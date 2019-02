Stanislovas Tomas - melagis ir "fake news" čempionas (pildoma)

Aurimas Drižius

Yra toks advokatas Stanislovas Tomas, kuris labai nori patekti į Europos parlamentą, ir ten gyventi panašiai, kaip jo buvęs darbdavys Rolandas Paksas – tai yra gauti apie 100 tūkst. Eurų per mėnesį pajamų nieko iš esmės neveikiant.

Tam, kad patekti į savo išsvajotąjį EP, S.Tomas vaikšto į policiją, skelbia apie ta, kad jis apskundė Lietuvą Jungtinėms tautoms, kad JT jau nagrinėja jo skundą, ir kad Deimantė Kedytė bus tuoj išgelbėta dėka šauniojo Stanislovo Tomo.

Aš labai abejoju, ar tokia „korespondencija“ apskritai egzistuoja, nes viskas, arba beveik viskas, ką iki šiol pasakė Stanislovas Tomas, pasirodė, kad tai melas.

Ir kaip sako pats Stanislovas Tomas, cituodamas Čingischaną, „melagis baudžiamas mirtimi“.

Tačiau pradėsiu nuo savo pavyzdžio:

Gruodžio 19 d. Stanislovas Tomas facebooke paskelbė sensacingą naujieną – jis „laimėjo bylą prieš „Vakaro žinias“, „Respubliką“ ir „Laisvą laikraštį“

Laimėjau bylą dėl šmeižto prieš "Respublika". "Respublika", "Vakaro žinios", "Laisvas laikraštis", Juozas Ivanauskas (ir dar kažkokia dūra – neprisimenu pavardės) parašė melą, kad R. Paksui atstovavau ne aš. Aurimas Drižius, prašau ištrinti visus melagio Ivanausko straipsnius. Kaip sakė Čingischanas: "Melagis baudžiamas mirtimi". #paksas #advokatas

Laimėjau prieš Jus bylą – bus dar nauja

Gautieji x

Stanislovas TOMAS

2018-12-19 02:44

skirta press, zinios, redaktorius, PAKSAS, Audrius, aš, Aurimas, Giedrė

Sveiki,

Žurnalistų etikos inspektorius priėmė sprendimą, kad Jūs, "Respublika" ir "Vakaro žinios" mane apšmeižėte. Kaip sakė Čingischanas: "Melagis baudžiamas mirtimi. Bailys baudžiamas mirtimi".

Aš puikiai suprantu, kad Jūsų šmeižtą prieš mane užsakė Rolandas Paksas – jis Jums sumokėjo pinigus.

Rolandas Paksas yra melagis ir bailys, vertas mirties.

Dabar įmanomi du scenarijai. Aš siūlau Jums draugauti.

Jeigu draugauti neišeina, kitą savaitę aš pateiksiu civilinį ieškinį prieš "Respublika" teismui.

Pagarbiai

--

Prof. Mult. Phc. Dr. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbonne)

Russian Foreign Attorney (Advokat) practicing in Sèr and Panamá

Responsibility limited by the terms of the Barreau de Sercq

Tel.: +507 6307 3159

WhatsApp: +370 608 77507

Web: http://www.legalstrategy.eu

Youtube: https://goo.gl/eH4x9C

Blog: http://www.eurolitigation.eu

____________________________

Ce courrier électronique et ses pièces jointes sont couverts par la confidentialité et le secret professionnel.

This e-mail and any attachments hereto are privileged and confidential.

Aurimas Drizius <Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. >

2018-12-19 09:39

skirta Stanislovas

tu kažką painioji, stanislovai,

Stanislovas TOMAS

2018-12-19 15:31

skirta press, zinios, redaktorius, PAKSAS, Audrius, Aurimas, Giedrė, aš

Paksas suokėjo Ivanauskui, "Respublikai" ir "Vakaro žinioms", kad Ivanauskas rašytų apie mane šmeižto straipsnius. Jūs, Aurimai, tuos straipsnius paskelbėte. "Respublika" ir "Vakaro žinios" gavo sprendimą iš Žurnalistų etikos inspektorės, kad paskelbė apie mane šmeižtą.

Bet aš noriu, kad ne tik "Respublika" ir "Vakaro žinios" ištrintų Ivanausko straipsnius – bet ir "Laisvas laikraštis".

Aš niekada nieko nepainioju. Siunčiu šio laiško kopiją ir šūdui Rolandui Paksui.

Pagarbiai

--

Prof. Mult. Phc. Dr. Stanislovas TOMAS, PhD (Sorbonne)

Russian Foreign Attorney (Advokat) practicing in Sèr and Panama