Šiauliečiai jau samdo banditus, kad apsaugotų nuo siautėjančių policininkų

Girti policininkai siautėja Šiauliuose

15 metų narkotikais prekiavusi Šiaulių policija nesikeičia - šiame policijos vaizdo įraše nufilmuota, kaip grupė girtų vyrų (šiauliečiai atpažino juos kaip Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pareigūnus - iš kairės į dešinę pirmoje eilėje Elijus Kazakaitis, Deivydas Vaišvila, antroje eilėje Justinas Kaupys, Gediminas Narbutas ir Rostamas Pigulevičius (su buteliais rankose) su skaidraus skysčio buteliais rankose šeina į Šiaulių gatves. Ginti. Saugoti. Padėti.

Veiksmas vyksta 2017-02-26 21.28-29 val. ir 21.51 val. Šiaulių miesto centre Vilniaus ir Vasario 16-osios gatvių sankirtoje.

Policijos departamentas siūlė nubausti girtaujančius policininkus. bet Šiaulių policijoje sava tvarka ir savi įstatymai, todėl Šiaulių AVPK vadovybė nevykdė Policijos departamento nurodymų ir girtaujančių policininkų nenubaudė.

Pirmiausia Šiaulių AVPK Patrulių rinktinės policininkai Vaišvila, kazakaitis, Narbutas, Kaupys ir Pigulevičius (su buteliais rankose) eina girtaudami. Laikas 21.28-29 val. ir 21.51 val. - galimai Iki parduotuvėje dar nusipirko degtinės. Žodžiu paprastam žmogui gatvėje girtauti negalima , Šiaulių policininkams galima. Situacija tokia, kad jiems praėjus, po 5 minučių policininkus pradėjo persekioti baltas automobilis. Kito vaizdo įrašo laikas 21.57-22.05 val. maždaug, faktas, kad 22.00 val. išjungiama šviesa, matosi patamsėjimas, tai yra lygiai 22.00 val. Tie patys girti policininkai Vaišvila ir Pigulevičius (kuris buvo su buteliais rankosei) stovi sankryžoje, pro juos praeina Kaupys. Vaišvilos ir Pigulevičiaus veido bruožus pasitikrina baltame automobilyje sėdintys vyrai, Pigulevičius slepiasi po kapišonu. Lygiai 22.00 val. vaišvila ir Pigulevičius nueina iki pastato kampo ir smogia į veidą pašaliniam praeiviui! Kas jis toks nežinau, jei policija norėtų surastų. Situacija tokia, kad smūgį gavęs praeivis bėga nuo policijos, Vaišvila ir Pigulevičius jį gaudo (kam ?). Po pusės minutės sumuštą praeivį bėga gaudyti ir Kazakaitis, po visi trys bėga per aikštę - ko jie nori iš to praeivio??? Pasižiūrėkite - po kelių minučių viršuje atsiranda užrašas manual - tai policijos darbuotojas sužinojo, kad kažkas vyksta tarpuvartėje ir rankiniu būdu valdo kamerą ir ieško kur vyksta muštynės. Viskas ką policija padarė tai lygiai 2,5 minutės stebėjo gatvę, nieko nepamatė ir baigė darbą. Atgal kalbantis telefonu sugrįžo Vaišvila. Policininkas nenukreipė patrulių į įvykio vietą.

