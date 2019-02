Teisėjų mafija betoninė : teisėjo V.Kažio kreditorius Romas Balevičius pusę metų praleido kalėjime vien už tai, kad paprašė gražinti skolą

Aurimas Drižius

Veisiejų gyventojas Romas Balevičius skaičiuoja baudžiamąsias bylas, kurias jam sukurpė Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys, šiuo metu tupintis areštinėje už įtariamą korupciją:

Pirmą baudžiamąją bylą V.Kažys iškėlė R.Balevičiui dar 2011 m., kai senovinių automobilių restauratorius R.Balevičius, dvejus metus restauravęs antikvarinę V.Kažio “Volgą”, paprašė teisėjo sutartų pinigų už atliktą darbą. Tačiau V.Kažys net neketino mokėti - atvažiavęs su būriu draugų “advokatų”, teisėjas savo automobilį išsivežė, o meistrui iškėlė bylą už tai, kad tas “pasisavino svetimą daiktą”. Apie tai LL papasakojo pats Romas Balevičius:

- Kada prasidėjo ši istorija su V.Kažiu?

- Istorija prasidėjo per Alytaus advokatus, V.Kažio draugus. Mat Artūras Kuzma yra V.Kažio kurso draugas, o kitas advokatas – Kęstas Staniulis, su kuriuo jie kartu yra dirbę ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyboje. Jie abu manęs paprašė, kad aš restauruočiau V.Kažio “Volgą”. Tai buvo dar 2008 m. Po kiek laiko pas mane atvažiavo pats V.Kažys – su juo asmeniškai sutariau, kad kapitalinis jo “Volgos” remontas kainuos apie 28 tūkst. Litų.

- Tai nemaža suma, tačiau ar V.Kažys sutiko ją mokėti?

- Taip, nes aš jam išdėsčiau visas sąlygas – tiek kainuos darbas, tiek medžiagos. Ir dar kalbėjome, kad reikia pasirašyti sutartį. Kadangi jie buvo teisininkai, tai aš pasiūliau, kad parengtų sutartį ir aš pasirašyčiau. Po mėnesio sutikau tuos pačius advokatus, kurie manęs paklausė, kodėl dar nepaėmiau “Volgos”. Pasakė, kad mano sąlygos tinka, o ta V.Kažio “Volga” yra Nemunaityje pas kitą meistrą, ir kad aš važiuočiau ją paimti. Pasakiau, kad negaliu imti svetimo daikto, ir tada paimti mašinos kartu su manimi nuvažiavo toks Artūras Kuzma. Pamačiau, kad ta “Volga” tragiškos būklės, ji prastovėjo metus apsemta vandens. Pasakiau, kad jos restauruoti neverta, tačiau V.Kuzma skambino V.Kažiui, ir jie mane įtikino, kad imčiausi ją restauruoti. Nusivežiau tą “Volgą” į savo servisą. Buvome su V.Kažiu sutarę, kad pusę pinigų jis sumokės avansu, tačiau jo taip ir nesulaukiau. Kelis kartus važiavau į Vilnių sutaręs, kad paimsiu avansą, tačiau jo vis negaudavau. Po pusantrų metų baigiau "Volgos" remontą, ir 2010 m. liepos mėn. atvažiavo V.Kažys jos pažiūrėti kartu su savo draugeliais ir tuo pačiu Vytautu Baura. Tik vėliau sužinojau, kad tas V.Baura kaltinamas tuo, kad jis užsakė nužudyti savo verslo kompanioną, ir vėliau buvo teisiamas, tačiau ta byla kažkaip teisme užstrigo. Kadangi tą V.Baurą teisė V.Kažio draugelis A.Valantinas, tai man viskas aišku, kuo ji baigėsi. Mat V.Baura pasakojo, kad tą nusikaltimo vakarą jis nuo 17 val. buvo Palangoje pas draugę, o draugė sakė, kad jis atvažiavo po vidurnakčio. Byla buvo teisme, tačiau kiek žinau, teisėjas A.Valantinas nesugebėjo išsikviestu šios liudininkės ir vėliau nusprendė, kad jos ir nereikia. Tai va, atvažiavo pas mane V.Kažys su minėta kompanija ir pradėjo man reikšti pretenzijas, kad “Volgos” remontas dar nebaigtas. Atsakiau, kad negavau avanso, o atsarginėms dalims išleidau krūvą pinigų. Tada jie šoko muštis - V.Kažys man kelis kartus iš nugaros su savo rankine sudavė per galvą, o Kuzma griebė lentą, ir norėjo man trenkti. Užsidengiau galvą ranką, atsistojau, išlupau lentą iš rankų ir visa ta kompanija pabėgo iš mano autoserviso. Tik Baura sako, kad reikia pasirašyti raštelius, kokie darbai padaryti. Apsistumdėm, bet galiausiai jie pažadėjo, kad pinigai bus sumokėti. Tačiau to avanso aš laukiau iki 2011 m. pavasario, tik Kuzma kelis kartus skambino, klausė, ar baigtas remontas. Pasakiau, kad taip, tik atvežkite pinigus. Tada jie atvažiavo trise – Kuzma, Pocius ir dar vienas toks stambus jaunikaitis. Jie jau buvo pasirengę išsitempti V.Kažio “Volgą”, nes savo džipą į mano kiemą įvarė atbuline eiga. Pažiūrėjo, kad Kažio “Volga” gražiai atrodo, tik nustebo, kad remontas dar nebaigtas. Kadangi aš nesulaukiau pinigų, tai ir neskubėjau jos pabaigti. O Pocius jau traukė trosą prikabinti “Volgą”, tačiau aš neatidaviau.

