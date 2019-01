Prokuroras Justas Laučius turi visus “tulpės“ ir E.Masiulio laiškus - matyt todėl ir tapo Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokuroru

„Patrauk nuo manęs tą skaliką“ – dar 2016 m. nurodė Dalia Grybauskaitė (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ) Eligijui Masiuliui, kalbėdama apie žurnalistą Tomą Dapkų, kurio rengiami reportažai apie prezidentės Seimui siūlomus mafijos kandidatus į generalinius prokurorus kėlė neviltį ekscelencijai.

Tada „tulpės“ paprašė E.Masiulio, kad jis „perduotų linkėjimus“ koncerno „MG Baltic“ prezidentui Dariui Mockui, kad jis „patrauktų savo skaliką“.

E.Masiulis perdavė šią žinią LNK vadovui, ir T.Dapkus buvo patrauktas – jo laidos „Savaitė“ neliko LNK eteryje. Tokia savo komanda D.Grybauskaitė padarė nusikaltimą, kuris BK įvardijamas kaip „piktnaudžiavimas tarnyba“ (1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų).

Akivaizdu, kad prezidentė neturėjo įgaliojimų išmesti T.Dapkaus laidos iš LNK eterio, tuo labiau, kad įstatymai draudžia valstybės tarnyboms kištis į žiniasklaidos reikalus.

Tai labai aiškiai sako Visuomenės informavimo įstatymas:

9 straipsnis. Teisė viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir pareigūnų veiklą

Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už kritiką.

10 straipsnis. Draudimas taikyti neteisėtus informacijos laisvės apribojimus

Viešosios informacijos cenzūra Lietuvos Respublikoje draudžiama. Draudžiami bet kokie veiksmai, kuriais siekiama kontroliuoti visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos informacijos turinį iki šios informacijos paskelbimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

11 straipsnis.

2. Draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją, jų dalyvį ar žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai.

Žodžiu, prezidentė D.Grybauskaitė, nurodžiusi E.Masiuliui „patraukti skaliką“, pažeidė visus šiuos įstatymus, tačiau prokuratūra, užuot pradėjusi tyrimą, viską tyliai numarino, o teisiamųjų suole sėdi tik ekscelencijos nurodymų vykdytojai E.Masiulis ir LNK vadovas Raimondas Kurlianskis.

Tiesa, pradžioje buvo kilęs skandalas, ir Dalia Grybayskaitė buvo puolusi į paniką – nurodė prezidentūros kanceliarijai sunaikinti visus savo elektroninio susirašinėjimo pėdsakus, ištrinant prezidentūros serverius. Kartu ji pareiškė negalinti patvirtinti laiškų, esą rašytų tuometiniam Liberalų sąjūdžio lyderiui Eligijui Masiuliui, autentiškumo. Atrodo, kad „valstiečiai“ rudenį buvo labai suerzinti tokio ekscelencijos elgesio, ir rimtai grasino jos veiklos tyrimu, tačiau vėliau viskas nurimo, o prezidentė iš karto patvirtino Seimo priimtą biudžetą.

Matyt, R.Karbauskis, pasakęs, kad iki prezidentės kadencijos pabaigos neturi noro su ja susitikinėti, nusprendė, kad vis tiek jos kadencija greitai baigsis, todėl neverta pradėti varginančios apkaltos.

Prezidentė gelbėjasi kaip Eligijus Masiulis - melu - sakė, kad ne ji rašė šiuos laiškus, kuriuose reikalavo "patraukti skaliką". „Laiškų autentiškumo negaliu patvirtinti“, – LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ kalbėjo šalies vadovė.

Faktas, kad prokuroras Justas Laucius turi visus „tulpių“ laiškus – tai yra bomba po Grybauskaitės kėde

Prokuroras Justas Laucius paskutiniame teismo posėdyje prašė kyšių Eligijui Masiuliui "kol kas" negražinti. Toks pasakymas matyt rodo, kad byla jau nuleemta - E.Masiulis bus išteisintas mainais už tai, kad tylės kaip žemė, kam tie pinigai buvo skirti

Kaip žinia, tyrimui dėl E.Masiulio ir kitų kyšininkų vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros vyr. prokuroras Justas Laucius, kurioje žinioje yra per kratą paimtas E.Masiulio kompiuteris su visais jo laiškais „tulpei“.

Tai, kad „tulpės“ nuolat duodavo komandas E.Masiuliui, patvirtino pats politikas. Įdomus sutarpimas, kad tas pats prokuroras J.Laucius vaikščioja į prezidentūrą.

