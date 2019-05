QUO VADIS?

(Kur eini? Kur tavo kelias? – lot.)

Straipsnis neskirtas G.Nausėdos ir I.Šimonytės rinkėjams.

Jo nebūtina skaityti ir tiems, kurie atiduoda ar atiduos savo balsus S.Skverneliui.

Šio straipsnio pamąstymai aktualūs yra rinkėjų grupei, kurie nebalsuos nei už G.Nausėdą, nei už I.Šimonytę, tačiau jie nenori, kad Lietuvos Prezidentu būtų išrinktas ir S.Skvernelis.

Todėl šie rinkėjai renkasi tarp malonios išvaizdos M.Puidoko, nostalgiškai dudenančio V.Andriukaičio ar amžino Seimo maištininko N.Puiteikio. Kai kurie biuleteniuose įrašys savo partietį V.Mazuronį ar tos pačios, kaip jie patys, tautinės kilmės politiką V.Tomaševskį. Nemažai rinkėjų grupei imponuoja mistiškai paslaptingos praeities ir charizmatiško įvaizdžio A.Juozaitis.

Išdrįsiu skaitytojui pasiūlyti šią kandidatų į Prezidentus grupę laikinai pavadinti pilkais politiniais arkliukais. Vėliau galbūt taps aiškiau, kodėl pasirinkau tokį apibūdinimą.

Ši rinkėjų grupė įdomi tuo, kad, nepriklausomai nuo savo pasirinkto favorito, puikiai supranta, kad pasirinktas kandidatas ne tik, kad nebus išrinktas Lietuvos Prezidentu, jis nepapuls net į antrą rinkimų turą. O jei visgi šios grupės rinkėjas to nesupranta, tada belieka apgailestauti dėl jo politinio neišprusimo...

Aš balsuosiu už S.Skvernelį.

Ne todėl, kad šis politikas man patinka. Aš pajutau gaivaus oro gurkšnį, atėjus į valdžią valstiečiams ir žaliesiems. Niekada ir neslėpiau savo simpatijos jiems. Mačiau, kaip, jiems priimant svarbius politinius ir socialinius sprendimus, kaišiojami pagaliai į ratus, kaip pižoniškai iš jų tyčiojasi Landsbergių klano atstovai, kaip prieš juos manipuliuojama mokytojų, gavusių padidintas algas, streikais, o tulpių pašto savininkė nenuilstamai kursto kiršinimo širšalą. Tuo metu sisteminė žiniasklaida su A.Tapinu ir E.Jakilaičiu priešakyje, „skalauja“ kiekvieną Seimo daugumos žingsnį ir žodį, pradedant Kildišienės paltuku, ir baigiant Ramūno Karbauskio Naisių gyvenimo peripetijomis. Televizija mirga verkiančiais pensininkais ir daugiavaikėmis motinomis, negalinčiomis įpirkti tariamai keliais centais pabrangusių vaistų... Visas sistemos mechanizmas yra pajungtas tam, kad supriešinti visuomenę, apsunkinti Seimo daugumos darbą, pažeminti ir diskredituoti juos...

Rinkimai parodys, ar jiems pavyko tai padaryti...

Tuo tarpu buvo slepiama tai, kad, sutramdžius farmacininkų monopolį, šimtai žmonių gavo nemokamą gydymą nuo hepatito C, kainuojantį nuo 10 000 iki 15 000 eurų. Gydymą, kuris gelbėjo gyvybes – sergant hepatitu C, vėliau kepenis susargdina onkologinė liga, dar keli metai – ir mirtis. Žmonės gydėsi, neprarasdami darbingumo, per kelis mėnesius grįždami į įprasto gyvenimo vėžes. Ir tai tapo įmanoma, tik pradėjus dirbti Sveikatos apsaugos ministru A.Verygai!

Daugeliui nepatiko šio ministro siekimas blaivinti Lietuvą ir skatinti sveikai maitinti jaunimą. Aš sutinku – negali žmogų priversti rūpintis savimi, jei jis to nenori. Tačiau tūkstančiai šeimų lengviau atsikvėpė, kai prekybos alkoholio ribojimas kažkiek sutramdė tokių šeimos narių piktnaudžiavimą svaigalais. O ir tai, kad padidėjo nealkoholinio alaus, šampano bei vyno pardavimas, patvirtina, jog A.Verygos pastangos nenuėjo veltui. Ar daug apie tai skaitėte sisteminėje žiniasklaidoje? Manau, ne...

