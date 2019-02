Kaip Remigijus Šimašius prastūmė atvirai korupcinį Vilniaus nacionalinio stadiono prijektą?

Daugiafunkcio komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos konkurso komisija pripažino, kad iš konkurso pašalinta UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ iš tiesų atitiko kvalifikacinius reikalavimus dėl finansavimo ir ypatingų statinių statybos, rodo komisijos posėdžių protokolai. Bendrovė ketina kreiptis į prokuratūrą su prašymu pradėti viešojo intereso gynimo procedūrą ir ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba.

Sausio pabaigoje vykusiame posėdyje komisija nusprendė pašalinti „Vilniaus nacionalinį stadioną“ iš konkurso dėl pateiktos neva melagingos informacijos. Bendrovės pasiūlymas liko neįvertintas, o konkurencija vieninteliam likusiam dalyviui – koncerno „Icor“ valdomai AB „Axis Industries“ – taip ir nesudaryta.

Šią savaitę konkurso komisija perdavė „Vilniaus nacionaliniam stadionui“ posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl bendrovės pašalinimo, protokolą. Jame rašoma, kad komisija, kurią sudaro savivaldybės, Vyriausybės ir kitų institucijų atstovai, vienbalsiai pritarė, jog „Vilniaus nacionalinis stadionas“ atitinka kvalifikacinius reikalavimus dėl finansavimo ir subrangovų galimybės statyti ypatingos rūšies statinį. Šie reikalavimai buvo esminiai, pakartotinai vertinant dalyvio kvalifikaciją.

„Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spalio mėnesį grąžinęs mus į konkursą, aiškiai pasisakė, kad komisija turi vertinti mūsų pateiktą pasiūlymą. Vietoje to nuspręsta dar kartą tikrinti mūsų kvalifikaciją. Galiausiai buvo paskelbta, kad jos neva neatitinkame ir dėl galimai melagingos informacijos esame šalinami. Tačiau pateikti protokolai patvirtina, kad komisija vienbalsiai pripažino, jog kvalifikacijos reikalavimus atitinkame. Deja komisija šio fakto nepaviešino, o viešoje erdvėje tendencingai buvo formuojama nuomonė apie mus kaip apie nepatikimą ir konkurso sąlygų neatitinkantį dalyvį – nors tai visiškas melas“, – sako Renatas Načajus, „Vilniaus nacionalinio stadiono“ direktorius.

Mat 2018 m. spalio 19 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) tenkino ieškovės „Vilniaus nacionalinis stadionas“ ieškinį ir įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę priimti ieškovės preliminarų pasiūlymą nacionalinio stadiono statybų konkurse.

LAT taip pat konstatavo, kad „buvo pakenkta laisvam ir rinkos ekonomikos principus atitinkančiam šalių varžymuisi“, o taip pat „kyla pagrįstų abejonių dėl atsakovų galimybių pasiekti geriausią rezultatą ir dėl to racionaliai panaudoti lėšas, kai į derybas pakviestas ūkio subjektas nejaučia konkurencinio spaudimo iš kito dalyvio ir dėl to neišvengiamai sumenksta pačių suteikiančiųjų institucijų derybinė galia ir pasirinkimo laisvė“.

Kodėl Remigijus Šimašius leido sau rizikuoti neteisėtai pašalindamas vieną įmonę iš konkurso ir tikėdamasis sėkmingai susiderėti su rubikonu? Mat Vilniaus savivaldybei paskelbus viešąjį konkursą dėl stadiono statybų, į jį atsiliepė du potencialūs dalyviai – minėtoji AB „Axis Industries“ ir UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“.

R. Šimašius dėl formalių, biurokratinių priežasčių – neveikiant internetinei sistemai, pasiūlymas buvo pateiktas ne internetine, o spausdinta forma – uždraudė rubikono konkurentams dalyvauti konkurse. Jau po Teismo nutarties savivaldybė ginasi, kad sprendimas buvo priimtas remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) bei Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) išvadomis, nors abi agentūros pateikė ne įpareigojančius sprendimus, o tik rekomendacinio pobūdžio pastebėjimus.