Kai saugotojai pasigėrė, veiksmas lygiai 22.00 val., po 9 minučiu kai baigė gerti, galimai policininkai Vaišvila ir Pigulevičius smogė į veidą praeiviui. Praeivis pasijautė nesaugiai ir pabėgo. Vaišvila dabar dirba Radviliškio policijos komisariate tyrėju! Jeigu sumuštas praeivis nori gali kreiptis į jį sumušusį tyrėją Vaišvilą - greitas, išsamus ir objektyvus tyrimas garantuojamas!!! Klausimas kokiu tikslu Vaišvila ir Pigulevičius, o vėliau ir policininkas Elijus Kazakaitis nusivijo sumuštą praeivį? Turite pilną teisę paklausti jų pačių ar policijos atstovų, galima spėti, kad norėjo to sumušto praeivio paklausti ar jam nereikia greitosios med. pagalbos, paklausti gal jis kokių nors pretenzijų turi jiems patiems, gal jam tiesiog pagalbos reikia iki namų palydėti ir pan. Jei kas neaišku klauskite. Yra vaizdas Manual - tai Šiaulių AVPK policijos darbuotojas kažkokiu būdu gavo informaciją apie muštynių tesinį tarpuvartėje - viskas ką jis padarė, tai per visą savo pamainą lygiai dvi su puse minutės pavedžiojo kamerą ir viskas! Policijos patrulių į įvykio vietą nenukreipė, viešosios tvarkos neužtikrino. Žodžiu Šiauliuose visuomenė turi gintis ir saugotis pati, policija net matydama kažką negero nepadės!

Praėjo 12 minučių po žmogaus sumušimo. Panašu, kad policininkas Deivydas Vaišvila dar dviems žmonėms, kurie ėjo pro šalį, smogia į veidą. Sankryžoje visi policininkai - tai trys policininkai Kazakaitis, Narbutas ir Simanauskaitė ramino policininko Vaišvilos sumuštus žmones, kad jie per daug nesigintų nuo Vaišvilos ir Vaišvilos nesumuštų. Tik vienas (šviesus) policininkas ramino patį kaltininką Vaišvilą. Tai va po Imuniteto skyriaus viršininko Karaliaus Rolando ir vyriausiųjų tyrėjų Gintarės Vilkončienės ir Arno Laugalio atlikto tyrimo ir paaiškėjo, kad tas šviesus policininkas, kuris ramino patį kaltininką Vaišvilą, ir yra tikrasis chuliganas - tai jis girtavo daugiausiais iš visų (nesvarbu, kad jis kartu nebuvo), tai jis ne užkardė Vaišvilos chuliganiškus veiksmus ir neleido Vaišvilai mušti praeivių, o būtent jis ir sukėlė chuliganizmą ir ramindamas Vaišvilą savo veiksmais pažeidė viešają tvarką ir visuomenės rimtį! Kokiu idiotu reikia būti, kad tokia išvadą prieitum. Išvada viena - aiškus Šiaulių AVPK vadovybės užsakymas Imuniteto skyriaus viršininkui, kad "pamokyti" nesusipratųsį policininką, kitų variantų nematau.

Šiauliečiai jau samdo banditus, kad apsaugotų nuo siautėjančių policininkų

Vasario 20 d. Šiaulių apylinkės teisme prasideda baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kuriame bus teisiamas Šiaulių policininkas Ramūnas Dainauskis, kuris neva iš chuliganiškų paskatų primušė kitą policininką.

Pastarasis sako, kad viskas buvo kitaip – girti policininkai dar pernai vasario mėn. ėmė siautėti Šiaulių centre, policininkų sumušti žmonės pasikvietė į pagalbą kelis smarkius vyrukus, kurie davė „mentams“ grąžos.

Tada girti policininkai išsikvietė dirbančius policininkus, kurie nuslėpė faktą, kad nukentėjo ir buvo sužaloti girti jų kolegos, filmuotoje medžiagoje akivaizdžiai matosi, kad dirbantys policijos pareigūnai suklastojo dokumentus ir padarė masę kitų pažeidimų.

LL šaltiniai sako, kad visa tai žinojo ir matė Šiaulių AVPK vadovybė, bet nuslėpė ir netyrė pačių policininkų padarytus nusikaltimus.



„Žodžiu Šiauliuose situacija tokia - jeigu nori teisingumo, tai kreipkis į banditėlius, jie nubaus net pačius policininkus. Į policiją gali kreiptis nesikreipęs niekas nieko netirs“, - teigia LL šaltiniai.

Teismo posėdyje planuojama apklausti tyrėjus, kodėl jie neišaiškino girtų policininkų padarytus nusikaltimus. Aišku pastarieji sakys, kad nieko neprisimena.





