Gediminas Merkys. Pavojingi klounai: kurio nosis ilgesnė – Skvernelio ar Karbauskio?

Tiesos.lt redakcija 2018 m. gruodžio 19 d. 9:25

Prezidentė: Jokios VSD pažymos nėra

Neseniai savo laidoje (LRT) Nemira Pumprickaitė kalbino Prezidentę. Laida įdomi, abi dalyvės pasirodė puikiai. Kai kurių tendencingų politinių laidų fone Nemiros laida profesionali, nepriekaištinga. Rekomenduoju VISIEMS pasižiūrėti.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013708289/dienos-tema-d-grybauskaite

Pradžioje šokiravo, o vėliau iki ašarų prajuokino esminė žinia. Prezidentė eteryje viešai patikino: NĖRA ir NEBUVO jokio VSD (!) dokumento ar sąrašo apie tariamus Kremliaus agentus, organizuojančius LT socialinius protestus, apie konservatorius.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/premjero-nerimas-del-perversmo-ir-kreipimasis-i-teisesaugos-tarnybas-ka-zinome-56-1074764

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rasta-del-gresmiu-karbauskiui-persiunte-vyriausybe.d?id=79850297

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karbauskis-slaptame-dokumente-minimos-konkrecios-pavardes.d?id=79848075

Valstybės išdavystės ir perversmo fantaziją pakrikusioje ir įsižeidusioje psichikoje susikūrė ir kaip realų faktą paskelbė pats Skvernelis. Kai toji „feikinė naujiena“, pasikarščiavus, jau buvo paleista, Primui nebebuvo, kur iš gėdos dėtis. Tada jis ir paprašė VSD, visų kitų įmanomų spectarnybų, kad josios atgaline data sukurptų JAM vieną kitą analitinį raštelį su pavardėmis….

Šitoks ar panašus vaizdelis aiškėja iš Prezidentės interviu. Būtent Prezidentė turi didžiausias konstitucines galias prižiūrėti slaptąsias tarnybas. Visos svarbiausios pažymos apie pavojus valstybei pirmiausiai gula būtent ant Prezidentės stalo. „Feikinių naujienų“ fone apie tai, kad jokių pažymų iš VSD negavo, prasitarė ir antras asmuo valstybėje – Seimo pirmininkas – V. Pranckietis.

Neseniai S. Skvernelis su V. Baku pamėtėjo VSD iš biudžeto papildomus milijonus eurų. Matyt, vyrams iš spectarnybų po tokio fiskalinio pamaloninimo nepatogu buvo Primui špygas rodyti. Tai ir atsiuntė VSD iš mandagumo, iš gailesčio tik jam vienam (!) asmeniškai kažkokį raštelį, kuriuo Saulius galėtų prisidengti savo gėdą… S. Skvernelis pasigyrė, kad persiuntė raštą R. Karbauskiui.. Tas gi viešai patvirtino, kad raštas rimtas ir pavardžių ten daug…. Simptomiška, antras žmogus valstybėje – V. Pranckietis – kaip ir Prezidentė, sako, kad jokio raštelio jis akyse nematė… Kažkoks VSD raštelis, apeinant Prezidentę ir Seimo Pirmininką, patenka tik pas Skverelį. Toliau, tarsai būtų pirmas asmuo valstybėje, Saulius raštelį demonstratyviai pagal principą „būtina žinoti“ persiunčia frakcijos seniūnui Karbauskiui? Praėjus bemaž savaitei (!) Premjeras susizgrimba ir susimylėjęs nusiunčia raštelį Seimo pirmininkui, nelyginant gerokai žemesnio rango klerkui… Griūk negyvas.

Akivaizdu: savo reputacijos gelbėjimo sumetimais beviltiškai susimovęs premjeras bando į politinę prostituciją įtraukti šalies spectarnybas. Apgailėtinus sutenerio žaidimus Primas žaidžia realios geopolitinės įtampos sąlygomis. Pasakydama, kad „visa tai yra mažų mažiausiai labai nesolidu“ mūsų Prezidentė Premjero nuopuolį ir destrukciją įvertino dar pakankamai nuosaikiai, diplomatiškai.

