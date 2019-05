Pasieniečiai vaikams į nugaras šaudė, S.Skvernelis juos skatino žudyti

LL šaltiniai papasakojo tikrąją istoriją, kai 2015 m. vasarą Leipalingio miestelyje Lietuvos pasienyje buvo pasieniečių nušautas 18-metis Edgaras Balčius, o VR ministras Saulius Skvernelis kryžiumi gulė už žudikus, sakydamas, kad “reikia ir ateityje šaudyti nusikaltėlius”.

Vietos gyventojai LL papasakojo, kad pasieniečiai yra pasidalinę savo įtakos zonomis – kiekvienas jų parduoda maždaug 1 km. pasienio ruožą “nuo stulpo iki stulpo”. Anksčiau, kai Lietuvoje dar buvo litas, tas sienos kilometras kainuodavo 7-11 tūkst. Litų per mėnesį, ir už tokią sumą kontrabandininkai per tą ruožą galėdavo vežti ką nori.

“Jeigu per mėnesį prasineši kontrabandos už milijoną, puiku, jeigu tik už 2 eurus – tavo problemos”, - tokius papročius redakcijai papasakojo vietos gyventojai.

Žodžiu, atsirado vienas gudruolis, kuris ėmė nešti kontrabandą nemokėdamas duoklės, nes nešė per tą ruožą, kuris jau yra apmokėtas, ir todėl kontrabandininkų ten niekas nei laukė, nei gaudė.

‘Leipalingyje jau nuo seno gyvena tokia Peštukų šeima – tėvas turi du sūnus, garsius kontrabandistus, - pasakojo LL šaltiniai, - vyresnis sūnus tylenis, nieko nepasakoja, o jaunėlis plepus kaip turgaus boba. O tas pasienietis Buro, kuris nušovė paauglį, atsieiti yra tų Peštukų giminaitis. Todėl jis niekaip negalėjo žinoti apie tai, kas ir kaip veža kontrabandą”.

Visą juodą darbą - cigarečių blokų pernešimą per sieną padaro vietos paaugliai, nes nešti kelis kilometrus per mišką sunkius krovinius reikia sveikatos ir jaunystės. 18-metis Edgaras Balčius buvo vienas iš tokių nešikų, ir kai jaunuoliai susikrovė savo per sieną perneštas cigaretes į automobilius ir pajudėjo, jie labai nustebo, kai automobilius ėmė stabdyti toks pasienietis Buro.

“Jie visi buvo pažįstami, ir visi puikiai žinojo, kas vyksta, todėl pirmas automobilis “Mondeo”, kuriuo važiavo šios grupuotės vadas, toks Giedrius, kuris pastoviai mokėdavo pasieniečiams, pagalvojo, kad tie juokauja, nesustojo ir nuvažiavo. Iš paskos važiavo visi nešikai – paaugliai, kurie atliko visą juodą darbą, tarp jų ir E.Balčius.

Pamatę stabdantį pasienietį, paaugliai tik paspaudę greitį, ir nurūko. Matyt, jie pagalvojo, kad kaimynas juokauja. Pasienietis puolė vytis. “Tas Buro pažinojo tuos automobiliu važiavusius žmones kaip nuluptus”, - sakė LL šaltiniai. Buro puolė vytis bėglius. Kodėl jis pradėjo šaudyti, niekas nesupranta, žmonės tik spėlioja, kad gal tas Buro pagalvojo, kad čia sprunka kontrabandininkai, kurie nėra susimokėję, o gal atpažino tuos paauglius, ir turėjo kažkokių keršto motyvų.

Kaip bet bebuvo, tačiau bėglių automobilis trenkėsi į tvorą netoli kapinių (nuotr. - šūvių pėdsakų ant kėbulo nesimato) , ir iš jo iššokę jaunuoliai šoko bėgti. Pareigūnas juos nusivijo šaudydamas, viena kulka pataikė E.Balčiui į nugarą, ir vaikinas greitai mirė. Net Dalia Grybayskaitė pareiškė, kad ginklo naudojimas šioje situacijoje buvo perteklinis.

