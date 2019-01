Kazimieras Juraitis – pretendentas į kandidatus būti LR Prezidentu.

2019 01 13

Gerbiami Lietuvos piliečiai, Šie Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai išskirtiniai. Jie sutampa su rinkimais į Europos Parlamentą, kuriuose Lietuvos žmonių viltis ir lūkesčius pirmą kartą siekia atstovauti ne partinės nomenklatūros žmogus, o Pasaulio pilietis, Lietuvos patriotas advokatas profesorius Stanislovas Tomas. Jį miniu todėl, kad mano ėjimas į Lietuvos Prezidentus – tai atsakas į Stanislovo Tomo kvietimą koordinuoti masišką Lietuvos gyventojų pasipriešinimą prieš visa griaunančią destrukcinę jėgą – Lietuvos politinę korupcinę – kolaboruojančią sistemą.

Šių dviejų – Prezidentinių ir Europos Parlamento rinkimų metu mes ne šiaip sau rinksime parašus už kandidatus. Mes formuosime masinį rinkėjų kolektyvinį ieškinį į tarptautines institucijas, reikalaudami iš valdžios vykdyti Lietuvos prisiimtus įsipareigojimus prieš piliečius, stojant į Europos Sąjungą. Nepriklausomai nuo to, tiki Europos Sąjungos tvarumu kažkas, ar ne, bet pati Europos Sąjungos idėja yra labai prasminga. Įkurta ji pirmiausia buvo tam, kad Europoje daugiau niekados nebūtų karo, o jos gyventojai gyventų pasiturinčiai. Ir ne Europos Sąjunga kalta, kad Lietuva velkasi šios Bendrijos uodegoje, visiškai neišnaudodama teikiamų galimybių. Buvo planuota, kad Europos Sąjungos piliečiai gyvens oriai, tuo tikslu buvo pasirašyta visa eilė tarptautinių įsipareigojimų, tarp jų – ir Socialinė Chartija, užtikrinanti tą orumą finansiškai. Neabejoju, kad Europos Sąjungos idėjos autoriai, kurdami Europos Viziją, net baisiausiuose sapnuose negalėjo regėti tokio Lietuvos valdžios įžūlumo plėšti savo pačių piliečius ir tukti jų sąskaita. Juk mūsų valstybę administruojantys veikėjai pasirašinėja įsipareigojimus, net neketindami jų vykdyti! Vietoje Socialinėje Chartijoje pasižadėtų orių pensijų ir padorių minimalių atlyginimų, jie už įspūdingas kainas perka tankus ir haubicas, kerta miškus ir rekordiškai plečia karinius poligonus, nuo kiekvieną dieną tvirtindami, kad mus tuoj tuoj gali pulti hibridinis priešas. Vietoje pigių rusiškų dujų, taip kaip daro pavyzdžiui klestinti Vokietija ir kitos pragmatiškos valstybės, Lietuva tas pačias rusiškas dujas brangiai perka iš tarpininkų. Vietoje pigios baltarusiškos elektros jie „patiekia“ mums eilinę proto kliedesių porciją apie Nepriklausomybę nuo Rusijos ir Laisvę.

Atkreipiu dėmesį ir pabrėžiu, kad tai JŲ Nepriklausomybė ir JŲ Laisvė, o ne mūsų. O ta JŲ Nepriklausomybė išties Lietuvoje egzistuoja. Ji pasireiškia labai paprastai – tai PARTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ nuo Tautos. JŲ Nepriklausomybė pasireiškia Laisve meluoti, žadėti, vogti ir be saiko mus MAUSTYTI. Juk viskas apmokėta! Apmokėta iš tų pačių Lietuvos gyventojų sąskaitos! Iš pensijų, minimalių atlyginimų, socialinių pašalpų, ugniagesių, policininkų ir mokytojų sąskaitos! Keldamas save kandidatu į Prezidentus, nežadu Jums dangiškų Europos Sąjungos migdolų. Juos jau seniai Jums iš panosės ištąsė tie, kurių pažadais Jūs vis patikėdavote. Nenešu Jums greitos Taikos, nes neturėsite jos tol, kol egzistuoja ši lietuviška-tarybinė kolaboruojanti partinė nomenklatūrinė sistema. Jums siūlau – Savigarbą, Tikėjimą ir Viltį. Savigarbą – nes jeigu nesipriešini sukčiams, melagiams ir vagims, tai Tu tos savigarbos ir nesi vertas… Tikėjimą – nes žmogus be tikėjimo kažkokiu Aukštesniuoju Gėriu – yra tik... gyvulys… Viltį – nes be Vilties nebūna Tikėjimo. Šios trys vertybės gyvenimą daro prasmingu. Kandidatuodamas į Prezidentus, atstovauju ne tik žmones ir šias minėtas vertybes, bet ir pačią pasipriešinimo idėją. Atstovauju taikų Virsmą, kurio Lietuvai reikia kaip gėlo vandens Žmogui.