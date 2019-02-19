Porošenko ir Kličko nufilmuoti duodantys įsakymus Maidano žudynėms

Есть просто неопровержимые фото и видео доказательства того, что Порошенко и Кличко договаривались с Беркутом о бойне на Майдане.

Эти фотографии и видео спешно удаляют из интернета, поскольку это прямое подтверждения сговора лидеров Майдана и части Беркута которые перешли на сторону Левочкина.

Видео:

Видео отснято авторитетным немецким телеканалом. На видео четко видно как Кличко командовал Беркутом и раздавал четкие распоряжение где должны стоять бойцы Беркута и что они должны делать.

Как это вообще может укладываться в голове? Иначе как сговор руководства Беркута и лидеров Майдана это невозможно назвать.

А вот и Порошенко с теми же бойцами Беркута. Фотография отснята во время самых кровавых событий на Майдане:

Порошенко улыбается и вполне довольный в окружении крымских бойцов. Примечательно, что некоторые бойцы даже фотографируются с олигархом.

Семен Семенченко утверждает, что в этот момент Порошенко четко командовал бойцами.

Кому была выгодна бойня на Майдане?

В любом преступлении есть субъективная сторона. То есть кому это было выгодно?

Было ли это выгодно Януковичу, который понимал, что любое кровопролитие это крах его режиму?

Было ли это выгодно лидерам Майдана, которые после кровавых событий уже пятый год грабят страну?

Этими вопросами задается известный публицист Максим Гольдарб:

Первая кровь на Майдане была спровоцирована Левочкиным, Порошенко, Яценюком и частью руководства МВС предавшие Януковича за деньги и за будущие преференции.

За 15 минут до того как Беркут начал бить студентов на Майдане, Яценюк спешно вывозит технику, которая на следующий день снова оказалась на Майдане. Беркут тщательно охраняет Яценюка:

А через 15 минут началось вот это:

В будущем у Пашинского найдут новейшую снайперскую винтовку, которая потом просто испарилась в воздухе:

Итальянские наемники в деталях рассказывают как и где им раздавали такие же винтовки. Они рассказывают такие детали, о которых простым людям просто невозможно было знать!

Есть тысячи доказательств, но следы тщательно уничтожаются. За 5 лет никто не наказан, за 5 лет уничтожено и срублено множество доказательств.

Но самый главный вопрос. Кому была выгодна кровь на Майдане? Кто бежал после бойни на Майдане, а кто получил всю полноту власти…

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https://elise.com.ua/2019/02/19/klichko-i-poroshenko-dogovarivalis-s-berkutorm-o-bojne-na-majdane-foto-video/