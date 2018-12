Deimantė Kedytė mirusi dar 2014 m., toks pat likimas greitai laukia ir Neringos Venckienės, ir Laimos Stankūnaitės ?

Aurimas Drižius

Visi pedofilų prievartautos Drąsiaus Kedžio dukros Deimantės parodymai, duoti „nuotoliniu“ būdu įvairiems teismams, yra blefas, nes pačios mergaitės jau nėra gyvųjų tarpe.

Būtent todėl nei Dalia Grybauskaitė, nei Saulius Skvernelis negali parodyti mergaitės visuomenei, kuri Nijolės Stankūnaitės lūpomis dar šių metų pradžioje pareikalavo, kad mergaitė, jeigu yra gyva, būtų parodyta visuomenei, o jeigu ji mirusi, tai kad bent būtų pasakyta, kur yra palaidota jaunoji pedofilų auka.

Vilniaus apygardos teismas paskutiniame močiutės Laimos Kedienės nuosprendyje nuteisė ją už anūkės „intelektualinį tvirkinimą“. Nors L.Kedienės advokatė Sonata Žukauskienė atkreipė dėmesį, kad teismas vadovavosi dar neva 2013-06-07 ir 2014-10-14 duotais parodymais, tačiau juose mergaitė duoda prieštaringus parodymus. Pvz., kai tik mergaitė pradėjo kalbėti apie ją tvirkinusius vyrus, iš karto ta dalis buvo iškirpta.

„Viena vertus, teismas nuosprendyje nukentėjusiosios parodymų nevertina, kaip tinkamo įrodymo, pripažįsta, jog šioje byloje atliktoje apklausoje duoti nukentėjusios parodymai kardinaliai skiriasi nuo anksčiau duotų, tačiau tuo pačiu teismas konstatuoja, jog nėra jokio pagrindo abejoti nukentėjusiosios parodymais, kas yra nelogiška ir akivaizdžiai prieštaringa, - teigia advokatė, - mažametės parodymų kardinalus prieštaringumas tikėtina, buvo sąlygotas ne tik ilgo laiko tarpo, tačiau ir motinos Laimutės Stankūnaitės, su kuria šiuo metu gyvena mažametė, ir akivaizdžiai neigiamo požiūrio į Laimutę Kedienę ir Vytautą Andrių Kedį, įtakos. Pirmos instancijos teismas dėl neaiškių priežasčių „nepastebėjo“, kad vykdyta nukentėjusiosios apklausa teisme iš viso neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų. Peržiūrėjus apklausos įrašą, akivaizdžiai matyti, kad dalis apklausos (kuomet mergaitė pradeda kalbėti apie galimai apie tvirkinusius vyrus) yra iškirpta, pasikeičia 2014-10-14 vykusios apklausos laikas ir vaizdas), o dalies mergaitės apklausos iš viso nėra, nors 2013-06-07 apklausa faktiškai vyko apie 3-4 vai., šios apklausos įrašo nėra užfiksuota nei vienos valandos. Todėl akivaizdu, jog minėta apklausa iš viso negalėjo teismo būti pripažinta, kaip įrodymu šioje byloje. Nors mergaitė nurodo, kad su ja buvo elgiamasi blogai, ją neva kažkur vežė, mušė su diržu (nors tai neturi jokio ryšio su kaltinimu) ir ji nemėgo kaimynės Olgos Girdauskienės, tačiau iš byloje pateiktų garso įrašų turinio akivaizdu, kad mažametė Laimutės Kedienės namuose jautėsi laisvai, gerai ir buvo linksma. Garso įrašuose girdėti tiek mergaitės juokas, tiek geranoriškas bendravimas su savo seneliais bei Olga Girdauskiene“.

