Per Garliavos pedofilijos bylą išgarsėjęs Dainius Pūras kviečia balsuoti už Ingridą Šimonytę.

Nors Deimantė Kedytė papasakojo, kad ji ir jos pusseserė buvo prievartaujamos pedofilų, ir trys psichiatrinės ekspertizės konstatavo, kad ji nemeluoja, Dainius Pūras labai apsidžiaugė, kai auka buvo gražinta motinai, kuri, pasak dukros, dėjosi į raudoną piniginę pinigus po pedofilų "seanso" su savo dukra.

"Vaikas yra uždarytas pastate, sutrikdyta jo teisė lankyti mokyklą, dvasiškai vystytis. Didelė tikimybė, kad jis sistemiškai nuteikinėjamas prieš artimiausią žmogų, tai yra motiną. Ir tai daro ne tik tie žmonės, kurie su ja gyvena, artimas ratas turi teisę įeiti į tą namą ir su vaiku bendrauti, ir galima spėlioti, kokie ten pokalbiai vyksta. Tai kvalifikuotina kaip labai stipri emocinė arba psichologinė prievarta – tai, kas vyksta dabar prieš vaiką. Būtina tai stabdyti“, – tvirtina vaikų ir paauglių psichiatras prof. Dainius Pūras.

Keista, kad tokias išvadas profesorius padarė pažiūrėjęs televizorių, nors Deimantė Kedytė niekur nebuvo uždaryta, ir gyvendama su teta Neringa Venckiene, nuolat lankė mokyklą. Priešingai - po pagrobimo mergaitė ėmė matyti dvylika pirštų, nes matyt, buvo apsvaiginta cheminėmis medžiagomis, kurias krepšyje atsinešė "specialistės", vilkinčios gumines pirštines.





Kaip rašė Aušrinė Balčiūnė, Garliavos byloje eilinį kartą liudija „etatinių“ liudytojų trijulė M.Kuprevičius, V.Keršis, A.Kuznecovaitė, net Laima Lavastė ir kt. Derėtų man viešai atsiprašyti šios talentingos žurnalistės, kuri su L.Stankūnaite taip gražiai imbierinius namelius per šv. Kalėdas kalė. Pirmame straipsnyje rašiau, jog ji Klonio gatvėje niekada nebuvo. Bet klydau. Ji buvo. Net vieną kartą. To vienintelio karto pakako, kad ji iš karto įgautų „banditų“ senelių pasitikėjimą. Prie šių, išrinktųjų, „morališkai degradavę“ D.Kedytės seneliai bei jų kaimynė Olga Girdauskienė visai nesivaržė kalbėti „tvirkinamaisiais“ žodžiais vaiko akivaizdoje ir vykdyti kitas „nusikalstamas“ veikas vaiko atžvilgiu.

Bet nuo kitų žmonių Laimutė, Vytautas Ir Olga TAI slėpė: nelakstė paskui vaiką ir neliepė jam žmonėms pasakoti nei apie tris dėdes, nei apie raudoną piniginę, nei apie kremą...

Didžioji dauguma į Klonio gatvę atvykstančiųjų matė visai kitą vaizdą: kaip Kedžių anūkė nuo ryto iki vakaro su vaikais siautė kieme – džiugi, laiminga, žvitri, spardė su vaikais kamuolį, laipiojo tvorom, mėgo vadovauti ne tik savo bendraamžiams, bet ir gerokai už save vyresniems vaikams. Žmonės matė, kaip vaikas pareigingai vežiojamas pas psichologus, muzikos mokytoją, į susitikimus su motina. Matė, kaip vaikas draugiškai ir meiliai bendrauja su savo „kankintojais“ seneliais, o ypač su teta N.Venckiene. Žmonės matė, kaip vaikas, vos pamatęs savo tetos, grįžtančios iš darbo, automobilį strimgalviais puldavo prie jo ir, tik spėjus atsidaryti durelėms, puldavo į jos glėbį. Kai mergaitė N.Venkienei pakibdavo ant kaklo, sunku ją būdavo ir atitraukti.

Mergaitė taip meistriškai gebėjo dumti atvykusiems į Klonio gatvę pažiūrėti „kas čia darosi“ žmonėms akis, kad jos net akutės švytėdavo begaline meile, kai apkabindavo savo dieduką ar močiutę. Dažnai vaikas ant viso kiemo šaukdavo „Dieeeeee… duuuuuuuu… kaiiiiiiiiii“ ir ypač mėgo su juo lošti šachmatais, kuriuos, deja, visai užmiršo po priverstinio pabuvimo „Vaiko raidos centre“, kur sugėrė dozę „vaistukų nuo slogytės“. Vaiko meilumą, pasitikėjimą savo artimaisiais liudija begalė nuotraukų, tai atsispindi daugybėje filmuotos medžiagos. Filmuoti Klonio vaizdeliai tokie gražūs, kad juos neretai „skolindavosi“ ir tie, kas kūrė istoriją apie kitą esą gražų mergaitės gyvenimą su mama.