Apgailėtini grasinimai Seimo opozicijai ir taikiems protestuotojams

Esu sociologas, be kita ko turintis ir rinkimų konsultavimo bei tyrimų patirtį. Lietuvos rinkėjui siūlau mobilizuoti visą savo protelį ir kai ką rimtai permąstyti. Kas galėtų atsitikti, jei toks policmeisteris ir Garliavos šturmo „gruppenfiureris“ netyčia, rinkėjų durnumo dėka, atsidurtų Prezidento poste? Tada įgautų realias galias tiesiogiai nurodinėti slaptosioms tarnyboms ir jėgos struktūroms, skirti jų vadovus… Paradoksas: mūsų džiaugsmui ir laimei, Lietuva nebėra visiškai savarankiška valstybė. Ji, nelyginant, Skuodo savivaldybė Lietuvoje; net ir aukščiausia jos vadovybė seniai nebegali daryti, ką užsimaniusi. Jei mes nebūtume galingesnių demokratinių valstybių klube, tai, leiskite pareikšti nuomonę, tiedu klounai realiai užsuktų valstybės teroro smagratį ne tik prieš Seimo opoziciją, bet prieš VISUS kitaminčius piliečius. Spėju, sodintų visus masiškai, kaip šiandien Turkijoje, o dalis žmonių, numanau, tiesiog dingtų, kaip kadaise be pėdsakų dingdavo A. Pinočeto valdomoje Čilėje…

Šis niūrus pmąstymas ne publicistinė poza. R. Karbauskio komentare nuskamba mintis, kad netrukus VSD raštelių turiniu turės užsiimti prokuratūra…. Atmeskime viešo intereso gynimo bylas, tokių bendroje bylų masėje ko gero nei pusė procento nesusidaro, Lietuvos prokuratūra yra baudžiamojo (!) persekiojimo valstybėje įrankis. Tad įtakingo politiko grasinimai taikiai protestuojantiems mokytojams, profsąjungų aktyvistams ir lyderiams yra visai konkretūs ir realūs.

Politinis sukčiavimas ir rinkėjų apgaudinėjimas

Be galo įdomi dėlionė Lietuvoje su tais valstiečiais gaunasi. Prisiminkime, kokia įspūdinga rinkiminė R. Karbauskio programa. Ne vienam patriotui ar netgi viešajam intelektualui ašaros pabiro ją skaitant. Rinkėjai patikėjo, kad bent dalis pažadų bent iš dalies bus įgyvendinta. Ir karbauskininkai atsidarė duris į Seimą koja…

Žadėjo mums žalią gamtą – o dabar kerta Labanorą. Žadėjo remti regionus, bet panaikino urėdijas. Esą, sutaupė 15 mln., bet tos lėšos juk sutekėjo dabar į centrą būtent iš regionų, juos dar labiau nuskurdinant. Žadėjo stiprinti šeimą – dabar preziumuoja kriminalinę kaltę kiekvienai šeimai ir atiminėja vaikus. Žadėjo tautos sveikatinimą, o uždarinėja rajonų ligonines. Žadėjo tautos blaivinimą, o legalizuoja lengvus narkotikus. Žadėjo laikyti švietimą prioritetu, kelti pedagogo profesijos prestižą, o dabar mokytojams žuvimi per veidą. Žadėjo bendradarbiauti su profsąjungomis, tartis su NVO ir piliečiais, o dabar juos kaltina vos ne valstybės išdavimu ir gąsdina represijomis bei valstybės prievarta…. Žadėjo Karbauskis sugrąžinti visus politinės galios ir teisėkūros iniciatyvos svertus, kaip demokratijoje ir priklauso, į parlamentą. Dabar gi Premjeras su savo profesionalų vyriausybe ne tik visuomenei, savo frakcijai, bet ir pačiam Ramūnui špygas rodo….

Kas galėjo pagalvoti, kad šitokio masto politinė rinkėjų apgavystė ir cinizmas gali apsireikšti ES šalyje? Panašu, kad R. Karbauskis yra didžiausias politinis aferistas, kokio Lietuvos žemelė nematė nuo S.A. Poniatovskio laikų. Einšteinas yra pasakęs: “egzistuoja tik du beribiai dalykai – visata ir žmonių kvailumas“. Čia apie mus – Lietuvos rinkėjus. Pasibarstau ir aš galvą pelenais.

Kad ir kaip kraštutinai neigiamai vertintume destruktyvią R. Karbauskio veiklą mūsų valstybėje, neturėtume jo laikyti kvaileliu ar idiotu. Tai pakankamai aukšto ir netgi rafinuoto intelekto žmogus. Priešingu atveju nebūtų sukūręs stabilaus ir sėkmingo verslo imperijos. Nebūtų pravedęs tokios ciniškos, tačiau pribloškiančiai efektyvios Seimo rinkimų kampanijos. Pirmąsias politiko efektyvaus veikimo pamokas Ramūnas gavo dar K. Prunskienės laikais. Tiesio privalome suvokti, cinizmas, žema moralė ir aukštas intelektas mūsų visų nelaimei yra itin pavojingas mišinys.

Ar nėra taip, kad šešėlinis antikonstitucinis perversmas šalyje jau įvyko?