Kitaip tariant, jeigu meras ir jo komanda būtų suinteresuota konkurencija šiame konkurse, UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ iš konkurso nebūtų išmesta. Kai dėl tokio savivaldybės vadovybės sprendimo iš konkurso pašalinta įmonė pareiškė pretenzijas ir kreipėsi į teismą, meras Šimašius nepasibodėjo pagrasinti, kad savivaldybė iš UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ išsireikalaus kompensacijos už vilkinamas konkurso procedūras.

Nepaisant tokių pareiškimų, R. Šimašius šiandien nemato bėdų postringauti, kad jis esą nuo pradžių pradžios buvo už konkurenciją. Visgi, faktai kalba ką kitą. Kaip puikiai savivaldybė derėjosi su rubikonu atskleidžia vienas paprastas faktas – nacionalinis stadionas su dirbtine danga. Nors konkurso sąlygos numatė, kad stadione turės būti hibridinė danga, t. y. natūrali danga, sustiprinta dirbtinės žolės intarpais. Toks stadionų dangos variantas naudojamas nemažoje dalyje Vakarų Europos valstybių, ant tokios dangos žaidžiama UEFA Čempionų lygoje.

Visgi Rubikono grupė ketino tiesti tiktai dirbtinę dangą (kitaip tariant, plastikinį kilimą). Savivaldybė tame bėdą pamatė tik po viešojoje erdvėje kilusio ažiotažo. Keisčiausia yra tai, kad savivaldybė nusprendė ne įpareigoti įmonę laikytis konkurse numatytų sąlygų, o nuolankiai padidino projekto sąmatą 3 mln. eurų. Kitaip tariant vilniečiai savivaldybės sprendimu padovanojo rubikonui 3 mln. eurų.

Apskritai, visame derybų procese dėl nacionalinio stadiono statybų, R. Šimašiaus komanda sutiko papildomai investuoti mažiausiai 20 mln. eurų į šį projektą. Štai tokios derybos. Tuo tarpu UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ pateiktas projektas, kurį R. Šimašius užblokavo, buvo pigesnis, su geresniu aplinkos infrastruktūros išpildymu, o svarbiausia, nereikalaujantis papildomų Vilniaus miesto savivaldybės išlaidų. Ką turime šiandien? AT įpareigojo savivaldybę vertinti UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ pateiktą paraišką ir nurodė nesudaryti koncesijos sutarties su AB „Axis Industries“. Savivaldybė savo ruožtu pareiškė, kad tai pirkimo procedūrą pailgins tik dviem mėnesiais. Pastebiu, kad vien derybos su rubikonu truko beveik pusę metų.

Nepaisant LAT sprendimo, R.Šimašiaus vadovaujama savivaldybė dar kartą atsisakė vertinti UAB "Vilniaus nacionalinis stadionas" pateiktą projektą.

Pasak įmonės direktoriaus R.Nečajaus, komisija bendrovei nurodė, kad pašalino ją dėl pateiktos neva melagingos informacijos. Tam komisija pateikė dvi pagrindines priežastis: Lenkijos kompanija „Budimex“, vienas iš bendrovės subtiekėjų, tvirtina nutraukęs visus susitarimus su „Vilniaus nacionaliniu stadionu“, o privataus kapitalo fondas „BaltCap“, pateikęs neįpareigojantį pasiūlymą iš dalies finansuoti projektą, tikina to nebesvarstantis.

„Esame ne kartą aiškinę šias situacijas. Nepaisant to, ką tvirtina „Budimex“, mes su jais turime įpareigojančią sutartį, kurios ši kompanija vienašališkai nutraukti negali – tai esame ne kartą akcentavę. Šią sutartį turi ir komisija, žino jos turinį bei sąlygas. Dėl „BaltCap“ – jų pateiktas raštas buvo informacinio pobūdžio, neturėjo galiojimo trukmės, apie šio rašto negaliojimą ar atšaukimą nebuvome informuoti. Taip pat pažymime, kad fondas niekada ir nebuvo prisiėmęs jokių įsipareigojimų, tą ne kartą pabrėžėme ir komisijai. Galų gale, pati komisija pripažino, kad finansavimą esame užsitikrinę, todėl ši detalė nėra esminė. Lygiai taip pat ir su „Budimex“ – turime alternatyvius subrangovus, kurie yra pasiruošę statyti stadioną. Komisija vienbalsiai patvirtino, kad Turkijos bendrovė „Kayi“ atitinka kvalifikacijos reikalavimus“, – teigia R. Načajus.