Edgaro Balčiaus laidotuvės. 18 metų jam buvo sukakę tik prieš kelis mėnesius. alytusplius nuotr.

Vėliau tie vaikai savo tėvams pasakojo, kad jie visi iššoko iš sustojusio automobilio, peršoko neaukštą kapinių tvorą, ir pabėgo. E.Balčius bėgo paskutinis, tačiau kulka jį pavijo – vaikinas mirė nuo kulkos į nugarą.

Visi žmonės Leipalingyje žino, kaip buvo įvykdytas šis nusikaltimas, tačiau S.Skvernelio vadovaujama policija kaip visuomet viską nuslėpė. Tiesa, vėliau likę gyvo paaugliai žadėjo žudikui kerštą, tačiau niekas tam Buro taip ir nenutiko.

Viena muitininkė maždaug prieš 15 metų per muitininkų sąskrydį mirė užspringusi šašlyku. Kai jos artimieji atėjo aplankyti Leipalingio kapinėse palaidotos moters, jie nustebo pamatę, kad paminklai kapinėse apgadinti kulkų šūvių. Matyt, kai „pareigūnas“ vijosi paauglius, jis pyškino į bėglius, ir kulkos pataikė į paminklus.

Tačiau VRM ministras S.Skvernelis iš karto kryžiumi gulė už žudikus, ir net neprasidėjus tyrimui pareiškė, kad “nusikaltėlius reikia šaudyti”. Kodėl reikia šaudyti bėgantiems paaugliams į nugarą, o vėliau šitą žmogžudystę paslėpti ir parodyti kaip nelaimingą atsitikimą – jau kita istorija.





Tačiau VRM tyrimas kaip visuomet, patvirtino “pareigūnų” pasakojimą, kad jie šaudė į bėgančius nusikaltėlius. Tiesa, jaunuolio skrodimas parodė, kad jis mirė nuo kulkos į nugarą, ir kažkodėl kulkų žymių nebuvo rasta ant bėglių automobilio. Kita vertus, LL šaltiniai mano, kad pasieniečių pistoletas ČZ sunkiai galėjo pramušti automobilio skardas – jeigu buvo šaudoma iš galo, kulkos pirma turėjo kiaurai praeiti pro bagažinės skardą, sėdynę, poroloną, sėdynės skardą. Pistoleto kulka nepramuštu trijų skardų po 0,5 mm

Tas pasienietis Buro, kuris 2015 m. vasarą nušovė nepilnametį, yra tokio kontrabandininko, pravarde „Pieštukas“ iš Leipalingio, giminaitis. „Todėl visi labai garsiai juokėsi, kai sužinojo, kad Buro sulaikė savo draugus kontrabandininkus, - pasakojo LL šaltiniai, - mat tas „pieštukas“ turi du sūnūs : vienas protingas, kitas nelabai, ir labai plepus. Tas gudruolis perka sienos ruožą iš pasieniečių, neša kontrabandą per sieną, o jo brolis kvailelis neša per kitą pasienio zoną, ir jį vis pagauna. Visi juokiasi – kaip tas kvailys bando dirbti be pinigų, nenusipirkęs pasienio ruožo?“.

Būtent todėl, kad žinojo, kad sienos ruožas yra nupirktas, ir pasieniečiai papirkti, tai tie vaikinai ir važiavo įžūliai, nestojo stabdomi pasieniečių.

Automobilis „Ford Mondeo“ su kontrabandiniais rūkalais, taranavęs pasieniečių automobilį, buvo sulaikytas, kai nulėkė nuo kelio. Persekiojant „Peugeot 607“, kurio vairuotojas nepakluso VSAT pareigūnų reikalavimui sustoti, iš tarnybinio pistoleto buvo iššauti 2 įspėjamieji šūviai į orą. Automobiliui nestojant buvo paleisti keli šūviai į padangas. Pasieniečiams sulaikius automobilį Leipalingyje, paaiškėjo, kad vienas jame buvęs asmuo yra sužeistas. VSAT pareigūnai jam suteikė pirmąją pagalbą, greitoji vyrą išvežė į ligoninę. Vėliau gauta informacija, kad jis mirė.