Pati Laima Kedienė LL sakė, kad nematė anūkės nuo jau minėtos apklausos nuotoliniu būdu 2014 m. „Mano vyras jos nepažino, o man tai atrodė, kad ten buvo Deimantė, susisukusi kamputyje, - sakė L.Kedienė, - tačiau ta apklausa buvo iškarpyta, nurodytas visai ne toks laikas, ir apskritai teismas nepripažino tokių jos parodymų. Aš net policijos tyrėjai sakiau – kodėl advokatas G.Černiauskas buvo įleistas į apklausą puse valandos anksčiau už mus ir įėjo ten su telefonu. O iš mūsų viską atėmė. Tai čia apklausa? Tai tyrėja atsakė, kad „negalima buvo prikalbėti mergaitės, kad ji kalbėtų, nes ji visą laiką verkė“. Ir iš tikrųjų – kai mus įleido ir paklausėm jos, tai mergaitė tik verkė ir akis trynė. Tik kai jai pasakė, kad tu gerai atrodai, ir kad tau šiandien reikia būtinai pakalbėti“, tai ji ėmė kalbėti kažkokias nesąmones. Dar mačiau Olgos Girdauskienės apklausą – tai jis (G.Černiauskas – aut. Pastaba) sėdėjo šone ir laike mergaitę už rankos. Ir dar jai kalbėjo, kad negerai pasakė, kai mergaitė sakė, kad groja fleita“.

Gintaras Radvila : „Mergaitė jau seniai mirusi“

„Mano schemos rodo, kad su mergaite buvo pabaigta jau labai labai seniai, - redakcijai sakė numerologas Gintaras Radvila, - mergaitė buvo nužudyta iš karto po to, kai buvo pagrobta iš senelių namų. Tokį jos likimą rodo matematinės formulės, už kurias aš neatsakau. Yra tam tikros formulės, kurios parodo žmogaus ligas arba net jo mirtį, skyrybas arba dar daugybę gyvenimo situacijų. Kaip aš dirbu? Aš paimu to žmogaus gimtadienį ir seku jo aplinką – kas vyksta su tuo žmogumi. Labai gerai matosi, ar žmogus keliauja, ar serga, ar jis sėdi kalėjime. Kodėl aš pats tuo tikiu ir taip garantuotai kalbu? Visas blogąsias, arba mirties kortas galima patikrinti labai paprastai – pagal žmogaus gimimo datą. Paprastai žmogaus gyvenime yra kelios situacijos, kurias galima pavadinti kritinėmis arba krizinėmis. Kaip sakydavo vienas KGB generolas, nėra mistikos, o yra tik statistika. Žmogus gali išsigelbėti iš kažkokios krizinės situacijos per stebuklą, nors ir matosi, kad jam tuo metu buvo sunku – jis gulėjo ligoninėje arba gydėsi. Visa tai rodo ši metodika, ir nebūna tokios situacijos, kad ženklas parodo, kad artėja kritinė situacija su sveikata, turtu arba gyvybe, ir žmogaus gyvenime nieko neatsitinka. Tačiau mano metodika rodo, kad Deimantės jau seniai nebėra.

- O kada ji mirė?

- O kuriais metais ji buvo pagrobta iš namų? Aš galiu netgi pakartoti tą schemą ir ją galima išspausdinti, apibrėžiant tas datas. Ir mes pamatytume tai labai akivaizdžiai.

- Tačiau lietuviški teismai net organizuoja kažkokias telekonferencijas su Deimante Kedyte, kurių metu ji net neva duoda parodymus?

- Organizuoti galima ką tik nori.

- Tačiau kiek reikia būti cinišku, kad organizuotum mirusio vaiko parodymus teisme žinodamas, kad jis jau seniai miręs?

- Cinizmas yra mūsų amžiaus liga. Net dabar yra filosofų, kurie vaikšto, ir sako, kad gyvenimas yra žaidimas. Tuos spektaklius, arba video tiltus galima organizuoti su kuo nori.

- Ar gali jūsų metodika parodyti, kaip žuvo Deimantė?

- Ne.

- Kodėl?