Man apskritai kyla negeras įtarimas, kad S. Skvernelis galimai turi prieš R. Karbauskį kažkokį galingą „kompromatą“. Gali turėti, nes pagal ankstesnes pareigas turėjo galimybę kontroliuoti įvairius operatyvinės veiklos subjektus. Neformalūs ryšiai su kai kuriais įtakingais, bet neviešais pareigūnais, gali būti išlikę iki šiol. Kaip kitaip paaiškinti, kad S. Skvernelis, pasižymintis menku kultūriniu kapitalu, akivaizdžiai plebėjiškas, arogantiškas, autoritariškas, apskritai būdamas be gilesnės politinės patirties, vedasi paskui save daugeliu atveju nepalyginamai pranašesnį R. Karbauskį, nelyginant veršį už trumpos grandinės? R. Karbauskis juk galėtų vykdyti savo rinkimų programą, bent atskirus jos segmentus tai tikrai. Tada dešimtmečiams įsitvirtintų šalies politinių partijų ir politinės valdžios sistemoje. Mūsų šalyje artimiausiais dešimtmečiais neatsirastų dvipartinė sistema ir tada išloštume visi. Dabar gi R. Karbauskis veda save ir savo partiją tiesiai į politinę paraštę, į susinaikinimą. Tiesiog dar viena politinė partija visai netrukus pakartos vienadienės valinskininkų partijos apgailėtiną likimą…

Skvernelis viešai giriasi, kad sprendimą dėl gangrenuojančios vyriausybės trijų ministrų „amputacijos“ priėmė vienasmeniškai. Nederino nieko (!) nei su Prezidente, nei su savo frakcija, nekalbant jau apie koalicijos partnerius. Giriasi, kad VSD pažymų nerodys konservatoriams. Sakė, nerodys netgi tiems konservatoriams, kurie yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai. LR pagal savo politinę sąrangą, įtvirtintą Konstitucijoje, yra tipinė parlamentinė respublika su kai kuriais prezidentinės respublikos elementais. Premjeras Lietuvoje yra tik juodadarbis kolektyvinės politinės valios vykdytojas, neturintis nei Vokietijos kanclerio, nei JAV prezidento, nei Britanijos premjero įgaliojimų. Tokia S. Skvernelio laikysena liudija absoliutų politikos dėsnių ir taisyklių ignoravimą. Šis pareigūnas nesusivokia, kokia yra konstitucinė Lietuvos premjero misija, prievolės, kokio lygmens yra jo įgaliojimai ir kur jie baigiasi. Visa tai prie gero mūsų Vyriausybės ir valstybės tikrai neatves.

Toliau, Premjeras visiems bravūriškai pozuoja: niekas iš valstiečių frakcijos Seime nebus kviečiamas į Vyriausybę pakeisti trijų ministrų. Kas įrodys, kad mokslų daktaro laipsnį turintys K. Mažeika ar M. Puidokas būtų prasti ministrai? Kas įtikins, kad sėkmingu dekanu, didmiesčio savivaldybės tarybos nariu buvęs doc.dr. S. Tumėnas būtų prastas ministras? Kas įrodys, kad V. Simulik, atėjęs į Seimą 2000 m. iš klestinčios mokyklos direktoriaus posto, būtų nevykęs ministras?

Dabartinės vyriausybės gangrena prasidėjo nuo J. Petrauskienės. Būtų Premjeras ją rugsėjo mėn. atleidęs, nebūtų buvę streiko, nebūtų reikėję savo impotenciją ir gėdą pridenginėti paranojiniu prasimanymu, esą, konservatoriai jau pasidavė Kremliui ir griauna valstybę…. Šalies vykdomąją valdžią apėmusi gangrena neišvengiamai persimeta ir į pačią valdančiąją valstiečių partiją…. Šalis akivaizdžiai ritasi į gilią politinę krizę ir, paradoksas, jokių objektyvių priežasčių, neskaitant premjero destrukcijos, tam nėra. Po mokytojų streiko, po klounados su VSD pažymomis, po prezidentės ir parlamento niekinimo, po opozicijos apšmeižimo ir neteisėto nugalinimo S. Skvernelis jau nei dienos nebebus pilnaverčiu premjeru. Tikrąja gangrena valstybės politinėje sistemoje tampa pats Premjeras, už kurio pakaušio jau šmėžuoja apkalta. Ar viešas ir nepagrįstas opozicijos, taipogi taikiai protestuojančių piliečių apkaltinimas valstybės griovimu ir valstybės išdavyste, grasinimas jiems, nėra šiurkštus LR Konstitucijos sulaužymas, privalėtų atsakyti Konstitucinis teismas. Tik kas tą apkaltą organizuos? Berods vieną G. Landsbergio bylą nagrinėja VTEK, o pats opozicijos lyderis teismuose aiškinasi apie savo ryšius su korupcijos bylos įtraiamuoju R. Kurlianskiu.

