovų mokyklą (ji yra pristatoma kaip geriausia pasaulyje verslo lyderių mokykla, kurioje mokslams metams kainuoja ne mažiau 80 tūks. dolerių).

http://www.okmcapital.com/team

Buvusi Finansų ministrė I.Šimonytė, kaip ir reikėjo tikėtis, aršiai gynė sprendimą skelbti „Snoro“ bankrotą ir įtikinėjo Seimo komisiją, kad tai buvęs „pigiausias variantas“. Tačiau komisija nutarė kad banko bankrotas buvo brangiausias variantas, ir kad valstybė nepasinaudojo kitomis priemonėmis bankui padėti.

Manoma, kad bankas „Snoras" buvo sudorotas, o jo daugelį milijardų siekiantis turtas užvaldytas ir padalintas kaip karo grobis, dėl kelių priežasčių. Pirma, „Snoras" išgelbėjo nuo bankroto dienraštį „Lietuvos rytas", kuris 2009 m. buvo nemokus, ir bankininkai pamatė gerą galimybę uždirbti -pigiai nusipirko trečdalį šios žiniasklaidos grupės akcijų, kad galėtų vėliau jas brangiai parduoti.

Toks veiksmas labai nepatiko Daliai Grybauskaitei, kuri apskritai nepakenčia, kad bet koks verslo pasikeitimas nėra su ja suderintas.

Kita vertus, kai kas mano, kad banko „Snoras" sužlugdymas turėjo būti dar vienas parodomasis šou, kaip prezidentė kovoja su „oligarchais - rusišku stiliumi į banką turėjo įsiveržti kaukėtų teisėsaugininkų būrys, kuris turėjo išvesti iš banko persigandusius bankininkus, o viso to fone griaudėtų D.Grybauskaitės balsas, kad taip bus visiems sukčiams ir oligarchams.

Tuo labiau, kad tokiu atveju visas stambus verslas suprastų, su kuo reikia skaitytis, kad ir jų neištiktų banko „Snoras" savininkų likimas. Tačiau „Snoro" savininkai sužinojo apie rengiamą planą, bandė įspėti D.Grybauskaitę to neparyti, paskelbdami straipsnį apie gresiančią ataką prieš lietuviškus bankus „Lietuvos ryte", o vėliau paspruko į Londoną.

Jeigu nebūtų pasprukę, iki šiol sėdėtų Lukiškėse, nes prokuratūros skundą juos suimti nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas per pusvalandį nusprendė, kad yra pagrindo manyti, kad bankininkai padarė tai, kuo yra kaltinami - t.y., neva pasisavinę milijardines sumas iš banko. Banko „Snoras" atstovai visą laiką teigia, kad banko aktyvai niekur nėra dingę, o tiesiog pervesti į Šveicariją tam, kad nebūtų išgrobstyti.

Visus tuos metus, kai „Snoras" nacionalizuotas, vyksta beatodairiškas jo turto grobstymas. Sklinda kalbos, kad tie du pavyzdžiai, kai banko „Snoras" administratoriaus nutarimu buvo neteisėtai padarytos banko užskaitos (viena - buvusios Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sūnaus įmonės), nėra pavienės, ir kad už kelis šimtus tūkstančių atlygį administratoriui tokių „užskaitų" vyko šimtai.

Tačiau keli banko „Snoras" turto užgrobimo atvejai kelia tikrą siaubą. Pvz., bankas buvo paskolinęs 20 mln. litų UAB „Lietuvos rytas", ir kai buvo pardavinėjamas banko valdomas trečdalis šio dienraščio akcijų, administratorius tiesiog nurašė 10 mln. litų banko kreditą „Lietuvos rytui" kaip beviltišką, nors „Lietuvos rytas" tikrai nėra bankrutavusi įmonė.

Dar įdomesni dalykai, atsakingų banko SNORAS darbuotojų teigimu, vykp su kita banko dukterine įmone - UAB „SNORAS Investment Management", kuri valdo įsigytus trijų kompanijų UAB „Nekilnojamo turto gama", UAB „NT panorama" ir UAB „Stelita" kontrolinius akcijų paketus, ir kurių įsigyjimui 2010-07-01 šalies konkurencijos tarnyba buvo išdavusi leidimą.

Bankas kreditavo šių objektų statybą, ir prasidėjus nekilnojamojo turto krizei, nutarė kapitalizuoti šias paskolas, ir taip tapo bankui įkeisto turto ben-drasavininkais.

