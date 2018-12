Teismas paneigė Mindaugo Žalimo melą V.Gaivenio laidose, tačiau jo melo auka R.Ivanauskas vis dar laikomas kalėjime (pildoma)

Teismas paneigė Mindaugo Žalimo melą, tačiau jo melo auka R.Ivanauskas vis dar laikomas kalėjime

Teismas įpareigojo paneigti V.Gaivenio laidoje "Abipus sienos" paskleistą melą, kad etatinis policijos liudininkas Mindaugas Žalimas pranešė policijos šefui V.Račkauskui apie tai, kad Drąsius Kedys rengiasi žudyti kelis žmones.

https://lnk.lt/video/informacijos-paneigimas/53134?fbclid=IwAR3vcUMiYSPRLt4ZKPAiGidcD8yRd_83eFwCcwUaThkLRBxqFRcsfFv1wOQ

Tai, kad etatinis liudininkas M.Žalimas išvengė kalėjimo už tai, kad sunkiai sužalojo kitą žmogų, apšmeiždamas kitus neklatus žmones, visos Lietuvos "teisų" sistemos nesudomino. Nors V.Račkauskas su kitais policijos šulais, apie kurių "nusikaltimus" paliudijo M.Žalimas, buvo Vilniaus apygardos teismo išteisinti, nurodžius, kad M.Žalimas yra "patologinis melagis", tačiau pagal po melagio parodymus buvo nuteistas visai kitas žmogus - Raimundas Ivanauskas. Nors jis taip pat nuteistas tik pagal vienintelį įrodymą - M.Žalimo parodymus, visai teismų piramidei, įskaitant ir Aukščiausiąjį teismą, tokių parodymų užteko, kad pasiųsti aklą žmogų R.Ivanauską aštuoneriems metams į kalėjimą.

Pats R.Ivanauskas prieš kiek laiko LL sakė manantis, kad teisėjo Jono Furmanavičiaus, Drąsiaus Kedžio, Violetos Naruševičienės ir Andriaus Ūso nužudymas yra Lietuvos spec. tarnybų darbas (pildoma)

Raimundas Ivanauskas : „Teisėjo Jono Furmanavičiaus, Drąsiaus Kedžio, Violetos Naruševičienės ir Andriaus Ūso nužudymas yra Lietuvos spec. tarnybų darbas

Birželio 9 d. Vilniaus apygardos teismo kolegija, pirmininkaujama Daivos Kazlauskienės, paskelbė, kad siunčia į kalėjimą 8 metams aklą žmogų Raimundą Ivanauską, kuris neva skatino ir padėjo Drąsiui Kedžiui nužudyti Joną Furmanavičių ir Violetą Naruševičienę. Nors jokių įrodymų, kad šiuos žmones nužudė D.Kedys, byloje nėra, priešingai, yra liudininkų, teigiančių, kad dar prieš šias žmogžudystės D.Kedys buvo pagrobtas, tačiau teisėja T.Kazlauskienė šioje byloje nutarė, kad užtenka „liudininko“ Mindaugo Žalimo parodymų, kad jis neva žinojo, kad R.Ivanauskas planavo su D.Kedžiu žudyti žmones.

Papildomas kaltės įrodymas - girto R.Iavnausko sapalionės apie "granatas" ir "šachido diržą", kurį neva nešiojo D.Kedys, kurias teismas įvertino kaip įrodymus, kad R.Ivanauskas tikrai skatino D.Kedį žudyti.

Tačiau tas pats Vilniaus apygardos teismas (kolegijos pirmininkas Stasys Punys) šių metų gegužės 27 d. visiškai išteisino buvusį policijos generalinį komisarą Visvaldą Račkauską ir jo kolegas, kurių kaltės įrodymai taip pat rėmėsi vienintelio „liudininko“ Mindaugo Žalimo parodymais. M.Žalimas pasakojo, kad jis prieš minėtas žudynes įspėjo policiją, kad D.Kedys rengėsi žudyti, tačiau teismas juo nepatikėjo, nes M.Žalimas jau buvo pagautas meluojantis – neva M.Žalimas turėjo 60 tūkst. dolerių ir pan.

Kaunietis Raimundas Ivanauskas atsakė į LL klausimus:

- Kodėl jus buvote pasirinktas kaip nužudymo padėjėjas?

- Jie kalėjime mane laikė, ir tardė be advokato, o Marija Milinienė (buvusio Kauno apygardos teismo pirmininko Milinio sutuoktinė) man tiesi šviesiai pasakė, kad ji labai daug pinigų investavo į šį reikalą, ir kad aš turiu pasakyti, kad neva pas mane buvo atvažiavusi Neringa Venckienė. Jai atsakiau, kad niekada gyvenime nebuvau bendravęs su N.Venckiene. Tačiau man kokius tris kartus buvo pasakyta, kad aš turiu prisipažinti, kad pas mane buvo atvažiavusi N.Venckienė. Tada atsakiau : palaukite, jūs čia ką, verčiate mane meluoti?

- Taip kas taip sakė?

- Milinienė. Ji man dar pasakė, kad „vyruti, tu net neįsivaizduoji, kokią sumą aš įdėjau į visą šį reikalą“.

- Ir tai buvo pasakyta girdint policijos tyrėjams?

- Taip, ir mano advokatas buvo net skundą parašęs, kad aš buvau tardomas, nedalyvaujant advokatui. Tačiau visi išsisuko nuo atsakomybės dėl to.

- O dėl to Mindaugo Žalimo – vienoje byloje tas pats Vilniaus apygardos teismas pripažino jį melagiu, ir išteisino policijos komisarus, o kitoje pripažino, kad jis liudijo teisingai, ir kad jūs neva planavote nužudyti A.Ūsą?

- Nu tai va, aš tai ir sakau. Jūs suprantate, kad jeigu 2009 m. įvyko tos žudynės, žuvo tiek žmonių, ir tada aš net nebuvau įtariamasis, nes jie nieko neturėjo man pateikti. Tas liudininkas M.Žalimas vieną kartą vienaip kalbėjo, kitą kartą – jau kitaip policininkams. O jau po dviejų metų atsirado Žalimo sukurtos pretenzijos – sakau, kad viskas yra nupirkta.

- O kaip tas M.Žalimas prie jūsų prisitrynė?

- Nu taip, jis prisitrynė ir viskas. Mane nuveždavo į klubą arba paimdavo po treniruotės. O aš toks žmogus – visus priimu, myliu ir gerbiu, į visus žiūriu su pagarba.

- Keista, kad jūs, aklą žmogų, priskyrė kaip nužudymo padėjėją. Dabar, kiek suprantu, apskritai nieko nematote?

