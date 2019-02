Brangūs profesoriaus Stanislovo Tomo skundai EŽTT keliauja į šiukšlyną

Aurimas Drižius

Šį rytą gavau tokį "profesoriaus" Stanislovo Tomo laišką:

Uždarysiu aš tavo laikraštį per teismą.

--

Prof. Mult. Phc. Dr. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbonne)

Russian Foreign Attorney (Advokat) practicing in Sèr and Limon

Responsibility limited by the terms of the Barreau de Sercq

Tel.: +507 6307 3159

WhatsApp: +370 608 77507

Web: http://www.legalstrategy.eu

Youtube: https://goo.gl/eH4x9C

Blog: http://www.eurolitigation.eu

Į redakciją kreipiasi nemažai žmonių, kurie jaučiasi nukentėję nuo „profesoriaus“ Stanislovo Tomo suteiktų paslaugų.

„Sumokėjau S.Tomui 2000 eurų, kad jis parašytų skundą EŽTT, tačiau po metų, kai jį vėl suradau ir paklausiau, kur mano skundas, sulaukiau jo nuostabos : ‚Koks skundas?“, - redakcijai pasakojo Viačeslavas Liminovičius, kuriam Vokietija suteikė prieglobstį nuo Lietuvos persekiojimo ir atsisakė jį išduoti Lietuvai.

Viena verslininkė, nenorėjusi būti įvardijama, redakcijai pasiskundė, kad prieš keletą metų advokatų prisistatantis Stanislovas Tomas už 3000 litų honorarą parašė skundą Strasbūro teismui, tačiau šis skundas net nebuvo priimtas nagrinėti, nes „neatitiko skundui keliamų reikalavimų“.

„Pikčiausia ne tai, kad skundas net nepriimtas, tačiau tai, kad jis tėra pusės puslapio apimties, ir, man atrodo, surašytas specialiai taip, kad net nebūtų priimtas nagrinėti, - mano moteris, - mat EŽTT yra uždraudusi S.Tomui atstovauti klientams šiame teisme, todėl jeigu jo skundas būtų priimtas, tai tektų susirašinėti su EŽTT ir vis tiek jo tapatybė būtų nustatyta. Todėl aš manau, kad jis paima pinigus ir specialiai taip surašo skundą, kad jo nepriimtų nagrinėti. Prisegu 2 skundus EŽTT, kuriuos rašė Stanislovas Tomas kliento vardu, aišku solidžiai susimokėjus, kaip jis pats deklaruoja jo darbai kainuoja pinigus. Turbūt jis Lietuvai daugiau žalingas apgaudinėjant patiklius žmones, nei naudingas sukčiams, kurie jį palaiko. Tai mano nuomonė“.

Moteriai pikta, kad sumokėjo tokią pinigų sumą S.Tomą, nors vėliau išsiaiškino, kad ir pati gali pateikt skundą EŽTT, ir tai nieko nekainuoja. „O tokie S.Tomai tik kuria finansines piramides, pasinaudodami lengvatikiais, žadėdamas, kad privers valstybę mokėti jiems po 600 eurų pensijas, - sakė ji.

Naujausia S.Tomo iniciatyva – surinkti iš pensininkų 50 tūkst. eurų, kad parašyti skundą Jungtinių tautų Žmogaus teisių komitetui, kuris neva po kažkiek metų privers Lietuvos vyriausybę mokėti jiems 600 eurų pensijas. Su tokia iniciatyva S.Tomas buvo apėjęs pensininkų organizacijas, tačiau jam buvo parodytos durys – pasakyta, kad skundą jis gali parašyti, tačiau ne už 50 tūkst. eurų, o už sutartą honorarą.

Dar įdomiau, kad toks pensininkų pensijų nusiurbimo mechanizmas buvo sugalvotas pasitelkiant visuomeninę organizaciją Lietuvos visuomenės tarybą (LVT), į kurią susibūrė žmonės, nukentėję nuo lietuviškos mafijinės teisėsaugos. LVT valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila atsiedė S.Tomą į LVT, o tie organizacijos nariai, kurie suabejojo tokia S.Tomo iniciatyva, minėtos LVT Teisės ir teisingumo grupės pirmininko Kęstučio Eivos buvo išvadinti „šunimis, kurie loja, tačiau karavanas eina“.