„Nekilnojamo turto gama" sostinėje valdo dešiniajame Neries upės krante esantį A klasės biurų pastatų kompleksą „Vilniaus verslo uostas". Į šį centrą „Nekilnojamo turto gama" investavo per 200 mln. litų.

„NT Panorama" planuoja įgyvendinti nekilnojamo turto projektą „11" esantį Vilniuje, tame pačiame rajone Lvovo, Kernavės ir Krokuvos gatvėse. Projekte planuojama pastatyti 68 000 kv. m. ploto pastatų korpusą, kurį papuoš du modernūs bokštai. Komplekse numatyta ir daugiaaukštė 1760 vietų automobilių stovėjimo aikštelė.

„Nekilnojamo turto gama" ir „Stelita" Vilniuje, Giedraičių ir Krokuvos gatvių sankryžoje šiuo metu yra parengusi 0,118 hektaro teritorijos detalųjį planą, pagal kurį planuojama įgyvendinti projektą „D", kuriame numatyta nugriauti šalia „Verslo uosto" esantį seną, nenaudojamą pastatą ir pastatyti naują - biurams, prekybos centrui ir pan.

Visų šių trijų UAB-ų aukščiau išvardinto turto 49 proc. priklauso bankui SNORAS.

Tačiau banko darbuotojų teigimu vyksta įdomūs dalykai. Bankroto administratoriaus N.Cooper nurodymu UAB „Nekilnojamo turto gama", UAB „NT panorama" ir UAB „Stelita" akcijos, kurios yra apskaitomos banko dukterinės įmonės UAB „SNORAS In-vestment Management" balanse yra įvertintos po 1 litą (?!).

Dabartiniu metu banko administratorius N. Cooper užmerkia akis ir yra sutaręs su „Verslo uosto" dabartiniais valdytojais leisti jiems išpirkti akcijas atgal!!! Už 3 litus!

Tuo būdu, p. N.Cooper yra numatęs atsisakyti banko SNORAS kreditorių nenaudai, arba tiesiog iš jų pavogti (!), apie 150-170 mln. litų vertės turto kas sudaro 49 proc. banko SNORAS valdomos dalies vertę.

UAB „SNORAS Investment Management" direktorė Vita Andrikytė buvo verčiama pasirašyti šį nusikalstamą akcijų pardavimo už 3 litus sandorį, tačiau, jai atsisakius tai padaryti, p. V.Andrikytė buvo priversta parašyti atsistatydinimo iš pareigų pareiškimą. Vietoj jos buvo paskirtas kitas direktorius, bedarbis, kuris sutartį pasirašė.

Ar tokios turto dalybos neprimena garsiųjų PVM grobstytojų, kai įmonių direktoriais specialiai buvo skiriami bomžai ir benamiai, kurie suraitydavo savo parašus, o vėliau sukčiai atsiimdavo milijonus neva permokėto PVM.

Visa ši situacija, banko dukterinės įmonės balanse aukščiau aprašyto ir apskaitomo turto vertė yra gerai žinoma ir Lietuvos banko vadovams bei atsakingiems specialistams, kadangi Lietuvos bankas buvo informuotas, kad minėto nekilnojamo turto, esančio Vilniaus centre įsigyjimą finansavo banko SNORAS dukterinė įmonė „SNORAS Investment Management".

„Vilniuje šimto milijoninės vertės turto perleidimo sandoris po „Snoro" uždarymo (buvo aprašytas spaudoje, kai sąžininga „Snoro" dukterinės įmonės darbuotoja Vita Andrikytė, net spaudžiama N.Coperio ir savo tiesioginio vadovo Modesto Keliausko, atsisakė pasirašyti „Vilniaus verslo uosto" kontrolinio akcijų paketo neteisėto pardavimo už nepilnus 10 tūkst.lt (?!) ir buvo priversta palikti darbą,o priimtas laikinas darbuotojas iš gatvės parašui padėti ir vėl išnykti) - ne kriminalas?, - teigia vienas iš „Snoro" kreditorių, - ponai prokurorai, kaip čia yra, kad šis skandalingas atvejis visai nenagrinėtas?