- Nieko nematau, nes tai yra stipriai progresuojanti liga. Ir mano 7 metų amžiaus sūnelis taip pat šią genetinę ligą perėmė. Mano tėvas ir du broliai, tėvo sesuo – visi mirė akli.

- O taip jūs bandėte aiškintis, kas tie tikrieji minėtų žmonių žudikai

- Ką man čia aiškintis, man aišku, kad tai dirbo spec. tarnybos.

- Tai manote, kad tie nusikaltimai niekada nebus išaiškinti? Gal pasikeis Seimas, ir po to kas nors pasikeis ir šių nusikaltimų tyrimuose ?

- Ne, taip nemanau. Galvoju, kad kažkas turi didelius pinigus, moka, ir kažkam viso to reikia. Nes kai buvau suimtas, net nesupratau, apie ką čia eina kalba, tik paskui supratau, ką jie čia kurpia, ir apie ką čia apskritai kalba eina.

- Vilniaus apygardois teismo pirmininkė Kazlauskienė nusprendė, kad jūs padėjote žudyti žmones, nes taip paliudijo „patologinis melagis“ Mindaugas Žalimas?

- Taip apie ką čia šnekėti? Tą dieną (kai vyko žudynės – aut. Pastaba) ryte aš buvau pas profesorių Jašinską. Nes man pas jį reikėdavo pasirodyti kiekvieną savaitę po akių operacijos. Ir po to visą dieną gulėjau lovoje, tepalų užteptomis akimis, šalia mažas kūdikėlis - kaip aš galėjau padėti ką nors nužudyti? Baikite tas nesąmones.

- O tai kodėl tame įraše kalbėjote apie granatas ir „šachido diržą“?

- Jie tuos pokalbius įrašė mano namuose. O aš kai išgeriu, dar ne tokių dalykų esu pripasakojęs – ir kaip su ‚Mig-ais“ skraidžiau, Afganistane tarnavau, ir šiaip visokių fantazijų. Todėl ir tapau jiems labai parankiu.

- O kada teismo posėdis Apeliaciniame teisme, kur bus nagrinėtas jūsų skundas?

- Spalio 6 d.

- Turint omenyje, kad A.Valantinas dabar Apeliacinio teismo pirmininkas, tai šioje byloje jūms mažai perspektyvų?

- Aš net nežinojau tos visos jų hierarchijos. Ai Valantinas, taip taip – kur čia

Marija Milinienė neigia, kad ji investavo "didžiulę sumą" į Kauno nužudymų ir pedofilijos bylą

Pati Marija Milinienė „Karštam komentarui“ teigė iš tiesų dalyvavusi vienoje R.Ivanausko apklausoje, tačiau visai kitoje byloje – nužudyto Vaido Milinio byloje, ir ta apklausa, pasak M.Milinienės, buvo labai trumpa.

„Jam buvo užduoti tik du klausimai: „Ar pažįsti Neringą Venckienę?“, „Ar esi ką nors girdėjęs apie Vaidą Milinį?“. Ir į abu klausimus jis atsakė „ne“, - „Karštam komentarui“ sakė Marija Milinienė.

Teisėja D.Kazlauskienė nusprendė, kad R. Ivanauskas kartu su E. Barauskaite ir D. Kedžiu atvyko pas šiuo metu valstybės saugomą liudytoją Mindaugą Žalimą ir įkalbinėjo jį padėti D. Kedžiui „žudyti velnius“, išdėstė, ką planuoja daryti: pradėti nuo Kauno apygardos teisėjo J. Furmanavičiaus, po to važiuoti pas seseris Stankūnaites, vėliau – pas verslininką Andrių Ūsą, kurį jie kaltino pedofilija. Vyrai buvo apgalvoję maršrutą, žinojo, kur bus planuojami nužudyti žmonės. Apkaltinamajame nuosprendyje teismas nurodė, kad garso įrašai visiškai patvirtina R. Ivanauskui inkriminuojamas veikas, jog būtent jis kurstė M. Žalimą padėti D. Kedžiui nužudyti keturis žmones, pritarė savo patarimais, kurstė M. Žalimą padėti slapstytis D. Kedžiui, padėjo ruošiantis žudynėms ir pan.

Nors teisėja D.Kazlauskienė nusprendė, kad „garso įrašai patvirtina Ivanauskui inkriminuojamas veikas“, tačiau neįmanoma suprasti, kaip teisėja įžiūrėjo ryšį tarp girto R.Ivanausko sapalionių ir jam pareikštų kaltinimų. Štai minėti garso įrašai:

2011-11-29 įtariamojo R.Ivanausko papildomos apklausos metu jam pateikti susipažinti 4 vnt. garso įrašų (Nr.5.1, 5.2, 5-3, 5.4), įrašyti slapto sekimo metu 2010-04-24 nuo 16 val. 37 min iki 18 val. 34 min. jo bute adresu Kaunas, Šarkuvos g. 14-76, kurio metu yra sakomos frazės: 1) „nei Albertūchos nežino, nes tai buvo durnius, kur pasakė jau, kai jisai jį paliko, sako gal jį patį <...> padėt, nes išduos visą reikalą, 2) „jis džachado diržą turėjo, supranti, visada. <...> tai pirmiausia šitą turėjo rasti, o ne šitą, ką rado", „ten dar su dusliarke, supranti14, „dar priedo. Jis turėjo keturis šimtus trotilo“, „ir šalia, dirže, ir du detonatoriai turėjo būti, bet kokiu atveju sako užmušiu aš jobinsiu aš nesėsiu, sako niekados Raimi aš nesėsiu sako, aš ne zekas“, „kiek trauksiu tiek trauksiu“, 3) „Jisai, jisai <-••> Ne, jisai galėjo, be to aš tau pasakysiu tiesiai, jisai pasakė, aš tau pasakysiu kaip kuris tai yra mano draugas <...> aš jabalinsiu iš to bliat, su dusliarke visus11, 4) „ir viskas. Ir kiek tas, keturios granatos. Kur keturios granatos <keism> pas jį???, viską atrado??? Tas ten turėjo autobusiuke visą ekipiruotę <keiksm.> Taigi aš jam, aš jam vat kartu varom <keiksm.> sakau. Nachui dėsim. <....>“, 5) „O čia Albertucha kalba tai čia, jisai nieko nežino, jisai po mėnesio Draska jį patį <keiksm> dėsiu, nesi jisai, sako, išduos <keiksm> viską, padla. Sakau nėreikia <keiksm>. Jisai kaip tik paša... pasakęs Drasiulei, kad eisu ant dielos ir viskas, jisai <keiksm> tik prisigėrė iš karto,<...> sako, pas mane kambary pradėjo nuo stalo imt ir išvariau, sako, jis išsigando. Nes viskas suderinta buvo. <...> Gumijošius aš jį patį <keiksm>, Tegul pagauna <keiksm>. Ūsą <keiksm>. <...> Aprašysiu vaikam viską, suderinsim palikimus ir <....> kai jis atsi..., aš jį pats... Draskai sakiau, palik man vieną granatą, aš jam sakiau <keiksm> kad nespėsi visko, nespėsi. Jisai septynis norėjo visus. Dar tuos uošvius <keiksm>. Kad jie <keiksm> viską žinodami... <...> palik man vieną, sakiu, damušiu <keiksm>, 6) „Aš jam pasakiau, mėnesis laiko aš tau duodu, pirmas etapas, tave nepaima, pusė metų, sakau, viskas. Kodėl, sako. Pamatysi, sakau <keiksm>. Paėmė tuos. Pusė metų, viskas sakiau <keiksm>. Aš jam viską aiškinau, aš jam, jau paskiau prieš galą ten buvo mūsų paskutinis šeštadienį susitikimas, o pirmadienį juk jisai viską padarė, tai žinai... Aš jam viską aiškinau, aš viską žinau, tai aš gyvenimo matęs.. <...>. Bet jisai, jisai nusprendė, sakau, jeigu tu nusprendei, tada . ir viskas“.