Vaikas puikiai žinojo, ką reikia kalbėti prie būsimų liudytojų, o ką kalbėti prie kitų žmonių ir ką kalbėti prie savo draugų – vaikų. O jiems ji yra papasakojusi labai daug… Ne tik apie mamos piniginę...

Bet, pasak Lietuvos pažibų Dainiaus Pūro ir Lino Slušnio, toks vaiko elgesys – viso labo tik psichologinio smurto pasekmė, nes vaikas tuose namuose buvo žiauriai kankinamas ir dresuojamas:

„Aš mačiau, kas buvo daroma Garliavoje pernai metais ir kaip vyko nuolatinė psichologinė prievarta – ir per televiziją rodė,“ – dalinosi savo „asmenine“ patirtimi vaikų psichiatras Dainius Pūras, pažiūrėjęs televizorių.

„...vaikas buvo uždarytas – trejus metus ar kiek ten. Aš tai siūlyčiau dar šitą pridėti ir tikiuosi, kad bus kitos bylos, kur bus tiriami šie dalykai, kai mergaitė buvo mokinama kartoti, su kuo ji amžinai gyvens“, „...Tai, kas su juo buvo daroma, aš kaip ekspertas, prilyginčiau psichologiniam kankinimui“, – sako Dainius Pūras.

„...Todėl, kad prievartą, smurtą taikė tie, kurie buvo užgrobę vaiką...“, „ Tai ne jos namai. Ten ji buvo užgrobta“, – tvirtina Dainius Pūras, nors paties užgrobimo fakto greičiausiai niekaip nesugebėtų įrodyti.

„Paskui man paskambino gerbiamas Stoma. Ir sako: „Žiūrėkit, aš galiu jus ten nuvežti, pasižiūrėsite, koks vaikas laimingas…“ Man tai koja pakirsdavo klausantis – štai Seimo narys ir nesupranta, kad man siūlo nusikaltime dalyvauti“, – sako teisuolis D. Pūras, niekaip nenorinti savo akimis pamatyti, kas vyksta Klonio gatvėje.

„Vaikas buvo paimtas įkaitu ir tai buvo baisu“, – toliau formuoja nuomonę Dainius Pūras – nebuvęs, nematęs, negirdėjęs (visos citatos iš Tiesos.lt portalo interviu „Dainius Pūras: į Lietuvą sugrįžo teisybė“).

„Mergaitė yra vienintelė tiesioginė tėvo Drąsiaus Kedžio turto paveldėtoja. Nepatvirtintais duomenimis, jam galėjo priklausyti nekilnojamas turtas ne tik Klonio gatvėje, bet ir Lietuvos pajūryje“, – tvirtą nuomonę pareiškia Dainius Pūras, prisiklausęs paskalų apie D.Kedžio turtus („D.Pūras apie dramą Garliavoje: pažeidžiama vaiko teisė sveikai vystytis dvasiškai“).

„Vaikas yra uždarytas pastate, sutrikdyta jo teisė lankyti mokyklą, dvasiškai vystytis…. Tai kvalifikuotina kaip labai stipri emocinė arba psichologinė prievarta – tai, kas vyksta dabar prieš vaiką“, – tvirtina Dainius Pūras tame pačiame straipsnyje, nors vaikas niekada, nė vienos sekundės nebuvo niekur uždarytas…

Nuo Dainiaus Pūro nė per nago juodymą neatsiliko ir kitas vaikų psichiatras Linas Slušnys: „Ji nebemato normalių vaikų, normalaus bendravimo, tik kažkokia idėja užsikrėtusių suaugusiųjų minią...“, – sakė L.Slušnys („Vaikų psichiatras Linas Slušnys apie įvykius Garliavoje: Tai – ant pamišimo ribos“). Tarsi su D.Kedyte nuolat žaidę vaikai būtų visai ne vaikai.

„Tai, ką daro mergaitę prižiūrintys D.Kedžio artimieji, yra toks didelis nusikaltimas, kad jei už jį mirties bausmės skirti negalima, juos reikėtų bent įkalinti iki gyvos galvos“, – iš anksto teismo verdiktą paskelbė Linas Slušnys.

„L. Slušnys mergaitei daromą įtaką palygino su konclagerio ar bet kokio kito žiauraus elgesio, smurtavimo, tyčiojimosi ar paniekinimo įtaka žmogui“, – toliau rašoma tame pačiame straipsnyje.

Taigi, artimieji, pasak psichiatrų, laikė vaiką įkalinę už keturių sienų, diena iš dienos jį ne tik psichologiškai kankino, smurtavo, mokino kalbėti „išsigalvotus dalykus“, bet turbūt ir „išdresiravo“, ką reikia kalbėti ir kaip elgtis pašalinių žmonių akyse, kad tie nieko neįtartų. Todėl vaikas kuo puikiausiai „vaidino“ gražius šeimos santykius. Tokius, kad net tūlam jautrios širdies patvoriniui, už tvoros besigėrinčiam šeimos darna, ir ašarą išspausdavo.

