S.Skvernelio patarėjas Darius Gudelis 40 straipsnių parašys už 548 697 eurus (be PVM)

Aurimas Drižius

Visas Lietuvos elitas, kaip ir jų patronė Dalia Grybauskaitė, labai mėgsta žaisti karą : Edmundas Jakilaitis 2018 m. balandžio 15 d. netoli Žemaičių Naumiestis · su Paulius Tamole, Ugnius Jankauskas, Giedrius Galdikas, Arunas Kemezys, Benediktas Vanagas,Justinas Zalys, Tomas Balžekas, Darius Gudelis,Anta Nufas ir Darius Budzinauskas. Įdomu, ką jie veiktų tikrame kare?

„Žaliųjų valstiečių“ konsultantas per praėjusius Seimo rinkimus ir dabartinis premjero Sauliaus Skvernelio konsultantas Darius Gudelis skęsta darbuose – vien per praėjusius šešis mėnesius jis gavo iš valstybės užsakymų ne mažesnei kaip 2 mln. eurų sumai.

Visas Lietuvos elitas ir švenčia, ir melžia biudžetą daugelį metų - kartu

D.Gudelio įmonėle „VIP Viešųjų ryšių partneriai“ dalyvauja valdiškuose konkursuose, ir stebuklingai juos laimi. Mat konkursų organizatoriai D.Gudelio pasiūlymus vertina aukščiausiais balais.

Lygiai tas pats nutiko ir Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos konkursu „VISUOMENĖS INFORMAVIMO KAMPANIJOS NACIONALINĖJE SPAUDOJE IR INTERNETO PORTALUOSE ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ TARPTAUTINĖS VERTĖS PIRKIMAS“.

Konkursą pernai lapkričio mėnesį laimėjo jau minėta B.Gudelio įmonėle, kuri gavo užsakymą - „Visuomenės informavimo kampanijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą ir kitas Agentūros administruojamas programas nacionalinėje spaudoje ir interneto portaluose įgyvendinimo paslaugos“.

II.1.7)

Bendra pirkimo Vertė be PVM: 548697.00 eurų

Sutartyje nurodyta ir perkamų paslaugų kiekiai:

Tekstų rengimas (įžanginės kalbos ir informacinė medžiaga renginiams, straipsniai ir pan.). Orientacinė apimtis – 40 vnt. Maksimali apimtis – 46 vnt.

Šie straipsniai turės būti išspausdinti nacionaliniuose ir specializuotuose laikraščiuose, specializuotame žurnale, specializuotame verslo laikraštyje (konkurso sąlygos pritaikytos specialiai Baryso redaguojamoms „Verslo žinioms“, nes tai vienintelis specializuotas verslo laikraštis).

Kvietimų teikti paraiškas publikavimas nacionaliniuose ir specializuotuose laikraščiuose. Orientacinė apimtis – 78 000 cm2. Maksimali apimtis – 89 700 cm2.

Taip pat teks išspausdinti ir bent 103 straipsnius naujienų portaluose.

D.Gudeliui teks ne mažiau kaip 135 kartus konsultuoti ir NMA, todėl žmogus bus tikrai užsiėmęs šiuo metu. Visa laimė, kad laiko užtenka ir pasimatymams su S.Skverneliu – tokių D.Gudelio vizitų į vyriausybę pernai užregistruota bent 19 .

Beje, sutartyje nepamiršatama pasakyti, kad pinigai šiam projektui skirti iš ES.

Šiam pirkimui buvo organizuotas viešas pirkimas, jame dalyvavo trys įmonės.