„Teismo posėdyje turėtų paaiškėti įdomių (sakyčiau sensacingų) faktų, - sakė LL šaltiniai, - pamatytumėt teisėjo ir prokuroro reakciją, kuriems niekas neįdomu ir net nesigilina į faktines įvykio aplinkybes. "Tyrėjams" planuojama užduoti klausimus, kaip jie sėkmingai nutyrė bylą.

Situacija tokia - girti policininkai sumušė žmones, žmonės pasiskundė mafukams, kurie sumušė policininkus. Vienas policininkas, kai sužinojo, kad jo kolega Vaišvila muša žmones, nuėjo jo parvesti namo. Jis pamatė, kaip girtuoklis policininkas muša žmogų, jį prilaikė už rankų, tačiau pats gavo smūgių nuo girtuoklio policininko. Sekančią dieną girtuoklis policininkas parašė pareiškimą ant savo kolegos, kad tas neva jį sumušė. Nors pastarasis tik bandė sustabdyti smurtaujantį kolegą“.

Girtuokliui Vaišvilai tai buvo naudinga, nes pats išvengė atsakomybės.Tai toks Šiaulių, o gal ir visos Lietuvos teisingumas. Įsivaizduojat - girti policininkai nekalti, mafijozai kurie nufilmuota kaip purškė dujų dviem iš liudytojų (tai yra nusikaltimas) nekalti. Kaltas ir už chuliganizmą teisia žmogų,, kuris girtuoklį už rankų prilaikė ir neleido sumušti praeivių!!!





Apie šią istoriją dar pernai vasarą rašė ‚Lietuvos rytas“ : girti policininkai trainiojasi po miestą, mušasi tarpusavyje ir daužo praeivius. Jie išsigandę lekia slėptis, bet pareigūnai juos prisiveja ir negailestingai spardo. Tai ne citata iš romano. Panašią istoriją netrukus nagrinės Šiaulių apylinkės teismas. Šiauliuose bus teisiami ne girti praeivius mušę policininkai, o chuliganus bandęs sutramdyti jų kolega. Teisiamųjų suole bus priverstas sėdėti 17 metų policijoje išdirbęs, daugybę kartų apdovanotas buvęs Šiaulių policijos patrulis Ramūnas Dainauskis. Jis kaltinamas girtas iš chuliganiškų paskatų primušęs kitą policininką.

Tuo metu girti po miestą šlaistęsi ir praeivius gąsdinę patruliai negavo net menkiausių drausminių nuobaudų, negana to, jiems buvo padėkota už pagalbą atskleidžiant nusikaltimą.

„Užuot padėkoję, kad atlikau pareigą, neleidau girtam policininkui mušti žmonių, apsaugojau policiją nuo jos vardo diskreditavimo, esu pažemintas ir net teisiamas“, – „Lietuvos rytui“ susikrimtęs kalbėjo R.Dainauskis.

Po išgertuvių – į klubus

Įvykiai, kurių atomazga turėtų paaiškėti teisme, prasidėjo vieną praėjusių metų vasario sekmadienį po Voveriškių kaimo pirtyje vykusių Šiaulių policijos komisariato patrulių rinktinės pareigūnų išgertuvių. Pareigūnai, kurių buvo daugiau kaip 20, girtauti pradėjo nuo 15 valandos. Po šešių valandų daugelis jų jau buvo gerokai įkaušę ir nutarė skirstytis. Tačiau namuose atsidūrė tik keli jau sunkiai paeinantys policininkai. Daugelis kitų būriais po 5–6 patraukė toliau linksmintis į Šiaulių barus. Vieni išvažiavo patys, kitus keliais reisais išgabeno vėliau byloje nukentėjusiuoju pripažinto vyriausiojo patrulio Deivydo Vaišvilos draugė. Pirmuoju reisu atvežti penki policininkai iškart patraukė į naktinį klubą „Pegasas“. Tačiau iš ten juos apsaugininkai išvarė.