O kol kas Stanislovas Tomas su savo rinkimų komitetu taikosi į Europos parlamentą ir aršiai kritikuoja Europos parlamentarus iš Lietuvos:

Tiesa, visą tai, ką šneka Stanislovas Tomas, reikia labai atidžiai tikrinti, nes daugeliu atveju paaiškėja, kad tai tėra S.Tomo melas ir fantazijos.

Mat S.Tomas jau buvo paskelbęs, kad "laimėjau bylą prieš "Laisvą laikraštį". Ir kai įrodymą pateikė Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą dėl 'Respublikos" publikacijų.

LL paskelbė, kad JTO vaizdo kameros neužfiksavo sensacingos S.Tomo kalbos JT ŽTK posėdyje Ženevoje, apie kurią jis taip gyrėsi Audriui Nakui per ekspertai.eu

http://webtv.un.org/meetings-events/watch/consideration-of-lithuania-3502nd-meeting-123rd-session-of-human-rights-committee/5807876309001/?term=

Tiesa, oficialiame šio posėdžio įraše S.Tomo aptikti nepavyko.

Tada S.Tomas kaip įrodymą, kad jis dalyvavo šiame posėdyje, pateikė neva šiame posėdyje padarytą nuotrauką. Jis vėl sukritikavo Lietuvos atstovą JT ŽTK Nerį Germaną, kuris nematė garbaus profesoriaus minėtame posėdyje.

N.Germanas sakė, kad tokio profesoriaus jis nematė, tačiau pridūrė, kad dgal būt, profesorius stebėjo minėtą posėdį iš balkono, kaip ir visi susidomėję asmenys.

Tačiau Stanislovas Tomas paneigė tokį akivaizdų N.Germano melą, ir nurodė, kad JT ŽTK rūmų salėje apskritai nėra jokio balkono.

Čia pat profesorius įsidėjo savo padėjėjos nutrauką iš minėtos salės su balkonu:

Radau internete informaciją apie Monako kunigaikštystės žmogaus teisių gynimo asociaciją Eglex. Tai NVO asociacija Eglex bendradarbiaujanti su kitomis asociacijomis ir daranti biznį iš žmogaus teisių pažeidimų. Šios asociacijos steigėjos kitos dvi asociacijos „Elena“ ir „Zhanna“. Eglex įsteigta 2018-03-03: Zhanna Aidarkhanova(lygtai iš Almatos Kazachij) – prezidentė(facebook Janna Aidar); Elena Titova(baigusi kažkokį Maskvos universitetą) – viceprezidentė(facebook Elena B Titova).

https://www.facebook.com/pg/Eglex.org/photos/?ref=page_internal

http://www.eglex.org/about/

https://www.facebook.com/ebtitova

https://www.facebook.com/janna.aidar

Stanislovas Tomas teigė , kad Elena Titova yra jo padėjėja.

Nuotr. Stanislovas Tomas JTO Ženevoje, skundo dėl žmogaus teisių pažeidimo nagrinėjime su padėjėja.

A. Nako interviu viceministras N. Germanas: 4:36 min. JTŽTK posėdžiai yra atviri ir žmonės juos gali stebėti iš balkono arba per internetą .....

4:41 min Stanislovas Tomas krizena ir šaiposi: „Balkono nėra toje salėje iš viso. Nėra ten balkono iš viso ...“

Asociacijos Eglex viceprezidentė Elena Titova fotografavosi salėje, kurioje yra balkonai

https://www.facebook.com/Eglex.org/photos/a.656940707983059/659307357746394/?type=3&theater

Passing by UN General Assembly hall

— vieta - Palais Des Nations, UN Headquarters in Geneva.

https://www.facebook.com/Eglex.org/photos/a.656940707983059/659307284413068/?type=3&theater

At HR committee hearing for Lithuania, Liberia and Laos

— vieta - Palais Des Nations, UN Headquarters in Geneva.

http://www.ekspertai.eu/teismo-prasoma-leisti-nuzudyti-naujienu-agenturos-bns-vadova-ramuna-saucikova-ir-jo-seimyna/

Išplatintame pranešime visuomenei teigiama, kad „Čingischano priimtas Didžiosios valdžios įstatymas nustato: „Melagis baudžiamas mirtimi. Bailys baudžiamas mirtimi“.