Pats Raimundas Ivanauskas teismė sakė, kad šias nesąmones prikalbėjo būdamas girtas, be to, nuo vaikystės yra linkęs fantazuoti, pvz., visiems gyrėsi, kad kariavo Afganistane, tačiau teismas nusprendė, kad tos girtos nesąmonės plius Mindaugo Žalimo pasakos yra tinkami įrodymai.

Dėl asmens garbės ir orumo gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jadvygos Mardosevič ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės UAB ,,Laisvas ir nepriklausomas kanalas” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų V. R. ir T. U. ieškinį atsakovėms UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Virginijaus studija“ dėl asmens garbės ir orumo gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovai V. R. ir T. U. (Matyt, tai Visvaldas Račkauskas ir Tomas Ulpis) ieškiniu prašė atnaujinti senaties terminą reikalavimui dėl žalos atlyginimo ir: 1) pripažinti, kad 2011 m. lapkričio 8 d. LNK TV transliuotoje publicistikos laidoje „Abipus sienos“ paskelbti duomenys apie tai, jog 2009 m. rugsėjo 16 d. M. Ž. (Mindaugas Žalimas) Policijos generalinio komisaro pavaduotojui V. R. ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojui T. U. pranešė apie D. K. (Drąsiaus Kedžio) kartu su bendrininkais R. I. (Raimundo Ivanausku) ir E. B. rengiamą bei planuojamą teisėjo J. F., A. Ū. ir L. S (Jono Furmanavičiaus, Andriaus Ūso ir Laimutės Stankūnaitės) nužudymą, o 2009 m. spalio 4 d. tas pats M. Ž. Policijos departamento patalpose V. R. ir T. U. pranešė, kad 2009 m. spalio 5 d. D. K. įvykdys savo nusikalstamą ketinimą – pirma nušaus teisėją J. F., po to seseris N. S. ir V. N. ir po to paims gyvą A. Ū., kurį kankins, peršaus kojas, rankas, po ko jį nušaus ir visus lavonus sudės į mašiną, kurią su lavonais paliks ( - ), neatitinka tikrovės bei žemina ieškovų garbę ir orumą; 2) įpareigoti atsakovę UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo LNK TV žinių laidoje, transliuojamoje 18 val. 30 min., paskelbti tokio turinio paneigimą: ,,Paneigimas” – 2011 m. lapkričio mėn. 8 d. LNK TV transliuotoje publicistikos laidoje „Abipus sienos “ paskelbti duomenys apie tai, kad 2009 m. rugsėjo 16 d. M. Ž. Policijos generalinio komisaro pavaduotojui V. R. ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojui T. U. pranešė apie D. K. kartu su bendrininkais R I. ir E. B. rengiamą bei planuojamą teisėjo J. F., A. Ū. ir L. S. nužudymą, o 2009 m. spalio 4 d. tas pats M. Ž. Policijos departamento patalpose V. R. ir T. U. pranešė, kad 2009 m. spalio mėn. 5 d. D. K. įvykdys savo nusikalstamą ketinimą - pirmą nušaus teisėją J. F., po to seseris N. S. ir V. N., o po to paims gyvą A. Ū., kurį kankins, peršaus kojas, rankas, o po to ir nušaus, visus lavonus sudės į mašiną, kurią su lavonais paliks ( - ), neatitinka tikrovės.“; 3) iš atsakovių solidariai priteisti ieškovų naudai kiekvienam po 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą bei 4) ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6

2.

7Nurodė, kad ieškovas V. R., prieš ginčo laidos transliaciją dalyvavęs televizijos kanalo „Lietuvos ryto“ televizija tiesioginėje laidoje, joje buvusio atsakovės UAB „Virginijaus studija“ atstovo Virginijaus Gaivenio (V.G.) viešai pareikalavo netransliuoti plačiai išreklamuotos laidos, iš kurios anonsų aišku, jog bus skleidžiama tikrovės neatitinkanti ir akivaizdžiai šmeižikiška informacija, tačiau į ieškovo reikalavimą nebuvo atsižvelgta. Ieškovams nebuvo suteikta galimybė toje pačioje laidoje išsakyti savo nuomonę. Dėl paskleistų duomenų ieškovų ir dar trijų pareigūnų atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir jo metu ieškovams buvo pateikti įtarimai sunkių nusikaltimų padarymu. Ieškovai Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendžiu buvo išteisinti nenustačius, kad buvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Įsiteisėjusiu išteisinamuoju nuosprendžiu yra neginčijamai patvirtinta, kad LNK TV transliuotoje laidoje buvo viešai paskelbti tikrovės neatitinkantys, išgalvoti ir melagingi duomenys, žeminantys ieškovų garbę ir orumą, kurie pakenkė ieškovų reputacijai ir geram vardui. UAB ,,LNK”, kaip visuomenės informavimo priemonės valdytojas, turėjo pareigą tikrinti skleidžiamos informacijos turinį. Atsakovė turi pareigą įstatymo nustatyta tvarka paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją (Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – VIĮ) 41 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 22 straipsnio 11 dalies 4 punktas). Šią pareigą turi abi atsakovės (CK 2.24 straipsnio 5 dalis, VIĮ 45 ir 54 straipsniai), bendradarbiavusios kuriant, transliuojant ir reklamuojant televizijos laidą „Abipus sienos“ (solidari atsakomybė). Ieškovams padaryta neturtinė žala (CK 6.250 straipsnis), nes viešojoje erdvėje ilgą laiką (beveik 5 metus) buvo skleidžiami išgalvoti ir šmeižikiški duomenys, dėl ko ieškovai buvo ne tik priversti „savo noru“ išeiti į pensiją, bet ir teisiami, o apie juos paskleista informacija buvo aptarinėta Lietuvos Respublikos Seime bei kitose valdžios institucijose. Ieškovai neturtinę žalą įvertina mažiausiai po 10 000 Eur kiekvienas. Ieškovai prašo atnaujinti senaties terminą, kuris nagrinėjamu atveju praleistas, nes duomenų neatitikimas tikrovei pirmiausia turėjo būti įrodytas baudžiamajame procese. Reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo yra išvestinis iš reikalavimo pripažinti, kad paskelbti duomenys neatitinka tikrovės ir žemina asmens garbę ir orumą. Kol įsiteisės išteisinamasis nuosprendis ieškovams nebuvo galimybės reikšti atskirą ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.