Filmavimo kameros užfiksavo incidentą prie Šiaulių centre esančio „Whisky Bar“. Kameros fiksavo smūgį Vėliau kameros užfiksavo, kaip iš klubo išvyti pareigūnai apsikabinę panašų į litrinį degtinės butelį šlaistosi Vilniaus gatve, pilsto į stikliukus ir geria. Nufilmuotas ir vaizdas, kaip vienas girtų policininkų trenkia kumščiu praeinančiam jaunuoliui. Šis ima bėgti nuo mušeikų, tačiau du, o paskui ir kiti trys pareigūnai jį vejasi. Kameros fiksuoja kažkokį bruzdesį, tačiau kas vyksta, aiškiai nematyti. Kaip tik tuo metu vienam aršiausių policininkų D.Vaišvilai, kuris vėliau buvo pripažintas nukentėjusiuoju, paskambino dabartinis kaltinamasis R.Dainauskis ir pasisiūlė parvežti namo.

„Nemaišyk, gaudom organizuotus žulikus – užpuolėm ir davėm jiems“, – anot R.Dainauskio, tuomet nerišliai kalbėjo jo kolega.

Stipriai įkaušę policininkai bandė toliau linksmintis Šiaulių naktiniame klube „Pegasas“, bet buvo iš jo išvaryti. Skubėjo gelbėti kolegos R.Dainauskis teigė supratęs, jog reikia kuo greičiau parvežti savo gerokai jaunesnį kolegą namo, kad jis neprikrėstų daugiau kokių nors šunybių: „Žinojau, kad jis girtas tampa agresyvus ir neprognozuojamas, tad skubėjau gelbėti.“ Pareigūnas patrulius aptiko besibūriuojančius Vilniaus ir Vasario 16-osios gatvių sankryžoje. Čia ir toliau buvo terorizuojami praeiviai. Vienas jų buvo pastumtas petimi, jam du kartus smogta į veidą. Įraše matyti, jog tuo metu R.Dainauskis stovi netoliese, tačiau išvydęs, kaip mušamas žmogus, griebia už rankų kolegą ir patraukia. „Kol laikiau už rankų įsiaudrinusį D.Vaišvilą, jo primuštas vyriškis jam dukart smogė į veidą, o mane pastūmė. Abu pargriuvome“, – prisiminė R.Dainauskis. Buvusio pareigūno tvirtinimu, D.Vaišvilai, matyt, nepatiko, kad jam neleido mušti praeivio: „Paskui, einant gatve, jis kelis kartus pribėgo prie manęs, iš pasalų spirdavo ar smogdavo ranka ir pabėgdavo.“ Ekipažas parvežė namo Iš tiesų miesto kameros tuo metu užfiksavo, kaip į D.Vaišvilą panašus vyriškis bando pulti R.Dainauskį, o kiti trys policininkai jį stengiasi sulaikyti. Tačiau įniršęs vyriausiasis patrulis ištrūko ir vyrai apsikumščiavo. Apie tai, kad Šiaulių centre vyksta muštynės, kažkas pranešė policijai. Netrukus ten atvyko ekipažas. „Aš įsėdau į policijos tarnybinį automobilį ir pareigūnams pranešiau apie D.Vaišvilos sumuštą jaunuolį, kuris vis dar stovėjo kitoje gatvės pusėje“, – pasakojo R.Dainauskis. Bet atvykę policininkai į įvykius nesikišo, R.Dainauskį bei dar vieną kolegą parvežė namo, o D.Vaišvilą ir kelis kitus paliko. 4 nuotr. Buvęs pavyzdingas Šiaulių policijos pareigūnas R.Dainauskis bus teisiamas. Spruko nuo atvykėlių Šiaulių centre likę girti policininkai toliau šlitinėjo gatve. Tačiau, atrodo, tuomet veiksmų ėmėsi pareigūnų anksčiau sumušti jaunuoliai ar jų draugai. Kameros užfiksavo, kaip prie policininkų privažiavo apynaujis baltas „Mercedes“. „Tai kur čia tas erelis?