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai" (į.k.300613091

Algirdo g. 25

Vilnius

kaip žinia, portalas 15min.lt atkapstė, kad :

Premjeras S.Skvernelis nedeklaruoja savo susitikimų su verslininku D.Gudeliu

Pernai D.Gudelis mažiausiai 19 kartų lankėsi Vyriausybėje

Taip pat pernai D.Gudelio įmonės laimėjo viešųjų pirkimų už 2,5 mln. Eur

Tai geriausias D.Gudelio įmonių pasiekimas per septynerius metus

Stambiausios sutartys – 900 tūkst. Eur iš Nacionalinės mokėjimo agentūros

Šiuose konkursuose sprendimo teisę turėjo premjero patarėjas T.Beržinskas

D.Gudelis teigia su premjeru S.Skverneliu besidalinantis patirtimi ir žiniomis, bet to nevadina konsultacijomis. Verslininkas savo požiūrį grindžia tuo, kad nėra sudaręs oficialių sutarčių nei su premjeru, nei su kitais valdančiųjų politikais. Tuo pat metu D.Gudelio įmonės laimi viešųjų pirkimų daugiau nei už 2,5 mln. eurų. Ši suma yra didžiausia tarp viešųjų ryšių agentūrų, taip pat – geriausias paties D.Gudelio verslo rezultatas. Tiek S.Skvernelis, tiek D.Gudelis pabrėžia, kad verslininko laimėti viešieji pirkimai nėra susiję su jų nedeklaruotais susitikimais.

Lietuvos elitas - jakilaičiai, gudeliai, siaurusevičiai ir t.t.

Laidoje „Nuoga tiesa“ nebuvo užduotas esminis klausimas garsiajam profesionalui Edmundui Jakilaičiui dėl prekybos poveikiu jo laidose. Man tik nesuprantama, kam LRT išmesti beveik milijoną eurų per metus E.Jakilaičiui už jo laidas – nejaugi LRT neturi talentingų ir nešališkų laidų vedėjų, kurie galėtų užimti jo vietą ir sukurti žymiai geresnes diskusijų laidas ir nemėtyti pinigų per langą? Be atsakymas į šį klausimą, matyt, yra paprastas – visi ši chebra (Audrius Siaurusevičius, Jogaila Morkūnas, Edmundas Jakilaitis ir t. t.) jau yra susigiminiavusi, krikštijusi viena kitos vaikus, atostogaujanti šeimomis, virtusi tiesiog viena „coza nostra“) per daug įpratusi melžti LRT, kad galėtų sukurti ką nors tokio įdomaus ir konkurencingo. Tuo labiau, kad visa ši didelė šeima ištikimai tarnauja savo šeimininkei Daliai Grybauskaitei.

Tiesa, tik laidos pabaigoje Darius Kuolys uždavė esminį klausimą – kodėl E.Jakilaičio laidose niekada nėra gvildenama Dalios Grybauskaitės veikla (nejaugi „visuomeninės“ LRT nedomina visuomenę kamuojančios bėdos – „Indepedence“ vieno milijardo eurų afera, „Snoro“ užgrobimas ir išgrobstymas, masinis žmonių persekiojimas vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje, galiausiai pačios D.Grybauskaitės veikla ir pan.)?

Atsakymą pats Darius Kuolys ir pasufleravo – visai pamiršau, kad dar prieš pirmąją Dalios Grybauskaitės kadenciją LRT dirbusi žurnalistė Daiva Ulbinaitė už LRt pinigus sukūrė D.Grybauskaitę šlovinantį dokumentinį filmą, kuris prieš rinkimus geriausiu laiku buvo parodytas per LRT. Apie kitus kandidatus filmai kažkodėl sukurti nebuvo, o D.Ulbinaitė tapo dešiniąją Grybauskaitės ranka – jos neišdavė net ir per vadinamąją „skiepų bylą“, kai D.Ulbinaitė nutekino BNS slaptą valstybės pažymą apie tai, kad Grybauskaitę tuoj puls rusai. Visas tas nevykusiai surežisuotas spektaklis buvo toks kvailas, kad net prokuratūra iškėlė bylą Ulbinaitei, tačiau čia įsikišo Dalios Grybauskaitė suformuotas „teisinė sistema“ – visa teismų piramidė nusprendė, kad nors D.Ulbianitės nusikaltimas buvo įrašytas į vaizdo ir garso įrašus, tačiau tai nieko neįrodo.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/30758/dalia-grybauskaite-prezidentes-portretas