83.

9Atsakovė UAB ,,LNK” su ieškovų reikalavimais nesutiko.

104.

11Nurodė, jog neperžengė žodžio laisvės ribų, nes atliko savo misiją – šviesti visuomenę ir viešai kelti versijas bei klausimus, susijusius su itin didelį rezonansą Lietuvos visuomenėje turėjusia baudžiamąja byla, joje dirbusiais viešais asmenimis – pareigūnais, ir su tuo susijusia istorija (kitaip žinoma „K. istorija“), todėl atsakovei nekyla atsakomybė pagal CK 2.24 straipsnį. Ieškovai užėmė reikšmingas pareigas Lietuvos Respublikoje – V. R. buvo Policijos departamento prie VRM Policijos generalinio komisaro pavaduotoju, o T. U. buvo Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotoju. Ieškovai buvo viešieji asmenys ir jų statusas tiesiogiai lemia jų garbės ir orumo gynimo ribas (informacijos paskleidimo metu galiojusio VIĮ 2 straipsnio 73 dalis). Ieškinyje įvardytą (įskaitant prašomą paneigti) kaip tikrovės neatitinkančią informaciją paskleidė trečiasis, tuo metu anoniminis asmuo, vėliau paviešintas bei įvardintas – M. Ž., turėjęs slapto liudytojo statusą. Atsakovė kaip visuomenės informavimo priemonė turėjo teisę viešai diskusijai kelti itin aktualų klausimą ir paskleisti trečiojo asmens (liudytojo) tiesiogiai teikiamus paaiškinimus, TV laida prisidėjo prie diskusijos viešojo intereso klausimais. Žiniasklaida tinkamai įvykdė savo kaip „sarginio šuns“ funkcijas demokratinėje visuomenėje, o ikiteisminis tyrimas buvo pabaigtas kaltinamojo akto surašymu, prokurorams palaikant valstybinį kaltinimą kelių instancijų teismuose. Konvencija gina ne tik asmenį, paskleidusį absoliučiai teisingą informaciją, bet ir asmenį, paskleidusį ne visiškai tikslią informaciją, tačiau tą padariusį sąžiningai, nepiktnaudžiaujant teise skleisti informaciją. Taip pat egzistuoja papildomi atsakovės atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai, nes ginčo informaciją paskleidė trečiasis asmuo, ne visuomenės informavimo priemonės darbuotojas, kurio tapatybė ieškovams yra žinoma (CK 2.24 straipsnio 5 dalis). Ieškovai praleido CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl žalos (įskaitant neturtinės) atlyginimo. Ieškinyje nurodyti neturtinės žalos atsiradimo faktai yra deklaratyvūs, neparemti objektyviais įrodymais, o prašomas priteisti neturtinės žalos dydis yra nesuderinamas (neadekvatus) su teismų analogiškose bylose priteisiamais neturtinės žalos dydžiais.

125.

13Atsakovė UAB ,,Virginijaus studija” atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

156.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: pripažino, kad 2011 m. lapkričio mėn. 8 d. LNK TV transliuotoje publicistikos laidoje „Abipus sienos“ paskelbti duomenys apie tai, jog 2009 m. rugsėjo 16 d. M. Ž. policijos generalinio komisaro pavaduotojui V. R. ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojui T. U. pranešė apie D. K. kartu su bendrininkais R. I. ir E. B. rengiamą bei planuojamą teisėjo J. F., A. Ū. ir L. S. nužudymą, o 2009 m. spalio 4 d. tas pats M. Ž. Policijos departamento patalpose V. R. ir T. U. pranešė, kad 2009 m. spalio 5 d. D. K. įvykdys savo nusikalstamą ketinimą –pirma nušaus teisėją J. F., po to seseris N. S. ir V. N. ir po to paims gyvą A. Ū., kurį kankins, peršaus kojas, rankas, po ko jį nušaus ir visus lavonus sudės į mašiną, kurią su lavonais paliks ( - ), neatitinka tikrovės bei žemina ieškovų garbę ir orumą; įpareigojo atsakovę UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ per 15 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo LNK TV žinių laidoje, transliuojamoje 18 val. 30 min., paskelbti tokio turinio informaciją – paneigimą: ,,Paneigimas” – 2011 m. lapkričio mėn. 8 d. LNK TV transliuotoje publicistikos laidoje „Abipus sienos“ paskelbti duomenys apie tai, kad 2009 m. rugsėjo 16 d. M. Ž. Policijos generalinio komisaro pavaduotojui V. R. ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojui T. U. pranešė apie D. K. kartu su bendrininkais R. I. ir E. B. rengiamą bei planuojamą teisėjo J. F., A. Ū. ir L. S. nužudymą, o 2009 m. spalio 4 d. tas pats M. Ž. Policijos departamento patalpose V. R. ir T. U. pranešė, kad 2009 m. spalio mėn. 5 d. D. K. įvykdys savo nusikalstamą ketinimą - pirmą nušaus teisėją J. F., po to seseris N. S. ir V. N., o po to paims gyvą A. Ū., kurį kankins, peršaus kojas, rankas, o po to jį nušaus, visus lavonus sudės į mašiną, kurią su lavonais paliks ( - ), neatitinka tikrovės.“; priteisė solidariai iš atsakovių UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir UAB „Virginijaus studija“ ieškovų V. R. ir T. U. naudai po 5 000 Eur kiekvienam neturtinės žalos atlyginimą; paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

177.

18Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nagrinėjamojoje byloje svarbu, ar atsakovės viešai paskleidė žinią, ar tik pateikė laidoje kalbėjusio asmens nuomonę. Teismo vertinimu, ieškinyje nurodyti atsakovių viešai paskleisti teiginiai nelaikytini nuomone, nes buvo paskleista naujo pobūdžio informacija apie ieškovus. Ši informacija suponavo negatyvų ieškovų apibūdinimą. Nurodytais teiginiais yra konstatuota žinia, kuri buvo paskleista ją tvirtinant ir įrodinėjant. Analizuojant atsakovės UAB „LNK“ priklausančios LNK TV kanalu atsakovės UAB „Virginijaus studija“ parengtos ir 2011 m. lapkričio 8 d. transliuotos netiesioginės laidos „Abipus sienos“ metu kalbėjusio ir į laidos vedėjo klausimus atsakančio asmens turinį lingvistiniu, loginiu ir sisteminiu aspektais, išdėstytų teiginių seką, akivaizdu, kad laidos metu minėtame pokalbyje buvo aiškiai įvardinti ieškovai, nurodyti jų vardai ir pavardės, darbovietė ir pareigos, o vertinant atsakovių paskleisto pasisakymo aplinkybes ir tikslus spręstina, jog minėta laida buvo siekiama viešai suformuoti aiškiai neigiamą nuomonę ne tik apie ieškovus, kaip savo pareigų nevykdžiusius asmenis, neva nuslėpusius duomenis apie ketinamą padaryti sunkų nusikaltimą ir jo neužkardžiusius, bet ir apie visos policijos kaip institucijos savotišką neįgalumą užkardant, tiriant ir išaiškinant nusikalstamas veikas. Atsakovės tokiu būdu ne išsakė kito asmens nuomonę apie visuomenėje rezonansą sukėlusį įvykį, bet kaip faktus pateikė konstatuojamojo pobūdžio tikrovės neatitinkančias žinias (duomenis) apie ieškovų nusikalstamai nerūpestingai vykdomą profesinę veiklą. Atsakovių paskleista neigiamo pobūdžio žinia nėra toleruotina ir nevertintina kaip saviraiškos laisvės aspektu (Konvencijos 10 straipsnis) gintina kritika. Atsakovės, tenkindamos didesnės dalies visuomenės elementarų smalsumą, nesiėmė priemonių (nesistengė) pateikti patikrintas žinias, bet kaip tikrą pateikė nepatikimo asmens, kurio patikimumu turėjo galimybę įsitikinti, tikrovės neatitinkančias aplinkybes (duomenis).

198.

20Teismo vertinimu, baudžiamojoje byloje, kurioje ieškovų atžvilgiu yra priimtas įsiteisėjęs išteisinamas nuosprendis, nustatytos aplinkybės turi svarbią įrodomąją galią nagrinėjamoje civilinėje byloje, savaime sudarančią pagrindą pripažinti duomenis žeminančius ieškovų garbę ir orumą (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Baudžiamojoje byloje Nr. 1-38-536/2014 nustatyta, kad laidoje dalyvavęs asmuo (M. Ž.), paskatintas žurnalisto, paskleidė tikrovės neatitinkančią žinią, turėjusią itin neigiamų padarinių ieškovams. Patyrę žiniasklaidos profesionalai (atsakovės ir jų darbuotojai) suprato ir / ar turėjo suprasti, jog tokios žinios (duomenų) viešas paskleidimas sukels ne tik rezonansą, bet ir akivaizdžiai neigiamas pasekmes. Nagrinėjamu atveju į bylą nepateikti įrodymai, kad paskleisti duomenys atitiktų tikrovę (CK 2.24 straipsnio 1 dalis). Tikrovės neatitinkančias žinias paskleidė visuomenės informavimo priemonė, todėl ši visuomenės informavimo priemonė ir turi šią žinią paneigti, nes būtent ji kontroliuoja informacijos šaltinį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2006; 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011, 2011 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-340/2011).

219.

22Teismas sprendė, kad ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl neturtinės žalos atlyginimo nagrinėjamu atveju buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl šį terminą atnaujino (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Ieškovai pagrįstai ieškinį pateikė galutinai pasibaigus baudžiamajam procesui (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. išteisinamasis nuosprendis, bylą išnagrinėjus apeliacinėje instancijoje Vilniaus apygardos teisme, įsiteisėjo 2016 m. gegužės 23 d., o apskundimo kasacine tvarka terminas baigėsi 2016 m. rugpjūčio 23 d.).

2310.

24Teismas nustatė, kad ieškovų atžvilgiu buvo vykdomas baudžiamasis persekiojimas ir jie buvo kaltinami padarę nusikalstamas veikas. Nors kaltinimai nepasitvirtino, tačiau per ilgą baudžiamosios bylos nagrinėjimo įvairių instancijų teismuose laiką (apie 5 metai) ieškovų dalykinė reputacija iš esmės nukentėjo. Ieškovų darbo netekimas, dalykinės reputacijos praradimas ir baudžiamasis persekiojimas yra tiesioginė atsakovių paskleistų duomenų pasekmė. Teismas, atsižvelgdamas į Kasacinio teismo jurisprudenciją, t. y. tai, jog svarbiausiu viešo asmens garbės ir orumo gynimo būdu laikytinas garbę ir orumą žeminančių, tikrovės neatitinkančių žinių paneigimas, o neturtinės žalos dydis negali turėti dominuojančio vaidmens, į tai, kad priteisiama neturtinė žala gali būti minimali ar artima minimaliai, net ir tuo atveju, kai pažeidimai gana skaudūs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2011, 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010; 2012-01-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-2/2012; 2015-06-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-395-469/2015 ir kt.), taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei teisingumo kriterijais (CK 6.250 straipsnio 2 dalis) ieškovams iš atsakovių solidariai priteisė po 5 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo kiekvienam ieškovui.

25III.

26Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

2711.

28Atsakovė UAB ,,Laisvas ir nepriklausomas kanalas” pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-3170-808/2018 ir priimti naują sprendimą – ieškovų ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2911.1.