“ – atidaręs automobilio langą piktai paklausė vienas keleivių. Matyt, agresyvus tonas išgąsdino įkaušusius policininkus. Todėl kai mašinoje buvę vyriškiai jau ketino išlipti, pareigūnai spruko į greta esančio viskio baro „Whisky Bar“ kiemą. „Mercedes“ nuvažiavo paskui juos. Iš automobilio išlipo keli sportiško sudėjimo jaunuoliai. Kas vyko baro kieme, kameros neužfiksavo. Nufilmuotas tik po keliolikos minučių iš baro kiemo išvažiuojantis tas pats „Mercedes“ ir po to išeinantys už galvų susiėmę vienas kitą apsikabinę girti pareigūnai. Liudininkų net neišklausė Vis dėlto kažkas iš baro lankytojų policijai pranešė, kad kieme vyksta muštynės. Netrukus į iškvietimo vietą atvyko du policijos ekipažai, tačiau balto „Mercedes“ jau nebuvo. Liudininkai pareigūnams papasakojo, kad balto automobilio keleiviai dviem vyrams į veidus papurškė dujų. Tačiau atvykę pareigūnai jokių parodymų neįformino. Nors paaiškėjus, kad galėjo būti panaudotos dujos, būtina iškviesti medikus, patruliai net nesikreipė į gydymo įstaigą, o komisariatui pranešė, jog nukentėjusiųjų nėra. Girti jų kolegos buvo susodinti į tarnybinius automobilius ir išvežioti po namus. Paslaptingos grumtynės Bet tuo įvykiai nesibaigė. Apie 23 valandą R.Dainauskis paskambino netoliese gyvenančiam D.Vaišvilai ir paklausė, ar sugrįžo namo, ar viskas sėkmingai pasibaigė, ar daugiau nieko nesumušė. Tačiau, anot R.Dainauskio, kaimynas nieko neaiškino, tik pakvietė ateiti pasikalbėti. „Kai atėjau, D.Vaišvila iškart atsiraitojo rankoves ir dukart man smogė į veidą. Aš gindamasis pargrioviau mušeiką ir laikiau jį prispaudęs prie žemės“, – teigė R.Dainauskis. O D.Vaišvila tvirtino, jog pirmas jį užpuolė R.Dainauskis, kuris jį pastūmė ir pargriovė. Šių muštynių metu kažkas paskambino policijai. Atvykęs ekipažas rado svirduliuojantį girtą D.Vaišvilą. Jį palydėjo namo, o komisariatui pranešė, kad jokių muštynių nebuvo, aptiktas tik kažkoks girtuoklis. Tai, kad tas girtuoklis – policininkas, patruliai savo vadovų neinformavo. Taip pat skaitykite: Prieš pat kraupią policininko avariją – pranašingi liudininkų žodžiai: „Prisižais“ Už sulaikytojo kankinimą iš darbo išmesti pareigūnai pirštu dūrė į vadovybę Neblaivus BMW vairuotojas sprukdamas nuo pareigūnų kliudė policininką Diagnozė: girtumas Maždaug po valandos D.Vaišvilos draugė iškvietė medikus, pasakiusi, kad sumuštas jos draugas policininkas gargaliuoja, jam iš burnos plūsta putos. Apžiūrėję medikai nustatė diagnozę „girtumas, sumušta galva“ ir paleido namo. Policijos įrašai dingo Jau kitą rytą dar iki galo neišsiblaivęs D.Vaišvila buvo iškviestas į Šiaulių vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto skyriaus viršininko Rolando Karaliaus kabinetą. Ten patrulis pareiškė, kad jį sumušė R.Dainauskis. Remiantis šiuo pareiškimu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Iš pradžių R.Dainauskis jautėsi ramus. Jis buvo įsitikinęs, kad pasitelkus įvykius užfiksavusias miesto kameras tyrėjams pavyks atkurti tikrą paveikslą. Tuometis pareigūnas tikėjo, kad jo versiją įrodys ir atvykusių policijos ekipažų garso bei vaizdo įrašai, kuriuose turėjo būti užfiksuoti muštynių vaizdai. Bet greitai paaiškėjo, kad jau kitą dieną visi policijos automobilių užfiksuoti garso ir vaizdo