Tuoj po to Vilniuje pasieniečių vadas Renatas Požėla brifingo metu pranešė, kad kriminalinė žvalgyba iš anksto žinojo apie rengiamą nusikaltimą - apie tai, jog tą naktį iš Baltarusijos bus gabenamas didelis kontrabandinis krovinys. Pareigūnai jo laukė. Apie 5.30 val. buvo pastebėti du automobiliai. Abu vairuotojai nepakluso pareigūnų reikalavimui sustoti. Ketvirtadienio rytą Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pranešė apie tragišką įvykį Leipalingyje, Druskininkų savivaldybėje, - gaudynių metu mirtinai sužalotas įtariamas kontrabandininkas. Bandant juos sulaikyti buvo panaudotas priverstinio stabdymo įrenginys, vadinamasis "ežys". Tokiu būdu buvo sustabdytas "Ford" - pradūrus padangas jis nulėkė nuo kelio. Automobilyje rasta daug kontrabandinių cigarečių, dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojas pabėgo. Persekiojant "Peugeot", kuriuo važiavo penkiese, vairuotojas trukdė jį sustabdyti, pavojingai manevravo. Po įspėjamųjų šūvių į orą, pasienietis ėmė šaudyti į padangas. "Peugeot" buvo pasivytas Leipalingyje, automobilis buvo paliktas prie kapinių. Ant galinės sėdynės gulėjo sužeistas jaunuolis. Kiti keturi spruko, bet du iš jų pasieniečiai sučiupo. Tai Alytaus regiono gyventojai (abu gerai žinomi pasieniečiams ir policijai dėl kontrabandos ir kitų nusikaltimų). Pareigūnai sužeistajam (kulka pataikė į nugarą) suteikė pirmąją pagalbą, greitoji išvežė jį į ligoninę, netrukus ten jis mirė.

Oficiali versija – neva kontrabandininkai bėgo, todėl buvo nušauti. Nors pasieniečiai turi teisė panaudoti ginklą tik tada, kai gresia pavojus jų ar kitų žmonių gyvybei, šiuo atveju tokio pavojaus nebuvo, tačiau tuometinis VRM ministras Saulius Skvernelis kryžiumi gulė už žudikus.

Tiesa, Lazdijų rajone kalbama, kad tas nepilnametis Edgaras Balčius buvo nušautas ne tada, kai neva bėgo nuo pasieniečių.

Nuo pasieniečių sprukurio pirmojo automobilio vairuotojas Giedrius Vilčinskas labai gerai pažinojo pasienietį Buro, kuris nušovė Edgarą Balčių

„Eina visokių kalbų, kas ten įvyko, - pasakojo alytiškis, - gal būt, tie vaikinai manė, kad pasieniečiams sumokėta, kaip visuomet, todėl jie ir pralėkė nesustoję pro pasieniečius. Pirmąjį automobilį vairavo toks vietinis gyventojas, vardu Giedrius, todėl tas pasienietis Buro, kuris nušovė Edgarą Balčių, jį taip gerai pažįsta, kad net žino visas jo gyvenimo peripetijas. Tas Giedrius ir tas Buro yra labai geri draugai, o tas Giedrius buvo pastovus pasieniečių klientas. Todėl visi buvo pakraupę nuo to įvykio - kontrabandininkai moka pinigus pasieniečiams, šie juos ima, o paskui dar šaudo tuos, iš kurių ką tik ėmė kyšius. Juk atrodo paprasta – jeigu bėga nusikaltėliai, gali šaudyti į orą, tačiau ne į mašiną, kuri jokio pavojaus pasieniečiams nekėlė, nes jie tiesiog bandė pasprukti. Nejaugi pasieniečiai nematė, kad mašinoje sėdi keturi žmonės? Be to, sklido kalbos, kad tą Balčių pasieniečiai nušovė Liepalingių kapinėse, nes ant paminklų buvo matyti kulkų žymės. Todėl kai kas galvoja, kad tą jaunuolį nušovė kapinėse, o tik paskui įgrūdo į automobilį. Kiek tuose kalbose teisybės, jau reikia pasigilinti. Net prezidentė pasakė, kad negalima šaudyti vaikų, tačiau Skvernelis kryžiumi gulė už tuos žudikus, ir viskas tuom baigėsi. Jeigu jie ima kyšius, ir paskui dar šaudo tuos, kurie jiems davė kyšius, tai ką, jie taip tėvynę saugo?

