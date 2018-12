„Independence“ afera kainuos mums 1,4 mlrd. Eurų

Aurimas Drižius

Atrodo, kad artėja dar vieneri prezidentiniai rinkimai be pasirinkimo – prieš tai dešimtmetį balsavau prieš Dalią Grybauskaitę, nesvarbu, kas tai buvo. Būtent todėl nemažai balsų surinko ir Kazimiera Prunskienė. Atrodo, kad panašiai teks balsuoti ir dabar. Nes vienintelė mano kandidatė, už kurią su džiaugsmu balsuočiau, šiuo metu sėdi Čikagos kalėjime, melagingai apkaltinta Lietuvos generalinės prokuratūros nusikaltimais, kurių ji nepadarė.

Todėl atrodo, kad prezidento rinkimuose ir vėl teks balsuoti atmetimo būdu. Realiausi kandidatai – Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ir Saulius Skvernelis.

Prieš Ingridą Šimonytę siūlo balsuoti Seimo narys Artūras Skardžius, vienintelis balsavęs prieš „Independence“ aferos legalizavimą. Jis atsakė į LL klausimus:

- Kodėl iš viso Seimo jūs vienintelis balsavote prieš „Independence“ aferos legalizavimą? Juk atrodo, kad „valstiečiai“ dar neprikišo nagų prie šios aferos, kodėl jie balsuoja „už“?

- Kai kurie „valstiečiai“ sunkiai orientuojasi, kiti vykdo tokią politiką, kokią ir turi vykdyti, o tie sprendimai dėl ‚Independence“ iš tikrųjų labai keisti – kodėl reikia paslėpti visus šio projektus galus į vandenį iki prezidento rinkimų?

- Įstatyme kalbama, kad SGD terminalas bus perkamas, kai pasibaigs laivo nuoma?

- Ta nuoma yra neatšaukiama iki 2024 m. Tai mes nustatėme dar laikinojoje Seimo komisijoje, išnagrinėję šio projekto sutartį. Ten aiškiai parašyta, kad sutartis galioja dešimt metų, per metus yra 365 dienos, ir už kiekvieną dieną mes mokame sutartą mokestį. Tik po to, kai baigsis sutartis, po 2024 m., yra nurodyta suma, už kurią mes galėsime tą laivą išsipirkti. O iki to laiko mes mokame nuomą ir per dešimt metų sumokame virš 700 mln. eurų vien už daiktą, kurio vertė tada, kai jis buvo perkamas, buvo 220 mln. eurų. Kitaip sakant, į Bermudų „ofšorą“ bus persiųsta virš 700 mln. eurų Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigų. Nors net dabar mes nežinome, kiek Lietuvoje bus suvartojama gamtinių dujų, pastačius buitinių atliekų deginimo gamyklas. Nes šilumos gamybai nebereikės privalomo dujų paskirstymo, koks yra dabar . 2020 m. turėsime jungtį su Lenkija, kas užtikrins mums saugumą. Todėl nei vartojimo, nei energetinio saugumo aspektu tas SGD terminalas jau yra nebeaktualus. Todėl man visai neaišku, kodėl mums reikės dar po 2024 m. išsipirkti tą „Independence“ už dar maždaug 700 mln. eurų. Kitaip sakant, iš viso už tą aferą mes sumokėsime maždaug 1,4 mlrd. Eurų. Dar kvailiau atrodo, kad mes skolinamės pinigus ne daiktui ar paslaugai įsigyti, tačiau vien tam, kad sumokėti už jo nuomą. Verslas nebeišgali sumokėti už „Independence“, nors jo kaštai yra socializuoti, ir visi vartotojai moka „saugumo dedamąją“, tačiau kartu mes dar skolinamės, kad sumokėti už to laivo nuomą. Tai tas pats, kas pasiskolinti pinigų iš greitųjų kreditų, ir juos prašvilpti prabangiame restorane. Vietoj to, kas nusipirkti maisto, ir vakarienę pasidaryti namuose. Todėl manau, kad atsakymas paprastas – todėl ir skubama sukišti šios aferos galus į vandenį ir laivą nupirkti, įteisinus šį sandėrį įstatymu. Lygiai tas pats dabar vyksta su „Lietuvos geležinkeliais“ – kam reikėjo juos dabar išskaidyti, įdiegiant vokišką modelį? Juk aišku, kad kažkas nori perimti tą auksinę geležinkelių dalį, kuri yra vienintelė pelninga – tai yra krovinių vežimas. Ir vėlgi – skubama tai padaryti iki prezidento rinkimų, ir vėlgi ta daro tas pats susisiekimo ministras Rokas Masiulis, kuris prasuko ir ‚Independence“ aferą. Ta publika, kuri suka šias aferas, nerizikuos, nes jie žino – visko gali būti, jeigu, pvz., į prezidentes neišrinks Ingridos Šimonytės. Jie bijo, kad gali neišrinkti to žmogaus, kuris užtikrintų minėtų projektų tęstinumą. Man dar nemažai nerimo kelia ir Klaipėdos uostas. Žiūrėkite – dar „valstiečiai“ išstums Arvydą Vaitkų į Klaipėdos merus, ir neaišku, kas po jo ateis. Juk prisiminkime – tai yra Roko Masiulio kuruojama sritis.