O "Snore“ atvirai kalbama, kad, neva, už šį neteisėtą sandorį vien M.Keliauskas „po stalu“ galimai gavo iš „Verslo uosto“ savininko A.Ginaičio 350 tūkst.lt?! Tai kiek „nubirėjo“ į kišenę pagrindiniam "veikėjui" N.Coperiui?!“

M.Leikos karjera

Banko „Snoras“ užgrobimo plano autorius, buvęs Lietuvos banko Ekonomikos komiteto pirmininkas Mindaugas Leika prieš kelis mėnesius su partneriais JAV Delavero valstijoje įregistravo ofšorinę bendrovę „OKM CAPITAL MANAGEMENT LLC“ (file no.: 5375469).

Ši įmonė registruota per agentą „THE CORPORATION TRUST COMPANY“ 2013-07-30, Delaware valstijoje. Šios valstijos mokestinė aplinka palankiausia ofšorinėms bendrovėms visose JAV. Be to, įstatymai leidžia išsaugoti bendrovės akcininkų anonimiškumą, akcijų pasiskirstymą tarp jų.

„OKM CAPITAL MANAGEMENT LLC“ (file no.: 001117935) registruota Ekaterina Fialkovskaya 2013-10-04. Registracijos dokumentuose kaip steigėjai nurodomi ir Mindaugas Leika, ir Oleg Shchapov. Registracijos adresas: 800 Boylston St., Suite 1600 Boston, MA 02199.

Interneto adresų (okmcapital.com ir okm-capital.com (nenaudojamas)) registratoriumi nurodomas Oleg Shchapov. Adresai registruoti 2013-04-22.

http://www.okmcapital.com/#!team/cihc

Mindaugas Leika

2009-09-22 LB Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos finansinio stabilumo departamentas pateikia „AB banko „Snoras“ apžvalgą ir galimybių analizę“ su trimis variantais:

1) perėmimas visuomenės poreikiams, 2) investuotojo atvedimas ir likvidumo užtikrinimas, 3) gero-blogo banko atskyrimas. Dokumentą parengė M. Leika, M. Mendelevičius ir I. Žadeika. Su šia analize supažindinamas tuometinis premjeras A. Kubilius, jo patarėjas M. Majauskas ir visuomeninis konsultantas A. Žabolis.

2011-07-01 M. Leika tampa LB Ekonomikos departamento direktoriumi (iki tol - LB Ekonomikos departamento finansinio stabilumo skyriaus viršininkas).

2011-10-05 M. Leika pradeda konsultuotis su Švedijos finansų priežiūros tarnybos vadovu M. Andersen.

2011-10-25 - 2011-11-09 M. Leika su konsultacinės įmonės OLIVER WYMAN atstovu Sean Cory parengia SNORO pertvarkymo planą Perkūnas, kurio būtina dalis - SNORO perėmimas visuomenės reikmėms.

2011-11-16 M. Leika atvyksta į SNORĄ užimti banko kartu su S. Freakley, vadovauja LB darbuotojų komandai, kuri atjungia banko mokėjimų sistemas. M. Leika Koordinuoja S. Freakley veiksmus.

2012-03-28 Liudija Seimo komisijai. M. Leika teigia, kad jau 2009 m. buvo aišku, jog SNORAS nemokus. Primena 2008 m. Finansinio Stabilumo Apžvalgą, kurioje teigiama, kad vienas iš Lietuvos bankų kritiniu atveju gali tapti nemokiu. Kaltina R. Šarkiną blogai vykdžius SNORO priežiūrą.

Nuo 2012 m. rudens išvyksta į MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts. Studijų kaina sezonui - $92.000. LB tuometinis padalinio vadovo vidutinis atlyginimas - 5500 Lt. T.y. niekur neišleidžiant gautų pajamų, reikėtų taupyti 3,5 m., kad sutaupyti studijoms.

M. Leika savo biografijoje nieko neužsimena apie pastaruosius 10 metų darbą LB.

Mindaugas Leika tapo didžiulės tarptautinės kompanijos bendrasavininku

Ekaterina Fialkovskaya

Nuo 2004 iki 2010 spalio dirbo vadovaujančiose pareigose TELE2 bendrovės Rusijos filiale.

2010 lapkritį pradėjo dirbti konkuruojančioje telekomunikacijų įmonėje VimpelCom (Deputy M&A Director).

Nuo 2011 sausio iki 2011 gegužės įgyvendino projektą, kuriame VimpelCom už 420 mln. dolerių įsigijo NTC telekomunikacijų bendrovę.

TELE2 2013 m. kovo mėn. pardavė savo verslą VTB Group.

Nei vienas iš OKM Capital steigėjų anksčiau neturėjo jokių ryšių su medicinos sritimi.