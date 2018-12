Juozas IVANAUSKAS

Prezidentas Rolandas Paksas: „Šią psichozę būtina stabdyti - su Rusija reikia kalbėtis, o ne žvanginti ginklais!..”

Oponuojant pastaraisiais metais LT politinio isteblišmento bei sisteminės žiniasklaidos maksimaliai įsuktai gebelsinės propagandos „rusai puola“ psichozei, pagaliau žengtas pirmasis, sakyčiau, istorinės reikšmės žingsnis, kai žinomas, patyręs politikas, vienintelis iš vienuolikos Lietuvą atstovaujančių Europos Parlamento narių, prezidentas Rolandas PAKSAS išdrįso garsiai pasakyti NE nesantaikos ir karo su Rusija kurstytojams mūsų šalyje ir visoje Europoje!..

Adekvačiai mąstantiems, politika besidomintiems tautiečiams nesunku buvo numanyti, kokį erzelį bei audringą pasipiktinimo bangą konservatorių, liberalų, „valstiečių“, socdemų, t. y. išimtinai rusofobiškai nusiteikusio politinio „elito“ gretose sukels autokratinio režimo, prolandsgrybinės SISTEMOS faktiškai nė už ką 2004 metais nuversto, iki šiol politiškai diskriminuojamo Prezidento, parlamentaro, „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos" frakcijos pirmininko pavaduotojo Rolando Pakso daug kam netikėtas, ryžtingas apsisprendimas, pasinaudojus oficialiu Rusijos Dūmos pirmininko Viačeslavo Volodino kvietimu, nuvykti su taikos misija į Maskvą, kur gruodžio 4 dieną susitiko su Dūmos pirmininku V. Volodinu ir Rusijos Federacijos Tarybos pirmininke Valentina Matvijenko, o gruodžio 5 dieną - su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Taip jau sutapo, kad beveik tuo pat metu Europos Tarybos Ministrų komitetas dar kartą paragino Lietuvos Seimą atkurti per apkaltą iš prezidento pareigų pašalinto R. Pakso teises dalyvauti rinkimuose, įgyvendinant EŽTT sprendimą. Kaip žinia, išplėstinė Strasbūro Teismo kolegija 2011 metais paskelbė, kad draudimas iki gyvos galvos dalyvauti rinkimuose per apkaltą pašalintam asmeniui yra neproporcingas ir pažeidžia jo pilietines teises. Teismo sprendimų įgyvendinimą prižiūrintis Ministrų komitetas išreiškė „gilų susirūpinimą“, kad nuo to laiko Lietuvoje žlugo jau keturi bandymai priimti pataisas, ir Europos žmogaus teisių konvenciją pažeidžianti situacija tebeegzistuoja. „Ministrų Komitetas pareikalavo Lietuvos valdžios pareigūnų ir politinių lyderių padvigubinti savo pastangas pasiekti konkrečios pažangos parlamentiniu lygiu, kad Lietuva laikytųsi savo įsipareigojimų pagal Konvenciją", – rašoma gruodžio 7 dieną paskelbtoje rezoliucijoje. Nejau ET Ministrų komiteto priežiūros institucija iki šiol taip ir nesuvokė, kad politinio „elito“ nuverstam prezidentui Rolandui Paksui palankūs Strasbūro Teismo ir JT Žmogaus teisių komiteto sprendimai mūsų šalyje nebus įgyvendinti tol, kol iš Lietuvos nebus atimta teisė balsuoti Europos Taryboje bei JTO, arba kol Respublikos Prezidento rinkimai bus pripažinti negaliojančiais?!..

Tik ką sugrįžęs iš Maskvos į Vilnių, gruodžio 6 dieną surengtoje spaudos konferencijoje į gausiai susirinkusių žurnalistų klausimus atsakinėjo Europos Parlamento narys Rolandas PAKSAS:

„Ne taip seniai Vilniuje lankėsi Šventasis tėvas, popiežius Pranciškus, ir tie, kurie norėjo išgirsti jo žodžius, kad Lietuva gali tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų, juos išgirdo. Šiandien Lietuvai reikalingas žmogus, kuris gali susitarti su Rytais ir su Vakarais, su Šiaurės ir su Pietų šalimis. Aš nusprendžiau būti tokiu žmogumi.