E. Masiulis teigia turįs informacijos, kad J. Laucius Prezidentūroje buvo pernai birželio 6-osios ryte. Čia jį esą matė žmonės. Į žurnalistų klausimus, ar tai galėtų būti kaip nors įrodyta, buvęs politikas atsakinėjo aptakiai.

„Aš manau, kad labai netolima ateitis parodys, kas čia iš mūsų yra teisus. [...] Tikrai, kaip sakoma, nesusivaideno, viskas yra tvarkoje. Čia, matyt, prokuroro sąžinės reikalas, kaip jam atsakinėti, bet labai netolimoje ateityje bus aišku“, – po Vilniaus apygardos teisme vykusio posėdžio komentavo E. Masiulis.

Pats J.Laucius paneigė, kad vaikščioja į prezidentūrą gauti nurodymų.

LL jam nusiųsti klausimai su prašymu pakomentuoti kai kuriuos klausimus vis dar lieka ne atsako :

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ">Aurimas Drizius < Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. > 10:27 (prieš 8 minutes) skirta Laucius

sveiki, čia iš Laisvo laikraščio" redaktorius Aurimas Drižius

Norėjau paklausti, ką padarėte su visais Eligijaus Masiulio ir "Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. laiškais, kuriuos radote Masiulio kompiuteryje?

Kodėl nepradėtas ikiteisminis tyrimas D.Grybauyskaitės atžvilgiu dėl piktnaudžiavimo tarnyba - už tai, kad liepė pašalinti Tomo Dapkaus laidą iš eterio?

Ar tie visi "tulpės" laiškai ir fakats, kad jūs juos turite, turėjo įtakos jūsų paskyrimui Vilniaus apygardos vyr. prokuroru?

Dėkoku už atsakymus

Taip pat prieš 2016 metų Seimo rinkimus D. Grybauskaitė neva rašė, kad būsimas premjeras Saulius Skvernelis „jau dabar yra pavojingas populistas, bus tik dideliu pagreičiu blogiau“. Ji ragino E. Masiulį įkalbėti tuomet valdžioje buvusius socialdemokratus, kad S. Skvernelis „neturėtų užimti ministro posto, jei pereina į nekoalicinę partiją.“

Tuo metu buvo paskelbta, kad S. Skvernelis Seimo rinkimuose dalyvaus su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS). Minima ir tai, kad skandalo dėl vadinamojo juodojo viceministrų sąrašo įkarštyje D. Grybauskaitė ragino E. Masiulį naudotis jos konfliktu su tuometine socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus Vyriausybe.

Prezidentūra naikina savo nusikaltimų įrodymus – ką veikia STT ir prokuratūra?

Seimo narys Artūras Skardžius mano, kad prezidentūra, trindama savo kompiuterių serverius, tiesiog naikina savo nusikaltimų pėdsakus. Jis atsakė į LL klausimus:

Kaip klostysis tie tyrimai dėl „tulpės“ laiškų Seimo nariams?

Sunku pasakyti, tačiau buvęs premjeras Algirdas Butkevičius minėjo, kad laiškus gaudavo ir į privatų, ir vyriausybinį paštą. Tačiau dabar visi suskubo trinti serverius, kas beje, tokioje JAV, į kurią mes lygiuojamės, būtų kriminalinis nusikaltimas. Tačiau kažkodėl niekas nesusimąsto, kad visas susirašinėjimas valstybinėse institucijose yra paraleliai kontroliuojamas kitų įstaigų – pirmiausiai Vadovybės apsaugos departamento, kibernetinės apsaugos padalinio ir kitų. Net jeigu tu ištrinsi tuos laiškus iš savo serverio, jų vėliau bus galima ieškoti kitur. Trinti serverius, manau, yra kvailas užsiėmimas, bandant pasislėpti arba prisidengti figos lapu.

Tačiau ar įrodymų naikinimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės net pagal BK? Juk įkalčių naikinimas yra nusikaltimas?

Be abejo.

Jeigu prezidentūra naikina įrodymus ir trina serverius, kodėl prokuratūra nedaro ten kratų ir nepaima kompiuterių?

(237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas

1. Tas, kas iš anksto nepažadėjęs paslėpė, sunaikino ar sugadino kito asmens padaryto sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo pėdsakus, įrankius ar priemones, nusikalstamu būdu įgytus daiktus, kitus su slepiamu nusikaltimu susijusius dalykus, turinčius įrodomosios reikšmės, arba slėpė nusikaltimą padariusį asmenį,

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas neatsako nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.)

Aišku, nes net Seime yra tokia tvarka, kad kai baigiasi Seimo nario kadencija, tai visi jo elektroniniai laiškai po šešerių mėnesių yra ištrinami. Tačiau tose tarnybose, kurios kontroliuoja valstybinių institucijų susirašinėjimą, kaip kibernetinio saugumo centras, toks susirašinėjimas lieka. Seimas bandys surasti tuos susirašinėjimus, jeigu jų dar nespėta ištrinti.

