JAV teismas dešimt metų nenagrinėja N.Venckienės prieglobsčio JAV prašymo

Neringos Venckienės prašymas suteikti jai politinį prieglobstį JAV atidėtas iki 2022 m.

Tai neįtikėtina, nes politinio prieglobsčio ji paprašė dar 2013 m., jai vos atvykus į JAV. Tai reiškia, kad JAV biurokratija prieglobsčio prašymus nagrinėja dešimt metų...

Apeliacinis teismas jau beveik pusę metų nenagrinėja ir jos skundo dėl apeliacijos. Ilgą laiką teismas nedirbo, nes buvo sustojęs JAV federalinių įstaigų finansavimas - Donaldas Trampas reikalavo pinigų sienos su Meksika statybai. Dabar minėtas JAV Čikagos apeliacinis teismas buvo uždarytas iki gegužės 14 d., todėl kada teisėjai malonėsis imtis savo darbo - niekas nežino. Visą tą laiką moteris, kuri tik bandė gelbėti mažą mergaitę, brolio dukrą nuo pedofilų, laikoma kalėjime

Atrodo, kad be politikų įsikišimo toks banditizmas neįmanomas.

Portalas sfgate.com pranešė, kad buvusi teisėja N. Venckienė pritrūko vos kelių mėnesių iki termino, kai turėjo būti svarstomas jos prašymas suteikti jai politinį prieglobstį JAV.

Venckienės imigracijos advokatas Mark Davidson pareiškė, kad toks sprendimas smarkiai apsunkins jos pastangas pasilikti JAV ir kad toks imigracijos teismo sprendimas nebuvo niekaip paaiškintas

https://www.sfgate.com/news/article/Immigration-court-pushes-jailed-Lithuanian-s-13818111.php



Immigration court pushes jailed Lithuanian's hearing to 2022

Updated 3:12 pm PDT, Friday, May 3, 2019













CHICAGO (AP) — An ex-Lithuanian judge and lawmaker jailed in Chicago at Lithuania's request faces another obstacle in her extradition fight after an immigration court pushed her asylum hearing from 2019 to 2022.

U.S. agents arrested Neringa Venckiene (vehn-KEE'-ehn-nay) early last year on Lithuanian charges that include falsely reporting a ring of influential Lithuanian pedophiles victimized her 4-year-old niece.

Her already longshot federal-court request for a stay of extradition emphasized she only needed several months more in the U.S. so she could make the asylum hearing.

Her immigration lawyer, Mark Davidson, said in a recent interview the delay undermines her chances of a stay. He says the immigration court offered no reason for the three-year delay and it'll be difficult to get it changed back to this year.

A Friday message seeking comment from the office overseeing immigration courts wasn't returned.