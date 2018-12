„Jorkšyro elfus“, Lietuvoje demaskuojančius tariamus rusų šnipus, finansuoja užsienio spec. tarnybos

„Jorkšyro elfus“, Lietuvoje demaskuojančius rusų šnipus, finansuoja užsienio spec. tarnybos

Garsi anoniminių hakerių grupė nutekino Didžiosios Britanijos spec. tarnybų slaptus dokumentus apie tai, kaip šios tarnybos finansuoja antirusiškų nuotaikas Europos Sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.

Paaiškėjo, kad Lietuvoje veikianti „elfų“ Jorkšyro elfų“ grupė, kuri pagarsėjo neapykantos skatinimu kitataučiams, ir kuri mano, kad į ją susivienijo tikrieji Lietuvos patriotai, yra taip pat finansuojama Didžiosios Britanijos žvalgybos.

Šiame dokumente rašoma, kad per projektą 'Integrity Lithuania" Lietuva yra svarbi šio projekto dalis, nes ši šalis jau turi didelės patirties kovojant su Rusijos dezinformacija. "Mes turime keturis ekspertų centrus Lietuvoje, - teigiama dokumente. Nuo 2015 m. mes turime puikus ryšius su Lietuvos armijos "Stratcom" komanda, kuri dalinasi savo patirtimi su kitais klasteriais, kaip kovoti su rusiška propaganda. Dėl ryšių su šia komanda mes įsteigėme Didžiosios Britanijos komandą UK 77 BDE, kuri perėmė lietuvių daro metodus. Mes remiame ir "elfų" judėjimą, kuris kariauja su rusų troliais, ir jau dalinasi savo patirtimi kaip kariauti su dezinformacija su kitomis organizacijomis. Kartu per Nacionalinę biblioteką ir MFAmes sukūrėme stiprius ryšius su Vytauto Didžiojo Universitetu. Per juos mes turime ryšius su Andrejaus Sacharovo centru Rusijoje, dėl ko mes galime pasiekti ir visuomenę Rusijoje ir ekspertus, kurie analizuoja socialinius tinklus.

Ne taip seniai „Lietuvos žinios“ parengė publikaciją apie Lietuvos ‚elfus“. Pasak ‚Lietuvos žinių“, tai „virtualūs elfai*, atskleidžiantys Kremliaus dezinformaciją ir manipuliacijas, kovojantys su jų skleidėjais, – tikros rakštys Rusijos propagandininkams. Vienoje šios šalies paieškos sistemoje neseniai buvo net įdėtas sąrašas, pavadintas „Elfai“, kuriame – aktyvūs ir pilietiški mūsų šalies žmonės. Tame paviešintame sąraše yra daug Lietuvos aktyvistų, kovojančių prieš Kremliaus propagandą, karių, kariūnų, krašto apsaugos savanorių, taip pat – gerai žinomų politikos ir kultūros žmonių. Viso – beveik tūkstantis. Virtualioje erdvėje yra susikūrusios ir ne vienus metus veikia vadinamųjų elfų grupės. Šių grupių nariai – Lietuvos patriotai, veikiantys prieš priešišką Rusijos propagandą ir ją skleidžiančius virtualius trolius**. Gali būti, kad „Yandex“ nutekintoje informacijoje yra tokių grupių nariai. Kaip galima suprasti, sąrašas paskelbtas ne seniau kaip prieš porą mėnesių. Prie kiekvieno asmens yra nuotrauka, vardas ir pavardė, kuo užsiima, o paspaudus ant tokio profilio, atsidaro to žmogaus socialinio tinklo paskyra. Tai tarsi nuoroda vadinamiesiems propagandiniams interneto troliams. Tikėtina, kad kam nors iš priešiškų interneto elfams veikėjų, susikūrusiam netikrą paskyrą, pavyko prasmukti į vieną ar kelias jų grupes ir nutekinti šią informaciją. „Teisingai dirbame“

