Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai apsimeta proto negalią turinčiais veikėjais

2018 m. gruodžio 13 d. ekspertai.eu kreipėsi į Vyriausybės kanceliariją.



„Gruodžio 12 d. Teisingumo ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus patarėjas Audris Kutrevičius pranešė, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimas Lietuvai dėl mūsų šalyje esą veikusio slapto JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimo, bus išverstas kitų metų balandžio mėnesį.



Tarnautojas taip pat informavo, kad baudą Lietuvoje be teismo esą slapta kalintam ir kankintam Saudo Arabijoje gimusiam palestiniečiui Abu Zubaydah bei jo advokatams mūsų valstybė privalo sumokėti iki sausio 9 d.



A. Kutrevičius taip pat atskleidė, kad greičiau išversti teismo sprendimo nepavyks, nes Vyriausybės vertėjai užsivertę vertimais. Todėl paklausė, galbūt galėtų kažką pasiūlyti ekspertai.eu. (Pridedame šio siūlymo vaizdo ištrauką.)



Po teigiamo ekspertai.eu atsakymo, patarėjas pasiūlė kreiptis į Vyriausybės kanceliariją ir informuoti ją apie savo siūlymus dėl vertėjo.



Paraginti Teisingumo ministerijos tarnautojo, siūlome vertėjų paslaugas. Įsipareigojame per mėnesį, dar iki sausio 9 d. kokybiškai išversti visą teismo sprendimo tekstą iš anglų kalbos į valstybinę lietuvių kalbą. Todėl bent jau formaliai niekas negalės kaltinti, kad Lietuva sumokėjo paskirtą baudą, neturėdama vertimo ir nesuprasdama, už ką moka baudą.



Jei jums toks siūlymas tinkamas, susitarimo detales galėtume aptarti bet kuriuo jums patogiu metu.



Bendradarbiaukime – siekime valdžios ir visuomenės bendravimo pokyčių proveržio bei iššūkių laikmečiu!“, - buvo rašoma ekspertai.eu siūlyme Vyriausybei.



Vyriausybės kanceliarija ilgai svarstė šį siūlymą ir po papildomų raginimų sausio 10 d. atsiuntė savo atsakymą. Pasigėrėkime juo.



„Dėl vertimo: EŽTT atstovai Lietuvoje ir LRVK derina vertimo užsakymo procesus- apimtis didelė (daugiau kaip 400 psl.) ir itin svarbi vertimo kokybė. Vykdymo ataskaita šioje byloje, kurioje yra aptariamas ir vertimo klausimas, turi būti pateikta iki balandžio pradžios, atitinkamai ir vykdymo priemonės yra planuojamos“, - niekieno nepasirašytame, anoniminiame rašte atsakė kažkas iš Vyriausybės.



Paskambinus į Vyriausybės kanceliariją Ryšių su visuomene skyriaus vyriausiajam specialistui Kęstučiui Butvydui, pastarasis atsakė, kad ir jis nežino, kas atsiuntė minėtą atsakymą. Specialistas patarė, kad norint sužinoti kas parašė šį atsakymą, reikėtų vėl raštu kreitis į Vyriausybės kanceliariją. Paklausus, ar neįmanoma telefoninio pokalbio metu sužinoti, kas paruošė ir atsiuntė atsakymą, kokia to žmogaus pavardė ir kokios pareigos, K. Butvydas paaiškino, kad neįmanoma, nes tokia tvarka.