Kreipsis į prokuratūrą

Pasak jo, komisija savo veiksmais kliudo „Vilniaus nacionaliniam stadionui“ tinkamai apskųsti jos sprendimus, neteikdama itin svarbios ir reikšmingos informacijos, reikalingos tinkamam ieškinio parengimui. Sprendimas dėl pašalinimo iš konkurso buvo nepagrįstas ir buvo priimtas neatsižvelgus į visus faktus, tuomet buvo ignoruojami du kreipimaisi dėl papildomos informacijos. Galiausiai į oficialią „Vilniaus nacionalinio stadiono“ pretenziją taip pat atsakyta nepateikiant dalies informacijos.

„Neabejotinai bandoma trukdyti mums laiku kreiptis į teismą ginant savo teises. Tokiu būdu tikimasi spėti pasirašyti sutartį su „Axis Industries“ ir paversti procesą neatšaukiamu. Todėl planuojame kreiptis į prokuratūrą su prašymu pradėti viešojo intereso gynimo procedūrą ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tarnyba“, – teigia R. Načajus.

„Vilniaus nacionalinis stadionas“ jau prieš tai kreipėsi į antstolį, kuris savivaldybei ir Vyriausybei įteikė raštą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių priverstinio vykdymo. 2018 m. spalio 19 d. neskundžiama nutartimi teismas grąžino „Vilniaus nacionalinį stadioną“ į koncesijos konkursą ir tuo pačiu priėmė laikinąją apsaugos priemonę. Nutartis įpareigojo savivaldybę ir departamentą nesudaryti koncesijos sutarties su AB „Axis Industries“, iki nebus priimtas ir įvertintas „Vilniaus nacionalinio stadiono“ pasiūlymas bei priimtas galutinis sprendimas dėl konkurso rezultatų. Savo ruožtu komisija vertino dalyvio kvalifikaciją, o ne pasiūlymą, ir toliau klaidina visuomenę bei valdžios atstovus teiginiais, kad LAT nutartis buvo įgyvendinta.

„Gaila, kad turime kovoti tokiomis priemonėmis ir dėl Vilniaus savivaldybės sudaromų kliūčių konkursas stoja. Norime, kad sostinė nacionalinį stadioną ir visą sporto bei ugdymo kompleksą turėtų kuo greičiau. Mus liūdina Vilniaus mero, teisės mokslų daktaro, teiginiai, jog siekiame vilkinti procesą, kai realybėje konkursas užtruko papildomus 10 mėnesių būtent dėl to, jog buvome neteisėtai išmesti, ką pripažino Aukščiausiasis Teismas. Be to, buvome pasiruošę dar praėjusių metų pabaigoje komisijai atsakyti į visus klausimus apie savo pasiūlymą, tačiau vietoje to buvome apkrauti perteklinėmis užklausomis dėl jau praeito kvalifikacinio etapo, tuo pačiu stabdant visą procesą“, – teigia „Vilniaus nacionalinio stadiono“ vadovas.

Pasiūlymas viršija reikalavimus

„Vilniaus nacionalinis stadionas“ siūlo pastatyti didesnį nei reikalaujama 17 tūkst. vietų UEFA 4 kategorijos standarto stadioną ir beveik 9 tūkst. vaikų ir suaugusių per mėnesį priimsiantį neformalaus ugdymo centrą.

„Vilniaus nacionalinio stadiono“ siūlomo komplekso kaina – 77,8 mln. eurų, iš kurių apie 5 mln. eurų sudaro paties koncesininko investicija. Pasiūlyme numatyta, kad projektas sukurtų mažiausiai 338 naujas darbo vietas ir prie valstybės biudžeto kasmet prisidėtų 1 mln. Eur gyventojų pajamų mokesčio.

„Vilniaus nacionalinis stadionas“ yra projekto bendrovė (SPV), kuri sukurta specialiai šiai veiklai vykdyti. Bendrovės projekto komandoje – 25 skirtingų sričių ekspertai: architektai, NT vystymo ekspertai, teisininkai, inžinieriai ir sporto žinovai. Projektą „Vilniaus nacionalinis stadionas“ teikia su partneriais – Amsterdamo arena, kuri konsultuoja ir, laimėjimo atveju, toliau patars dėl komplekso vystymo ir operavimo.