Tą sąrašą rusiškoje internetinės paieškos sistemoje aptiko Aušrys Kriščiūnas, anksčiau pramogų pasaulyje žinomas slapyvardžiu Tynta, dabar Kauno ir Lvovo kultūros, sporto, mokslo ir verslo plėtros instituto direktorius, aktyviai veikiantis rusiškos propagandos ir dezinformacijos išaiškinimo srityje. LŽ jis sakė, kad, kiek žino, šis sąrašas yra ir toliau pildomas. A. Kriščiūnas teigė, kad tokio sąrašo viešinimo tikslas – įvairiais būdais kenkti virtualiems elfams: rengti atakas per komentarus, siekti, jog „Facebook“ blokuotų paskyras ir kitaip trikdyti, kad mūsų patriotai negalėtų būti aktyvūs virtualioje erdvėje. Paties A. Kriščiūno paskyra buvo ne kartą užblokuota „Facebook“, pastarąjį sykį – net mėnesiui. Galima numanyti, kad tai – prokremliškų trolių atakos pasekmės, kai jie organizuoja skundų laviną. Tačiau galiausiai „Facebook“ atstovams tenka atsiprašyti. A. Kriščiūnas priminė, kad dėl propagandinių trolių problemų vis turi žurnalistas Audrius Bačiulis, pramogų pasaulio atstovas Algis Ramanauskas ir kiti, nes jų socialinių tinklų paskyros taip būna suspenduojamos.

„Vadinasi, teisingai dirbame“, – nesistebi A. Kriščiūnas. Jis teigė, kad dar kartą peržiūrėjęs sąrašą „Elfai“, atkreipė dėmesį, jog jame yra nemažai žmonių, kurie „šiaip sau papuolė, ne už ką“. Kai kurie gal nė nežino apie tokių grupių egzistavimą. „Matyt velnias nupieštas baisesnis, negu yra“, – sakė A. Kriščiūnas. Jis pritarė LŽ žurnalistei, kad Lietuvos virtualūs elfai net didžiuojasi savo veikla ir kad taip yra vadinami. Juk tikslas yra atskleisti Rusijos propagandą, dezinformaciją ir manipuliacijas, kuriomis siekiama paveikti žmones, turėti jiems įtakos. Galiausiai – kad mūsų šalyje nepasirodytų uniformuoti ir ginkluoti „žalieji“ be atpažinimo ženklų.

Pasipriešinti virtualių trolių armijai Lietuvoje interneto elfai atsirado kaip atsvara prokremliškiems virtualioje erdvėje besidarbuojančiams troliams. Apie tai ne kartą rašė Lietuvos, taip pat ir LŽ, Vakarų ir Rusijos žiniasklaida. Kaip skelbiama „Daily Beast“ straispnyje, elfai – tai interneto grupė, susikūrusi Lietuvoje tam, kad kovotų su vadinamaisiais propagandiniais Kremliaus troliais. Kalbintas vienas virtualių elfų atstovas teigė, kad grupės tikslas yra atskleisti prorusiškų interneto trolių kliedesius. Iš pradžių elfų buvo kelios dešimtys, dabar jų yra šimtai.

Virtalių elfų veikla – visuomeninė iniciatyva, gimusi dėl noro ginti savo pasaulėžiūrą, kovojantys prieš Kremliaus propagandą ir dezinformaciją skleidžiančius interneto trolius. Pavadinimą sugalvojo lietuviai. ** Interneto troliu vadinamas asmuo, kuris prisijungia prie žiniasklaidos priemonės, socialinio tinklo ar susiformavusios bendruomenės, sakykime, naujienų grupės arba forumo, ir skelbia kurstančias, grubias arba įžeidžiančias žinutes, siekdamas išprovokuoti ir sukiršinti kitus bendraujančiuosius, paskleisti klaidingą žinią, dezinformuoti, komentarą naudojant kaip propagandos įrankį.