Gegužės mėn., atvažiavo V.Kažys su sūnumi ir išbandė savo “Volgą”. Viskas jiems tiko, ir tada aš paklausiau, kas mokės už remontą. V.Kažys po tokios ilgos pauzės su ironija balse pasakė, kad “aš sumokėsiu, nes čia mano reikalai”. Tačiau iš jo tono man kilo didelės abejonės, ir aš jaučiau, kad pinigų jie man neketino mokėti. Mat vėliau į mano kiemą atvažiavo girtas Kuzma, ir vėl ėmė siautėti, kad aš neva per brangiai noriu už remontą. Buvau pasidaręs darbų sąrašą, tačiau Kuzma kibo man į atlapus – pažadėjo, kad visą mano kiemą “sulygins su žeme”. Išmečiau jį lauk, ir tą konfliktą matė ir V.Kažio sūnus, nes jis stovėjo šalia. O V.Kažys ramino savo girtą draugą, tačiau man pažadėjo, kad “mes stipriai derėsimės”. Tačiau jie atvažiavo gegužės 26 d., ir iš karto puolė mane : ‘Kas čia per mašina, koks čia remontas, ir pan.”. Parodžiau “Volgos” dokumentus, kad tai šios mašinos kėbulo numeris ir techninis pasas. Tada V.Kažys sakė, kad “tegul Vytas pravažiuoja ir pažiūri”. Atsakiau, kad “padėkite ant kapoto pinigus ir važiuokite bandykite kiek norite”. Tas jiems labai nepatiko – jie ėmė koliotis matu. Supratau, kad gero nelauk tačiau mano kieme ant kelio stovėjo autobusas, pro kurį sunku su didele mašina pravažiuoti. V.Kažys tuo metu iš kiemo dingo, o liko vien Baura. Tada norėjau patraukti tą autobusą, kad galėčiau į garažą įvaryti “Volgą” atbuline eiga į garažą, kad jie negalėtų išvaryti, kol nesumokėjo už remontą. Tik sėdau į autobusą, girdžiu, kai jie užvedė automobilio variklį. Pakeliu galvą – žiūriu, kad Baura už “Volgos” vairo, o V.Kažys stovi ir laiko garažo duris. Taip jie ir išvažiavo iš mano kiemo nesumokėję. Dar spėjau V.Kažiui pasakyti, kad “mašiną pasiėmei, o pinigus atvežk, nes Rūta Grinevičiūtė tave dar kartą parodys” (Mat neseniai buvo šios žurnalistės laida apie V.Kažio sodybos statybas Molėtuose). Tačiau V.Kažys man tik parodė “fucką”.

- Tačiau Kauno apygardos teismas vėliau tave nuteisė už tai, kad tu neva pasisavinai V.Kažio turtą?

