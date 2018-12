Ar tikrai LR teisėjai – begėdžių sukčių ir psichopatų gauja?

Aprimus aistroms dėl pedofilų, susidaro įspūdis, kad teisėjai vėl tapo socialine grupe, kuria labiausiai šlykštimasi Lietuvoje.

JUBILIEJUS! LR mėšlasauga pradėjo mane persekioti (susiuvo šią bylą) lygiai prieš 5 metus!

Vis dėlto, norisi tikėti, kad pasitaiko ne taip mažai ir padorių teisėjų, o dabartinis visuotinis pasišlykštėjimas teisėjais kaip begėdžių kyšininkų, sukčių ir psichopatų gauja kyla todėl, jog žmonės tiesiog nekalba apie sąžiningai pareigas atliekančius teisėjus. Norisi tikėti, kad visokio plauko teisėjai-iškrypėliai, apie kuriuos vėl ir vėl išgirstame, tėra nereikšminga mažuma.

Dabar įvykdysiu eksperimentą, kuris padės nustatyti tiesą apie LR teisėjus.

Kaip jau daug rašiau paskutiniu metu, mane dabar teisiantys Vilniaus apygardos teismo teisėjai: Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ernestas Rimšelis, – pasirodė klastingais sukčiais ir begėdžiais psichopatais. Akivaizdu, kad jie daug kartų grubiai sulaužė savo priesaikas ir sudergė teisėjų vardus, jau nekalbant apie grubius Baudžiamojo kodekso bei Teisėjų etikos kodekso pažeidimus.

Kreipiuosi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją.

Jei Teisėjų etikos ir drausmės komisija pradės akivaizdžiai teisėjų vardus suteršusiems teisėjams drausmės bylas ir jie bus nubausti – bus galima teigti, kad teisėjai-degeneratai – netoleruojama išimtis tarp LR teisėjų.

Jei Teisėjų etikos ir drausmės komisija atsisakys pradėti teisėjams drausmės bylas dėl akivaizdaus sukčiavimo ir tyčiojimosi iš manęs, bus galima argumentuotai ir kategoriškai teigti, kad LR teisėjai – visiškai nekontroliuojamų įžūlių sukčių ir begėdžių psichopatų gauja, o tarp jų pasitaikantys padorūs teisėjai – atsitiktinės išimtys.

Dėl viso pikto dėl akivaizdžių teisėjų nusikaltimų kreipiuosi ir į policiją per „e-policijos“ portalą.

Mane šiuo metu teisiantys Vilniaus apygardos teismo teisėjai Arūnas Budrys, Jurgita Kolyčienė ir Ernestas Rimšelis nei iš šio, nei iš to nusprendė paskirti man psichiatrinę ekspertizę. Man atsiųstoje nutartyje paskirti man psichiatrinę ekspertizę buvo vienareikšmiškai įrašyta „Nutartis neskundžiama,“ – ir man prievarta paskirtas valstybės apmokamas advokatas įtikino mane, kad jei jau taip parašyta, tai nutarties skųsti tikrai negalima ir nėra jokios prasmės.

Tačiau Teisėjų taryba į mano užklausimą vienareikšmiškai atsakė (dabartinio Apeliacinio teismo pirmininko Algimanto Valantino žodžiais):

Iš Jūsų skunde pateikiamos informacijos matyti, kad šiuo metu metu baudžiamoji byla nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme, todėl, nesutikdamas su šio teismo priimamais procesiniais sprendimais (tarp jų – ir prašyme minima nutartimi dėl psichiatrinės ekspertizės paskyrimo), turite (turėjote) teisę juos skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui Baudžiamojo proceso kodekse nustatyta tvarka...

Tai reiškia, kad teisėjai Budrys, Kolyčienė ir Rimšelis mane begėdiškai apgavo pasinaudodami mano ir man paskirto advokato neišmanymu. Pagal galiojančius įstatymus, nutartyje turėjo būti nurodyta, kad ją galiu skųsti Apeliaciniam teismui, tačiau 3 sukčiai teisėjai ne tik kad to nepadarė, bet ir begėdiškai prirašė, kad jų nutartis neskundžiama, šitaip sutrukdydami teisingumo vykdymui, suklastodami teismo nutartį ir diskriminuodami mane dėl mano tikėjimo, religijos bei socialinės padėties (nes negaliu pasisamdyti padoraus advokato, kuris būtų galėjęs laiku atskleisti gudrią 3 teisėjų apgavystę ir padėti man realizuoti savo procesines teises) – kas 169 BK straipsnyje įvardinta kaip nusikaltimas. Be to teisėjai akivaizdžiai nusikalstamai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi dėl ko aš patyriau didelę žalą, nes labai pašlijo mano sveikata. Begėdiškai sukčiaudami, teisėjai grubiai pažemino teisingumą vykdantį teismą; taip pat akivaizdu, kad jei iš tikrųjų būčiau nestabilios psichikos, begėdiškas tyčiojimasis iš manęs būtų labai tikėtinai galėjęs pastūmėti mane savižudybei. Todėl akivaizdu, kad begėdiškas teisėjų sukčiavimas ir tyčiojimasis iš manęs atitinka ir 133, 228 bei 232 straipsniuose nustatytų nusikalstamų veikų požymius.

Prašau pradėti tyrimą dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų-sukčių Arūno Budrio, Jurgitos Kolyčienės ir Ernesto Rimšelio akivaizdžiai įvykdyto nusikaltimo pagal 169, 228, 232 ir galbūt 133 ar dar pagal kuriuos nors BK straipsnius.