Apsisprendęs vykti į Maskvą, kėliau sau du tikslus. Pirma, parodyti Europos politikams, kad su Rusija galima ir reikia siekti politinio dialogo, ieškant išeities iš krizinės situacijos.

Susitikęs su aukščiausiais Rusijos Federacijos politikais - prezidentu Vladimiru Putinu, Dūmos pirmininku Viačeslavu Volodinu bei RF Tarybos pirmininke Valentina Matvijenko, prisiminiau, kad esu sukaupęs nemenką bendravimo patirtį su rusų tautos žmonėmis ir juos gerai pažįstu. Todėl šia patirtimi norėčiau pasidalinti ir įtikinti europiečius, kad su rusais yra protinga, reikalinga ir išmintinga kalbėtis iš derybinių pozicijų. Norėjau perduoti jiems žinią, kad lietuvių tauta tikrai netrokšta karo. Jeigu kažkam labai norisi pakariauti, tai yra karinio oligarchinio kapitalo grupės, siekiančios susikrauti turtus iš to, jog mūsų žemėje būtų griaunami namai ir žudomi vaikai. Apie tai kalbėsiu ir Europos Parlamente, su kitų valstybių vadovais, diplomatais, būdamas įsitikinęs, kad su Rusija galima ir reikia kalbėtis, tartis, derėtis, o ne žvanginti ginklais!..

Antrasis mano apsilankymo Maskvoje tikslas – svajonė apie kokybiškai naujus santykius tarp Lietuvos ir Kaliningrado, kad Lietuva ir Kaliningradas išimtinai politiniu - diplomatiniu keliu siektų demilitarizacijos. Šiame regione būtina užtikrinti stabilumą, kad čia ateitų užsienio investicijos, būtų kuriami technologiniai parkai, kad čia būtų vystoma ekologinė pramonė, vyktų kultūrinis bendradarbiavimas ir pan. Aš gavau teigiamą atsakymą iš Rusijos prezidento V. Putino, jam šita idėja patinka ir jis norėtų šią idėją tęsti.

Yra tokia anglų patarlė: „Gerus kaimynus padaro aukštos sienos arba tvoros“. Nors man asmeniškai labiau patinka kita patarlė: „Žmoną galima pasirinkti, o kaimyną mums duoda Dievas“. Pasaulis bei Europa šiandien labiau vadovaujasi pirmąja patarle, į priekį iškeliant karo bei karybos idėjas. Prie to nemažai prisideda žiniasklaidos nuolat eskaluojama karo tema. Ar jūs nejaučiate, ore tiesiog tvyro karo kvapas?!.. “, - spaudos konferencijos dalyvių retoriškai klausė parlamentaras R. Paksas.

Politikas tvirtino, jog yra pasirengęs kalbėti apie tai su kaimyninių valstybių vadovais ir teigė netgi esąs pasiruošęs - „įtikinti JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kad tai yra teisingas žingsnis, kad gali didžiosios geopolitinės galybės susitarti, kad galbūt ir popiežius Pranciškus imtųsi kuruoti šį projektą. Mano tikslas - pasikalbėti su visais. Geriau ilgas pokalbis nei trumpas karas", — apibendrino savo vizito į Maskvą tikslus parlamentaras R. Paksas.

