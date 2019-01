Po VRK akibrokšto visuomeninis rinkimų komitetas vadinsis „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašas“

Pranešame, kad Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sausio 11 d. atsisakė Europos Parlamento rinkimams užregistruoti visuomeninį rinkimų komitetą pavadinimu „Lietuvos konservatoriai“.



VRK teigimu, Lietuvoje esą jau yra kažkokia konservatorių partija. Pasak VRK – tai politinė partija „Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionis demokratai“.



Be abejo šis VRK sprendimas yra klaidingas, neatitinkantis teisingumo kriterijų, nes Lietuvoje nėra konservatorių partijos, tėra tik apsišaukėliai, norintys kompromituoti labai geras ir reikalingas Lietuvai konservatizmo idėjas.



Tačiau bendru rinkimų komiteto narių sutarimu sutarta negaišti laiko tuštiems ginčams su VRK, o konstruktyviai bendradarbiauti.



Siekiama, kad kuo skubiau prasidėtų darbas, o žmonės kuo greičiau susivienytų ir paduotų į teismą melagių-bailių vyriausybę dėl įvairių jos apgavysčių (apie tai buvo skelbta ankstesniame pranešime „Lietuvos konservatoriai: Pakeisti Lietuvą per Europą“) bei prasidėtų kiti gyvybiškai svarbūs procesai – programos „Pakeisti Lietuvą per Europą“ įgyvendinimas.



Todėl rinkimų komitetas, bendru jo narių sutarimu, vadinsis labai paprastai, atsižvelgiant į tai, kas pirmasis yra įrašytas sąraše.



O pirmasis sąraše sutiko būti įrašytas advokatas, profesorius Stanislovas Tomas.



Tad visuomeninis rinkimų komitetas 2019 m. Europos Parlamento rinkimams vadinsis „Profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašas“.



Jau dabar galima pradėti aukoti lėšas rinkimų sąrašo užstatui ir veiklai. Pinigus galima pervesti į Stanislovo Tomo sąskaitą Nr. LT19 7300 0101 5746 2530.



Daugiau informacijos pateiksime kitą savaitę.