Tačiau tas „tulpės“ susirašinėjimas su Eligijumi Masiuliu yra tik lakmuso popierėlis, juk prezidentė per patarėjus davė žymiai daugiau neteisėtų nurodytų, pvz., teisėjams?

Žinoma.

Tačiau ar minėti teisėjai ims kalbėti, kad jie buvo terorizuojami prezidentūros?

Tai gali nustatyti tik parlamentinis tyrimas, nes be tokio tyrimo tokių duomenų niekas niekam nepateiks. O ar bus toks tyrimas – viskas priklausys nuo to, ar Seimas išsigąs, ar ne. Nes šiandien, man atrodo, to išgąsčio užtenka. Konservatoriai su liberalais pamynė savo moralinius principus, ir jiems čia „vsio zakonno“. O kiek bus pajėgus Seimo pirmininkas, „valstiečių“ frakcija, socialdemokratai, „Tvarka ir teisingumas“, Lenkų rinkimų akcija pakovoti už demokratiją – pamatysime.

O kaip jūs galvojate – ar jie bus pajėgus? Jūs geriau jaučiate tas nuotaikas?

Manau, kad santykis yra 50 : 50. Nes kiekvienoje frakcijoje yra savo nuomonę turinčių žmonių. O aš tik už tai, kad tie visi dalykai būtų ištirti ir atskleisti. Nors mes dabar matome, kad tas visas žiniasklaidos „žiedas“, kuris aptarnauja dvarą, apie Grybauskaitės „zadanijas“ net nekalba. Nors prezidentės „zadanijos“ yra kelis kartus svarbesnės, negu koks nors ten Vijūnėlės dvaras, dėl kurio buvo taršomas Aplinkos ministras. Juk aukščiausių valstybės pareigūnų paskyrimas yra ne tas pats, kaip kokios nors lūšnos projekto derinimas. Tai net nesulyginami dalykai.

Kaip manote, ar bus nueita iki apkaltos prezidentei?

Viskas priklausys nuo „valstiečių“, turinčių parlamente didžiausią svorį. Jeigu jie nepalaikys to tyrimo, tai jo tikrai nebus, nes konservatoriai ir liberalai sako, kad čia viskas gerai.

Tai kad neatrodo, kad „valstiečiai“ pasuoja – Karbauskis labai ryžtingai nusiteikęs?

Taip, tačiau ten yra ne tik ryžtingas partijos pirmininkas, bet yra įvairų žmonių, kurių vieni siekia asmeninės, kiti politinės karjeros. Yra galų gale nepriklausantys partija frakcijos nariai. Daug kas priklausys, kaip jie elgsis – ar pagal sąžinę, ar taip, „kaip reikia“ Daukanto aikštės dvarui.

Ramūnas Karbauskis nori turėti pilną Dalios Grybauskaitės komandų Seimui vaizdą

Valstiečių" lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad jis sieks nustatyti, kokias komandas "tulpė" siuntinėjo kitiems Seimo nariams, ir kiek tai teisėta.

„Pasiryžimas yra suprasti autentiškumą šių laiškų, ir tai bus padaryta Seime. Mes suprantame, kad tie laiškai yra prokuratūroje, kad tie laiškai turėtų būti Seimo serveriuose, kad jie vienos iš žiniasklaidos priemonių redakcijoj. Pirmieji du tai tikrai turėtų patvirtinti, ar jie autentiški“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė „valstiečių“ vadovas Ramūnas Karbauskis. Jis sakė kad gali būti prašoma ne tik E. Masiulio, bet ir kitų politikų laiškų, o į pastabas, jog susirašinėjimas yra privatus, replikuoja, jog laiškų siuntėjai esantys oficialūs asmenys.

„Aš šneku pirmiausia apie tuos laiškus, kurie paskelbti, bet jei tų laiškų yra daugiau Seimo serveryje arba prokuratūroje, jei pasirodys, kad yra kažkokios aplinkybės, kurių mes nežinome, kitas mastas laiškų, kitų Seimo narių susirašinėjimas, tai bus ir to paprašyta, bet kiek tai lies tą klausimą“, – kalbėjo „valstiečių“ vadovas.

„Galėjo būti, iš publikacijų žinome, kad susirašinėjo visa eilė žmonių, ir aišku, būtų labai įdomu matyti pilną vaizdą, nes kai minimas kontekstas, iš kurio išimamas vienas ar kitas laiškas, gali nerodyti bendro vaizdo“, – teigė R. Karbauskis.