- Tai tas teismas taip ir interpretavo, kad aš neatidaviau V.Kažiui jo “Volgos” ir taip pasisavinau jo turtą. Tačiau prieš tą incidento skambinau vienam Lazdijų policininkui, klausiau, ką man daryti. Nes jaučiau, kad V.Kažys neketina mokėti. Šis patarė nuimti mašinos ratus. Tačiau to nedariau – kaip atrodytų mašina be ratų klientui, kuris ateina pasiimti savo nuosavybės po remonto. Po to incidento tas policininkas patarė palaukti kelias dienas, kol teisėjas “nusiramins”, gal tada sumokės. Jeigu ne, tai parašyk pareiškimą policijai. Tačiau faktas tas, kad V.Kažys pirmas parašė policijai pareiškimą, kad aš neva pasisavinau jo turtą. Teisėjas parašė tris pareiškimus, ir visuose nurodė skirtingas įvykio aplinkybes, skirtingas sumas ir pan. Tačiau teisme V.Kažio draugeliai teisė mane be jokių ceremonijų. V.Kažys pasakė, kad jis man visus pinigus už remontą sumokėjo (nors negalėjo pateikti jokių dokumentų), atsiskaitė su manimi pilnai, buvo sumokėjęs net avansą, o aš jam mašinos neatidaviau. Ir Kauno apygardos teismas (teisėjas Švirinas) taip ir traktavo, kaip sakė V.Kažys. O visi teisme apklausti liudininkai tik pasakė, kad Kažys jiems neva sakė, kad man sumokėjo. Tačiau visi liudininkai kalbėjo apie skirtingas sumas, tik pabrėždavo, kad “man V.Kažys sakė”. Netgi V.Kažio sūnus teisme pasakė, kad apie jokius pinigus jis nieko nežino, tačiau paskui paliudijo, kad “tėvas sakė, kad man mokėjo 20 tūkst. Už darbą ir 10 tūkst. Už dalis”. O visi liudininkai minėjo, kad V.Kažys man sumokėjo 20 tūkst. Litų. Posėdžio gale teisėja ir prokurorė kaip katės susibarė teisme, kiek man neva buvo sumokėta – prokurorė pasakė, kad “reikia sukonkretinti klausimą”, į ką teisėja atrėžė, kad ji vadovauja procesui. Susibarė kaip kaimo mergos. Teisėjo žodžiais teisėja patikėjo, mano – ne.

- Kiek žinau, dėl V.Kažio nusikaltimų kreipeisi į prokuratūrą, koks rezultatas?

- Kai pamačiau, kad čia gero nelauk, 2011 m. vasarą parašiau skundą prezidentei, kuri jį išsiuntė į prokuratūrą. Buvo toks gen. prokuroras Raimundas Petrauskas, kuris jokio tyrimo dėl mano skundo neatliko, tik iškraipė mano žodžius. O pas mane apsilankė berniukai, kurie mane sudaužė su beisbolo lazdomis, ir man “perdavė linkėjimus iš Vilniaus”. Parašiau prokuratūrai, ji iškėlė bylą, tačiau nieko neveikė. Buvo tokia prokurorė Šveikauskaitė, kuri visus tyrimus nutraukė. Nors aš buvau suradęs tą mašiną Druskininkuose, kuria tie banditėliai, mane sudaužę, buvo atvažiavę prie mano namų. Išsikviečiau policijos patrulius, tačiau atvažiavusi policijos tyrėja pasakė, kad “tyrimas nutrauktas” ir viską meskite. Nors tas banditų automobilis buvo labai išskirtinis, aš jį lengvai atpažinau, nurodžiau, kad tai nusikaltėlių automobilis, visi tyrimai buvo nutraukti.

- Tačiau kaip galvoji, ar tai, kad teisėjas V.Kažys sėdi areštinėje, tėra atsitiktinumas, ir jo draugeliai jį išsuks? Kas pasikeitė? Juk ta sistema tave persekiojo jau beveik dešimt metų?

- Šiandien sunku kalbėti. Abejoju, ar tie tyrimai bus baigti, nes jeigu A.Valantinas jau dabar sako, kad jis spręs, kas kaltas, o kas ne, tai man rezultatas jau aiškus. Juk tas pats A.Valantinas nužudymo byloje, kurioje teisiamas V.Kažio sėbras, konstatuoja, kad negalima rasti liudininkės, kuri yra pagrindinė nužudymo byloje. Lūžis įvyks, jeigu visi tie aštuoni teisėjai sėdės kalėjime.

- Tačiau tau liūdnai baigėsi – buvai pasodintas į kalėjimą?

- Taip, teismas man skyrė baudą už tai, kad aš neva pasisavinau V.Kažio turtą, tačiau aš atsisakiau tą baudą mokėti, tada jie man baudą pakeitė į areštą. Tai yra savigarbos dalykas – jie man priteisė mokėti pinigus V.Kažiui iš oro, o aš jų nemokėjau ir nemokėsiu. Tada pakeitė baudą į areštą, ir laikė Lukiškėse tol, kol neva aš atsėdėjau už tą man teismo paskirtą baudą. Kuo skiriasi teisėja Blėkaitienė, kuri nagrinėjo V.Kažio bylą, ir “nepastebėjo” jo melagingų parodymų, apie kuriuos aš kalbėjau teisme?

-