Algos, pensijos, vaikams mokamų pinigų sumos padidėjo. Dabar mokesčių sistema sureguliuota tokiu būdu, kad darbdaviams tapo nenaudinga slėpti mokesčius. Ar daug randate apie tai informacijos?

Pagaliau pavyko sujudinti korumpuotą teisėjų klaną, išdrįso prakalbėti prokurorai – atskleisdami prokuratūros vadovybės savivaldžiavimą ir Daukanto aikštės teisėsaugos įtakojimą, o Viešųjų pirkimų tarnybos vadovybė jau pripažino didžiosios pirkimų dalies neteisėtumą ir ekonominį kenksmingumą – ar to galima buvo tikėtis, esant senajai valdžiai?

Jau ieškomas apynasris milžiniškiems antstolių ir notarų įkainiams, naikinamas ministerijų pristeigtas ir mūsų pinigais išlaikomas viešųjų įmonių tinklas, veikiantis kaip sisteminių valdžiažmogių giminių ir šeimos narių penykla.

Seimo politinė dauguma vertingi mums jau tuo, kad jų dėka buvo atskleistas ir nutrauktas MG Baltic koncerno voratinklis, apraizgęs Lietuvos politikus ir teisėsaugą. Dėka šios daugumos PAGALIAU vyksta referendumai dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo, dėl dvigubos Lietuvos pilietybės, PAGALIAU nuo rugsėjo 1-os dienos kiekvienas mirtingasis, o ne tik „pateptieji“, galės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo. Per beveik tris parsidavusio politinio klano vadovavimo dešimtmečius mes net pasvajoti apie tai negalėjome!

Todėl aš balsuosiu už S.Skvernelį, už Seimo daugumą, kuriai reikia Prezidento, pritariančio pokyčiams! Man nereikia tos pačios mergelės, tik kitos suknelės! Aš nenoriu, kad mano šalis vergautų skandinaviškiems bankams!

Bet, Dieve, sergėk ir nuo pilkų politinių arkliukų!

Tai štai dabar trumpai apie juos.

Jie žino, kad nepateks net į antrą rinkimų turą. Jie žino, kad savo dalyvavimu „suvalgo“ rinkėjų, nenorinčių balsuoti už Prezidentūros ir konservatorių statinius, balsus, kurie būtų skirti S.Skverneliui. Jie žino, kad tokiu būdu jie atveria kelią į antrą turą G.Nausėdai ir I.Šimonytei. Ir jie SUPRANTA, kad taip jie grąžins mus į gūdžius politinės savivalės ir korumpuotos teisėsaugos laikus!

Juk negali būti jie tokie politiškai trumparegiški, negali būti taip apakinti savo politinių ambicijų, kad to nesuvoktų! Ir nereikia teisintis, kad norėjo Lietuvai nesisteminio Prezidento – jų tarpe taip pat nėra nesisteminio politiko, jie partiniai arba buvę partiniai!

Belieka pripažinti, kad šie kandidatai, šie neaiškūs pilki politiniai arkliukai – didžiausia rinkimų dovana konservatoriams ir greit būsiančiai exPrezidente D.Grybauskaitei! Dėka šių pilkų politinių arkliukų, konservatoriai su D.Grybauskaitės palaiminimu ramiai ir nuosekliai „sumes“ savo kandidatams reikalingą antram turui didžiąją dalį savo rinkėjų balsų... Ir Lietuva bus priversta rinktis tarp G.Nausėdos ir I.Šimonytės...

P.S. Viskas pakankamai aišku ir nuspėjama.

Belieka suprasti ir mums: ar balsuoji už M.Puidoką, ar N.Puteikį, ar A.Juozaitį, ar V.Andriukaitį, ar V.Mazuronį, ar V.Tomaševskį – tiesi kelią į Prezidentūrą G.Nausėdai ir I.Šimonytei!

Mąstykite!

Supraskite, kur jūsų kelias veda!

Prisiimkite atsakomybę už savo pasirinkimą!