- Girdėjau, kad ir Rokas Masiulis buvo numatomas kandidatu į prezidentus?

- Taip, jis jau anksčiau bandė matuotis tą kėdę, ir tai darė ne vienas. Man atrodo, kad ta pati grupuotė į kandidatus bandė stumti ir Roką Masiulį, ir „Lietuvos Energijos“ vadovą Misiūną, kuris pasisakinėjo visomis temomis, ir švietimo ir t.t. dabar žiūrime, kad tą patį vaidmenį perėmė Rokas Masiulis. Juk kaip labai teisingas pastebėjome, mes visi gyvename partškolos dėstytojos propagandos lauke.

- Taip, tačiau tie laikai jau greitai bus praeitis?

- Tačiau niekur neišnyks visi tie veikėjai, kurie aklai vykdė jos valią, arba tie propagandistai, kurie turi gerus globėjus ir mokytojus.

- Kaip prognozuojate – kas pateks į prezidento rinkimų antrą turą?

- Bijau prognozuoti.

- Iš dešinės, matyt, Ingrida Šimonytė, o iš kairės?

- Kairėje stipriausias kandidatas kol kas yra Saulius Skvernelis, jeigu jo nepribaigs iki tol, kol jis užsiregistruos kandidatu. Manau, kad tai būtų teisingiausia.

- O kaip socialdemokratai?

- Jie kelia Vytenį Andriukaitį, tačiau tik tam, kad konsoliduoti elektoratą rikimuose. Jie nėra tokie naivuoliai, kad galvotų, kad Andriukaitis galėtų rimtai sudalyvauti prezidento rinkimuose.

- Kiek supratau, manote, kad prezidentu bus išrinktas Saulius Skvernelis?

- Aš norėčiau, kad nebūtų išrinkta Ingrida Šimonytė.

- Nemanau, kad ji bus išrinkta, nes konservatoriai turi labai stabilų ištikimų rinkėjų ratą, tačiau jų nėra daug?

- Norėčiau, kad jūsų žodžius išgirstų rinkėjai, nes kiek gi galima tą Lietuvėlę melžti. Juk visiškai nesvarbu, kas valdžioje – ar socdemai, ar konservatoriai, ar „valstiečiai“, vis tiek juda tokie projektai, kai miškų naikinimas arba regioniniai keliai. Kas tik bando pasipriešinti, iš karto per galvą gauna už mūsų pinigus apmokėtos , pvz., „Lietuvos Energijos“ dezinformacijos dozę. Todėl visi bijo. Juk „Lietuvos geležinkeliai“ buvo išskaidyti į dalis, ir niekas tam negalėjo pasipriešinti – nei profsąjungos, nei Seimas. Ekonomikos komitetas pritarė „bendru sutarimu“, nors visi buvo kaip vandens burnas prisisėmę. O šiuos projektus stumia ta pati publika – Bartuška ir Rokas Masiulis, garsiausios „Independence“ aferos autorius. Dabar stumia „Lietuvos geležinkelių“ atskyrimo projektą, vėliau imsis Klaipėdos uosto. Tačiau nori prasisukti iki prezidento rinkimų.