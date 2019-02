Kieno užsakymu spaudos platinimo monopolistas “Press Express” bando sunaikinti ‘Laisvą laikraštį?

Aurimas Drižius

Spaudos platinimo Lietuvoje monopolistė norvegų kapitalo įmonė “Press Express” vienašališkai nuo vasario pradžios be jokių paaiškinimų nutraukė “Laisvo laikraščio” platinimo sutartį. Nors parduodama “Laisvą laikraštį” minėta monopolininkė per metus uždirbdavo apie 50 tūkst. Eurų, dabar labai ramiai tą savo pelno dalį jie išmeta. Nes matyt spaudimas atsisakyti platinti “Laisvą laikraštį” buvo žymiai didesnis, nei tie minėti 50 tūkst. eurų per metus.

Tai reiškia, kad leidinio neliko “Maxima”, Iki, Rimi, Narvesen (buvusios Lietuvos spaudos) tinkle. Problema ta, kad “Press Express” kontroliuoja daugiau nei du trečdalius Lietuvos spausdintų leidinių rinkos.

Bandžiau susitarti tiesiogiai dėl platinimo su “Narvesen” ar IKi bei Rimi – visur gavau tą patį atsakymą – kad spaudos leidinius jiems teikia tik vienintelė įmonė “Press Express”. ‘Mes tiesiog taip dirbame, nes kiekvienas dirba savo darbą”, - paaiškino “Narvesen” vadovė.

Tiesa, pusę lūpų “Press Express” užsimena, kad “mūsų prekybos partneriai neleido prekiauti”, ir užuominomis leidžia suprasti, kad tai buvo “Maxima, arba “VP dešimtukas”, apie kurio machinacijas su ‘Leo Lt” ar PVM tarifu, kad Lietuvos biudžetui kainavo milijardus, nemažai rašė tas pats “Laisvas laikraštis”.

O man visą dieną skambina žmonės, kurie neranda prekybos tinkluose “Laisvo laikraščio”. Negaliu jiems nieko pasakyti, nes ne aš kontroliuoju laikraščių prekybą.

Nežinau nė vieno tokio pavyzdžio, kad sėkmingai leidinį pardavinėjusi įmonė staiga nutrauktų jo pardavimą. Be jokių paaiškinimų. Tiesa, dar sausio pradžioje ‘Press Express” vadybininkė Irmina Žitkauskienė man atsiuntė laišką, kad “nuo rytojaus stabdome “Laisvo laikraščio” platinimą, nes Visuomenės etikos komisija nusprendė jį paskelbti neetišku”. Ta minėta etikos komisija, kurią sudaro “Laisvo laikraščio” nuolat kritikuojami valdžiažmogiai, buvo nusprendusi, kad “leidinio straipsnių pavadinimai neatitinka jų tūrinio”. Kitaip sakant, kažkoks policininkas nusprendžia, kad laikraščio straipsnių pavadinimas yra neteisingas, ir tuo remdamiesi, spaudos monopolininkai jį uždaro. Žinoma, kad tai nesąmonė, ir tik pretekstas. Tuo labiau, kad ta pati etikos komisija neetišku buvo įvardinusi ir “Lietuvos rytą”, tačiau nė vienas prekybos tinklas jo nepabandė išmesti iš savo tinklo. Ieškinį dėl neteisėto platinimo sutarties nutraukimo šiuo vasario 21 d. nagrinės Vilniaus apygardos teismas.

Žodžiu, situacija tokia, kad visi tie valdžiažmogiai, kurie buvo įvedę cenzūrą “Laisvam laikraščiui” ir uždraudę rašyti straipsnius tam tikromis temomis, daug kartų mane nuteisę, galiausiai suorganizavę vilkiko smūgį į mano automobilį Ukmergės greitkelyje, galiausiai pasiekė savo – nutraukus platinimo sutartį “Laisvas laikraštis” taps skaitytojams nepasiekiamas.

Tačiau tai nereiškia, kad jis mirs – leidinį platinama UAB ‘Litpresa, kuri jį parduoda ‘Norfos” prekybos tinkle, be to, jis platinamas ir per ‘Kauno spaudos” tinklą.

Be to jeigu “VP dešimtukas arba visokie skverneliai galvoja, kad “Laisvą laikraštį” galima nugalabyti nutraukus jo platinimo sutartį, tai klysta. Nes portalas www.laisvaslaikrastis.lt jau turi apie 20 tūkst. skaitytojų per dieną, ir šis kiekis auga. Pajamos iš reklamos – taip pat, todėl greitu laiku portalo pajamos jam padės išsilaikyti ir tęsti veiklą

Tačiau daug ypač vyresnio amžiaus žmonių nori turėti popierinį leidinį, tačiau negali jo įsigyti. Tada siūlau jį prenumeruoti “Lietuvos pašto” skyriuose.

Be to, visus, norinčius platinti ‘Laisvą laikraštį”, kviečiu atsiliepti ir mane informuoti

arba tel. 868738471