Garsieji vaikų psichologijos žinovai ir ekspertai, nors niekada nebuvo Klonio gatvėje, viską matė ir girdėjo tik iš labai toli, bet kuo puikiausiai „žinojo“, kas ten vyksta, ir savo žinojimu plačiai dalinosi su visuomene, pyškindami straipsnį po straipsnio. Iš toli turbūt geriau matėsi.

Kad apdumtų visuomenei akis, ne tik vaikas, bet ir seneliai Kedžiai „vaidindavo“ dorus piliečius: jų namuose priglausti priklydę gyvūnėliai gyveno ir gyvena kaip karaliai, išpopinti, išlepinti, turintys šiltus guolius poilsiui ir net nežinantys, ko norėt ėsti. Visa tai turbūt tik tam, kad būtų sukurta gerumo iliuzija. Nes štai su D.Kedyte ta šeima elgėsi blogai. Labai blogai. Bet kitam anūkui seneliai buvo geri.

Nuo 2009 m. šeima buvo sekama. Pasiklausymo įranga slapčia D.Kedytės senelių namuose buvo sumontuota dar prieš „banditams“ Kedžiams suplanuojant padaryti savąjį nusikaltimą. Matomai, teisėsaugininkai iš anksto žinojo, kad D.Kedytės seneliai 2010 m. imsis vaiko teroro ir iš anksto pasirūpino, kad viskas būtų įrašyta. Bet kodėl jie tuomet neįrašė, kaip 2009 m. Drąsius Kedys, prieš susukdamas savo garsiuosius filmukus, mokino vaiką „pasakėlių apie tris dėdes“? Juk tokiu būdu D.Kedys, pasak teisėjo A.Cinino, ir pakeitė vaiko senąją atmintį į naują. Kažkodėl nėra garso medžiagos, kaip D.Kedytės tėtis aiškina, ką reikės vaikui kalbėti filmavimo metu. Juk jei vaikas buvo iš karto filmuojamas, be jokio išankstinio pasiruošimo, tai kaip jis gali atsakyti į klausimus, kokie dėdžių vardai, ką jie su ja darė, kas tie sysalai, ką reiškia žodis pedofilas? To vaikas turėjo būti ilgai ir nuosekliai mokinamas. Juk peržiūrėjus tai, kas yra D.Kedžio nufilmuota, visai negalima teigti, kad to pakako šitaip smarkiai pakeisti vaikui atmintį.

Bet tokių įrašų pasirodo nėra. O jie labai reikšmingi, nes juk filmukus, pasak „ekspertų“, D.Kedys nuo 2008 m. lapkričio iki 2009 m. rugsėjo suko kartu su savo seserimi N.Venckiene. „Ekspertai“ matė filmuose N.Venckienės šešėlį, „ekspertai“ filmuose girdėjo jos juoką, jos balsą... Juk tie įrašai būtų dar vienas geras BK straipsnis ją parsitempti į Lietuvą. Gal bent tada Amerikos teisėsaugininkai nustotų krykštauti iš juoko ir į tą reikalą pasižiūrėtų visu rimtumu, o Lietuvos teisėsaugos atstovei spaudai Astai Kuznecovaitei būtų dar viena gera proga eilinį kartą išpūsti dar vieną burbulą.

Vis dėlto, mano nuomone, tie pareigūnai, kurie įrašinėjo ir viską girdėjo, kas dedasi tuose namuose, turėtų būti teisiami už tylėjimą, nes tik jų dėka vaikas dar trejus metus praleido su „baisiąja“ globėja. O ji visą globos su vaiku laiką galėjo su vaiku daryti ką tik nori. Ir „darė“. Tik taip slaptai, kad nei vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistės, nei psichologės, nei vaiko mokytoja, nei Seimo nariai, nei Nepriklausomybės akto signatarai, nei menininkai, nei poetai, nei rašytojai, nei verslininkai, nei kunigai, nei visuomeninių organizacijų atstovai, nei tie visi kiti žmonės, nuolat lankęsi Neringos namuose, nieko blogo neįtarė.

Ji tikrai geniali.

„Tvirkinimo byloje“ mergaitė davė parodymus ikiteisminiame tyrime ir jos parodymai greičiausiai buvo išgauti 2012 m. Tačiau tais pačiais 2012-aisiais kitoje – pedofilijos – byloje teisėjas A.Cininas pareiškė, kad vaiko apklausti negalima, nes jo atmintis buvo ištrinta:

„Teismas įsitikinęs, kad nukentėjusiąja pripažintos mergaitės nereikėjo apklausti teisme – tai rekomendavo ekspertai. „Vaiko tolimesnė apklausa yra beprasmė ir jo atmintis yra ištrinta – taip parašyta ekspertų išvadose“, – po teismo nuosprendžio penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo A. Cininas“ („N.Venckienė: mergaitei prievarta ištrinta atmintis, tėvas ją filmavo teisėtai“).