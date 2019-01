Generolai rengia maištą?

Dabartinei valdančiųjų daugumai jau dabar reikia susimąstyti, ar jie nori destabilizuoti šalį? Jei jie yra tikri Lietuvos patriotai, tuomet turėtų ramiai priimti prezidento valdžios perdavimą "paskirtam" kandidatui, pasak premjero. O jei ne, sulauksite "geltonųjų liemenių" ir masinių protestų. Ar jums to reikia? Galų gale, vis tiek bus taip, kaip nurodys Baltieji rūmai. Ar jūsų kandidatas yra patvirtintas Baltuosiuose rūmuose? Ne? Tuomet net nesivarginkite!

© AFP 2018 / PHILIPPE LOPEZ Grybauskaitė pasirūpins, kad rinkimai Lietuvoje vyktų "taip, kaip reikia"

Be to, ir valdančiajai koalicijai, ir Vyriausybei bus ramiau dirbti, jei ir toliau priimant lemtingus sprendimus šaliai saugumo ir gynybos srityje bus vadovaujama iš Prezidento rūmų. Su ekonomika ir socialine sfera kaip nors išsiaiškinkite patys. Nes dar, neduok Dieve, susigundysite atkurti gerus santykius su kaimynais Rytuose ir gauti ekonominę naudą iš prekių ir energijos tranzito ir atkursite Lietuvos maisto produktų rinką. O to jokiu būdu negalima daryti be regioninio komiteto nurodymo. Kiekvienas žiogelis turi savo smuikelį.

