SPEKTAKLIS TĘSIASI

Kaltinamieji pareigūnai jau švenčia Kalėdas

Penkti metai (nuo 2014 m. spalio 14 d.), kai Panevėžio apygardos teismo slenksčius mina Šiaulių AVPK ONTT ekskomisarų nusikalstamas susivienijimas. Nagrinėjama REZONANSINĖ byla. Kaltinimai rimti. Pareigūnai atiminėjo iš prekeivių narkotikus, psichotropines medžiagas, kontrabanda atgabentas cigaretes ir patys jas pardavinėjo, o nekaltus sodino į kalėjimus. Ne gana to, atiminėjo iš nusikaltėlių asmenines materialines vertybes, pinigus, reketavo, klastojo dokumentus, grasino susidorojimu, privertė nusikaltėlius prekiauti atimtomis kontrabandinėmis cigaretėmis pareigūnų reikmėms, patys grubiai pažeidinėjo įstatymus ir nustatytą tvarką. Komisarai dešimtmetį nebaudžiami dirbo, kaip asmeniniame bulvių lauke.

Kaltinamieji: Remigijus Dereškevičius, Remigijus Zykas, Tomas Ruchtinas, Ričardas Pocius, Renatas Ivanovas, Gediminas Aina, Gediminas Motiejūnas, Giedrius Vaitkus, Vytenis Maščinskas, Rolandas Grigalaitis, Arūnas Jankus, Arminas Lipskis, Arvidas Budrys, Gintautas Golovnia, Raimondas Ripinskas, Pavelas Osipovas, Kęstutis Purvinis, Robertas Paštuolis.

Šį gausų kaltinamųjų būrį bei tiek pat jų gynėjų, išsibarsčiusių per visą Lietuvą, nelengva sukviesti į teismo posėdžius. Tam atsiranda pateisinamų bei dar daugiau nepateisinamų priežasčių. Liaudiškai sakant, vyksta bylos vilkinimas. Už tai ne kartą bausti tiek kaltinamieji, tiek jų gynėjai.

Po keturių metų apklausų ir baigiamųjų kalbų pasikeitė teismo posėdžių pirmininkas. Pasirodo, kad teisėjas P.Šimkus per tą laiką paseno ir išėjo į užtarnautą poilsį. Paskirtas naujas Panevėžio apygardos teismo baudžiamųjų bylų pirmininkas Sigitas Bagdonavičius, kuris bylą pradėjo nagrinėti iš naujo.

Po dviejų įvykusių posėdžių su nauju teisėju vėl teisme ilga pertrauka. Ne gana to, numatyti posėdžiai gruodžio 11 ir 13 dieną neįvyko. Priežastis,- atlikta operacija kaltinamajam Remigijui Zykui. Ryšium su tuo, posėdžiai nukelti į 2019 metų sausio 14 d. Leista Kalėdų ir N.Metų šventes sutikti ramioje aplinkoje.

Per visą šį laikotarpį narkotikų versle vyksta staigūs pokyčiai. Kanapės liko legalios. Už jų laikymą atsakomybė nebegresia. Dar daugiau, Seime pagal sveikatos ministro A.Verygos projektą ,,valstiečiai“ paslapčia, ramiai ir tyliai pritarė narkotikų legalizavimui, kai už didelio kiekio narkotikų platinimą siūlomos ne kalėjimo, bet ,,alternatyvios“ bausmės. Kas gali paneigti, kad išmestas gelbėjimo ratas ekskomisarams, išsukant nuo belangės? Įdomu, kaip ,,teisingumo‘‘ vykdytojai pasielgs su tais nuteistaisiais, kurie už trupinius talkino komisarams ir šiuo metu atlieka po 13-15 metų laisvės atėmimo bausmes? Narkotikų ,,verslas“, daugiausiai nešantis pelno nusikaltėliams. Kas svarbiausia šiais ,,vaisiais“ maitinasi tie, kurie turėtų stabdyti nusikalstamumą. Ar ne dėl jų kaltės lavonai mėtosi gatvėse, vaikai atsiduria šuliniuose, konteineriuose... Gal vykstant šiems teismo procesams teisingumo vykdytojai padarė išvadas, sukluso? Anaiptol. Priešinga reakcija. Jeigu buvo prekiaujama kilogramais, tai dabar narkotikų srautai per Lietuvą keliauja tonomis. Šių nuodų galima įsigyti ne tik čigonų tabore, bet ir bet kuriame šalies užkabaryje. Kol vyksta teismų procesai, matyt ekskomisarai norėdami be darbo išgyventi ir susimokėti ,,atkatus“ turi daugiau laiko šį verslą rutulioti. Jų rankomis narkotikų verslo schemos jau seniai atidirbtos. Seime įstatymai keičiami turint tam tikrus tikslus. Kaip taisyklė ne pačius geriausius. Daugumoje jie prieštarauja sveikam protui ir panaudojami savanaudiškiems tikslams. Ne veltui, po beveik kiekvieno naujo tokių įstatymo priėmimo, nesibaigia streikai, mitingai, protestai. Ir tai ne tik dėl miškų, vaikų grobimo, migracijos, prekybos žmonėmis, cigarečių kontrabandos... Draudimai prekybai alkoholiu keičiami legalia prekyba narkotikais. Svarbiausia pelnas ne Valstybei, bet privačioms kišenėms. Ar ne dėl šios priežasties biudžetas nesuduria galo su galu, o ,,ponai“ pamsta ir gyvena vis geriau, pavertę Lietuvos gyventojus ubagais.