Rūta Janutienė “metama“ lauk iš “LRytas“ televizijos? Uždaroma laida “Patriotai“

Rūta Janutienė paskutiniu metu stojo į žmonių pusę ir patapo nepatogi sisteminės žiniasklaidos žurnalistė. Galimai dėl tokių Rūtos Janutienės veiklų, uždaroma “LRytas“ televizijos laida “Patriotai“, apie tai Rūta Janutienė pranešė savo socialinio tinklo Facebook paskiroje.

Rūta Janutienė:

Galima pasakyti su ašara akyje: kitąmet „Patriotų“ nebus, vadinasi, nebebus galimybės paskambinti Janutienei, o jau Janutienė sustabdys traktorių, atplėš telefonspyne užsirakinusios biurokratijos duris, paklaus valdžiažmogio, kaip jį šventa žemelė nešioja, o jei nepavyks įeiti per duris, tai įlips per langą.

Man „Patriotai“ buvo labiau misija, nei darbas. Labiau iš nevilties, nei iš vilties. Labiau iš pareigos, nei iš kūrybinio džiaugsmo, nes kiek tu gali stengtis dėl žmogaus, kuris bijo pats ginti save, savo vaikus, orumą, teisę turėti namus ir Tėvynę… Vaitotojai „padėkit, nes žūstu, bet aš nesifilmuosiu, o jei paklausit, tai viską neigsiu“, buvo užknisę juodai. O kai greta dar atsirado kaltinimai baudžiamojoje byloje, organizavus nusikaltimą prieš Lietuvos banko pareigūną, kurio vardu buvo buvo reikalaujamas kyšis, o STT nutraukė nusikalstamos veikos imitavimo modelį, vos pinigai pajudėjo gavėjo link, tai galvojau: „Eikit jūs visi… emigruoju“.

Tačiau šiemet įvyko stebuklas. Nereikėjo, kad įsijungtų televizoriai – tereikėjo įjungti tiesioginę FB transliaciją iš kertamo Labanoro ir staiga, kai jau niekas nieko nesitikėjo iš nuščiuvusios tautos, – pusė milijono mūsų pasakė, kad šįkart jie nebenuris kartėlio.

Pusė milijono yra tiek, kiek didžiosios televizijos surenka žiūrovų per didžiuosius „atlaidus“ – Radžio koncertą, krepšinio turnyro finalą ar pan. O čia tiek per vieną ne per didelę FB paskyrą (Ugnius Kiguolis labiau nei teisus, kai sako, kad reitingai yra tik įrankis pinigams dalinti ir naivuoliams kvailinti). Po to buvo dar daugiau ir daugiau, kol galiausiai įvyko Labanoro žygis, eisena Gedimino prospektu.

Po to sprogo Eglės ir Gintauto Kručinskų istorija ir tai, kas buvo demonizuota kaip violetinė šmėkla, t.y., – visuomenės rūpestis vaiko gerove šeimoje v.s. norvegišką vaikų atskyrimo nuo šeimos ir globos privatizavimo verslą, pateko „net“ į LRT. Tylus biurokratinis sąmokslėlis – „Kontenio reforma“ išpūliavo ir nereikėjo nei Seimo komisijos, kad mes čia patys išsiaiškintume, kas, už kiek ir kodėl organizavo kiek ankstyvas šeimos laidotuves. Seimas arba pakeis viską iš esmės, arba kitąmet turės rimtų nemalonumų. „Patriotai“ tegali pasidžiaugti Evelinos Geležiūnienės berniuko Kalėdomis namuose ir pačia Evelina, kuri profesionaliai narsto korupcinę Kauno vaiko teisių biurokratijos makalynę.

Ir vis dėlto, vienas didžiausių „patriotinių“ katarsių mane ištiko, kai ilgametis mano laidų dalyvis Andrius Navickas įlipo per langą į Švietimo ir mokslo ministeriją. Po to, kai praėjusį pavasarį „Patriotus“ už tokį elgesį „Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija“ neetiškais paskelbė tris kartus, toks mokytojų poelgis aidint katutėms net iš Seimo man irgi buvo kaip medalis.

„Patriotų“ nelieka ne mano sprendimu ir dėl priežasčių, kurių nei aš, nei jūs nežinom, o spekuliuoti atsisakau. Kažkokios aukštesnės jėgos man nežinant pagalvojo, pagalvojo ir tiesiog nuėmė nuo kupros didoką nešulį. Aš tik džiaugiuosi, kad laida dingsta iš ekranų, kada mūsų komandos darbas buvo labiausiai matomas: netgi tais Ugniaus sukritikuotais reitingais matuojant, antradienio vakarais atsidurdavome tarp didžiųjų kanalų. Tačiau bet koks kinas turi pradžią ir turi pabaigą. „Patriotai“ kaip paukštis Feniksas: sudegė vardan gėrio. Taip juos ir prisiminkime, kai kitąmet jau visi būsim patriotai nebe pavadinimu, bet esme. Gerų jums artėjančių!