Kaip informavo „Parlamentskaja gazeta", Rusijos Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas VOLODINAS derybose su Lietuvą atstovaujančiu europarlamentaru Rolandu Paksu, pripažinęs, kad Rusija nerengtų karinių pratybų Kaliningrade, jeigu ne NATO aktyvumas prie Rusijos sienų (pastaraisiais metais NATO sustiprino buvimą Baltijos jūros regiono šalyse, dislokavo po tarptautinį batalioną Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Aljanso vadovai teigia, neva šie veiksmai skirti Rusijai atgrasyti), pasiūlė sukurti neoficialią darbo grupę, kurioje dalyvautų Europos Parlamento deputatai, pasirengę pradėti dialogą. „Galima aptarti neformalios mūsų parlamento ir Europos Parlamento darbo grupės sukūrimą — tie deputatai, kurie palaikys pirmąjį žingsnį. Europos Parlamento nariai turėtų suprasti, kad Rusija pasisako už lygiavertį dialogą, kuris grindžiamas nesikišimo į kitų valstybių reikalus principais. Tačiau Europos Parlamente nėra dialogo. Taip pat ir diskusijų klausimais, kuriuos prieš pateikiant svarstyti Europos Parlamentui arba priimant sprendimą, būtų geriau iš pradžių apsvarstyti su kolegomis ir išgirsti jų nuomonę“, - teigė V. Volodinas, pabrėždamas, kad neoficialiai darbo grupei galėtų vadovauti Valstybės Dūmos pirmininko pavaduotojas Piotras Tolstojus.

Savo ruožtu europarlamentaras R. Paksas, pritardamas Dūmos pirmininko savalaikei iniciatyvai, išreiškė viltį, jog 2019 metais Europos Parlamento politinis vektorius gali pasikeisti, jeigu būsimuose EP rinkimuose laimės kitos jėgos, oponuojančios ES federalizmui bei remiančios nacionalinius Bendrijos valstybių interesus.

Rusijos Federacijos Tarybos pirmininkė Valentina MATVIJENKO, gruodžio 4 d. susitikusi su parlamentaru R.Paksu, patikino, kad Rusija yra pasirengusi konstruktyviam dialogui ir bendradarbiavimui su Lietuva, su kuria santykiai pastaraisiais metais klostėsi gana sunkiai: „Mes esame pasirengę dialogui, kad būtų sukurti abipusiai naudingi santykiai, žinoma, visų pirma, atsižvelgiant į abiejų šalių nacionalinius interesus. Nelengvomis užsienio politikos sąlygomis naudingas dialogas, būtina palaikyti kontaktus ir kanalus keičiantis nuomonėmis.

Regis, ponia Dalia Grybauskaitė sugalvojo sau misiją, kad jai reikia laikytis griežtos linijos Rusijos atžvilgiu. Tuo pat metu šalyje grubiai pažeidžiama žodžio laisvė, rusakalbių žmonių teisės, o bet koks kitoks požiūris persekiojamas – taip pat ir baudžiamąja prasme. Jūs tai žinote geriau, negu aš“, – pokalbio su R. Paksu metu sakė V. Matvijenko, pabrėždama, kad „Lietuvos valdžia pažeidžia tarptautinę teisę, bausdama kitaip manančius pagal Baudžiamąjį kodeksą ir versdama Rusijos žiniasklaidą dirbti labai sudėtingomis sąlygomis".

Susitikimo metu įdėmiai išklausęs RF Tarybos pirmininkės V. Matvijenkos pareikštos nuomonės, EP narys R. Paksas patikino nelaikąs savęs euroskeptiku: „Esu eurorealistas, gerų santykių su Rusija šalininkas“.

Atsakant į klausimą apie Krymą, Ukrainą ir apie Kerčės sąsiauryje Rusijos tariamai užgrobtus ar neužgrobtus ukrainiečių laivus, su Rusijos prezidentu V.Putinu europarlamentaras R. Paksas nekalbėjo, tačiau šiai temai daug dėmesio bei laiko skyrė V. Volodinas ir V. Matvijenko.

„Aš galvoju, kad tai – didžiulė žaizda, ji tiek skauda abiem pusėms, kad tie visi bandymai kapstytis po šitą žaizdą nieko absoliučiai neduoda. Aš nekėliau šio tikslo, aš tik išklausiau. Manau, praeis labai daug laiko, prireiks daug pastangų daugiašalių politikų, kad šita žaizda užsitrauktų. Iš mano lūpų jokio komentaro ta tema nebuvo“, - iš Maskvos sugrįžęs į Vilnių kalbėjo R. Paksas. Spaudos konferencijos metu į jam užduotą klausimą dėl taip vadinamos Krymo aneksijos, politikas atsakė trumpai: „Helsinkio susitarimas dėl sienų turi galioti, kraujas neturi būti praliejamas, šalys turi susitarti.“

Žurnalistams paklausus, „Kodėl nebuvo paviešinta nei viena susitikimo su Rusijos prezidentu V. Putinu nuotrauka?“, - R. Paksas atsakė: „Ne aš nustatinėju žaidimo taisykles. Lietuvoje bandoma paskleisti tokią mintį, kad gal šio susitikimo apskritai nebuvo. Mano patarimas labai paprastas – paskambinkite į prezidento administraciją ir gausite patvirtinimą“.