30pirmosios instancijos teismas tinkamai neatskyrė ir neįvertino dviejų skirtingų situacijų: 1) informacijos pobūdis, kurią paskleidė visuomenės informavimo priemonėje kalbėjęs asmuo, ir 2) informacijos pobūdis, kurią paskleidė visuomenės informavimo priemonė. Atsakovė yra visuomenės informavimo priemonė, kuri paskelbė informaciją, kad yra žmogus (informacijos šaltinis), kuris teigia asmeniškai atlikęs tam tikrus veiksmus. Žiūrovai buvo informuoti, kad tai konkretus šaltinis teigia būtent tokius faktus. Visuomenės informavimo priemonė turi teisę pasitikėti informacijos šaltiniais;

3111.2.

32Europos žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) yra nurodęs, kad naujienų pranešimai, pagrįsti interviu, suredaguotais arba ne, yra viena iš svarbiausių priemonių, be kurios spauda negalėtų įgyvendinti savo gyvybiškai svarbaus „sergėtojo“ vaidmens; egzistuojant tik ypač svarbioms priežastims žurnalistui gali būti taikomos sankcijos už pagalbą paskleidžiant kito asmens interviu išsakytus teiginius, priešingu atveju, būtų rimtai pakenkta spaudos prisidėjimui prie diskusijų bendrojo intereso klausimais;

3311.3.

34Vilniaus miesto apylinkės teismo išteisinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje ieškovų atžvilgiu buvo priimtas 2014 m. gruodžio 5 d. Tuo tarpu ginčo laida transliuota 2011 m. lapkričio mėn. 8 d. Todėl žurnalistas niekaip negalėjo žinoti apie po trijų metų būsimą teismo išteisinamąjį nuosprendį, tai yra, V. G. negalėjo žinoti apie duomenų neatitikimą tikrovei. Žurnalistų siekis sukelti dar didesnį rezonansą, pradėti naujas diskusijas dėl policijos darbo užkardant itin sunkius rezonansinius nusikaltimus yra visiškai teisėtas. Ginčo TV laida akivaizdžiai prisidėjo prie diskusijos viešojo intereso klausimais;

3511.4.

36jeigu duomenis paskleidęs asmuo veikė sąžiningai, t. y., pagrindinis jo tikslas buvo informuoti visuomenę apie viešąjį asmenį ir jo veiklą tokiais klausimais, kuriuos visuomenė turi pagrįstą ir teisėtą interesą žinoti (yra viešasis interesas), tai informacijos netikslumai arba agresyvi atakuojanti kritika nėra pagrindas tam asmeniui taikyti atsakomybę, CK 2.24 straipsnio 6 dalis numato, kad paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis asmuo atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu tie duomenys yra paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, o juos paskelbęs asmuo įrodo, kad jis veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu ir jo veikla;

3711.5.

38pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino daugiau nei 2 metus praleistą ieškinio senaties terminą. Byloje nėra įrodymų apie ieškovams paskirtas kardomąsias priemones, trukdžiusias pateikti ieškinį civiliniame procese dėl garbės ir orumo gynimo nepraleidus ieškinio senaties termino. Civiliniame procese, be kita ko, yra įtvirtintas bylos sustabdymo institutas, kuris paprastai yra taikomas praktikoje ieškovų nurodytu atveju, kuomet nagrinėjant baudžiamąją bylą gali būti nustatyti svarbūs prejudiciniai faktai nagrinėjamai civilinei bylai dėl neturtinės žalos atlyginimo;

3911.6.

40pirmosios instancijos teismo priteista neturtinė žala (po 5 000 Eur kiekvienam ieškovui) yra ypatingai didelė suma, nesuderinama (neadekvati) teismų analogiškose bylose priteisiamiems neturtinės žalos dydžiams.

4112.

42Ieškovai V. R. ir T. U. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos esminius argumentus:

4312.1.

44apeliantė teigia, jog tik viešai paskelbė informaciją, kad yra žmogus, kuris teigia asmeniškai atlikęs tam tikrus veiksmus, o visą kitą informaciją interviu forma paskelbė tas konkretus. VIĮ 2 straipsnio 81 dalis nustato, kad visuomenės informavimas – tai viešosios informacijos teikimas visuomenei. UAB „Virginijaus studija“ organizavo laidos „Abipus sienos“ sukūrimą, tačiau ši veikla negali būti laikoma visuomenės informavimu, nes informacija apie ieškovus buvo paskleista ne kuriant televizijos laidą, bet ją transliuojant;

4512.2.

46visuomenei pateikiama informacija apie tam tikrus įvykius turi būti teisinga, pagrįsta faktais. Pagal VIĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punktą žurnalistai privalo teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų (VIĮ 22 straipsnio 11 dalies 4 punktas). Apeliantė nebandė kritiškai vertinti netiesioginėje laidoje pateikiamą informaciją, todėl yra atsakinga už tokios informacijos paskleidimo pasekmes. Šioje byloje svarbi aplinkybė, jog laidos prodiuseris ir vedėjas V. G. prieš laidos transliavimą ieškovo V. R. asmeniškai buvo viešai įspėtas, kad anonsuojamoje laidoje skelbiama informacija yra neatitinkanti tikrovės, šmeižikiško pobūdžio, kad ieškovas reikalauja šios informacijos nerodyti;

4712.3.

48abi atsakovės bendradarbiavo kuriant, transliuojant ir reklamuojant netiesioginio eterio televizijos laidą „Abipus sienos“, t. y., apeliantė buvo ne tik informacijos skleidėja, bet ir rengėja, atsakanti už informacijos teisingumą, ir turėjo galimybę iš anksto sužinoti apie transliuojamos laidos turinį, todėl abi atsakovės (atitinkamose ribose) turi prisiimti atsakomybę už pasekmes, kuomet per visuomenės informavimo priemonę paskleisti duomenys neatitiko tikrovės ir pažemino ieškovų garbę ir orumą;

4912.4.

50ginčo atveju ieškovai TV laidoje nebuvo kritikuojami dėl jų valstybinės ar visuomeninės veiklos, o buvo apkaltinti sunkaus nusikaltimo padarymu – itin sunkių nusikaltimų (planuojamo keleto žmonių nužudymo) neužkardymu (jų galimu slėpimu). Tai nieko bendro neturi su informacijos netikslumais arba agresyvia kritika;

5112.5.

52ieškovams priteistas neturtinės žalos dydis ginčo atveju tikrai neturi dominuojančio vaidmens prieš jų garbės ir orumo gynimo įpareigojant apeliantę paneigti juos žeminančias, tikrovės neatitinkančias žinias. Įvertindami ieškovams padarytą neturtinę žalą, ieškovai buvo pakankamai nuosaikūs, atsižvelgiant į tai, kokio masto neigiamas pasekmes jiems sukėlė atsakovų veiksmai.

53IV.

54Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5513.

56Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

5714.

58Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat būtinybės peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus, tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

5915.