Panašu, jog labai jau rimtas galėtų būti tas menamas „kompromatas“, jeigu R. Karbauskis nedrįsta atsiriboti nuo klaidose ir destrukcijoje prasmegusio S. Skvernelio. Kodėl R. Karbauskis renkasi karvės vaiko, vedamo už „lenciūgo“ vaidmenį, užuot buvęs savarankišku ir atsakingu politiku, užuot išskleidęs ir įtvirtinęs savo politinę lyderystę ilgam. Jei sausio pabaigoje Skvernelis bus oficialiai patvirtintas valstiečių kandidatu į Prezidentus, tai ir bus mums įrodymas, kad Skvernelis de facto yra perėmęs VISAS valdžios galias ir iš valdančiosios frakcijos ir iš koalicijos. Faktiškai tai reikštų, kad nepaviešintų „kompromatų“ ir šantažo dėka mūsų šalyje patyliukais galimai įvykdytas valstybės perversmas, kad šalyje tikėtinai ima veikti kažkoks šešėlinis uzurpacinis valdysenos modelis, nenumatytas mūsų Konstitucijoje.

Patarimai ir palinkėjimai valdančios partijos pirmininkui

Pabaigai mano keli nuoširdūs patarimai R. Karbauskiui: 1. Jums reiktų aplankyti G. Kildišienę. 2. Pamedituoti, pamąstyti apie savo galimai ne visai švarų nešvarių trąšų biznį su V. Putino bičiuliu, dziudo treneriu A. Rotenbergu… 3. Jei jau, žmogau, niekaip nebeiškenti be cirko, be atrakcionų, tai mes, piliečiai ir rinkėjai – prašytume cirkintis taip, kad nebūtų kuo šiurkščiausiai pažeidinėjama LR Konstitucija. Kaip kitaip pavadinti fenomeną, kuomet valdančiosios partijos vadas, frakcijos seniūnas taikiai protestuojantiems piliečiams grasina jų pačių išlaikomos valstybės represiniu aparatu? 4. Ir savo broliui M. Karbauskiui, kuris vadovauja garsiam V. Majakovskio teatrui Maskvoje, taip pat reiktų paskambinti. Ar sunku pasiteirauti, kaip sekasi žmogeliui Rusijos minkštąją galią stiprinti? Visgi brolis, artimas kraujo giminė. Be to, įdomūs žmonės tie Rusijos menininkai. Surenka šimtais parašus po peticija „Krym naš“ ir siunčia Vovai į Kremlių. Kaip tokiems gali nepaskambinti, linkėjimų neperduoti?

Net ir demokratinių valstybių žvalgybos naujų agentų verbavimui dažniausiai naudoja būtent trivialų šantažą. Mintinis eksperimentas. Maskvos pulkininkas civiliais rūbais ištaria susirūpinusiu veidu Mindaugui Karbauskiui : „keliam tau, gerbiamasa, bylą. Šūsnis finansinių pažeidimų tavo vadovaujamam teatre, tad sėsi ilgam, su turto konfiskacija… Na, nebent savo bratkai Ramūnui pasakysi, kad jis ten Lietuvoje patyliukais padarytų tą ir aną…“. Kas paneigs, kad masiniais nuodijimais bei žudymais užsienyje užsiimanti grobuoniška žvalgyba tokio elementaraus verbavimo veiksmo dar nepadarė?

Jeigu Lietuvos VSD nėra minkštakiaušis, tai, mielas Ramūnai, visuose tuose analitiniuose rašteliuose apie valstybės grėsmę ir tikėtinus išdavikus pirmiausiai turėtų figūruoti Tamstos pavardė.

Neprisimenatys istorijos, amžinai lieka vaikais. S. Skvereliui, būnant policijos generaliniu komisaru, užsiimti politika, būti partijos nariu draudė įstatymas. Kas gi atvedė į didžiąją politiką S. Skverelį, kai šis nusivilko kitelį su antpečiais? Vidaus reikalų ministru į A. Butkevičiaus vyriausybę ponaitį pakvietė tuometinis koalicijos partneris – R. Paksas. Kas yra Paksas? Tai pažadukas sugrąžinti litą, ES griovėjas, Borisovo klapčiukas, V. Putino ir Kremliaus patikėtinis Europos parlamente… Vien dėl ką tik paminėtų realių faktų, panašu, pats Saulius yra mūsų saugumo ir žvalgybos institucijų padidinto dėmesio objektas. Žinoma, jei tos tarnybos Lietuvoje yra tikros ir nenusmurgę….

Gerbiamieji Sauliau ir Ramūnai, apsikopkite pirmiau aplink save ir nedrįskite tikrų Lietuvos patriotų ir taikiai protestuojančių švietimiečių gąsdinti MŪSŲ valstybės represiniu aparatu. Ugnį pasėję, ugnį ir pjausit.