- Niekada jokio tūrinio konkrečių veiksmų tu nepamatysi. Gali matyti, ar tas veiksmas padarytas tyčia, ar ne. Kalbėsiu dabar astrologiniais terminais – Veneros planeta yra švelni ir moteriška, jos veikimo metu niekada nebūna grubių smurtinių atsitikimų. Kada veikia planeta Marsas, ji karinga ir brutali, o planeta Saturnas ypatingai veikia žmogaus likimą ir sveikatą. Jeigu per šį periodą atsiranda negeri ženklai, aš kaip minimum žmogų įspėju. O tas ypatingai blogas kortas aš tikrinu paraleliai su mirusių žmonių datomis. Galima patikrinti bet kurio žmogaus gimimo ir mirties datą pagal mano schemą – viskas sutampa.

- Tačiau kaip dabar galima įrodyti, kad Deimantė Kedytė mirusi, ir visokios grybayskaitės mums arabus pučia?

- Niekaip tu neįrodysi. Galima įrodyti, kad ji gyva , vieninteliu būdu – ją turėtų kažkas parodyti, O jeigu niekas jos neparodys, tai tu niekada šito ir nesužinosi.

- Taip, tačiau VRM ar kitos įstaigos kaupia informaciją apie savo piliečius, kurie yra mirę? Mirties faktas juk yra nustatomas?

- Tarybiniais laikais vieni žmonės buvo laidojami kitų žmonių vardais.

- Taip, tačiau liudininkai, kaip Deimantė Kedytė, yra saugojami valstybės? Yra mokami atlyginimai apsauginiams?

- Nežinau, ką ši valstybė saugo . tam ir yra kuriami scenarijai, kaip ten viskas vyksta. Tačiau tam reikia bent vieno žmogaus iš tos sistemos vidaus, kuris nebijotų ir paliudyti vieną ar kitą dalyką, ir kuris nebūtų susaistytas kažkokiomis sutartimis dėl paslapčių saugojimo ir t.t.

- O jeigu vadžia pasikeistų, ar nebūtų ištirti visi šie įvykiai?

- Valdžia keičiasi tik taip, kad sekanti atėjusi valdžia saugotų prieš tai buvusią valdžią. Valdžia yra perduodama iš rankų į rankas – tai yra vadinama tęstinumu, arba stabilumu, ir bet kuriai valdžiai tai yra aukščiausia vertybė.

- O Lietuvoje didžiausia problema yra tai, kad sugedo „Spartan“?

- Tai ne problema, o gera proga nusipirkti naują lėktuvą. Lietuvoje kiekviena problema yra proga užsidirbti didelius pinigus.

- Tai manote, kad Neringa Venckienė dingo iš Lietuvos, praradusi viltį, ir jai gal net buvo pažadėta, kad niekas jos nepersekios?

- Pabandyk taip lengvai dingti iš valstybės, kai tau iškelta tiek bylų? Sėdi į lėktuvą ir išskrendi, tačiau tavo bilietas yra užfiksuotas. Yra žinoma ir tai, kur tu nuskridai.

- Tai kam tas Lietuvos žaidimas, kad valstybė neva penkerius metus nesėkmingai ieškojo Neringos Venckienės?