Bet kuriuo atveju LRT ir jos direktorius Audrius Siaurusevičius nuo pirmos dienos tapo ištikimais ekscelencijos patikėtiniais, kai reikėjo ką nors sukompromituoti. Manau, kad ir tas Jakilaičio entuziazmas triuškinant Ramūną Karbauskį buvo suderintas su ekscelencija. Ne veltui Ramūnas po tokio puolimo pradėjo kalbėti, kad „Dalia Grybauskaitė yra garsiausia visų laikų Lietuvos moteris“.

Tačiau grįžtam prie E.Jakilaičio - mat 800 tūkst. eurų per metus iš LRT numelžiantis E.Jakilaitis ir jo partneris Laurynas Šeškus aiškino, kad tai tik trečdalis jų įmonių pajamų. Kiti du trečdaliai ateina iš privačių klientų. Tačiau tie Jakilaičio versliukai visi labai susiję ir turėdamas tokią laidą kaip „Dėmesio centre“, E.Jakilaitis laisvai gali prekiauti įtaka – juk jis „laisvas“ pasirinkti, kokius svečius pasirinkti, ir kokius klausimus užduoti.

Vieną tokį labai konkretų pavyzdį pateikė tinklaraštininkas Simonas Kroydonas:

UAB "Viešosios informacijos partneriai" vadovas ir geriausias Edmundo Jakilaičio draugas Giedrius Galdikas duoda Edmundui užsakymus. Pvz., savo laidose "Dėmesio centre" sukompromituoti Zuoką, Uspaskichą, Gapšį, Gražulį, Paksą , Karbauskį, Verygą vėliau sekė ir Viktoras Pranckiečio eilė.

UAB "Viešosios informacijos partneriai" – kontorėlė, viešųjų ryšių firma sukurta tenkinti Vytauto Lanzbergio ir jo artimiausios aplinkos norus ir atstovauti jų interesus. E. Jakilaičio gimtadienyje girti siautėję ir teistumą užsidirbę artimiausi Edmundo draugai ir buvo būtent iš šitos viešųjų ryšių kontorėlės. O kontorėlė irgi ne šiaip sau. Jos apyvarta 3 milijonai eurų per metus. Ši kontora dirba grynai su valstybiniais užsakymais ir jos gijos veda į Prezidentūrą.

„Tik šiandien sužinojau, kad amerikietės čiuožėjos Tobias ašaros, noras gauti Lietuvos pilietybę buvo UAB "Viešosios informacijos partneriai" surežisuotas projektas, - pasakojo S.Kroydonas, - tai taip ir vadinosi „Pilietybės Projektas“.

Mat norinti dalyvauti Olimpinėse žaidynėse amerikietė Tobias kreipasi dėl pilietybės suteikimo išimties tvarka. Amerikietei maloniai paaiškinama, kiek tas kainuos ir patariama kreiptis į didžiuosius nuomonės formuotojus, pvz. E.Jakilaitį.

Šis matyt nukreipia pas savo draugą G.Galdiką, kuris pasako, kiek kainuos Lietuvos pilietybės suteikimas, užsako pas E.Jakilaitį laidą. Beje, tas G.Galdiko įmonėje įformintas sandėris taip ir vadinosi "Pilietybės projektas".

Jeigu Lietuvos pilietybės pardavinėjimas už pinigus per "visuomenės nuomonės" formuotojus nėra "prekyba proveikiu", tai kas tada ji yra? Toks laidoje dalyvavęs Povilas Urbšys galėtų iš karto kelti bylą E.Jakilaičiui ir visiems jo "verslo partneriams", jeigu visa ši piramidė neatsiremtų į Dalią Grybauskaitę - juk būtent prezidentės dekretu Lietuvos pilietybė išimties tvarka buvo suteikta Tobias. Ši apsukri moteriškė dabar išmetė lietuvišką pasą ir įsigijo Izraelio.