Pasak europarlamentaro, užmiesčio rezidencijoje gruodžio 5 d. įvykęs susitikimas su Rusijos prezidentu V. Putinu buvo iš dalies formalus, iš dalies – ne, prasidėjo po 17 valandos vakaro. „Mūsų susitikimas įvyko po V. Putino susitikimo su Venesuelos prezidentu Nicolasu Maduro. Aš galėčiau, daugmaž, vos ne pažodžiui pakartoti pokalbį su Rusijos prezidentu V. Putinu. Pirmiausia padėkojau už priėmimą, tai išskirtinė garbė. Prieš tai paskutinį kartą mes buvome susitikę Sankt Peterburge 2003 metais, kai eidamas Lietuvos prezidento pareigas atvykau į šio miesto 300 metų Jubiliejaus šventę. Sportiškas, pasitempęs, susikaupęs, turintis fenomenalią atmintį. V. Putinas atsiminė savo skambutį man prieš 15 metų. Tapęs prezidentu pirmojo vizito vykau į Afganistaną aplankyti Lietuvos karių, tuomet Rusijos prezidentas skambino ir prašė pasidomėti, kokia iš tiesų reali situacija, kaip klostosi įvykiai. Anuomet prašė grįžus paskambinti ir dabar jis tai prisiminė... Susitikimas Maskvoje vyko, galima sakyti, akis į akį, nes šalia prezidento V. Putino sėdėjo tik jo patarėjas užsienio politikai.

Aš tikrai nenorėčiau būti Rusijos prezidento vietoje. Tai yra milžiniška atsakomybė ir, matyt, politikai (ne apie jį kalbu) skirstomi į dvi dalis. Vieni politikai siekia užimti poziciją, kad kažką darytų ir pasiektų, o kiti siekia valdžios kaip tikslo. Aš manau, kad prezidentas V. Putinas priklauso prie pirmųjų. Susidarė įspūdis, kad jis yra labai gerai informuotas ir sugeba pagauti pašnekovo mintį iš pusės sakinio. Pasitempęs, žinantis, atsakingas, atsimenantis, įdėmaus žvilgsnio, mokantis pajuokauti, suprantantis humorą“, – gan lakoniškai R. Paksas charakterizavo Vladimirą Putiną, pridurdamas, jog į minėtą susitikimą su Rusijos prezidentu atvyko vienas.

Jau nekalbant apie pasipylusią aršiausią kritiką užkietėjusių rusofobų, konservatorių - V. Landsbergio, A. Ažubalio, J. Razmos bei kitų, premjeras Saulius SKVERNELIS europarlamentaro R.Pakso susitikimus Maskvoje su įtakingais Rusijos politikais įvertino - „kaip visiškai nevykusį sprendimą“.

„Tai yra be komentarų. Jokio komentaro būti negali!.. Aš suprasčiau, jei tai būtų privatus asmuo, bet tai - Lietuvai atstovaujantis Europos Parlamento narys. Manau, tai visiškai nevykęs, nesavalaikis sprendimas, bandantis įkalti pleištą į mūsų užsienio politiką, jau kalbant ne tik apie Lietuvos, bet ir kalbant apie Europos Sąjungos ir Rusijos santykius“, - nuogąstavo S.Skvernelis.

Nusistebėjęs, kad parlamentaro vizitas į Maskvą su niekuo nebuvo suderintas, užsienio reikalų ministras Linas LINKEVIČIUS sutiko, kad kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę ir turi teisę bendrauti, su kuo nori, tačiau R.Pakso elgesį laiko nenormaliu: „Vis tiek jis yra europarlamentaras, todėl turėtų elgtis atsakingiau. O jis kelia sumaištį, kelia iliuzijas, kad ES politika esą yra nevieninga, kelia abejones dėl pačios ES politikos principų. Daug ką kelia, nes galima daryti apibendrinimus, kad štai europiečiai palaiko tai, ką šiuo metu daro Rusija“.