- Vienas dalykas, kad jie neieškojo, nes jos nereikėjo ieškoti. O kam ją reikia rasti? Kad ji duotų parodymus viešame teismo procese? Galų gale Neringa galėtų pati pasakyti, ką ji žino ir už ką atsako. Aš manau, kad ta istorija prasidėjo truputį anksčiau, nei į ją buvo įvelta Neringa Venckienė, ir ji tapo kažkokiu personažu. Matyt, kad viską reikia pradėti nuo teisėjo Jono Furmanavičiaus mirties. Ten yra didžiausios legendos ir pačios keisčiausios versijos. Aš girdėjau versiją, kad jis turėjo medžiagą apie tai, kaip Lietuvos policija kontroliuoja kontrabandą. Neva jis turėjo šią medžiagą kažkam perduoti ir t.t. Tik nežinau, kodėl jis turėtų tą medžiagą paviešinti? Mano supratimu, mūsų sistemoje bet kokie dalykai yra įvertinti pinigais, ir mes gyvename kapitalizmo epochoje. Juk viskas iki šiol vykdoma pagal konservatorių vykdomą politiką – reikia viską parduoti ar atiduoti, o tai grupei žmonių, kuri bus Seime, jiems pragyvenimui užteks tų mokesčių, kurie bus nulupti nuo vargšų žmonių. O visi kiti scenarijai buvo sugalvoti kitur, nes paties smegenų neužteko. Juk tu suvoki, kodėl taip paksas, pvz., buvo sumintas į purvą. Tik todėl, kad jis tada, kai buvo televizijoje, galėjo normaliai suprantama kalba paaiškinti, kodėl jis nepasirašė sutarties su Williams. Tačiau jam pritrūko drąsos paaiškinti, kas gi čia nutiko, ir niekas po to reportažo nesuprato problemos esmės.

- R.Paksas vėliau sakė, kad jis nenorėjo pilietinio karo?

- Jis tik teisinasi, o aš niekada Rolando Pakso į jokius prezidentus nerinkčiau, nes jis yra silpnas žmogus. Juk prezidento pavaldume yra du VRM pulkai. Jeigu Paksas būtų pasielgęs, kaip Putinas su Chodorkovskiu, t.y. jis būtų uždaręs tą pačią dieną, kai jį pradėjo pulti, visokius lietuvos rytus ir delfinus, niekas nuo to nebūtų pasikeitę.

- Nemanau, kad ši Landsbergio gauja būtų taip lengvai pasidavusi – ji būtų organizavusi valstybės perversmą?

- Jie negali lengvai pasiduoti, kadangi jų rankose yra turtas ir valdžia. Jie turi gintis iki paskutinio kažkieno kraujo lašo.

- O kada jie supras, kad jau laikas bėgti?

- To niekada nebus.

- Aš manau, kad bus, nes „valstiečiai“ balsavo ne už juos, o prieš konservatorius?

- Taip, tačiau „valstiečiai“ nė vieno daro nepadaro iki galo. Jie pabandė vienur kitur padaryti auditą, tačiau jo taip ir nepadarė. Kažkada žiūrėjau visus viešuosius pirkimus – ten kasdien yra begalė medžiagos, ir tu gali kasdien kelti baudžiamąsias bylas už tuos pirkimus. Peržiūrėdavau per dieną daugiau viešųjų pirkimų, negu visa Dianos Vilytės kontora kartu sudėjus. O Diana Vilytė pastatyta tam, kad ji prižiūrėtų, kad visas viešųjų pirkimų procesas vyktų harmoningai ir gražiai, ir kad pinigai būtų pasidalinti. Jeigu per viešuosius pirkimus kasmet pasidalinama keturi milijardai eurų, tai valstybės biudžetą sudaro tik apie 12 mlrd. Iš kurių 4 mlrd. Pasidalina –tai kiek lieka visoms kitoms socialinėms reikmėms ir pan.? Nedaug, ir visą laiką pinigų trūksta, nes apetitai nemažėja. Kažkada mes kreipėmės dėl Kėvišo – pateikėm VPT visą informaciją, kur pervedami pinigai ir kokioms jo sūnaus firmoms ir ofšorams. Tada Diana Vilytė sako : Nu taip, tačiau tai ne mano funkcija, tai STT funkcija“. Tada visą medžiagą nuvežiau į STT, ir sekančią dieną apie tai jau žinojo ponas Kėvišas, kuris televizijoje sakė, kad „kažkokie visuomenininkai“ domisi jo pinigas. STT šefas man paaiškino, kad „informacija vaikšto iš vienos įstaigos į kitą“.