„Bent pusė pasieniečių ima kyšius, jie tiesiog kyšiuose paskendę, - taip situaciją apibūdino kitas žmogus, - pažįstu vieną buvusį pareigūną, pulkininką jau pensijoje, kuris man prisipažino, kad ir jis rinko pinigus iš kontrabandininkų, ir juos vežė į Vilnių valdžiai papirkti. Jo paklausiau – o kaip tavo antpečiai ir garbė? O jis atsakė, kad „tokie laikai“. Tačiau nuo tų laikų niekas nepasikeitė, tik vyriausias premjeras Skvernelis tapo premjeru“.

Dar vienas pavyzdys – prie porą metų pasieniečiai Leipalingio rajone aptiko kontrabandininkų automobilį miške. Suvažiavo tiek Lazdijų kriminalinės policijos, tiek ir pasienio tarnybų vadovai, galvojo, gal daryti pasalą prie tos kontrabandininkų „audinės“. „Apie įvykį žinojo ir budintys, ir atsakingi už visą rajoną policijos pareigūnai, tačiau tą „Audi“ dingo – nebuvo pradėtas joks tyrimas, ir ji tiesiog išgaravo“, - pasakojo vietiniai žmonės.

Pasieniečiai parduoda sienos ruožus, ir dalį surinktų pinigų veža į Vilnių valdžiai, kad ji nematytų visų šių nusikaltimų.

Tuo po šio įvykio Saulius Skvernelis padarė tokio tūrinio pareiškimą:

Saulius Skvernelis: Viešas kreipimasis į pareigūnus: nesiklaupkite, kovokite ir nebijokite

VRM ministras Saulius Skvernelis penktadienio popietę išplatino viešą kreipimąsi į pareigūnus.

Pateikiame jo tekstą: Brangūs kolegos, pareigūnai, Kreipiuosi į Jus po neeilinio įvykio, kai gindamas Lietuvos, jos ūkio ir žmonių saugumo interesus mūsų kolega panaudojo jam įstatymu suteiktas galias tramdydamas asmenis, kurie, jo įsitikinimu, darė kriminalinį nusikaltimą.

