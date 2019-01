Artūras Račas : Tris kartus profesorius iki gyvos galvos Stanislovas Tomas, uždraudęs karinę tarnybą pasaulyje: o iš tiesų – dundukas

liepos 30, 2015

Tai yra tris kartus profesorius iki gyvos galvos Stanislovas Tomas, kuris teigia, kad JTO uždraudė privalomąją karinę tarnybą visame pasaulyje

Labiausia už viską pasaulyje nemėgstu dundukų. Nepriklausomai nuo jų profesijos, turimo išsilavinimo ar mokslinių laipsnių. Todėl laikau savo pareiga apie juos informuoti visuomenę, kad jei kartais tektų su jais susidurti žinotų, su kuo turi reikalų.

***

Šiandien rytą Facebook gavau žinutę iš Stanislovo Tomo, kuris pranešė neįtikėtiną naujieną – JTO uždraudė privalomąją karinę tarnybą visame pasaulyje. Todėl visi Lietuvos katalikai, gavę šaukimą į karinę tarnybą, galės gauti kompensacijas.

Kadangi esu pratęs tikrinti faktus, o ryte turėjau daug darbo, prasigooglinęs, ar šios pritrenkiančios žinios Lietuvoje dar niekas nebuvo paskelbęs (ir nusiraminęs, kad ne), atidėjau ją vėlesniam laikui.

Kai jo atsirado, perskaičiau ne tik Stanislovo Tomo trumpą įrašą jo tinklaraštyje

Bet ir JTO Žmogaus komiteto sprendimą, kuriuo remdamasis Stanislovas Tomas pranešė pasauliui stulbinančią žinią.

Radęs šiame dokumente neatitikimų tarp to, ką rašo Stanislovas Tomas ir to, kas yra iš tiesų, parašiau profesorioui trumpą laiškelį.

Ir gavau atsakymą, kuris mane nustebino, nes iki šiol žinojau tik vieną lietuvių kilmės asmenį, kuris niekada neklysta. Dabar jau žinau du.

Pabandžiau būti konkretesnis:

Gavau argumentuotą paaiškinimą, kodėl Stansilovas Tomas yra vienas iš dviejų niekada neklystančių.

Bet kadangi su manimi atsisveikino, atsisveikinau ir aš:

Tačiau profesorius nusprendė pateikti dar vieną argumentą, kokius labai mėgsta toks vienas delfių darbuotojas, kuriantis „meno kūrinius. (Tiesa, pastarasis jokių mokslų nėra baigęs ir jokių akademinių laipsnių neturi):

Kadangi anglų kalbą šiek tiek moku, o mano kantrybė turi ribas, nusprendžiau nebebūti profesoriui mandagus:

Profesorius nesupyko ir pasiūlė pakilti į aukštesnį lygį:

Pabandžiau likti tame pačiame lygyje ir išdėstyti faktus:

Tris kartus profesorius iki gyvos galvos Stanislovas Tomas mano klaidas iš karto suprato, tačiau nebeturėjo laiko nes buvo labai užsiėmęs. Ir dar staiga pasijuto labai tolimas, nes laimėjo R.Pakso bylą bei paprašė nepykti.

Kadangi ir aš esu kelias bylas laimėjęs, tai neužpykau.

Prieš atsisveikindamas ir užsiimdamas tolimais reikalais, profesorius pateikė paskutinius svarius argumentus, patvirtinančius jo išsakytą nuomonę, jog JTO uždraudė privalomąją karo tarnybą visame pasaulyje:

Man beliko tik dar kartą pagarbiai atsisveikinti

Tačiau po gero pusvalandžio, jau berašanat šį įrašą, tris kartus iki gyvos galvos profesorius Stanislovas Tomas metė paskutinį, visiškai neatremiamą argumentą. Ir dar pasiūlė man pagalbą.

Vos neapsiverkiau. Nes tokių gerų žmonių šiandien pasaulyje retai pasitaiko. Bet – juks Stanislovas Tomas yra vienas iš dviejų.

P.S. Kam įdomu bus apie teisę neiti tarnauti dėl religinių įsitikinimų ir nebūti už tai baudžiamam, tai esmė yra šiuose trijuose punktuose. Bet kompensacijų iš KAM neprašykite, geriau paprašykite profesoriaus iki gyvos galvos, gal iš savo algos atseikės.

7.6The Committee further notes the author’s claim that his rights under article 18 (1) of the Covenant have been violated, owing to the absence in the State of an alternative to compulsory military service. His refusal to perform military service on account of his religious conscience thus led to his criminal prosecution and subsequent imprisonment. The Committee takes note of the State party’s submission that the criminal offence committed by the author was “determined accurately according to the Criminal Code of Turkmenistan” and that, pursuant to article 41 of the Constitution, “Protection of Turkmenistan is the sacred duty of every citizen” and that general conscription is compulsory for male citizens.

7.7The Committee recalls its general comment No. 22, in which it considers that the fundamental character of the freedoms enshrined in article 18 1 is reflected in the fact that no derogation from that article may be made, even in time of public emergency, as stated in article 4 (2) of the Covenant. The Committee recalls its prior jurisprudence to the effect that, although the Covenant does not explicitly refer to a right of conscientious objection, such a right derives from article 18, inasmuch as the obligation to be involved in the use of lethal force may seriously conflict with the freedom of conscience. The right to conscientious objection to military service inheres in the right to freedom of thought, conscience and religion. It entitles any individual to an exemption from compulsory military service if such service cannot be reconciled with that individual’s religion or beliefs. The right must not be impaired by coercion. A State may, if it wishes, compel the objector to undertake a civilian alternative to military service, outside the military sphere and not under military command. The alternative service must not be of a punitive nature. It must be a real service to the community and compatible with respect for human rights.

7.8In the present case, the Committee considers that the author’s refusal to be drafted for compulsory military service derives from his religious beliefs and that the author’s subsequent convictions and sentences amounted to an infringement of his freedom of conscience, in breach of article 18 (1) of the Covenant. The Committee recalls that repression of the refusal to be drafted for compulsory military service exercised against persons whose conscience or religion prohibit the use of arms is incompatible with article 18 (1) of the Covenant. It also recalls that, during the consideration of the State party’s initial report under article 40 of the Covenant, it previously expressed its concern that the Law on Conscription and Military Service, as amended on 25 September 2010, does not recognize a person’s right to exercise conscientious objection to military service and does not provide for any alternative military service, and recommended that the State party inter alia take all the necessary measures to review its legislation with a view to providing for alternative service.