Visus LT politinio „elito“ metamus kaltinimus bei jam klijuojamas etiketes Europos Parlamento narys Rolandas PAKSAS ryžtingai atmeta: „Žinote, jeigu mano vizitas į Maskvą ir susitikimas su Rusijos vadovais yra Europos Sąjungos vienybės skaldymas, tai ta vienybė tiek ir teverta!.. Nesu valstybės Ministrų kabineto narys. Esu laisvas europarlamentaras, kuris turi būti ten, kur jam atrodo reikalinga būti. Parlamentarizmas yra visų pirma tautos interesų suvokimas. Įvairiais istoriniais tarpsniais parlamentarai buvo tie žmonės, kurie galėjo kalbėtis net ten, kur atrodo jau nebėra vilties susikalbėti. Su ponu L.Linkevičiumi nieko neprivalau derinti ar jo atsiklausti. Jei diplomatijos šefas norėtų iš pirmų lūpų sužinoti, apie ką kalbėjausi su Rusijos vadovais, mano durys visada atviros. Antras dalykas - norėčiau pasakyti, jog iš esmės nesutinku su Lietuvos užsienio reikalų ministro laikysena. Tai - ne politika, o patarnavimas reakcingiems Vašingtono karo vanagų interesams. Daugybė žmonių nepritaria tokiai laikysenai, daug europarlamentarų jos nepalaiko.

Maskvoje aš kalbėjau savo vardu kaip parlamentaras, su visa atsakomybe atstovaudamas savo šeimai, tautai ir visiems žmonėms, kurie nenori kariauti. Kalbėjau kaip taikos parlamentaras, norėdamas nutiesti susikalbėjimo tiltą tarp Rytų ir Vakarų.

Lietuvių tauta baigia prarasti savo gyvybines galias, patirdama baimės ir netikrumo propagandą. Šiandien ne visi turi galimybę nuvažiuoti į Rusiją, išdrįsti žiūrėti įtakingiems politikams į akis ir kalbėtis, ne kiekvienas, pagaliau, turi drąsos tai padaryti. Daugelio Vakarų šalių žiniasklaida teigia, jog su rusais negalima susitarti. Aš noriu įrodyti priešingai – reikia, galima ir naudinga kalbėtis visuose lygiuose. Manau, būtina pradėt su kalbėti su Rusija ne iš jėgos pozicijų, šią psichozę bei karinę propagandą reikia stabdyti. Žmonės tikrai išgąsdinti.

Pagyvensime, pamatysime, pažiūrėsime, kaip reaguos kitų valstybių institucijos ar vadovai, galbūt Vokietijos, galbūt Lenkijos, galbūt Suomijos arba JAV. Aš taip įsivaizduoju, kad nuo kažko reikia pradėti“.

Europos Parlamento narys, prezidentas Rolandas PAKSAS: „Maskvoje aš kalbėjau savo vardu kaip parlamentaras, su visa atsakomybe atstovaudamas savo šeimai, tautai ir visiems žmonėms, kurie nenori kariauti. Kalbėjau kaip taikos parlamentaras, norėdamas nutiesti susikalbėjimo tiltą tarp Rytų ir Vakarų. Lietuvių tauta baigia prarasti savo gyvybines galias, patirdama baimės ir netikrumo propagandą."

Prezidentas Rolandas PAKSAS: „Tikrai nenorėčiau būti Rusijos prezidento vietoje. Tai yra milžiniška atsakomybė. Vieni politikai siekia užimti poziciją, kad kažką darytų ir pasiektų, o kiti siekia valdžios kaip tikslo. Aš manau, kad Rusijos prezidentas Vladimiras PUTINAS priklauso prie pirmųjų. Susidarė įspūdis, kad jis yra labai gerai informuotas ir sugeba pagauti pašnekovo mintį iš pusės sakinio..."