Gaudynių metu mirtinai sužalotas įtariamasis cigarečių kontrabandininkas Dalia Grybauskaitė: ginklo panaudojimas buvo perteklinis, turi būti atliktas rimtas tyrimas Per persekiojimą nušautas jaunuolis – pilnametis, aiški jo tapatybė 18-mečio gyvybę kainavęs kontrabandos krovinys įvertintas 42 000 eurų Įvykis, kaip žinia, baigėsi tragiškai. Bet tai – nuolatinio realaus karo mūsų šalies pasienyje, karo, kuriame kariaujame tam, kad mūsų žmonės būtų saugūs, kad apsaugotume valstybės ekonominius interesus, rezultatas. Akcentuoju dar kartą: Jūs, t. y. vidaus reikalų sistemos pareigūnai, pirmiausia pasieniečiai ir policininkai, kariaujate kasdien. Daugelis – netausodami sveikatos, rizikuodami, kai kiti ,,įsisavina" protu nesuvokiamas eurų sumas. Tuo tarpu valstybės žmonių ekonominiams interesams ginti, kasdieniam saugumui užtikrinti pareigūnas paliekamas tik kaip gyvas skydas, o ištikus bėdai neretai skubama jį pasmerkti. Tiek to, būtų galima tai iškentėti. Iškentėti kai kurių politikų ir pareigūnų kasdieninį požiūrį į šalies vidaus saugumą, į vidaus reikalų sistemą. Tačiau manau, kad visi esate nusipelnę bent elementarios pagarbos ir palaikymo. Visada stengėmės kurti teisinę valstybę, tačiau praėjus 26 atkurtos Nepriklausomybės metams turime situaciją, kada pareigūnas, vykdydamas tarnybines pareigas, vykdydamas Priesaikoje ištartus žodžius, galbūt – pabrėžiu, galbūt – panaudodamas ginklą viršijo įgaliojimus, teisiamas be teismo sprendimo, be objektyvaus ir nešališko tyrimo. Aš asmeniškai didžiuojuosi tais vidaus reikalų sistemos pareigūnais, kurie, rizikuodami savo sveikata, karjera vykdo pareigas žmonėms ir saugo valstybę. Suprantu, kad nemažai Lietuvoje yra žmonių, kurie kontrabandos nelaiko nusikaltimu ir ją toleruoja. Tokių bus visada, bet tai nereiškia, kad turime pasiduoti, nuleisti rankas. Aš asmeniškai didžiuojuosi tais vidaus reikalų sistemos pareigūnais, kurie, rizikuodami savo sveikata, karjera vykdo pareigas žmonėms ir saugo valstybę. Neabejokite – dauguma Lietuvos žmonių remia sąžiningai savo pareigas vykdančius pareigūnus. Apgailestauju ir nuoširdžiai gailiu žuvusio jauno žmogaus, nekaltinu jokiu būdu jo, nors jis pats pasirinko rizikingą gyvenimo kelią. Kalti esame mes, kurie rūkome krauju permirktas kontrabandines cigaretes, kurie pastūmėjome šį jauną žmogų pasirinkti galimai nusikaltėlio kelią, nepalikdami šalyje galimybės užsidirbti doru darbu. Kalti tie, kurie pagailėjo centų, litų, eurų pareigūnų šoviniams, kad jie galėtų lavinti savo profesinius įgūdžius, kad būtų aprūpinti modernia ginkluote ir įranga, kurie demoralizuoja pareigūnus, žlugdo jų pasitikėjimą Valstybe, Teisingumu, elementariu jų sunkaus ir nedėkingo darbo vertinimu. Kalti esame mes, kurie nesugeba rasti pinigų modernioms valstybės sienos stebėjimo sistemoms, padedančioms Jums apsaugoti valstybę ir jos žmones. Kalti esame mes, kurie rūkome krauju permirktas kontrabandines cigaretes. Kaip Jums toliau elgtis? Yra dvi galimybės: būti parklupdytiems ant kelių, būti abejingiems, nematyti daromų nusikaltimų ir ramiai imituoti darbą. Yra alternatyva – išlikti pareigūnais, stengtis sąžiningai ir kokybiškai atlikti savo pareigas, ginti Tėvynę ir tautos interesus. Nesiklaupti ant kelių prieš kriminalinį pasaulį, kovoti, nepasiduoti, NEBIJOTI! Aš prašau jūsų rinktis antrąjį kelią. Niekada nesiklaupkite prieš neteisybę, smurtą, spaudimą, BAIMĘ. Niekada neatsukite nusikaltėliui nugaros. Susitelkite, padėkite kiekvienam savo kolegai, kuris sąžiningai norėjo ir stengėsi atlikti savo pareigą. Ne visada tai pavyksta, todėl nepalikime patekusio į bėdą. Aš asmeniškai pažadu Jums ginti kiekvieną sąžiningą ir dorą pareigūną, padaryti viską, kad jis gautų tinkamą paramą ir pagalbą. Aš asmeniškai Jums pažadu NEBIJOTI, nebijoti dirbti dėl Jūsų, dėl mūsų visų. NEBIJOKITE ir Jūs. Duodami priesaiką Lietuvai Jūs ištarėte ne tuščius, nieko nereiškiančius žodžius, prisiminkite, kad prisiekėte Lietuvai ir jos žmonėms.