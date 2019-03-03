Dalios Grybauskaitės draugas Porošenko daug metų plėšė Ukrainą

Журналисты ТСН (самая популярная телевизионная служба новостей Украины) на всю страну показали как Порошенко и ко. грабили армию через свои предприятия и как они откровенно наживались на гробах украинских воинов.

Пока каждая украинская семья по копейке собирала на армию и отдавали последнее, что у них есть — майданная власть с первых дней начала грабить все что попадалось на глаза. А война для них стала праздников который длится уже 5 -ый год.

Журналиста за такое расследование объявили агентом России, а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ. Впрочем риторика майданной власти гласит: кто не снами тот агент Кремля. Таким образом в Украине более 90% стали агентами Кремля.

Компания «Богдан Моторс», которая принадлежит первому заместителю секретаря СНБО Олег Гладковському (а на самом деле Петру Порошенко) получила полмиллиарда гривен по тайным контрактам на закупку грузовых и санитарных автомобилей, произведенных на китайском шасси.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

375 млн гривен «Богдан» получил из государственного бюджета в конце декабря прошлого года. Еще почти сто тридцать пять перечислили в январе и феврале 2019-го.

Активисты обнаружили, что машины, которые покупает в компании Олега Гладковского Минобороны, в розницу продают значительно дешевле. Автор антикоррупционного проекта Глеб Каневский объяснил, единственное что делает «Богдан» с китайской машиной – красит в зеленый и ставит буду позади.

В Министерстве обороны говорят о полнейшей прозрачности сделок Министерств с поставщиками. Но как только речь заходит о «Богданах», оказывается, что это военная тайна.

В корпорации «Богдан» ТСН подтвердили, что контракт есть и он многолетний. В соответствии с ним производитель отгружает армии белорусские МАЗы и китайские джипы. В письме к ТСН производитель утверждает, что нынешний заказ увеличен вдвое. О количестве, комплектации и стоимости единицы техники ни слова. Поэтому сравнить с рыночными ценами на такой же товар возможности нет .

В то же время, по информации волонтеров, санитарный «Богдан» стоит около 30 тысяч долларов, и при этом постоянно ломается на фронте. Аналогичная, но гражданская версия этого внедорожника стоит до 15 тысяч долларов. Каневский говорит, что это мелочи по сравнению с доходами завода, что еще до недавнего времени полностью принадлежал Петру Порошенко.

По его словам, так называемая «Ленинская кузня» взяла на себя флот и выполняет роль посредника. «Они нанимают мощности государственных предприятий, и эти предприятия судна ремонтируют, а «Ленинская кузня» получает деньги», — говорит антикоррупционер.

Так, например, тендер на ремонт крейсера «Гетман Сагайдачный» объявили в 2017 году. Одно из требований к исполнителю – его верфи должны выходить в акваторию Черного моря. «Ленинская Кузня» на рыбальском острове в Киеве, этот тендер выиграет.

Деньги перечисляют авансом. Но работы выполняют на Ильичевском судоремонтном заводе. Так президентская «Кузня» получила 10% от стоимости работ. За покраску палубы заплачено 15 миллионов гривен.

Во сколько стал ремонт дизельных двигателей – еще одна военная тайна. Известно, что авансом платили 25 миллионов бюджетных гривен. Вскоре после ремонта один из двигателей сломался и прокуратура даже пробовала судиться с «Кузней». Но безуспешно. На запрос ТСН об обстоятельствах ремонта крейсера «Сагайдачный» «Кузница на рыбацкой» не ответила.

После расследования, лояльные к Порошенко, объявили журналиста агентом России, а его антикоррупционный проект назвали проектом ФСБ. Каневский какие-либо связи со спецслужбами государства агрессора отвергает.