įrašai buvo ištrinti. Nors pagal įstatymus, esant net menkiausioms abejonėms, kad buvo padarytas nusikaltimas, visi policijos ekipažų užfiksuoti įrašai turi būti perkelti į specialią saugyklą, to nebuvo padaryta. Net jei įrašai ir nereikšmingi, jie paprastai dar laikomi 60 dienų, kol patys išsitrina. Maža to, komisariato patrulių rinktinės vadas privalo kasdien peržiūrėti vaizdo įrašus ir apie tai informuoti vadovybę. Pareigūnai prarado atmintį Kaip liudininkai buvo apklausti girtavę policininkai ir juos po namus išvežioję budinčių ekipažų pareigūnai. Jie lyg susitarę tvirtino nieko nematę arba buvę tiek girti, kad nieko neprisimenantys. Paties R.Dainauskio prašymai surasti ir apklausti nuo girtų policininkų nukentėjusius jaunuolius ar išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis buvo ištrinti policijos ekipažų įrašai, buvo atmetami bylą tyrusio Šiaulių apygardos prokuroro Egidijaus Jurgelio arba Šiaulių apylinkės teismo, kur teisėja dirba prokuroro žmona, sprendimais. Neseniai byla buvo baigta tirti ir perduota Šiaulių apylinkės teismui. R.Dainauskis yra kaltinamas, kad būdamas apsvaigęs nuo alkoholio tyčia iš chuliganiškų paskatų primušė savo kolegą policininką D.Vaišvilą. Viską aiškiai reglamentuoja įstatymas Artūras Jušinskis Advokatas, buvęs kriminalistas „Policijos pareigūnas, matydamas, kad daromas teisės pažeidimas, privalo nedelsdamas imtis veiksmų, kad tam būtų užkirstas kelias. Nėra skirtumo, ar tą pažeidimą padarė jo kolega policininkas, ar bet kuris kitas žmogus. Iškart po nusikaltimo užkardymo būtina informuoti policiją ir, esant reikalui, paprašyti pagalbos. Visa tai labai aiškiai reglamentuoja Policijos įstatymo 25 straipsnis. Šis įstatymas dar numato ir pareigūno pareigą nustatyti įvykio liudininkus, sulaikyti ir pristatyti į policijos įstaigą nusižengimą padariusius asmenis. Jeigu iš tiesų buvo taip, kaip teigia R.Dainauskis, jis tinkamai įvykdė savo pareigą – užkirto kelią pažeidimui, pranešė policijos įstaigai, nurodė įvykio liudininkus. Tačiau praktikoje būna atvejų, kai prokuratūra priima galutinius procesinius sprendimus įvertinusi ne visas faktines aplinkybes ir remdamasi vien tik pirmojo pareiškimą parašiusio asmens versija. Tokiu atveju teismams daug sunkiau nustatyti tiesą.“ Paaiškino: negauta objektyvių duomenų Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Kastytis Šikšnys situacijos komentuoti nepanoro ir į „Lietuvos ryto“ klausimus neatsakė. Tuo metu Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Gendvilaitė paaiškino, kad atliekant ikiteisminį tyrimą buvo tiriami visi byloje esantys vaizdo kamerų užfiksuoti epizodai: „Nebuvo gauta objektyvių duomenų, kad pareigūnai būtų mušę praeivius. Byloje nebuvo gauta objektyvių duomenų, pagrindžiančių informaciją apie tai, kad kavinėje „Pegasas“ girti policininkai mušėsi ir buvo išvaryti lauk, ir apie tai, kad viskio bare galimai buvo sumušti policijos pareigūnai ir jiems papurkšta dujų. Duomenų, kad būtų dingę ar ištrinti garso ir vaizdo įrašai iš į įvykio vietas vykusių policijos automobilių, byloje nėra.“







