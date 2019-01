S.Skvernelio rezervatas policijos viršininkams – į namus važinėja tarnybinėmis mašinomis, 50 tūkst. eurų kainuojančios „Audi“ ir brangiausi „Iphone“ modeliai

Šiauliečiai skundžiasi, kad Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) Akmenės raj. PK viršininkui Karaliui Rolandui neteisėtai suteikta teisė tarnybiniu automobiliu važinėti į tarnybą ir iš tarnybos.

Policijos viršininkai buvo informuoti, kad Rolandas Karalius gyvena Šiaulių mieste, ir jam nuo namų iki Akmenės raj. PK yra 63,5 km., todėl per dieną važiuojant pirmyn ir atgal susidaro 127 km. Teoriškai imant 6 ltr degalų sąnaudas 100 kilometrų gaunasi, kad neteisėtai važinėjant į tarnybą ir iš tarnybos kasdien sunaudojama apie 8 litrai degalų arba 8 Eurus pinigine išraiška. Tokiu būdu imant vidutiniškai 21 darbo dieną per mėnesį gaunasi apie 170 Eur per mėnesį arba 2000 Eurų per metus.

Vykimas į tarnybą ir iš tarnybos nėra tarnybinių pareigų vykdymas, todėl prašyčiau patikrinti:

a) kokiu pagrindu Karalius Rolandas neteisėtai naudojasi tarnybiniu automobiliu vykimui į tarnybą ir iš jos;

b) kokias funkcijas vykdo Karalius Rolandas tarnybiniu automobiliu vykdamas į tarnybą ir iš jos, kokie jo vykdomų funkcijų rezultatai;

c) kaip Karaliaus Rolando vykimo tarnybiniu automobiliu vykdomos funkcijos atvaizduojamos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ir tarnybinėje dokumentacijoje;

d) koks teisėtas pagrindas suteikti teisę Karaliui Rolandui ne tarnybos metu laikyti tarnybinį automobilį Šiaulių AVPK teritorijoje – kitoje apskrityje ir net ne Akmenės raj. PK veikimo teritorijoje, kokias tarnybines funkcijas naudodamasis tarnybiniu automobiliu jis vykdo Šiauliuose?

e) jeigu Karalius Rolandas prisidengs poreikiu tikrinti pareigūnų tarnybą, prašau patikrinti koks faktinis poreikis vykdyti fizinį tarnybos tikrinimą, jei policijos patrulių tarnybiniuose automobiliuose sumontuota telemetrinė įranga, automobilio viduje fiksuojami vaizdo ir garso įrašai, t.y. kontrolė atliekama nuotoliniu būdu.

Remdamasis tuo kas išdėstyta, prašau apginti viešąjį interesą ir išieškoti iš Karaliaus Rolando neteisėtai panaudotas lėšas jo vykimui tarnybiniu automobiliu į tarnybos vietą ir iš jos.

Būčiau dėkingas, jei informuotumėte apie patikrinimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Akmenės rajono policijos šefas Rolandas Karalius (nuotr. viršuje) pernai kovo 22 dieną tarnybą pradėjo eiti šias pareigas.

Iki šiol, paskutinius penkerius metus, 21-erių metų stažą vidaus tarnybos sistemoje turintis pareigūnas vadovavo Šiaulių apskrities VPK Imuniteto ir vidaus tyrimo skyriui.

Molėtuose gimęs ir augęs R. Karalius po studijų Šiauliuose, nuo 1997-ųjų metų šiame mieste praleido visą tarnybos policijoje laikotarpį

Itin įdomu, kad Šiaulių policija nuo 2001 iki 2012 m. pilnai kontroliavo narkotikų prekybą Šiaulių mieste, LL ne kartą rašė – šiuo metu teisiami net 18 ONTT komisarų iš Šiaulių miesto.

Labai įdomu, kokie komisaro R.Karaliaus, vadovavusio Šiaulių apskirties VPK imuniteto skyriui, pasiekimai kovoje su savo kolegomis narkobaronais? Apie tai nieko neteko girdėti.

Tačiau savo atsakyme šiauliečiui policijos viršininkas nurodė, kad „tarnybiniais automobiliais į namus“ važinėja remdamiesi „Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 5-V-361 patvirtintomis Tipinėmis policijos įstaigų transporto priemonių naudojimo taisyklėmis.

Neseniai policija įsigijo 12 automobilių „Audi“, kurių kiekviena kainavo apie 50 tūkst. eurų.

Lietuvos policija keičia tarnybinių automobilių dizainą, kuris labiau atspindi šiandienos policiją: moderni, veržli, atvira, labiau matoma.

„Šis dizainas geriau įprasmina ir mūsų misiją – Ginti. Saugoti. Padėti. Labai svarbu, kad policija būtų matoma, todėl šiame dizaine naudojame daugiau plėvelės, ji kokybiškesnė, šviesą atspindinti. Atsiranda policijos šūkis, didelis policijos logo, iš visų pusių ir ant stogo – borto numeris, BPC numeris 112” - pasakoja policijos generalinis komisaras Linas Pernavas. Pasak policijos vadovo, šie automobiliai skirti svarbių asmenų lydėjimui bei patruliavimui magistraliniuose keliuose ir greitkeliuose, kur yra poreikis yra persekioti labai dideliais greičiais važiuojančius pažeidėjus. Visame pasaulyje magistraliniuose keliuose, autobanuose policija dirba su galingais automobiliais.

Visai neseniai policija paskelbė konkursą mobiliems telefonams įsigyti. Jų parametrai buvo tokie, kad tik naujausi ir brangiausi „Iphone“ modeliai turėjo visas policijos viršininkų reikalaujamas savybes.

Kaip rašė 15min.lt., policijos paskelbtos specifikacijos atitinka raidė į raidę, nurodytas net konkretus telefono pavadinimas.

Policijos departamentas aiškina, kad telefonai reikalingi ne dėl „prestižo“, bet dėl kibernetinio saugumo – šifruotam ir saugiam ryšiui. Viešųjų pirkimų tarnybai kilo abejonių dėl tokių pirkimo praktikų.

Vienų telefonų specifikacijos visiškai atitinka patį naujausią „iPhone XR“ modelį, kurio kaina autorizuotoje parduotuvėje siekia 879 eurus.

Pavyzdžiui, reikalaujama, kad telefono procesorius būtų „šešių branduolių „A12 Bionic“ procesorius, naujos kartos „Neural Engine“. Taip pat reikalaujama, kad baterija būtų ne mažesnė nei 2942 mAh talpos ir telefonu būtų galima kalbėtis bent 25 valandas, ekrano raiška – 828x1792 pikselių, o operacinė sistema – 12 versijos „iOS“. Policija reikalauja, kad atminties dydis būtų ne mažesnis nei 64 gigabaitai.

Specifikacijose netgi konkrečiai įrašyta, kad pakuotėje turi būti „iPhone“ su „iOS“ operacine sistema, taip pat ausinės „EarPods“, laidas, konvertuojantis „Lightning“ jungtį į USB. Panašu, kad telefonams keliamus reikalavimus policija tiesiog nusirašė interneto svetainėse.