60Apeliacinis skundas atmetamas.

6116.

62Byloje nustatyta, kad 2011 m. lapkričio 8 d. atsakovei UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ (toliau – taip pat ir LNK) priklausančios LNK TV transliuotos netiesioginio eterio laidos „Abipus sienos“ (toliau – taip pat ir Laida) metu buvo paskelbti duomenys apie tai, jog 2009 m. rugsėjo 16 d. M. Ž. policijos generalinio komisaro pavaduotojui V. R. ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojui T. U. pranešė apie D. K. kartu su bendrininkais R. I. ir E. B. rengiamą bei planuojamą teisėjo J. F., A. Ū. ir L. S. nužudymą, o 2009 m. spalio 4 d. M. Ž. Policijos departamento patalpose V. R. ir T. U. pranešė, kad 2009 m. spalio 5 d. D. K. nušaus teisėją J. F., paskui seseris N. S. ir V. N., po to paims gyvą A. Ū., kurį kankins ir vėliau nušaus, lavonus sudės į mašiną, kurią paliks ( - ).

6317.

64Šios informacijos pagrindu buvo pradėta ikiteisminio tyrimo byla Nr. 65-1-00025-11, kurioje ieškovams buvo pateikti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir dėl tarnybinių pareigų neatlikimo, nurodant, kad ieškovai, būdami statutiniai valstybės tarnautojai, tyčia, nesilaikydami įstatymų reikalavimų, pagal savo kompetenciją nuo 2009 m. rugsėjo 16 d. iki 2011 m. spalio 30 d. turėdami pakankamai duomenų apie planuojamą ir rengiamą labai sunkaus nusikaltimo padarymą – tyčinį kelių asmenų nužudymą, ir tai ketinančius padaryti asmenis, nesiėmė neatidėliotinų veiksmų užkardyti rengiamą nusikaltimą ir pateikti turimą informaciją prokurorams.

6518.

66Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-38-536/2014 ieškovai buvo išteisinti esant nepadarytoms veikoms, turinčioms nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Išteisinamasis nuosprendis buvo grindžiamas tuo, kad Mindaugo Žalimo (M. Ž. parodymai apie tai, kad jis ieškovams 2006 m. rugsėjo 16 d. ir 2006 m. spalio 5 d. pranešė apie D. K. planuojamas įvykdyti žmogžudystes, yra melagingi, o jo kreipimasis į žurnalistus yra susijęs su teisėsaugos pareigūnų šantažu siekiant išvengti M. Ž. gręsiančios baudžiamosios atsakomybės. Šis nuosprendis buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr.1A-12-166/2016. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsisakė priimti Generalinės prokuratūros kasacinį skundą.

6719.

68Ieškovai atsakovei LNK 2016 m. gruodžio 6 d. pateikė prašymą dėl Laidoje paskleistų tikrovės neatitinkančių žinių paneigimo. Atsakovas LNK atsisakė patenkinti ieškovų prašymą.

6920.

70Visuomenės informavimo įstatymo 54 str. 1 d. nustatyta, kad viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui netaikoma redakcinė atsakomybė ir jie neatsako už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą, jeigu jie nurodė informacijos šaltinį ir ji buvo: 1) pateikta valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, politinių partijų, profesinių sąjungų ir asociacijų ar kitų asmenų oficialiuose ar viešai paskelbtuose dokumentuose; 2) viešai pasakyta per atvirus posėdžius, pasitarimus, spaudos konferencijas, mitingus ir kitus renginius, o viešosios informacijos rengėjas neiškraipė pasakytų teiginių. Šiuo atveju visa atsakomybė tenka renginių organizatoriams ir informaciją paskelbusiems asmenims; 3) anksčiau paskelbta per kitas visuomenės informavimo priemones, jeigu ši informacija nebuvo paneigta per ją paskelbusias visuomenės informavimo priemones; 4) paskelbta tiesioginių programų, interneto konferencijų dalyvių, interaktyviosios televizijos žiūrovų ar informacinės visuomenės informavimo priemonės naudotojų, nesusijusių su viešosios informacijos rengėju; 5) paskelbta specialioje rinkimų programoje, kurią rengė ne pats viešosios informacijos rengėjas; 6) paskelbta neanoniminiuose reklaminiuose skelbimuose; 7) pateikta kaip nuomonė, komentaras ar vertinimas. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais už tikrovės neatitinkančios informacijos paskelbimą atsako tas, kas pirmas paskleidė tokią informaciją (Visuomenės informavimo įstatymo 54 str. 2 d.). CK 2.24 str. 5 d. nustatyta, kad visuomenės informavimo priemonė, paskleidusi asmens reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis, privalo atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą tik tais atvejais, kai ji žinojo ar turėjo žinoti, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, taip pat kai tuos duomenis paskelbė jos darbuotojai ar duomenys paskleisti anonimiškai, o visuomenės informavimo priemonė atsisako nurodyti tuos duomenis paskleidusį asmenį. Visais kitais atvejais turtinę ir neturtinę žalą privalo atlyginti duomenis paskleidęs asmuo ir jo veikla.

7121.

72Byloje nėra ginčo dėl to, kad prašomų paneigti duomenų pirminis šaltinis buvo Laidoje dalyvavęs M. Ž.. Tačiau šis asmuo / jo pasisakymai nepriskiriami prie Visuomenės informavimo priemonių įstatymo 54 str. 1 d. nurodytų informacijos šaltinių, už iš kurių gautos informacijos paskelbimą viešosios informacijos rengėjai gali būti atleidžiami nuo žalos atlyginimo. Prašomi paneigti duomenys M. Ž. nebuvo pateikti įprasto interviu forma ar dalyvaujant diskusijoje, Laidos rengėjams iš anksto nežinant šių duomenų turinio. Laidos vedėjas Laidos pristatyme nurodė, kad M. Ž. kreipėsi į Laidos kūrėjus telefonu, nurodydamas, kad turi atitinkamus duomenis, Laidos vedėjai susitiko su M. Ž., ir šis Laidos vedėjams išsakė ieškovų prašomus paneigti duomenis. Kaip matyti iš Laidos įrašo, Laida buvo parengta kaip žurnalistinis tyrimas M. Ž. iš anksto Laidos kūrėjams išsakytų ieškovų prašomų paneigti duomenų pagrindu.

7322.

74Nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo teiginiu, kad Laidos rengėjai neturėjo pagrindo nepasitikėti M. Ž. ir jo pateikta informacija. M. Ž. buvo Laidos rengėjams visiškai nežinomas asmuo. Iš Vilniaus miesto apylinkės 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-38/2014 aprašytų M. Ž. paaiškinimų matyti, kad susitikimo su Laidos kūrėju žurnalistu V. G. metu M. Ž. papasakojo, kad jam yra pareikšti jo manymu nepagrįsti įtarimai ikiteisminiame tyrime dėl asmens sužalojimo, kad jis kreipėsi pagalbos į Lietuvos kriminalinio policijos biuro darbuoją, tačiau šis atsisakė jam padėti. Šiame nuosprendyje yra aprašyti ir V. G. paaiškinimai, kuriuose V. G. patvirtino, kad M. Ž. jam papasakojo apie turimas problemas su teisėsaugos pareigūnais. Tokio asmens suteikta informacija negalėjo būti vertinama kaip patikima ir skelbtina be jokio patikrinimo. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-38/2014 nurodyta, kad M. Ž. keitė pirminius paaiškinimus ir teismo posėdyje, taip pat akistatoje su V. G. nurodė, kad V. G. prieš interviu įkalbėjo jį pasakyti, kad jis Policijos departamente buvo susitikęs su ieškovu V. R. ir 2009 m. rugsėjo mėn., ir spalį, nužudymo išvakarėse.

7523.

76Laida buvo parengta ir transliuojama per LNK priklausančią LNK TV abiem atsakovams bendradarbiaujant, laida nebuvo tiesioginio eterio Laida, per LNK TV iki Laidos kelis kartus buvo transliuojamas Laidos anonsas, todėl LNK galėjo / turėjo būti žinomas Laidos turinys. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo LNK atleisti nuo atsakomybės Visuomenės informavimo įstatymo 54 str. 2 d. ir CK 2.24 str. 5 d. pagrindu.

7724.

78Pagal CK 2.24 str. 6 d. paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis asmuo atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jei tie duomenys yra paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, o juos paskleidęs asmuo įrodo, kad veikė sąžiningai siekdamas supažindinti visuomenę su tuo asmeniu ir jo veikla. Atleidimas nuo civilinės atsakomybės CK 6.24 str. 6 d. pagrindu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje siejamas su nevisiškai tikslios informacijos ar net agresyvios kritikos paskelbimu, kuri, skirtingai nei privataus asmens atžvilgiu, turi būti toleruojama. Be to, duomenis paskleidęs asmuo turi veikti sąžiningai – siekti informuoti visuomenę apie viešą asmenį ir jo veiklą tokiais klausimais, kuriais visuomenė turi pagrįstą ir teisėtą interesą žinoti.

7925.

80Ieškovai Laidos transliavimo metu pagal savo užimamas pareigas buvo viešieji asmenys. Ieškovų prašomi paneigti duomenys buvo apie tai, kad ieškovams, kurie pagal savo užimamas pareigas privalėjo imtis veiksmų nusikaltimams užkardyti ir išaiškinti, buvo suteikta informacija apie konkretaus asmens konkrečią dieną planuojamą kelių konkrečių asmenų nužudymą. Iš Laidos įrašo matyti, kad prašomų paneigti duomenų pagrindu buvo norėta parodyti, kad ieškovai nesiėmė veiksmų nurodytam nusikaltimui užkardyti, nes nurodyti nusikaltimai buvo įvykdyti. Taigi, prašomi paneigti duomenys iš esmės reiškė ieškovų apkaltinimą nusikalstamos veikos padarymu – piktnaudžiavimu tarnybine padėti ir tarnybinių pareigų neatlikimu, sukėlusiais sunkias pasekmes – kelių asmenų nužudymą. Viešas nepatikimo šaltinio nepatikrintų žinių pateikimas kaip tikrų, kaltinant asmenis nusikaltimo padarymu, negali būti toleruojamas ir vertinamas nei kaip agresyvi kritika, nei tuo labiau kaip informacijos netikrumas. Todėl nėra pagrindo atleisti LNK nuo atsakomybės CK 2.24 str. 6 d. pagrindu.

8126.

82Nepagrįstas apeliacinio skundo turinys, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino ieškovams praleistą CK 1.125 str. 2 d. 8 d. nustatytą ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl neturtinės žalos atlyginimo. Kaip jau buvo nurodyta, Laidoje paskleistos informacijos pagrindu ieškovų atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris baigėsi kaltinamojo akto surašymu ir perdavimu teismui. Ieškovų atžvilgiu priimtas išteisinamasis nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. gegužės 23 d., o galutinai baudžiamasis procesas buvo baigtas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2016 m. rugsėjo 19 d. nutartimi atsisakius priimti Generalinės prokuratūros kasacinį skundą. Ieškovai į teismą su ieškiniu atsakovams kreipėsi 2017 m. vasario mėn., t. y., per protingą terminą po 2016 m. rugsėjo 19 d. nutarties priėmimo. Sprendžiant dėl ieškovų prašomų paneigti duomenų atitikimo tikrovei, o tuo pačiu ir dėl ieškovų teisės į neturtinės žalos atlyginimą buvo svarbios baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės. Todėl ieškovų kreipimasis su ieškiniu per protingą terminą po baudžiamojo proceso pasibaigimo sudarė pagrindą atnaujinti ieškinio senaties terminą (CK 1.1.131 str. 1 d.).

8327.

84Pagal CK 6.250 str. 2 d. teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

8528.

86Tikrovės neatitinkančios, ieškovų garbę ir orumą žeminančios žinios buvo paskelbtos per visuomenės informavimo priemonę dėl tuo metu visuomenėje itin didelį atgarsį sukėlusio nusikaltimo neužkardymo. Akivaizdu, kad ši žinia tapo žinoma ir aptariama didelės visuomenės dalies. Dėl Laidoje paskelbtų duomenų ieškovų atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, ieškovams pareikšti kaltinimai perduoti nagrinėti teismui, baudžiamasis procesas ieškovų atžvilgiu vyko apie 5 metus. Ieškovai dėl pradėto tyrimo buvo priversti ankščiau nei planuota išeiti iš tarnybos. Todėl pirmosios instancijos teismo ieškovams priteistos neturtinės žalos dydis – po 5 000 Eur kiekvienam ieškovui, atitinka ieškovams sukeltas neigiamas pasekmes. LNK apeliaciniame skunde nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, kuriose kaip tinkamu nurodytas mažesnis neturtinės žalos atlyginimas, buvo priimtos bylose, kurių faktinės aplinkybės nesutampa su nagrinėjamos bylos, todėl nėra pagrindo vadovautis šiose nutartyse nurodytu neturtinės žalos dydžiu.

8729.

88Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

89Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

90Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.